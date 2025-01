https://www.leftvoice.org/who-should-socialists-vote-for-in-the-upcoming-german-elections/



Wen sollten Sozialisten bei den bevorstehenden deutschen Wahlen wählen?

Umfragen sagen einen deutlichen Rechtsruck voraus. Sollten Sozialisten die Nase rümpfen und versuchen, Die Linke im Parlament zu halten? Oder unabhängige, revolutionäre sozialistische Kandidaten aus der Arbeiterklasse unterstützen?

Nathaniel Flakin

Klasse Gegen Klasse

Die deutschen Wahlen am 23. Februar werden voraussichtlich den rechtesten Bundestag seit mindestens einer Generation hervorbringen. Die rechtsextreme AfD liegt derzeit in den Umfragen bei über 20 Prozent und baut damit auf ihren Siegen im Herbst und einer Unterstützung durch Elon Musk auf. Noch beunruhigender ist, dass die konservative CDU, die bei etwa 30 Prozent liegt, viele der politischen Positionen der AfD übernommen hat. Am Mittwoch stützte sich die CDU auf die Stimmen der AfD, um eine Bundestagsresolution zu verabschieden, die das Asylrecht angreift. Hunderttausende Menschen haben gegen den Rechtsruck protestiert – doch alle großen Parteien haben mit einem Rechtsruck reagiert.

In diesem Zusammenhang zeigt die reformistische Linkspartei Die Linke schwache Lebenszeichen. Nach Jahren der Stagnation und des Niedergangs ist in ihren Reihen ein gewisser Optimismus eingekehrt, da sie in den jüngsten Umfragen bei 5 % liegt, was die Schwelle für den Einzug ins Parlament darstellt. Vor fünf Jahren hat sich die Partei mit drei Direktmandaten gerade noch so ins Parlament gerettet. Könnte sie sich erneut gerade noch so ins Parlament retten?

Neue Gesichter

Die Partei hat neue Gesichter wie Ferat Koçak und Nam Duy Nguyen, die beide bei antifaschistischen Demonstrationen von der Polizei angegriffen wurden. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs der Linken stehen jedoch nicht die beliebten jungen Aktivisten, sondern drei reformorientierte Politiker mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung des kapitalistischen Staates. Bodo Ramelow ist der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Dietmar Bartsch der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke und Gregor Gysi der historische Parteivorsitzende. Alle drei – und eigentlich alle führenden Vertreter der Partei Die Linke – haben eine lange Geschichte der aktiven Unterstützung der israelischen Apartheid vorzuweisen.

Einige der rechtsgerichteten Mitglieder der Partei, wie der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Berlin, Klaus Lederer, verließen die Partei im Oktober letzten Jahres verärgert und warfen ihr „Antisemitismus“ vor, weil sie den Völkermord Israels in Gaza nicht ausreichend unterstützt habe. (In Wirklichkeit suchten sie nur nach besseren Karriereoptionen und einige sind bereits wieder in der sozialdemokratischen SPD aufgetaucht.) Gleichzeitig schloss die Linke den palästinensischen Aktivisten Ramsis Kilani wegen seines solidarischen Beitrags aus. Unter der neuen Führung von Ines Schwedter, der ehemaligen Herausgeberin von Jacobin Germany, versucht die Partei, sich auf wirtschaftliche Fragen zu konzentrieren und dabei Fragen des Imperialismus völlig zu ignorieren.

Die Linke behauptet, 18.000 neue Mitglieder gewonnen zu haben – was sich nach viel anhört, aber das würde sie nur auf 60.000 bringen, was in etwa der Mitgliederzahl vor 10 oder 15 Jahren entspricht. Tatsächlich sieht man frisch organisierte junge Leute, die an Türen klopfen. Aber das hat einen Hauch von Verzweiflung – die letzte Hoffnung, jemanden, der vage links steht, im Bundestag zu halten. Weit davon entfernt, eine Stimme der fundamentalen Opposition zu sein, streben alle Spitzenkandidaten danach, sich neoliberalen Regierungskoalitionen (wieder) anzuschließen, wo sie weiterhin Privatisierungen, Abschiebungen und Zwangsräumungen durchführen können, wie es die Linke seit ihrer Gründung jeden Tag getan hat. In Sachsen beispielsweise wählte die Partei eine CDU-SPD-Minderheitsregierung ins Amt.

Uns wird gesagt, dass eine Stimme für Die Linke „die Rechten stoppen“ wird, indem sichergestellt wird, dass jemand, irgendjemand im Bundestag, sich dem rassistischen Wettlauf nach unten widersetzt, an dem alle anderen Parteien beteiligt sind. Das Problem ist jedoch, dass Die Linke sich nie konsequent gegen Rassismus ausgesprochen hat. Ramelow und andere „linke“ Minister haben Tausende von Menschen abgeschoben und werden dies auch weiterhin tun, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten. Wenn eine Partei, die sich „Die Linke“ nennt, behauptet, Abschiebungen seien unvermeidlich und sogar notwendig, dann wird Rassismus normalisiert. Noch schlimmer ist, dass die Linke Koalitionen mit der SPD und den Grünen eingeht und sogar mit der CDU verhandelt, was es der rechtsextremen AfD ermöglicht, sich als „Alternative“ zum Allparteienkartell zu präsentieren.

