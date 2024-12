Was für eine beeindruckende Rede von Chris Hedges.

Chris Hedges an der UCSB: Ein Volk töten

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

Dies ist die Grundsatzrede, die ich am 1. November auf der Konferenz „The End of Empire“ an der University of California Santa Barbara gehalten habe. Die Konferenz wurde von Professor Butch Ware organisiert, der auch Vizepräsidentschaftskandidat der Grünen Partei ist. Die Universitätsverwaltung verbot jegliche Werbung für den Vortrag in den sozialen Medien der Universität.

Abschrift

Die Ausrottung funktioniert. Am Anfang. Das ist die schreckliche Lektion der Geschichte. Wenn Israel nicht aufgehalten wird – und keine außenstehende Macht scheint bereit zu sein, den Völkermord in Gaza oder die Zerstörung des Libanon zu stoppen – wird es sein Ziel erreichen, den nördlichen Gazastreifen zu entvölkern und zu annektieren. Sie wird den südlichen Gazastreifen in ein Leichenhaus verwandeln, in dem Palästinenser bei lebendigem Leib verbrannt, durch Bomben dezimiert werden und an Hunger und Infektionskrankheiten sterben, bis sie vertrieben werden. Es wird sein Ziel erreichen, den Libanon zu zerstören – 2.400 Menschen wurden getötet und mehr als 1,2 Libanesen wurden vertrieben – in dem Versuch, ihn in einen gescheiterten Staat zu verwandeln. Seine völkermörderische Wut richtet sich bereits gegen das Westjordanland. Und es könnte bald seinen lang gehegten Traum verwirklichen, die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit dem Iran zu zwingen. Die israelische Führung schwärmt öffentlich von Vorschlägen, den iranischen Führer Ayatollah Ali Hosseini Khamenei zu ermorden und Luftangriffe auf die iranischen Atom- und Öleinrichtungen durchzuführen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Kabinett sind ebenso wie die Verantwortlichen für die Nahostpolitik im Weißen Haus – Antony Blinken, der in einer streng zionistischen Familie aufgewachsen ist, Brett McGurk, Amos Hochstein, der in Israel geboren wurde und im israelischen Militär gedient hat, und Jake Sullivan – überzeugte Anhänger der Doktrin, dass sich die Welt mit Gewalt ihren wahnwitzigen Vorstellungen entsprechend gestalten lässt. Dass diese Doktrin in den von Israel besetzten Gebieten spektakulär gescheitert ist und auch in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen sowie eine Generation zuvor in Vietnam keinen Beitrag geleistet hat, schreckt sie nicht ab. Dieses Mal, so versichern sie uns, wird sie erfolgreich sein.

Kurzfristig gesehen haben sie Recht. Für die Palästinenser und die Libanesen ist das keine gute Nachricht. Die USA und Israel werden weiterhin ihr Arsenal an industriellen Waffen einsetzen, um eine große Zahl von Menschen zu töten und Städte in Schutt und Asche zu legen. Aber auf lange Sicht sät diese wahllose Gewalt die Zähne des Drachen. Sie schafft sich Gegner, die manchmal eine Generation später an Grausamkeit – wir nennen es Terrorismus – das übertreffen, was den Ermordeten der vorherigen Generation angetan wurde.

Hass und Rachegelüste werden, wie ich bei meiner Berichterstattung über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien gelernt habe, wie ein giftiges Elixier von einer Generation an die nächste weitergegeben. Unsere katastrophalen Interventionen in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und Jemen sowie Israels Einmarsch in den Libanon 1982, aus dem die Hisbollah hervorging, hätten uns dies lehren müssen.

Aber diese Lektion wurde nie gelernt.

Wie konnte sich die Bush-Regierung einbilden, sie würde im Irak als Befreier begrüßt werden, wo doch die USA über ein Jahrzehnt lang Sanktionen verhängt hatten, die zu einer schweren Lebensmittel- und Medikamentenknappheit führten und den Tod von mindestens einer Million Iraker, darunter 500 000 Kinder, verursachten.

Israels Besetzung Palästinas und die Bombardierung des Libanon im Jahr 1982 waren der Auslöser für Osama bin Ladens Angriff auf die Zwillingstürme in New York City im Jahr 2001, ebenso wie die Unterstützung der USA für Angriffe auf Muslime in Somalia, Tschetschenien, Kaschmir und im Süden der Philippinen, die Militärhilfe der USA für Israel und die Sanktionen gegen den Irak.

Ich sehe nichts, was gegen Israel spricht, zumal die Israel-Lobby den Kongress und die beiden Regierungsparteien gekauft und bezahlt und die Medien und Universitäten eingeschüchtert hat. Mit Krieg lässt sich Geld verdienen. Sehr viel sogar. Und der Einfluss der Kriegsindustrie, gestützt durch Hunderte von Millionen Dollar, die von den Zionisten für politische Kampagnen ausgegeben werden, wird ein gewaltiges Hindernis für den Frieden sein, ganz zu schweigen von der Vernunft.

Israel ist von der Psychose des permanenten Krieges vergiftet worden. Es ist moralisch bankrott durch die Heiligung der Opferrolle, mit der es eine Besatzung rechtfertigt, die noch grausamer ist als die des südafrikanischen Apartheidsystems. Seine „Demokratie“ – die immer nur für Juden war – wurde von Extremisten gekapert, die das Land in Richtung Faschismus treiben. Menschenrechtsaktivisten, Intellektuelle und Journalisten – israelische und palästinensische – sind ständiger staatlicher Überwachung, willkürlichen Verhaftungen und von der Regierung gesteuerten Verleumdungskampagnen ausgesetzt. Das Bildungssystem, das bereits in der Grundschule beginnt, ist eine Indoktrinationsmaschine für das Militär. Und die Gier und Korruption der käuflichen politischen und wirtschaftlichen Elite haben zu enormen Einkommensunterschieden geführt, die den Verfall der amerikanischen Demokratie widerspiegeln, zusammen mit einer Kultur des antiarabischen und antischwarzen Rassismus.

