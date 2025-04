https://english.almayadeen.net/news/politics/gaza-hospital-chief-held-in-harsh-condition-by–israel—law



Chef des Krankenhauses in Gaza wird von Israel unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, sagt Anwalt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

Dr. Hussam Abu Safiya, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, wird in israelischer Haft schwer misshandelt und gefoltert, wo er aufgrund unbegründeter Anschuldigungen, mit der Hamas in Verbindung zu stehen, festgehalten wird.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, der im Dezember von israelischen Streitkräften festgenommen wurde, wird unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und ist physischer und psychischer Einschüchterung ausgesetzt, wie sein Anwalt am Mittwoch gegenüber AFP mitteilte.

Hussam Abu Safiya, ein 52-jähriger Kinderarzt, erregte letztes Jahr Aufmerksamkeit, als er die verzweifelten Bedingungen in seinem belagerten Krankenhaus in Beit Lahia während der groß angelegten Militäroperation „Israels“ dokumentierte, bevor israelische Streitkräfte die Einrichtung am 27. Dezember stürmten, sie als „Terrorzentrum“ der Hamas bezeichneten und Abu Safiya zusammen mit Dutzenden von medizinischen Mitarbeitern festnahmen.

Die israelische Besatzungsarmee beschuldigte den Arzt, ein „Hamas-Agent“ zu sein.

Nach monatelanger Haft erhielt Abu Safiyas Anwalt Gheed Qassem am 19. März endlich Zugang, um den inhaftierten Arzt im Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland zu besuchen.

„Er leidet sehr, er ist erschöpft von der Folter, dem Druck und der Demütigung, die er ertragen musste, um ihn zu zwingen, Taten zu gestehen, die er nicht begangen hat“, sagte Qassem gegenüber AFP.

Nach einer anfänglichen zweiwöchigen Haftzeit auf der Militärbasis Sde Teiman in der israelischen Negev-Wüste, wo palästinensische Häftlinge routinemäßig festgehalten werden, wurde Abu Safiya in das Ofer-Gefängnis verlegt, eine Einrichtung, in der Hunderte palästinensische Gefangene unter israelischer Haft untergebracht sind.

Der palästinensische Arzt wurde brutalen Verhören in Sde Teiman unterzogen, die „Schläge, Misshandlungen und Folter“ beinhalteten, bevor er in eine enge Zelle im Ofer-Gefängnis verlegt wurde, wo er 25 Tage lang blieb und ebenfalls verhört wurde, so sein Anwalt.

Safiyas Gesundheitszustand verschlechtert sich

Laut Qassem haben die israelischen Behörden den Sanitäter auf unbestimmte Zeit als „illegalen Kämpfer“ eingestuft, während das Militär seinen Fall für vertraulich erklärt hat, wodurch Abu Safiyas Verteidigungsteam der Zugang zu den Fallakten verwehrt wird.

Die Anwältin verurteilte die strengen Besuchsbeschränkungen, die durchgesetzt werden, einschließlich des Verbots, Informationen über aktuelle Ereignisse, Kalenderdaten oder sogar den physischen Ort, an dem die Gefangenen festgehalten werden, weiterzugeben. Qassem berichtete, dass ihr streng überwachter Besuch bei Abu Safiya nach nur 17 Minuten abrupt abgebrochen wurde.

Qassem äußerte sich sehr besorgt über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Abu Safiya und schilderte, dass er unter arterieller Hypertonie, Herzrhythmusstörungen und Sehproblemen leidet, in nur zwei Monaten 20 Kilo abgenommen hat und sich bei Verhören Rippenbrüche zugezogen hat, ohne angemessene medizinische Behandlung zu erhalten.

Obwohl er seine Fassung bewahrte, fragte sich der Arzt weiterhin, welches angebliche Verbrechen seine harte Behandlung unter den von ihm als unmenschlich bezeichneten Bedingungen rechtfertigen könnte, sagte Qassem gegenüber AFP.

Die Anwältin betonte, dass Abu Safiyas Gefängniswärter ihn ständig unter Druck setzten, um ein Geständnis zu erzwingen, dass er während seiner Zeit in Gaza Hamas-Mitglieder oder israelische Geiseln operiert habe – Anschuldigungen, die er trotz der harten Verhöre entschieden bestreitet.

Qassem betonte, dass der Arzt weiterhin behauptet, er habe ausschließlich als Kinderarzt gehandelt und seine medizinischen Pflichten im Rahmen moralischer und beruflicher Verpflichtungen zur Versorgung von Patienten und Verwundeten erfüllt.

Sie gab auch bekannt, dass zahlreiche Häftlinge ohne formelle Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten wurden und ihre Anwälte in den ersten Monaten des Konflikts häufig nicht über den Aufenthaltsort ihrer Mandanten informiert wurden.

