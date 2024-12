https://www.caitlinjohnst.one/p/either-watch-the-footage-of-dead?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=152564179&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Entweder das Filmmaterial von toten Kindern in Gaza ansehen oder aufhören, Israel zu unterstützen

Von Caitlin Johnstone

04. Dezember 2024

Wenn Sie die letzten 14 Monate nicht damit verbracht haben, sich das ganze Filmmaterial von toten und verstümmelten Kindern aus Gaza anzusehen, dann haben Sie kein Recht, Israel und seine Aktionen zu verteidigen. Wenn Sie es vermeiden, sich die Fakten anzusehen, dann haben Sie auch kein Recht, darüber zu sprechen.

Jeder, der sich in den letzten 14 Monaten mit den konkreten Realitäten des Alptraums in Gaza beschäftigt hat, hat in einer ganz anderen Welt gelebt als jeder, der das nicht getan hat. In einer dunkleren Welt. Eine hässlichere Welt. Eine Welt, in der lebende Monster die Erde bevölkern.

Ihre Träume sind schlimmer. Ihr Inneres fühlt sich anders an. Sie erleben die alltäglichen Momente des Lebens auf eine ganz andere Weise.

Die Meinung einer solchen Person über die Geschehnisse in Gaza hat nicht den gleichen Wert wie die Meinung von jemandem, der es vermieden hat, diese Dinge zu sehen. Jemand, der sich die Videos und Fotos nicht angesehen hat, der die ausgeblasenen und verbrannten Leichen nicht gesehen hat, der die schreienden Kinder nicht gehört und die erschütternden Geschichten nicht gelesen hat, ist nicht in der Lage, sich ein klares Urteil über Gaza zu bilden. Ihre Meinungen haben keinen Wert, und ihre Worte zu diesem Thema können abgetan werden.

Jemand, der das israelische Gemetzel in Gaza unterstützt, aber die letzten 14 Monate nicht damit verbracht hat, die tägliche Flut von Filmmaterial zu sehen, das zeigt, was diese Unterstützung mit sich bringt, ist jemand, dessen Position durch psychologische Abschottung zusammengehalten wird. Sie sind nur deshalb in der Lage, ihre Sichtweise auf Israel und Palästina aufrechtzuerhalten, weil sie es vermieden haben, sich die rohen Beweise dafür anzusehen, was ihre Position genau bedeutet. Sie sind wie jemand, der Fleisch isst, es aber vermeidet, sich über die harten Realitäten zu informieren, die dazu führen, dass es auf seinem Teller landet, weil er weiß, dass, wenn er die Wahrheit über die Massentierhaltung erfährt und sieht, wie das Vieh in unserer Zivilisation behandelt wird, er seine Lieblingsspeisen nicht mehr genießen kann. Nur eben mit Menschen und nicht mit Tieren.

Wenn Sie Ihre Weltanschauung nur aufrechterhalten können, indem Sie sich weigern, den Tatsachen ins Auge zu sehen, dann ist Ihre Weltanschauung Schrott und Ihre Meinungen sind Scheiße. Wenn du es vermeidest, dir anzuschauen, was mit den Menschen in Gaza geschieht, während du all den Tod und die Zerstörung mit irgendeinem Geschwafel über menschliche Schutzschilde und den 7. Oktober rechtfertigst, dann ist alles, was aus deinem Mund zu diesem Thema kommt, eine Lüge, weil es nur durch dein eigenes unwahres Verhältnis zur Realität möglich ist.

Wenn Sie sich der Realität nicht stellen wollen, dann hören Sie auf, Ihre Meinung darüber zu äußern. Wenn Sie den Kopf in den Sand stecken und sich von dem distanzieren wollen, was wirklich in Ihrem Namen getan wird, dann haben Sie wenigstens den Anstand, den Mund zu halten und Ihre Zeit in Ihrem Fantasieland zu verbringen wie ein normaler Eskapismus-Süchtiger. Hören Sie auf, die Leute zu nerven, indem Sie über ein Thema plappern, mit dem Sie sich nicht einmal tief auseinandersetzen können.