Wenn Israel seine Dezimierung des Gazastreifens erreicht hat – Israelspricht auf von weiteren Monaten der Kriegsführung – wird seine Fassade der Zivilität, sein angeblich gepriesener Respekt für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, seine mythische Geschichte vom mutigen israelischen Militär und der wundersamen Geburt der jüdischen Nation – die es seinem westlichen Publikum erfolgreich verkauft hat – in Schutt und Asche liegen. Israels soziales Kapital wird aufgebraucht sein. Es wird als das hässliche, repressive, hasserfüllte Apartheidregime entlarvt werden, das es immer war, und die jüngeren Generationen amerikanischer Juden entfremden. Sein Schutzherr, die Vereinigten Staaten, werden sich mit der neuen Generation, die an die Macht kommt, von Israel distanzieren. Seine populäre Unterstützung wird von reaktionären Zionisten und Amerikas christlichen Faschisten kommen, die in Israels Herrschaft über altes biblisches Land einen Vorboten der Wiederkunft und in seiner Unterwerfung der Araber einen verwandten Rassismus und eine Feier der weißen Vorherrschaft sehen.

Israel wird zum Synonym für seine Opfer werden, so wie die Türken ein Synonym für die Armenier, die Deutschen für die Namibier und später die Juden und die Serben für die Bosniaken sind. Das kulturelle, künstlerische, journalistische und intellektuelle Leben Israels wird verkümmern. Israel wird eine stagnierende Nation sein, in der die religiösen Fanatiker, Bigotten und jüdischen Extremisten, die die Macht ergriffen haben, den öffentlichen Diskurs beherrschen werden. Es wird sich in den Club der despotischsten Regime der Welt einreihen.

Despotien können noch lange nach ihrem Fälligkeitsdatum existieren. Aber sie sind unheilbar.

Nationen brauchen mehr als Gewalt, um zu überleben. Sie brauchen einen Mythos. Diese Mystik bietet Sinn, Zivilität und sogar Adel, um die Bürger zu inspirieren, sich für die Nation zu opfern. Die Mystik bietet Hoffnung für die Zukunft. Sie gibt Sinn. Sie schafft nationale Identität. Wenn Mystiken implodieren, wenn sie als Lügen entlarvt werden, bricht ein zentrales Fundament der staatlichen Macht zusammen.

Alles, was Israel dann noch bleibt, ist eine eskalierende Grausamkeit, einschließlich Folter und tödlicher Gewalt gegen unbewaffnete Zivilisten, die den Niedergang beschleunigt. Im letzten Jahr hat das israelische Militär 93 Massaker in Gaza verübt. Kurzfristig leistet diese massive Gewalt einen guten Beitrag, wie im Krieg der Franzosen in Algerien, im Schmutzigen Krieg der argentinischen Militärdiktatur, in der britischen Besatzung Indiens, Ägyptens, Kenias und Nordirlands und in der amerikanischen Besatzung Vietnams, des Irak und Afghanistans. Aber auf lange Sicht ist sie selbstmörderisch.

Der Völkermord in Gaza hat die Widerstandskämpfer der Hamas zu Helden im globalen Süden gemacht. Israel hat Hunderte von palästinensischen Führern getötet, darunter Yahya Sinwar. Es hat Dr. Abdel Aziz al-Rantisi ermordet, einen der Gründer der Hamas, den ich kannte, und Khalil al-Wazir, bekannt als Abu Jihad, der zusammen mit Jassir Arafat die PLO gründete und den ich ebenfalls kannte. Aber die tägliche Demütigung, die erzwungene Verarmung, die wahllose Gewalt, die langen Gefängnisstrafen und die Folter sind ein fruchtbarer Nährboden für die Anführer des Widerstands. Es gibt keinen Mangel an radikalisierten Palästinensern, die Sinwars Platz einnehmen könnten. Der lange Freiheitskampf der Palästinenser hat dies immer und immer wieder deutlich gemacht.

Rennt, fordern die Israelis von den Palästinensern in Gaza, rennt um euer Leben. Rennt aus Rafah, so wie ihr aus Gaza-Stadt gerannt seid, so wie ihr aus Jabalia gerannt seid, so wie ihr aus Deir al-Balah gerannt seid, so wie ihr aus Beit Hanoun gerannt seid, so wie ihr aus Bani Suheila gerannt seid, so wie ihr aus Khan Yunis gerannt seid. Lauft oder wir werden euch töten. Wir werden GBU-39-Bomben auf eure Zeltlager abwerfen und sie in Brand setzen. Wir werden euch mit Kugeln aus unseren mit Maschinengewehren ausgerüsteten Drohnen beschießen. Wir werden euch mit Artillerie- und Panzergranaten beschießen. Wir werden euch mit Scharfschützen abschießen. Wir werden eure Zelte, eure Flüchtlingslager, eure Städte und Dörfer, eure Häuser, eure Schulen, eure Krankenhäuser und eure Wasseraufbereitungsanlagen zerstören. Wir werden den Tod vom Himmel regnen lassen.

Rennt um euer Leben. Wieder und wieder und wieder. Packt die wenigen Habseligkeiten zusammen, die ihr noch habt. Decken. Ein paar Töpfe. Ein paar Kleider. Es ist uns egal, wie erschöpft Sie sind, wie hungrig Sie sind, wie verängstigt Sie sind, wie krank Sie sind, wie alt oder wie jung Sie sind. Lauft. Lauft. Lauft. Und wenn ihr in eurer Angst in einen Teil des Gazastreifens rennt, werden wir euch dazu bringen, umzudrehen und in einen anderen zu rennen. Gefangen in einem Labyrinth des Todes. Hin und her. Hoch und runter. Von Seite zu Seite. Sieben. Acht. Neun. Zehn Mal. Wir spielen mit euch wie mit Mäusen in einer Falle. Dann deportieren wir euch, damit ihr nie mehr zurückkehren könnt. Oder wir töten euch.

Die Welt soll unseren Völkermord anprangern. Was kümmert uns das? Die Milliarden an Militärhilfe fließen ungehindert von unserem amerikanischen Verbündeten. Die Kampfflugzeuge. Die Artilleriegranaten. Die Panzer. Die Bomben. Ein endloser Nachschub. Wir töten Tausende von Kindern. Wir töten Frauen und alte Menschen zu Tausenden. Kranke und Verletzte, die keine Medikamente und Krankenhäuser haben, sterben. Wir vergiften das Wasser. Wir schneiden das Essen ab. Wir lassen euch verhungern. Wir haben diese Hölle geschaffen. Wir sind die Herren. Gesetz. Die Pflicht. Ein Verhaltenskodex. Sie existieren nicht für uns.

Aber zuerst spielen wir mit euch. Wir demütigen Sie. Wir terrorisieren Sie. Wir schwelgen in eurer Angst. Wir amüsieren uns über eure erbärmlichen Versuche zu überleben. Ihr seid keine Menschen. Ihr seid Kreaturen. Untermenschen. Wir nähren unsere Gier nach Herrschaft. Seht euch unsere Beiträge in den sozialen Medien an. Sie haben sich viral verbreitet. Eines zeigt Soldaten, die in einem palästinensischen Haus grinsen, während die Besitzer gefesselt und mit verbundenen Augen im Hintergrund zu sehen sind. Wir plündern. Teppiche. Kosmetika. Motorräder. Juwelen. Uhren. Bargeld. Gold. Antiquitäten. Wir verspotten Ihr Elend. Wir bejubeln euren Tod. Wir feiern unsere Religion, unsere Nation, unsere Identität, unsere Überlegenheit, indem wir die eure negieren und auslöschen.

Verderbtheit ist moralisch. Gräueltaten sind Heldentaten. Genozid ist Erlösung.

Dies ist das Spiel des Terrors, das Israel in Gaza spielt. Es war das Spiel, das während des Schmutzigen Krieges in Argentinien gespielt wurde, über den ich als Reporterin berichtete, als die Militärjunta 30.000 ihrer eigenen Bürger „verschwinden“ ließ. Die „Verschwundenen“ wurden gefoltert – wer kann das, was mit den Palästinensern in Gaza geschieht, nicht als Folter bezeichnen? – und gedemütigt, bevor sie ermordet wurden. Dies war das Spiel, das in den geheimen Folterzentren und Gefängnissen gespielt wurde, über die ich in El Salvador und im Irak berichtet habe. Es ist das, was ich in den serbischen Konzentrationslagern in Bosnien gesehen habe.

Der israelische Journalist Yinon Magal scherzte in der Sendung „Hapatriotim“ des israelischen Senders Channel 14, dass die rote Linie von Joe Biden die Tötung von 30.000 Palästinensern sei. Der Sänger Kobi Peretz fragte, ob dies die Zahl der Toten eines Tages sei. Das Publikum brach in Beifall und Gelächter aus.

Wir kennen Israels Absicht. Die Palästinenser zu vernichten, so wie die Vereinigten Staaten die amerikanischen Ureinwohner, die Australier die First Nations, die Deutschen die Herero in Namibia, die Türken die Armenier und die Nazis die Juden vernichtet haben. Die Einzelheiten sind unterschiedlich. Das Ziel ist das gleiche. Auslöschung.

Wir können uns nicht auf Unwissenheit berufen.

Aber es ist einfacher, so zu tun, als ob. So tun, als würde Israel humanitäre Hilfe zulassen. Tun Sie so, als gäbe es einen dauerhaften Waffenstillstand. Tun Sie so, als ob die Palästinenser in ihre zerstörten Häuser in Gaza zurückkehren würden. Tun Sie so, als ob der Gazastreifen wieder aufgebaut wird – die Krankenhäuser, die Universitäten, die Moscheen, die Wohnungen. Tun Sie so, als ob die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen verwalten würde. Tun Sie so, als gäbe es eine Zwei-Staaten-Lösung. Tun Sie so, als gäbe es keinen Völkermord.

Die gepriesenen demokratischen Werte, die Moral und die Achtung der Menschenrechte, die Israel und die Vereinigten Staaten für sich in Anspruch nehmen, waren schon immer eine Lüge. Das wahre Credo lautet: Wir haben alles, und wenn ihr versucht, es uns wegzunehmen, werden wir euch töten. People of Color, besonders wenn sie arm und verletzlich sind, zählen nicht. Die Hoffnungen, Träume, die Würde und das Streben nach Freiheit derjenigen, die außerhalb des Imperiums stehen, sind wertlos. Die globale Vorherrschaft wird durch rassistische Gewalt aufrechterhalten.

Diese Lüge – dass das amerikanische Imperium auf Demokratie und Freiheit beruht – ist den Palästinensern und den Menschen im globalen Süden sowie den amerikanischen Ureinwohnern und den schwarzen und braunen Amerikanern, ganz zu schweigen von denen, die im Nahen Osten leben, seit Jahrzehnten bekannt. Aber es ist eine Lüge, die in den Vereinigten Staaten und in Israel immer noch gilt, eine Lüge, die benutzt wird, um das Unverzeihliche zu rechtfertigen.

Wir stoppen Israels Völkermord nicht, weil wir als Amerikaner Israel sind, infiziert mit der gleichen weißen Vorherrschaft und berauscht von unserer Vorherrschaft über den Reichtum der Welt und der Macht, andere mit unseren fortschrittlichen Waffen auszulöschen.

Die US-Besatzungstruppen im Irak und in Afghanistan haben, wie schon in Vietnam, Hunderttausende unbewaffneter Zivilisten, darunter auch Kinder, absichtlich verstümmelt, misshandelt, geschlagen, gefoltert, vergewaltigt, verwundet und getötet.

„Nach dem Krieg“, schreibt Nick Turse, “schrieben die meisten Wissenschaftler die Berichte über weit verbreitete Kriegsverbrechen, die in den Publikationen der vietnamesischen Revolutionäre und in der amerikanischen Antikriegsliteratur immer wieder auftauchten, als reine Propaganda ab. Nur wenige akademische Historiker dachten überhaupt daran, solche Quellen zu zitieren, und fast keiner tat dies ausgiebig. In der Zwischenzeit stand My Lai stellvertretend für alle anderen amerikanischen Gräueltaten – und wurde somit ausgelöscht. Die Bücherregale über den Vietnamkrieg sind heute gefüllt mit großen Geschichten, nüchternen Studien über Diplomatie und Militärtaktik sowie mit Erinnerungen an den Kampf aus der Sicht der Soldaten. Begraben in vergessenen Archiven der US-Regierung, verschlossen in den Erinnerungen der Überlebenden der Gräueltaten, ist der wahre amerikanische Krieg in Vietnam aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden.“

Historische Amnesie ist ein wesentlicher Bestandteil von Vernichtungsfeldzügen, sobald sie beendet sind, zumindest für die Sieger. Aber für die Opfer ist die Erinnerung an den Völkermord zusammen mit der Sehnsucht nach Vergeltung eine heilige Berufung. Die Besiegten tauchen in einer Weise wieder auf, die die Völkermörder nicht vorhersehen konnten, und schüren neue Konflikte und neue Feindseligkeiten. Die physische Ausrottung aller Palästinenser, der einzige Beitrag zum Völkermord, ist angesichts der Tatsache, dass allein sechs Millionen Palästinenser in der Diaspora leben, ein Ding der Unmöglichkeit. Über fünf Millionen leben in Gaza und im Westjordanland.

Israels Völkermord hat die 1,9 Milliarden Muslime weltweit sowie den größten Teil des globalen Südens in Rage gebracht. Er hat die korrupten und fragilen Regime der Diktaturen und Monarchien in der arabischen Welt, in der 456 Millionen Muslime leben, die mit den USA und Israel kollaborieren, diskreditiert und geschwächt. Sie hat die Reihen des palästinensischen Widerstands gestärkt.

Was im Gazastreifen geschieht, ist nicht ohne Beispiel. Das indonesische Militär führte 1965 mit Unterstützung der USA eine einjährige Kampagne zur Ausrottung derjenigen durch, die beschuldigt wurden, kommunistische Führer, Funktionäre, Parteimitglieder oder Sympathisanten zu sein. Das Blutbad, das größtenteils von abtrünnigen Todesschwadronen und paramilitärischen Banden angerichtet wurde, dezimierte die Gewerkschaftsbewegung ebenso wie die intellektuelle und künstlerische Klasse, die Oppositionsparteien, Studentenführer, Journalisten und ethnische Chinesen. Eine Million Menschen wurden ermordet. Viele der Leichen wurden in Flüsse geworfen, eilig verscharrt oder am Straßenrand verrotten gelassen.

Diese Massenmordkampagne wird heute in Indonesien zum Mythos erhoben, so wie es auch in Israel der Fall sein wird. Sie wird als epischer Kampf gegen die Kräfte des Bösen dargestellt, so wie Israel die Palästinenser mit den Nazis gleichsetzt.

Die Mörder im indonesischen Krieg gegen den „Kommunismus“ werden auf politischen Versammlungen bejubelt. Sie werden für die Rettung des Landes gelobt. Sie werden im Fernsehen über ihre „heldenhaften“ Kämpfe interviewt. Die drei Millionen Mann starke Pancasila-Jugend – Indonesiens Äquivalent zu den „Braunhemden“ oder der Hitlerjugend – beteiligte sich 1965 an dem völkermörderischen Chaos und wird als Stütze der Nation hochgehalten.

Wir mythologisieren unseren Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern und romantisieren unsere Killer, Revolverhelden, Gesetzlosen, Milizen und Kavallerieeinheiten. Wir, wie auch Israel, fetischisieren das Militär.

Das industrielle Gemetzel – der Soziologe James William Gibson nennt es „Technowar“ – bestimmt Israels Angriff auf den Gazastreifen und den Libanon. Technowar basiert auf dem Konzept des „Overkill“. Der Overkill, bei dem absichtlich eine große Zahl ziviler Opfer in Kauf genommen wird, wird als wirksame Form der Abschreckung gerechtfertigt. Es ist das, was Israel im zynischen Sprachgebrauch als „Rasenmähen“ bezeichnet.

Der Einmarsch der Hamas und anderer Widerstandsgruppen in Israel am 7. Oktober, bei dem 1.154 Israelis, Touristen und Wanderarbeiter ums Leben kamen und etwa 240 Menschen als Geiseln genommen wurden, lieferte Israel den Vorwand für das, wonach es sich seit langem sehnt – die totale Auslöschung der Palästinenser.

Israel hat die Universitäten des Gazastreifens, die nun alle geschlossen sind, und 60 Prozent der anderen Bildungseinrichtungen, darunter 13 Bibliotheken , beschädigt oder zerstört. Außerdem hat Israel mindestens 195 historische Stätten zerstört, darunter 208 Moscheen, Kirchen und das Zentralarchiv des Gazastreifens, das 150 Jahre an historischen Aufzeichnungen und Dokumenten enthielt. Israels Kampfflugzeuge, Raketen, Drohnen, Panzer, Artilleriegranaten und Marinegeschütze pulverisieren täglich den Gazastreifen – der nur 20 Meilen lang und fünf Meilen breit ist – in einer Kampagne der verbrannten Erde, wie man sie seit dem Vietnamkrieg nicht mehr gesehen hat. Sie hat 25.000 Tonnen Sprengstoff – das entspricht zwei Atombomben – auf den Gazastreifen abgeworfen, wobei viele Ziele durch künstliche Intelligenz ausgewählt wurden. Es wirft ungelenkte Munition („dumb bombs“) und 2000-Pfund-Bunkerbomben auf Flüchtlingslager und dicht besiedelte städtische Zentren sowie auf die so genannten „sicheren Zonen“ ab – 42 Prozent der getöteten Palästinenser wurden in diesen „sicheren Zonen“ getötet, wo sie von Israel angewiesen wurden zu fliehen. Mehr als 1,9 Millionen Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben und sind gezwungen, in überfüllten UNRWA-Unterkünften, Krankenhausfluren und -höfen, Schulen, Zelten oder unter freiem Himmel im südlichen Gazastreifen Zuflucht zu suchen, wo sie oft neben fetthaltigen Pfützen mit ungeklärten Abwässern leben.

Die israelische Blockade des nördlichen Gazastreifens hat dazu geführt, dass mehr als 400.000 Palästinenser unter einer Hungerblockade und ständigen Luftangriffen leiden, um den Norden zu entvölkern. Israelische Streitkräfte haben bei dem am 5. Oktober begonnenen Angriff 1.250 Palästinenser getötet, so eine medizinische Quelle gegenüber Al Jazeera. Berichte aus dem nördlichen Gazastreifen sind nur schwer zu erhalten, da Internet- und Telefondienste unterbrochen sind und die wenigen Journalisten vor Ort weiterhin getötet werden. Die Zivilverteidigungseinheiten sagen, dass sie von den israelischen Streitkräften daran gehindert wurden, die Orte der Angriffe zu erreichen, und dass ihre Besatzungen angegriffen wurden.

Israel hat den Palästinensern befohlen, in ausgewiesene „sichere Zonen“ zu fliehen, aber sobald sie sich in diesen „sicheren Zonen“ befanden, wurden sie angegriffen und aufgefordert, in neue „sichere Zonen“ zu gehen.

Israel hat mindestens 42.600 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 13.000 Kinder und 9.000 Frauen. Es hat 99.800 weitere Menschen verwundet, viele mit lebensgefährlichen Verletzungen. Mindestens 136 Journalisten wurden getötet, viele, wenn nicht sogar die meisten von ihnen absichtlich. 340 Ärzte, Krankenschwestern und anderes Gesundheitspersonal wurden getötet – vier Prozent des medizinischen Personals in Gaza. Zweihundertdreiunddreißig UNRWA-Mitarbeiter wurden seit dem 7. Oktober 2023 im Gazastreifen getötet, die höchste Zahl an Toten in der Geschichte der Vereinten Nationen. Diese Zahlen spiegeln nicht annähernd die tatsächliche Zahl der Todesopfer wider, da nur die in den Leichenhallen und Krankenhäusern, von denen die meisten nicht mehr funktionieren, registrierten Toten gezählt werden. Wenn man die Vermissten mitzählt, liegt die Zahl der Toten bei weit über 40.000.

Gleichzeitig hat Israel den Gazastreifen in ein giftiges Ödland verwandelt.

„Fast 40 Millionen Tonnen Schutt, darunter nicht explodierte Munition und menschliche Überreste, verseuchen das Ökosystem“, berichtet die UNO. „Mehr als 140 temporäre Mülldeponien und 340.000 Tonnen Abfall, unbehandelte Abwässer und überlaufende Abwässer tragen zur Verbreitung von Krankheiten wie Hepatitis A, Atemwegsinfektionen, Durchfall und Hautkrankheiten bei.“

Ein weiterer Schlag war die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch das israelische Parlament, mit dem dem UNRWA, einer Rettungseinrichtung für die Palästinenser im Gazastreifen, die Tätigkeit auf israelischem Gebiet und in von Israel kontrollierten Gebieten untersagt wird. Dieses Verbot wird mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass die Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen, die ohnehin schon lahmgelegt ist, zusammenbricht.

Israel hat seine „Pufferzone“ entlang der Grenzen des Gazastreifens auf 16 Prozent des Gebiets ausgedehnt und dabei Häuser, Wohnblocks und Bauernhöfe dem Erdboden gleichgemacht. Es hat mehr als 84 Prozent der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen in „eine schrumpfende, unsichere ‚humanitäre Zone‘ gedrängt, die 12,6 Prozent eines Gebiets abdeckt, das jetzt in Vorbereitung auf die Annexion umgestaltet wird.“ Satellitenbilder zeigen, dass das israelische Militär in mehr als 26 Prozent des Gazastreifens Straßen und Militärstützpunkte gebaut hat, „was auf eine dauerhafte Präsenz hindeutet.“

Ärzte sind gezwungen, Gliedmaßen ohne Betäubung zu amputieren. Schwer kranke Menschen – Krebs, Diabetes, Herz- und Nierenerkrankungen – sind aufgrund fehlender Behandlung gestorben oder werden bald sterben. Mehr als hundert Frauen bringen jeden Tag ein Kind zur Welt, ohne dass die medizinische Versorgung gewährleistet ist. Die Zahl der Fehlgeburten ist um 300 Prozent gestiegen. Über 90 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen leiden unter schwerer Ernährungsunsicherheit, die Menschen essen Tierfutter und Gras. Kinder sterben an den Folgen des Hungers. Palästinensische Schriftsteller, Akademiker, Wissenschaftler und ihre Familienangehörigen wurden verfolgt und ermordet.

Siebzig Prozent der registrierten Todesfälle waren durchweg Frauen und Kinder.

Israel bedient sich sprachlicher Tricks, um allen Menschen im Gazastreifen den Status von Zivilisten und allen Gebäuden – einschließlich Moscheen, Krankenhäusern und Schulen – den Schutzstatus zu verweigern. Alle Palästinenser werden als Verantwortliche für den Angriff am 7. Oktober gebrandmarkt oder als menschliche Schutzschilde für die Hamas abgestempelt. Alle Gebäude werden von Israel als legitime Ziele betrachtet, weil sie angeblich Kommandozentralen der Hamas sind oder Hamas-Kämpfern Unterschlupf gewähren.

Diese Anschuldigungen, schreibt Francesca Albanese, die UN-Berichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, seien ein „Vorwand“, um „die Tötung von Zivilisten unter dem Deckmantel der angeblichen Legalität zu rechtfertigen, deren allumfassende Durchdringung nur völkermörderische Absichten zulässt“.

„Im August“, schreibt Albanes in ihrem jüngsten Bericht, “wurden die Einreisegenehmigungen für humanitäre Organisationen fast halbiert. Der Zugang zu Wasser ist auf ein Viertel des Niveaus vor dem 7. Oktober beschränkt worden. Etwa 93 Prozent der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sind zerstört; 95 Prozent der Palästinenser sind von akuter Ernährungsunsicherheit und Entbehrungen für die nächsten Jahrzehnte bedroht.“

„In den letzten Monaten wurden 83 Prozent der Nahrungsmittelhilfe daran gehindert, in den Gazastreifen zu gelangen, und die Zivilpolizei in Rafah wurde wiederholt angegriffen, was die Verteilung behinderte“, heißt es in dem Bericht. „Bis zum 14. September 2024 wurden mindestens 34 Todesfälle aufgrund von Unterernährung verzeichnet.“

Diese Maßnahmen, so der Bericht, „deuten auf die Absicht hin, die Bevölkerung durch Aushungern zu vernichten“.

Die Besatzung und der Völkermord wären ohne die USA, die Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe zukommen lassen, nicht aufrechtzuerhalten. In den letzten 12 Monaten haben die USA 17,9 Milliarden Dollar für Militärhilfe an Israel ausgegeben, einschließlich der Bereitstellung von 1.800 MK84 2.000-Pfund-Bomben, 500 MK82 500-Pfund-Bomben und Kampfjets für Israel. Auch das ist unser Völkermord.

Der Völkermord in Gaza ist der Höhepunkt eines Prozesses. Er ist kein Akt. Der Völkermord ist das vorhersehbare Ergebnis von Israels kolonialem Siedlerprojekt. Er ist in der DNA des israelischen Apartheidstaates verschlüsselt. Das ist der Punkt, an dem Israel enden musste. Und die zionistischen Führer sprechen offen über ihre Ziele.

Wir stoppen Israels Völkermord nicht, weil wir Israel sind, infiziert mit weißer Vorherrschaft und berauscht von unserer Vorherrschaft über den Reichtum der Welt und der Macht, andere mit unseren industriellen Waffen zu vernichten. Erinnern Sie sich an den Kolumnisten der New York Times , Thomas Friedman, der am Vorabend des Irak-Krieges zu Charlie Rose sagte, amerikanische Soldaten sollten von Basra bis Bagdad von Haus zu Haus gehen und den Irakern sagen: „Lutscht daran“? Das ist das wahre Credo des US-Imperiums.

Wenn der Klimawandel das Überleben bedroht, wenn die Ressourcen knapp werden, wenn die Migration für Millionen von Menschen zur Notwendigkeit wird, wenn die landwirtschaftlichen Erträge zurückgehen, wenn Küstengebiete überflutet werden, wenn Dürren und Waldbrände sich ausbreiten, wenn Staaten scheitern, wenn bewaffnete Widerstandsbewegungen sich erheben, um ihre Unterdrücker zusammen mit deren Stellvertretern zu bekämpfen, dann wird Völkermord keine Anomalie sein. Er wird die Norm sein. Die Schwachen und Armen der Erde, die Frantz Fanon „die Elenden der Erde“ nannte, werden die nächsten Palästinenser sein.

Die Taktik der verbrannten Erde in Gaza und im Libanon wird auch im Westjordanland angewandt

Tausende von Palästinensern in den Städten Jenin, Nablus, Qalqilya, Tubas und Tulkarem im Westjordanland leben tagelang unter Ausgangssperre, was den Zugang zu Lebensmitteln und Wasser erschwert. Wie im Gazastreifen zielt die israelische Armee auf Krankenwagen, blockiert die Zugänge zu Krankenhäusern und zerstört mit Bulldozern Straßen, Stromleitungen und die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens.

Drohnen und Kampfflugzeuge führen Luftangriffe durch. Israelische Straßensperren, Kontrollpunkte und Blockaden machen Reisen schwierig oder unmöglich. Israel hat Finanztransfers an die Palästinensische Autonomiebehörde ausgesetzt, die das Westjordanland nominell in Zusammenarbeit mit Israel regiert. Es hat 148.000 Arbeitserlaubnisse für Personen, die in Israel gearbeitet haben, widerrufen.

„Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Westjordanlandes ist um 22,7 Prozent geschrumpft, fast 30 Prozent der Unternehmen haben geschlossen, und 292.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen“, heißt es in dem Bericht. Mehr als 692 Palästinenser – „das Zehnfache des Jahresdurchschnitts der letzten 14 Jahre von 69 Todesopfern“ – wurden getötet und mehr als 5.000 wurden verletzt. Von den 169 getöteten palästinensischen Kindern wurden „fast 80 Prozent in den Kopf oder in den Oberkörper geschossen“.

Albaneses Bericht weist die Behauptung zurück, Israel führe die Angriffe im Gazastreifen und im Westjordanland durch, um „sich zu verteidigen“, „die Hamas auszurotten“ oder „die Geiseln nach Hause zu bringen“, und behauptet, diese Behauptungen seien „Tarnung“, ein Weg, „das Verbrechenunsichtbar zu machen “. Die völkermörderische Absicht kann, wie Richter Dalveer Bhandari vom IGH betont, „ gleichzeitig mit anderen, hintergründigen Motiven bestehen“.

Vielmehr habe der Einmarsch der Hamas und anderer Widerstandskämpfer in Israel am 7. Oktober „den Anstoß gegeben, auf das Ziel eines ‚Groß-Israel‘ zuzusteuern.“

Ägypten und die anderen arabischen Staaten haben sich geweigert, die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge in Betracht zu ziehen. Doch Israel setzt darauf, eine humanitäre Katastrophe von so katastrophalem Ausmaß herbeizuführen, dass diese oder andere Länder einlenken werden, um den Gazastreifen zu entvölkern und sich der ethnischen Säuberung des Westjordanlandes zuzuwenden. Das ist der Plan, auch wenn niemand, auch nicht Israel, weiß, ob er funktionieren wird.

Es gibt nur einen Weg, den anhaltenden Völkermord in Gaza zu beenden. Das geht nicht durch bilaterale Verhandlungen. Israel hat – auch durch die Ermordung des führenden Hamas-Unterhändlers Ismail Haniyeh – hinreichend bewiesen, dass es kein Interesse an einem dauerhaften Waffenstillstand hat. Die einzige Möglichkeit, Israels Völkermord an den Palästinensern zu stoppen, besteht darin, dass die USA alle Waffenlieferungen an Israel einstellen. Und die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist, dass genügend Amerikaner deutlich machen, dass sie nicht die Absicht haben, irgendeine Präsidentschaftskandidatur oder eine politische Partei zu unterstützen, die diesen Völkermord anheizt.

Die Argumente gegen einen Boykott der beiden Regierungsparteien sind bekannt: Er würde die Wahl von Donald Trump sichern. Kamala Harris hat rhetorisch mehr Mitgefühl gezeigt als Joe Biden. Es gibt nicht genug von uns, um etwas zu bewirken. Wir können innerhalb der Demokratischen Partei einen Beitrag leisten. Die Israel-Lobby, insbesondere das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dem die meisten Kongressabgeordneten angehören, ist zu mächtig. Auf dem Verhandlungsweg wird man schließlich eine Einstellung des Gemetzels erreichen.

