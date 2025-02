https://www.youtube.com/watch?v=sWSirVH45vo



Servus TV 30. Januar 2025



Chrupalla gegen Lafontaine: Das Duell zur Wahl in Deutschland | Talk Spezial

Michael Fleischhacker reist in der heißesten Phase des Wahlkampfs in die deutsche Bundeshauptstadt Berlin und bittet AfD-Chef Tino Chrupalla sowie BSW-Mastermind und Ex-SPD-Finanzminister Oskar Lafontaine zum großen Duell Rechts gegen Links.Deutschland steht vor der Bundestagswahl im Februar unter Hochspannung: Nach dem Bruch der Ampel-Koalition werden am 23. Februar die politischen Weichen neu gestellt. Wohin das Land steuert, hängt nun auch von jenen Parteien ab, die bislang als politischer Rand galten: Rechts die AfD, links das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Doch seit dem 22. Jänner ist alles anders: In der bayerischen Kleinstadt Aschaffenburg ersticht ein Afghane zwei Menschen, darunter ein Kleinkind. Und immer mehr Bürger fordern jetzt harte Konsequenzen – eine Migrationswende steht im Raum. Und nicht nur das: Während in ganz Deutschland Wirtschaftstreibende auf die Straße gehen, bilden sich im Bundestag neue Allianzen, und viele sprechen bereits von einer politischen Zeitenwende. Wohin steuert unser Nachbarland? Ist die deutsche Wirtschaft noch zu retten? Fällt jetzt die Brandmauer gegen die AfD? Wo haben die so genannten „Parteien der Mitte“ versagt? Und was bedeutet das für die Zukunft Europas?

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …