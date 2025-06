https://thecradle.co/articles/tel-aviv-miscalculates-why-israels-shock-strategy-failed-against-iran



Tel Aviv verschätzt sich: Warum Israels Schockstrategie gegen den Iran gescheitert ist

Israels Versuch, seine Morddoktrin vom Libanon auf den Iran zu übertragen, ist nach hinten losgegangen. Teherans schnelle Vergeltungsmaßnahmen und seine tiefen strategischen Reserven haben die Grenzen der israelischen Macht aufgezeigt – und könnten Washington an den Rand einer regionalen Konfrontation bringen, die es sich weder leisten noch vollständig kontrollieren kann.

Ali Salehian

16. Juni 2025

Der Blitzangriff des israelischen Besatzungsstaates am frühen Morgen des 13. Juni – der dreisteste Angriff auf iranischem Boden seit Jahrzehnten – sollte an die Erfolge der Vergangenheit im Libanon anknüpfen. Der Beitrag hat nicht funktioniert.

An diesem Freitagmorgen flogen israelische Kampfflugzeuge mehrere Angriffe über dem Iran: 60 Zivilisten wurden in einem Wohnhochhaus getötet, mehrere hochrangige Atomwissenschaftler und Militärkommandeure wurden ermordet, und wichtige Luftabwehr- und Nuklearinfrastruktureinrichtungen wurden getroffen.

Die Angriffe stellten eine riskante Eskalation dar, die teilweise an Israels Kampagne im Libanon im September 2024 angelehnt war, bei der durch eine koordinierte Attentatswelle die Führung der Eliteeinheit Radwan der Hisbollah und schließlich auch deren Generalsekretär Hassan Nasrallah selbst und sein mutmaßlicher Nachfolger Hashem Safieddine eliminiert wurden.

Ein gescheitertes Vorbild

Dieser „Schock-und-Ehrfurcht”-Plan war im Libanon, wo der israelische Geheimdienst tief eingedrungen war, teilweise erfolgreich. In Teheran stieß er jedoch auf eine weitaus widerstandsfähigere Nation.

Während US-Präsident Donald Trump lautstark forderte, dass der Iran seine Rechte auf Urananreicherung aufgibt, verfolgte er eine Politik des „maximalen Drucks” mit Sanktionen, militärischen Drohungen und Verhandlungen, um Teheran in indirekten Gesprächen dazu zu bewegen, seine einseitigen Forderungen zu akzeptieren.

Dieses Muster hatte sich zuvor im Ukraine-Russland-Konflikt nach Verhandlungsstillstand wiederholt, mit Operationen tief im russischen Territorium und Angriffen auf strategische israelische Bomber.

Monatelang hatte Teheran das Hisbollah-Angriffsmodell Israels als eines der wahrscheinlichen Szenarien für einen Angriff auf den Iran berechnet. Dementsprechend wurden Maßnahmen ergriffen, um im Falle eines solchen Angriffs die Kommandeure schnell zu ersetzen. Zumindest taktisch gelang es Israel jedoch, den Iran mit seinen Angriffen zu schockieren, die größtenteils auf Infiltrations- und Sabotageaktionen im Inland zurückzuführen waren.

Teheran kontert schnell

Die Reaktion des Iran folgte jedoch rasch. Innerhalb von 72 Stunden startete Teheran drei bedeutende Vergeltungsoperationen. Die Luftabwehr des Landes wurde wiederhergestellt, Drohneneinheiten wurden wieder eingesetzt und wichtige Kommandoposten neu besetzt. Videos und Bilder von israelischen Zielen, die von iranischen Geschossen getroffen wurden, verbreiteten sich schnell im Internet und signalisierten sowohl die operative Erholung Teherans als auch eine strategische Botschaft.

Die offensive und defensive Reaktion des Iran war derart, dass Trump, der zunächst über die Maßnahmen Israels jubelte und dem Iran eine „zweite Chance” für Verhandlungen anbieten wollte – und sogar die Idee eines Krieges mit sicherem Sieg über die Islamische Republik in Erwägung zog –, zu einer erklärten neutralen Haltung zurückkehrte und eine rasche Beendigung der Spannungen anstrebte.

Die Botschaft Teherans ist jedoch klar und konsequent: Es betrachtet jede israelische Aggression als untrennbar mit der Unterstützung der USA verbunden. Die Islamische Republik warnt seit langem, dass die logistische, nachrichtendienstliche und operative Unterstützung Washingtons alle Militäraktionen Tel Avivs ermöglicht. Und während der rechtsgerichtete israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weiterhin versucht, die USA in seine Agenda zum Regimewechsel im Iran zu verwickeln, zeigen sich Trump und andere zunehmend vorsichtig.

Sicherheit für alle oder für keinen

Der Iran hat seine Strategie für den Fall eines US-Angriffs klar dargelegt: Sicherheit für alle oder für keinen, d. h. maritime Sicherheit, Energiesicherheit und die Sicherheit der US-Stützpunkte in Westasien.

Mohsen Rezaei, ehemaliger Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) des Iran, sagte kürzlich in einem Interview:

„Amerika und Europa müssen ihre Staatsmänner so schnell wie möglich aus Israel abziehen. Wenn dies nicht geschieht, können wir nicht zulassen, dass die Vereinigten Staaten und andere Länder Israel weiterhin mit Munition versorgen. Ihre Flugzeuge werden in unseren Luftraum eindringen und mit unseren Raketen kollidieren, egal ob es sich um britische, französische oder amerikanische Flugzeuge handelt. Daher könnte der Krieg an Intensität zunehmen, und wir haben uns darauf vorbereitet.“

Er fügte hinzu: „Natürlich waren wir stets bemüht, nicht der Initiator zu sein, aber wir werden der Vollender sein. Wenn die Unterstützung für Israel weitergeht, werden meiner Einschätzung nach auch die Unterstützer in den Konflikt hineingezogen werden.“

Der Iran verfügt über vielfältige defensive und offensive Mittel sowie konventionelle und unkonventionelle Optionen, die er nach den jüngsten schweren Gefechten sicherlich ernsthaft überdenken wird.

Mohammad-Javad Larijani, ein hochrangiger außenpolitischer Berater des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei und Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte, sagte:

„Es gibt eine alte Regel im Persischen Golf: Wenn unsere (iranischen) Ölanlagen ernsthaft beschädigt werden, werden wir keinem Land in der Region erlauben, sein Öl zu nutzen.“

Der Iran hat viele Optionen, um diese Drohung wahrzumachen. Brigadegeneral Esmail Kowsari, Mitglied der Nationalen Sicherheitskommission des Parlaments, argumentierte, dass „die Schließung der Straße von Hormus“ leicht eine Taktik auf der Agenda des Iran sein könnte.

Fehleinschätzung des iranischen Schlachtfelds

Tel Aviv ist fälschlicherweise davon ausgegangen, dass seine Libanon-Strategie skalierbar sei. Mehrere Fehleinschätzungen haben seinen Copy-and-Paste-Plan zur Enthauptung der iranischen Führung untergraben.

Erstens ist das iranische Militärkommando groß, erfahren und schnell austauschbar. Im Gegensatz zur Hisbollah, einem nichtstaatlichen Akteur mit begrenzteren Ressourcen, verfügt der Iran über eine tief gestaffelte und redundante Streitmacht. Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi wies auf diese Fähigkeit hin und wies die israelischen Annahmen zurück, dass einige wenige Attentate die nationale Verteidigung lahmlegen könnten.

Zweitens spielt die Geografie eine Rolle. Die schiere Größe des Iran ermöglicht die strategische Verteilung kritischer Ressourcen. Israelische Jets mögen kurzzeitig wichtige Knotenpunkte im Westen erreicht haben, aber ein Großteil der iranischen Infrastruktur befindet sich nach wie vor im Osten und in der Mitte des Landes. Die Militärdoktrin des Staates basiert auf dieser Tiefe.

Drittens gelang es dem israelischen Geheimdienst zwar, in iranische Kommandokreise einzudringen, aber er erreichte keine vollständige Dominanz. Die Islamische Republik verfügt weiterhin über die Fähigkeit zu Spionageabwehrmaßnahmen, und in den Tagen seit dem Angriff hat der interne Sicherheitsdienst Berichten zufolge mehrere Spionagezellen ausgehoben, die für die meisten der jüngsten Explosionen verantwortlich waren.

Die iranische Version von Solidarität als strategische Waffe

Die vielleicht schwerwiegendste Fehleinschätzung Tel Avivs lag jedoch in der Einschätzung der inneren Geschlossenheit des Iran. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu schien zu glauben, dass ein plötzlicher Angriff von außen oppositionelle Kräfte im Iran aktivieren würde – und damit Separatisten, Militante und Regierungskritiker, die den Staat destabilisieren würden. Diese Einschätzung hat einen ebenso uninformierten Präzedenzfall: Der ehemalige irakische Präsident Saddam Hussein beging in den 1980er Jahren einen ähnlichen Fehler.

Die politische Einheit des Iran angesichts äußerer Bedrohungen hat sich jedoch wiederholt bewiesen. Selbst Teile der Gesellschaft, die der Islamischen Republik kritisch gegenüberstehen, haben angesichts ausländischer Aggressionen geschlossen reagiert. Es handelt sich um einen Nationalismus, der nicht durch staatliche Propaganda geschmiedet wurde, sondern aus der kollektiven Erinnerung an Kriege, Invasionen und Isolation entstanden ist.

Tel Aviv hat in nur drei Tagen 224 iranische Staatsangehörige getötet, darunter überwiegend Zivilisten, und mehrere Wohngebäude in Schutt und Asche gelegt. Eine solche Provokation hat Konsequenzen. In diesem Konflikt ist die Abschreckung des Iran nicht nur militärischer, sondern auch sozialer Natur.

Ein Krieg, dessen Ausgang noch offen ist

Derzeit ist die Lage weiterhin ungewiss. Die Offensive Tel Avivs hat eine rasche Reaktion des Iran ausgelöst, sowohl in rhetorischer als auch in praktischer Hinsicht. Vor allem aber hat sie die Grenzen der israelischen Militärdoktrin aufgezeigt, wenn sie gegen einen Staat mit tiefgreifenden – und sogar unbekannten – Verteidigungsmechanismen und einer mobilisierten Bevölkerung angewendet wird.

Die westlichen Verbündeten Tel Avivs, die sich während der monatelangen israelischen Angriffe auf Gaza und den jüngsten Angriffen auf den Iran mit zurückhaltenden Erklärungen begnügten, sind inzwischen zu einer aktiven Diplomatie übergegangen. Washington bemüht sich nun, eine regionale Eskalation zu verhindern. Was einst passive Unterstützung war, ist nun aktive Vermittlung, da Tel Aviv darauf drängt, Washington tiefer in seine Konfrontation mit dem Iran hineinzuziehen. Netanjahu strebt unterdessen weiterhin einen größeren Krieg an, um die iranische Atomfrage mit Gewalt zu lösen, und zielt auf einen vollständigen Regimewechsel ab. Das Ziel Israels ist es eindeutig, die USA in eine Militäraktion zu verwickeln, die die nukleare Infrastruktur des Iran beschädigen und seine militärische Stärke schwächen könnte.

Aber Teheran hat eine Grenze gezogen. Wie der iranische Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh unmittelbar nach den israelischen Angriffen warnte:

„Wir sind bestens vorbereitet und werden unsere Einsatzkräfte mit allen Mitteln unterstützen. Wir sind bereit für jahrelange Kämpfe, und die Streitkräfte sind voll ausgerüstet.“

Wie bei jedem Konflikt bleibt der Ausgang ungewiss. Ob es jedoch zu einem größeren Krieg eskaliert oder zu einer weiteren festgefahrenen regionalen Pattsituation führt, hängt weniger von Israel ab als vielmehr davon, ob die USA bereit sind, Tel Aviv ins Feuer zu folgen.