Kurz gesagt, wir sind machtlos und müssen unsere Handlungsfähigkeit aufgeben, um ein Projekt des Massenmordes aufrechtzuerhalten. Wir müssen die Lieferung von Militärhilfe in Milliardenhöhe an einen Apartheidstaat, die Verwendung von Vetos im UN-Sicherheitsrat zum Schutz Israels und die aktive Behinderung internationaler Bemühungen zur Beendigung des Massenmordes als normale Staatsführung akzeptieren. Wir haben keine andere Wahl.

Völkermord, das international anerkannte Verbrechen, ist keine politische Frage. Es kann nicht mit Handelsabkommen, Infrastrukturgesetzen, Charterschulen oder Einwanderung gleichgesetzt werden. Es ist eine moralische Frage. Es geht um die Ausrottung eines Volkes. Jede Kapitulation vor Völkermord verurteilt uns als Nation und als Spezies. Sie bringt die globale Gesellschaft einen Schritt näher an die Barbarei heran. Er untergräbt die Rechtsstaatlichkeit und verhöhnt jeden Grundwert, den wir zu ehren vorgeben. Das ist eine Kategorie für sich. Und wenn wir den Völkermord nicht mit jeder Faser unseres Seins bekämpfen, machen wir uns mitschuldig an dem, was Hannah Arendt als „radikal Böses“ definiert, das Böse, bei dem der Mensch als Mensch überflüssig gemacht wird.

Die grundlegende Lehre aus dem Holocaust, die Schriftsteller wie Primo Levi hervorheben, ist, dass wir alle zu willigen Henkern werden können. Es braucht nur wenig. Wir alle können, wenn auch nur durch Gleichgültigkeit und Apathie, zu Komplizen des Bösen werden.

„Es gibt Ungeheuer“, schreibt Levi, der Auschwitz überlebt hat, “aber sie sind zu wenige, um wirklich gefährlich zu sein. Gefährlicher sind die einfachen Menschen, die Funktionäre, die bereit sind zu glauben und zu handeln, ohne Fragen zu stellen.“

Die Konfrontation mit dem Bösen – auch wenn es keine Aussicht auf Erfolg gibt – hält unsere Menschlichkeit und Würde am Leben. Es erlaubt uns, wie Vaclav Havel in „Die Macht der Ohnmächtigen“ schreibt, in der Wahrheit zu leben, einer Wahrheit, die die Mächtigen nicht aussprechen wollen und zu unterdrücken suchen. Sie ist ein Wegweiser für diejenigen, die nach uns kommen. Sie sagt den Opfern, dass sie nicht allein sind. Es ist „die Revolte der Menschheit gegen eine aufgezwungene Position“ und ein „Versuch, die Kontrolle über das eigene Verantwortungsgefühl wiederzuerlangen“.

Was sagt es über uns aus, wenn wir eine Welt akzeptieren, in der wir eine Nation bewaffnen und finanzieren, die jeden Tag Hunderte von Unschuldigen tötet und verwundet?

Was sagt es über uns aus, wenn wir eine inszenierte Hungersnot und die Vergiftung der Wasserversorgung unterstützen, in der das Polio-Virus nachgewiesen wurde, so dass Zehntausende erkranken und viele sterben werden?

Was sagt es über uns aus, wenn wir über 12 Monate lang die Bombardierung von Flüchtlingslagern, Krankenhäusern, Dörfern und Städten zulassen, um Familien auszulöschen und die Überlebenden zu zwingen, unter freiem Himmel zu kampieren oder in kruden Zelten Schutz zu suchen?

Was sagt es über uns aus, wenn wir die Ermordung von 11.000 Kindern hinnehmen, obwohl dies sicherlich eine Unterzahl ist?

Was sagt es über uns aus, wenn wir zusehen, wie Israel die Angriffe auf Einrichtungen der Vereinten Nationen, Schulen – darunter die Al-Tabaeen-Schule in Gaza-Stadt, in der über 100 Palästinenser beim Fajr- oder Morgengebet getötet wurden – und andere Notunterkünfte eskalieren lässt?

Was sagt es über uns aus, wenn wir es zulassen, dass Israel Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt, indem es Zivilisten, darunter Kinder und ältere Menschen, in Handschellen zwingt, vor den israelischen Truppen, die manchmal in israelische Militäruniformen gekleidet sind, in potenziell mit Sprengfallen versehene Tunnel und Gebäude einzudringen?

Was sagt es über uns aus, wenn wir Politiker und Soldaten unterstützen, die die Vergewaltigung und Folterung von Gefangenen verteidigen?

Sind dies die Art von Verbündeten, die wir ermutigen wollen? Ist das ein Verhalten, das wir uns zu eigen machen wollen? Welche Botschaft sendet dies an den Rest der Welt?

Wenn wir nicht an den moralischen Geboten festhalten, sind wir verloren. Das Böse wird triumphieren. Es bedeutet, dass es kein Richtig und Falsch gibt. Es bedeutet, dass alles, auch Massenmord, erlaubt ist. Die Hoffnung liegt in den Universitätslagern, in der Besetzung von Gebäuden, in den Hungerstreiks, in den Straßen und natürlich in dritten Parteien, die sich dem Imperium widersetzen. Diese Menschen, die im Takt einer anderen Trommel marschieren, sind das Gewissen der Nation.

Eine moralische Haltung hat immer einen Preis. Wenn es keine Kosten gibt, ist es nicht moralisch. Sie ist lediglich eine konventionelle Überzeugung.

„Aber was ist der Preis des Friedens?“, fragt der radikale katholische Priester Daniel Berrigan, der wegen der Verbrennung von Einberufungsunterlagen während des Vietnamkriegs im Bundesgefängnis saß, in seinem Buch ‚No Bars to Manhood‘.

Ich denke an die guten, anständigen, friedliebenden Menschen, die ich zu Tausenden kennen gelernt habe, und ich frage mich. Wie viele von ihnen sind so sehr von der schwindenden Krankheit der Normalität befallen, dass sie, während sie sich für den Frieden aussprechen, ihre Hände mit einem instinktiven Krampf in Richtung ihrer Bequemlichkeit, ihres Heims, ihrer Sicherheit, ihres Einkommens, ihrer Zukunft, ihrer Pläne ausstrecken – jenes Fünfjahresplans für das Studium, jenes Zehnjahresplans für den beruflichen Status, jenes Zwanzigjahresplans für das Wachstum und die Einheit der Familie, jenes Fünfzigjahresplans für ein anständiges Leben und ein ehrenvolles natürliches Ableben. „Natürlich, lasst uns den Frieden haben“, rufen wir, “aber lasst uns gleichzeitig die Normalität haben, lasst uns nichts verlieren, lasst unser Leben intakt bleiben, lasst uns weder Gefängnis noch Schande noch Bindungsbruch kennen.“ Und weil wir dies umfassen und jenes schützen müssen, und weil um jeden Preis – um jeden Preis – unsere Hoffnungen im Zeitplan marschieren müssen, und weil es unerhört ist, dass im Namen des Friedens ein Schwert fällt und das feine und schlaue Netz zerreißt, das unser Leben gewoben hat, weil es unerhört ist, dass gute Menschen Unrecht erleiden oder Familien zerrissen werden oder der gute Ruf verloren geht – deshalb schreien wir Frieden und schreien Frieden, und es gibt keinen Frieden. Es gibt keinen Frieden, weil es keine Friedensstifter gibt. Es gibt keine Friedensstifter, weil das Schaffen von Frieden mindestens so kostspielig ist wie das Schaffen von Krieg – mindestens so anstrengend, mindestens so störend, mindestens so anfällig für Schande, Gefängnis und Tod.

Die Frage ist nicht, ob Widerstand sinnvoll ist. Es geht darum, ob Widerstand richtig ist. Wir sind aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, nicht unsere Sippe. Wir müssen daran glauben, dass das Gute das Gute anzieht, auch wenn die empirischen Beweise um uns herum düster sind. Das Gute ist immer im Handeln verkörpert. Man muss es sehen. Es spielt keine Rolle, ob die Gesellschaft im weiteren Sinne tadelnd ist. Wir sind aufgerufen, uns den Gesetzen des Staates zu widersetzen – durch Akte des zivilen Ungehorsams und der Nichtbefolgung -, wenn diese Gesetze, wie es oft der Fall ist, mit dem moralischen Gesetz in Konflikt geraten. Wir müssen uns, koste es, was es wolle, an die Seite der Gekreuzigten dieser Erde stellen. Wenn wir diesen Standpunkt nicht einnehmen, sei es gegen den Missbrauch der militarisierten Polizei, die Unmenschlichkeit unseres riesigen Gefängnissystems oder den Völkermord in Gaza, werden wir zu den Gekreuzigten.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb über diejenigen, die Kaiser Nero für Folter und Tod auswählte: „Zu ihrem Tod gesellte sich jede Art von Spott“. „Mit Tierhäuten bedeckt, wurden sie von Hunden zerrissen und starben, oder sie wurden an Kreuze genagelt oder den Flammen übergeben und verbrannt, um als nächtliche Erleuchtung zu dienen, wenn das Tageslicht erloschen war.

Der Sadismus der Mächtigen ist der Fluch des menschlichen Daseins. Er war im alten Rom ebenso weit verbreitet wie in Israel.

Wir kennen das moderne Gesicht Neros, der seine opulenten Gartenfeste beleuchtete, indem er an Pfählen gefesselte Gefangene zu Tode brannte. Das ist unumstritten.

Aber wer waren die Gäste Neros? Wer wanderte durch die Anlagen des Kaisers, während Menschen, wie in Rafah, bei lebendigem Leib verbrannt wurden? Wie konnten diese Gäste solch entsetzliches Leid sehen und zweifellos auch hören und Zeuge solch entsetzlicher Folterungen werden und dabei gleichgültig oder sogar zufrieden sein?

Wer waren die Gäste Neros?

Wir sind Neros Gäste.

Die Geschichte wird Israel für diesen Völkermord verurteilen. Aber sie wird auch über uns urteilen. Sie wird uns fragen, warum wir nicht mehr getan haben, warum wir nicht alle Abkommen, alle Handelsverträge, alle Vereinbarungen, alle Kooperationen mit dem Apartheidstaat gekündigt haben, warum wir die Waffenlieferungen nach Israel nicht gestoppt haben, warum wir unsere Botschafter nicht zurückgerufen haben, warum, als der Seehandel im Roten Meer durch den Jemen gestört wurde, von Saudi-Arabien und Jordanien eine alternative Landroute nach Israel eingerichtet wurde, warum wir nicht alles in unserer Macht Stehende getan haben, um das Gemetzel zu beenden. Sie wird uns dafür verurteilen, dass wir die grundlegende Lektion des Holocausts nicht beherzigt haben, nämlich nicht, dass Juden ewige Opfer sind, sondern dass man sich schuldig macht, wenn man die Möglichkeit hat, einen Völkermord zu verhindern, es aber nicht tut.

„Das Gegenteil von gut ist nicht böse“, schrieb Samuel Johnson. „Das Gegenteil von gut ist Gleichgültigkeit.“

Der palästinensische Widerstand ist unser Widerstand. Der palästinensische Kampf um Würde, Freiheit und Unabhängigkeit ist unser Kampf. Die palästinensische Sache ist unsere Sache. Denn wie die Geschichte gezeigt hat, wurden diejenigen, die einst Neros Gäste waren, bald zu Neros Opfern.

Chris Hedges

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war , wo er als Leiter des Büros für den Nahen Osten und des Balkan-Büros der Zeitung arbeitete. Zuvor leistete er Beiträge im Ausland für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Er war Mitglied des Teams, das 2002 den Pulitzer-Preis für erklärende Berichterstattung für die Berichterstattung der New York Times über den weltweiten Terrorismus gewann, und er erhielt 2002 den Amnesty International Global Award für Menschenrechtsjournalismus. Hedges, der einen Master of Divinity der Harvard Divinity School besitzt, ist der Autor der Bestseller American Fascists: The Christian Right and the War on America, Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle und war Finalist des National Book Critics Circle für sein Buch War Is a Force That Gives Us Meaning. Er schreibt eine Online-Kolumne für die Website ScheerPost. Er hat an der Columbia University, der New York University, der Princeton University und der University of Toronto gelehrt.

