https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/eklat-im-vivantes-aufsichtsrat-vize-chefin-abgewaehlt-weil-sie-in-wagenknecht-partei-ist-li.2267434



Eklat im Aufsichtsrat von Vivantes: Vize-Chefin abgewählt, weil sie in Wagenknecht-Partei ist?

Die Berliner BSW-Chefin Josephine Thyrêt wurde als stellvertretende Aufsichtsratschefin von Vivantes abgesägt. Ohne Vorwarnung. Ihre Partei wittert eine politische Intrige.

Josephine Thyrêt, Co-Vorsitzende des Berliner BSW imago

Die Co-Vorsitzende des Berliner BSW, Josephine Thyrêt, wurde heute Mittag in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH überraschend als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende abgewählt. Der Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vermutet politische Gründe und ist empört.

Thyrêt ist seit vielen Jahren Krankenschwester bei Vivantes, seit vier Jahren Betriebsratschefin und seit zwei Jahren als Arbeitnehmervertreterin stellvertretende Aufsichtsratschefin des größten kommunalen Klinikkonzerns Deutschlands. Die Pankowerin ist organisiert in der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und engagiert sich in der Friedensbewegung. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …