Chris Hedges: Die Torheit eines Krieges mit dem Iran

15. Juni 2025

Der Iran verfügt über ein großes Arsenal an ballistischen Raketen, die er auf Israel sowie auf amerikanische Militäreinrichtungen in der Region abfeuern kann. Während die ersten Wellen abgefangen werden können, würden wiederholte Angriffe die Vorräte der israelischen und US-amerikanischen Luftabwehr schnell erschöpfen.

Und nun ein Wort von unserem Monster – von Mr. Fish

Von Chris Hedges

Original auf ScheerPost

Die Neokonservativen, die die katastrophalen Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen orchestriert haben – und die nie für die verschwenderische Vergeudung von 8 Billionen Dollar an Steuergeldern sowie 69 Milliarden Dollar in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen wurden –, scheinen entschlossen, die Amerikaner in ein weiteres militärisches Fiasko mit dem Iran zu locken.

Der Iran ist nicht der Irak. Der Iran ist nicht Afghanistan. Der Iran ist nicht der Libanon. Der Iran ist nicht Libyen. Der Iran ist nicht Syrien. Der Iran ist nicht Jemen. Der Iran ist das siebzehntgrößte Land der Welt mit einer Landfläche, die der Größe Westeuropas entspricht.

Er hat fast 90 Millionen Einwohner – zehnmal mehr als Israel – und seine militärischen Ressourcen sowie seine Allianzen mit China und Russland machen ihn zu einem gefürchteten Gegner.

Der Iran hat am Samstag Vergeltungsschläge gegen Israel geflogen, nachdem israelische Angriffe mehrere iranische Militärkommandanten und sechs Atomwissenschaftler getötet hatten. Über der Skyline von Tel Aviv und Jerusalem gab es Dutzende von Explosionen.

Es gibt Videoaufnahmen von mindestens einer großen Explosion am Boden in Tel Aviv, die offenbar durch einen Raketenangriff verursacht wurde, sowie Berichte über weitere Explosionen an etwa einem halben Dutzend Orten in und um Tel Aviv.

„Unsere Rache hat gerade erst begonnen, sie werden einen hohen Preis für die Tötung unserer Kommandeure, Wissenschaftler und Menschen zahlen“, sagte ein hochrangiger iranischer Beamter gegenüber Reuters. Der Beamte fügte hinzu, dass „nirgendwo in Israel Sicherheit herrschen wird“ und dass „unsere Rache schmerzhaft sein wird“.

„Sie glauben, es wird ein leichter Krieg“, sagte Alastair Crooke, ein ehemaliger britischer Diplomat und Mitglied des britischen Geheimdienstes (MI6), der Jahrzehnte im Nahen Osten verbracht hat. Er erzählte mir von den Neocons, als ich ihn interviewte.

„Sie wollen die Macht und Führungsrolle Amerikas wiederherstellen“, sagte er. „Sie glauben, dass es dafür gut ist, von Zeit zu Zeit ein kleines Land gegen die Wand zu werfen und es zu zerschlagen.“

Diese Neocons, die mit der israelischen Führung unter Benjamin Netanjahu verbunden sind, würden „keine rivalisierende Macht, keine Herausforderung der amerikanischen Führung und der amerikanischen Größe tolerieren“, fuhr er fort. Sie würden Fakten vor Ort schaffen – einen Krieg zwischen Israel und dem Iran –, die „Trump in einen Krieg mit dem Iran hineinziehen“ würden.

Die iranische Luftwaffe ist zwar schwach und viele ihrer Kampfflugzeuge sind Jahrzehnte alt, aber sie ist gut mit russischen Luftabwehrbatterien und chinesischen Schiffsabwehrraketen sowie Minen und Küstenartillerie ausgerüstet.

Sie kann die Straße von Hormuz sperren, den wichtigsten Ölengpass der Welt, durch den 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung transportiert werden. Dies würde den Ölpreis verdoppeln oder verdreifachen und die Weltwirtschaft zerstören.

Der Iran verfügt über ein großes Arsenal an ballistischen Raketen, die er auf Israel sowie auf amerikanische Militäreinrichtungen in der Region abfeuern kann. Die ersten Wellen könnten zwar abgefangen werden, aber wiederholte Angriffe würden die Luftabwehrvorräte Israels und der USA schnell erschöpfen.

Israel ist nicht für einen Zermürbungskrieg gerüstet, wie ihn der achtjährige Konflikt zwischen dem Iran und dem Irak geführt hat, der trotz der Unterstützung der USA für das Regime von Saddam Hussein in einer Pattsituation endete, oder wie die 18-jährige Besetzung des Südlibanon durch Israel, die das Land nach wiederholten Verlusten durch die Hisbollah schließlich im Mai 2000 zum Rückzug zwang.

Als der Iran am 13. und 14. April 2023 im Rahmen seiner Operation „True Promise“ als Vergeltung für einen israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus über 300 ballistische Raketen und Marschflugkörper auf israelische Militär- und Geheimdienststandorte abfeuerte, konnten die USA den Großteil davon abfangen.

„Israel kann einen iranischen Raketenangriff nicht abwehren“, sagte mir John Mearsheimer, Absolvent der Militärakademie West Point und Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Chicago. „Wir haben hier eine sehr interessante Situation, in der Israel diese Kriege nicht nur nicht gewinnen kann, sondern sie zu langwierigen Kriegen gemacht hat“, in denen „Israel stark von den Vereinigten Staaten abhängig ist“.

„Wir haben viele Vermögenswerte im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum sowie in Israel selbst und am Roten Meer“, sagte er. „Diese sollen Israel in seinen verschiedenen Kriegen helfen. Dazu gehört nicht nur der Iran. Dazu gehören auch die Houthis. Dazu gehört die Hisbollah. Wir sind also tief in die Unterstützung ihres Kampfes involviert. Das war 1973 oder zu irgendeinem Zeitpunkt vor diesem Krieg nicht der Fall.“

Israel und seine neokonservativen Verbündeten glauben, dass sie das iranische Atomprogramm mit Gewalt auslöschen und die iranische Regierung stürzen können, um ein Marionettenregime zu installieren. Dass dieses unrealistische Glaubenssystem in Afghanistan, im Irak, in Syrien und in Libyen gescheitert ist, ist ihnen nicht bewusst.

Gleichzeitig will Israel die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von seinem Völkermord und der Massenhungersnot in Gaza sowie der beschleunigten ethnischen Säuberung im Westjordanland ablenken. Die Internetverbindung in Gaza wurde vollständig gesperrt. Das Westjordanland wurde unter eine totale Blockade gestellt.

„Die Israelis wissen, dass die Menschen den Palästinensern nicht viel Aufmerksamkeit schenken werden, wenn es zu einer allgemeinen Feuersbrunst kommt“, sagte Mearsheimer. Er fügte hinzu:

„Die Menschen werden Israel mehr durchgehen lassen als in friedlichen Zeiten. Also lasst uns die Dinge richtig anheizen. Lasst uns einen allgemeinen Flächenbrand anzetteln, und das Endergebnis wird sein, dass wir in Gaza und hoffentlich auch im Westjordanland eine massive Säuberung durchführen können.“

Iranische Angriffe würden schließlich Hunderte, dann Tausende von Toten fordern. Der Iran wird sich an die schiitischen Muslime in der gesamten Region wenden, in einem Krieg, den die iranische Führung als Krieg gegen den Schiismus, den zweitgrößten Zweig des Islam, bezeichnen wird.

Saudi-Arabien, das die Angriffe auf den Iran verurteilt hat, hat zwei Millionen Schiiten, die in der ölreichen Ostprovinz leben. Es gibt bedeutende schiitische Gemeinschaften in Pakistan, Bahrain und der Türkei. Schiiten bilden die Mehrheit im Irak.

Die schiitisch dominierte Regierung in Bagdad wird sich auf die Seite des Iran stellen. Der Jemen wird weiterhin den Seeverkehr im Roten Meer stören und Israel mit Drohnenangriffen treffen. Die Hisbollah wird, so geschwächt sie auch sein mag, ihre Angriffe auf Nordisrael wieder aufnehmen.

Es ist mit Terroranschlägen auf US-Stützpunkte in der Region und möglicherweise sogar auf US-amerikanischem Boden sowie mit weitreichenden Sabotageakten gegen die Ölförderung im Persischen Golf zu rechnen.

Der Iran wird bald über genügend spaltbares Material verfügen, um eine Atomwaffe herzustellen. Ein Krieg wäre ein starker Anreiz für den Bau einer Bombe, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Israel über Hunderte von Atomwaffen verfügt.

Wenn der Iran eine Atomwaffe erwirbt, wird Saudi-Arabien der nächste sein, dicht gefolgt von der Türkei, dem Irak und Ägypten. Die Bemühungen, die Verbreitung von Atomwaffen im Nahen Osten einzudämmen, werden sich in Luft auflösen.

Ein Krieg würde, wie Mearsheimer betont, auch das Bündnis zwischen dem Iran, Russland und China festigen.

„Die Vereinigten Staaten haben China, Russland, Nordkorea und den Iran sehr nahe zusammengebracht“, stellte er fest.

„Sie bilden einen eng verbundenen Block. Vor allem aufgrund des Ukraine-Krieges sind die Russen und die Chinesen zusammengerückt, und angesichts der Ereignisse im Nahen Osten haben sich auch die Iraner und die Russen aneinander angenähert. Die Vereinigten Staaten mögen Israel helfen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Russen dem Iran helfen. Es ist nicht im Interesse Amerikas, dass China und Russland sich eng gegen Washington verbünden. Es ist nicht im Interesse Amerikas, dass Russland und der Iran gemeinsam gegen Israel und die Vereinigten Staaten vorgehen.“

„Es besteht immer die Möglichkeit, dass, wenn sich ein Krieg zwischen dem Iran auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten und Israel auf der anderen Seite verschärft, die Russen irgendwann in diesen Krieg hineingezogen werden, da sie nun ein starkes Interesse daran haben, den Iran zu unterstützen.“

Ein Krieg könnte Monate, wenn nicht Jahre dauern. Es wird ein Luftkampf sein, vor allem zwischen israelischen Kampfflugzeugen und Raketen und iranischen Raketen. Aber um den Iran zu unterwerfen, müssten vielleicht eine Million US-Soldaten entsandt werden, um das Land zu besetzen.

Eine Besetzung des Iran würde mit derselben demütigenden Niederlage enden, die die USA im Irak und in Afghanistan erlebt haben.

Die Fantasie Israels und der Neocons ist, dass sie den Iran mit Luftangriffen brechen können, einer aktualisierten Version von „Shock and Awe“, der Bombardierungskampagne im Irak im Jahr 2003. Aber die Menge an Sprengstoff, die dafür erforderlich wäre, insbesondere um die unterirdischen Nuklearanlagen des Iran zu zerstören, wäre enorm.

Israel musste bei der Enthauptung der Hisbollah-Führung in Beirut, darunter Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, 2.000-Pfund-Bunkerbrecher-Bomben vom Typ Joint Direct Attack Munition (JDAM) einsetzen.

„Wenn man F-35 mit JDAM-Raketen fliegt, wiegt jede davon etwa 14 Tonnen“, sagte Crooke. „Es geht nicht nur um das Gewicht, sondern auch um den Treibstoff, den sie verbrauchen. Man muss also vielleicht einmal oder zweimal tanken und dann mit den Flugzeugen kämpfen, um die Verteidigung des Gegners zu überwinden. Das ist eine enorme Leistung. Wird Amerika dazu in der Lage sein? Die Iraner verfügen über mehrere Luftabwehrsysteme und gute Radargeräte, darunter auch Überhorizontradare.“

Warum also Krieg gegen den Iran? Warum aus einem Atomabkommen aussteigen, das der Iran nicht verletzt hat? Warum eine Regierung dämonisieren, die der Todfeind der Taliban und anderer takfiri-Gruppen wie Al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und in der Levante (ISIL) ist? Warum eine Region, die ohnehin schon gefährlich instabil ist, weiter destabilisieren?

Die Generäle, Politiker, Geheimdienste, Neocons, Waffenhersteller, sogenannten Experten, prominenten Kommentatoren und israelischen Lobbyisten wollen nicht die Schuld für zwei Jahrzehnte militärischer Fiaskos auf sich nehmen. Sie brauchen einen Sündenbock. Das ist der Iran.

Die demütigenden Niederlagen in Afghanistan und im Irak, die gescheiterten Staaten Syrien und Libyen, die Verbreitung extremistischer Gruppen und Milizen, von denen viele ursprünglich von den USA ausgebildet und bewaffnet wurden, sowie die anhaltenden weltweiten Terroranschläge müssen jemand anderem angelastet werden.

Das Chaos und die Instabilität, die wir insbesondere im Irak und in Afghanistan ausgelöst haben, haben den Iran zum dominierenden Land in der Region gemacht. Washington hat seinen Erzfeind gestärkt. Es hat keine Ahnung, wie es diese Entwicklung umkehren kann, außer ihn anzugreifen.

Das Völkerrecht und die Rechte von fast 90 Millionen Menschen im Iran werden ebenso ignoriert wie die Rechte der Menschen in Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen und Syrien. Die Iraner, unabhängig davon, was sie von ihrer Führung halten, sehen die Vereinigten Staaten nicht als Verbündete oder Befreier. Sie wollen nicht angegriffen oder besetzt werden. Sie werden Widerstand leisten. Und die USA und Israel werden dafür bezahlen.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für The New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahost- und Balkan-Büros der Zeitung fungierte. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist Moderator der Sendung The Chris Hedges Report.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