Das Bündnis von Sahra Wagenknecht (BSW) ist ebenfalls keine Alternative. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg im Sommer, als sie Die Linke bei den Europawahlen und den ostdeutschen Landtagswahlen überholten, stagniert Wagenknechts neue Partei in den Umfragen bei 5–6 %. Dafür gibt es viele Gründe, wie z. B. die autoritären Strukturen, die es nur einem kleinen Prozentsatz ihrer Anhänger ermöglichen, Parteimitglieder zu werden. Der Hauptgrund ist jedoch, dass die BSW bereits in zwei Bundesländern an Koalitionsregierungen beteiligt war – wenn sie an der Seite von CDU und SPD regieren können, können sie keine Alternative zur Politik des „Weiter so“ sein.

Derzeit kritisiert Wagenknecht die CDU von rechts und argumentiert, dass deren Vorschläge zur Eindämmung der Migration nicht weit genug gehen. Paradoxerweise ist sie die einzige große deutsche Politikerin, die sich zu den Gräueltaten in Gaza äußert und einen Waffenstillstand fordert, was nur das unheimliche Schweigen der Linken unterstreicht.

Linker Radikalismus

Wie sollten sich Sozialisten in dieser Situation orientieren? Es wäre einfach, sich der Linken anzuschließen, in der Hoffnung, die jungen Leute zu gewinnen, die an die Türen klopfen. Genau das haben zahlreiche Gruppen aus verschiedenen revolutionären sozialistischen Traditionen in den letzten 15 Jahren getan. Das Problem ist, dass dies erfordert, den ständigen Verrat der Partei zu entschuldigen. Viele junge Aktivisten treten der Linken bei, nur um sich innerhalb weniger Monate abzuwenden – und antikapitalistische Gruppen, die in der Partei verankert sind, verlieren den Kontakt zu ihnen. Viele Menschen, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, fühlen sich im politischen System überhaupt nicht vertreten und haben in einer Reihe von Ländern die Grundlage für Aufstände geschaffen. Eine Fokussierung auf die Linke macht es unmöglich, diese Sektoren anzusprechen.

Im vergangenen Jahr kam es zu einer Art Exodus sozialistischer Gruppen aus der Partei Die Linke – darunter natürlich auch Die Linke Berlin. Nachdem sich das Netzwerk Marx21 vor einem Jahr in drei Teile gespalten hatte, leistet der Teil, der einst der rechte Flügel des Netzwerks war (und den Namen Marx21 beibehielt), weiterhin seinen Beitrag in der Partei Die Linke. Der linke Flügel, genannt Revolutionäre Linke (RL), forderte einen klaren Bruch mit der Partei. Die Mitte, Sozialismus von Unten (SvU), wählte einen viel umständlicheren Weg zum Austritt und wartete fast ein Jahr, bevor sie nach Kilanis Ausschluss im Dezember ihren Austritt erklärte. Das bekannteste Gesicht von SvU, die ehemalige Abgeordnete der Linken Christine Buchholz, kündigte ebenfalls ihren Rücktritt an – aber ihre Erklärung war weit entfernt von einem revolutionären Bruch. Sie drückte ihre Hoffnung aus, dass Die Linke zu „der Stärke ihrer frühen Jahre“ zurückkehren würde (als die Partei Teil mehrerer neoliberaler Regierungen war!) und fügte hinzu, sie würde „für Die Linke stimmen und andere dazu ermutigen, für sie zu stimmen“.

RL und SvU haben sich von der Linken losgesagt – und rufen dennoch dazu auf, für die reformistische Partei zu stimmen. Ihre „kritische Unterstützung“ klingt eher nach Resignation (man muss ja für irgendjemanden stimmen!) als nach einer revolutionären Taktik. Beide Gruppen haben dazu aufgerufen, „ohne Illusionen“ für die Linke zu stimmen (SvU verwendet dieselbe Formulierung in einem Artikel in ihrem Printmagazin, der online nicht verfügbar ist). Beide behaupten, dass Die Linke sich gegen Rassismus einsetzen wird, wenn sie in den Bundestag einzieht, aber wie wir gesehen haben, ist das eine Illusion.

Andere Gruppen wie die SOL, die deutsche Sektion des CWI, und die SAV, der ISA, haben sich in den letzten Jahren aus ihrem langfristigen Beitrag zur Partei zurückgezogen, dennoch werben sie dafür, die Partei zu wählen. Ihre Hypothese ist, dass Die Linke in eine grundlegend andere Partei umgewandelt werden könnte, als sie es seit ihrer Gründung war. Die GAM, die deutsche Sektion der LFI, hat noch keine Erklärung zu den Wahlen veröffentlicht, aber es ist wahrscheinlich, dass sie wieder für Die Linke stimmen werden, wie sie es seit vielen Jahren tun, ohne der Partei beizutreten.

Unabhängige Kandidaturen

Wir von Klasse Gegen Klasse haben uns dafür eingesetzt, dass Sozialisten bei diesen Wahlen eine revolutionäre Alternative darstellen. Aus diesem Grund haben sich RIO (Herausgeber von Klasse Gegen Klasse) und RSO zusammengetan, um unabhängige Kandidatinnen aus der Arbeiterklasse zu präsentieren: Inés Heider und Franziska Thomas in Berlin sowie Leonie Lieb in München. Sie treten mit einer gemeinsamen Plattform an, um den Völkermord in Gaza zu stoppen und Großkapitalisten zu enteignen. Trotz unserer äußerst begrenzten Ressourcen hat die Kampagne viel positive Resonanz erhalten: Die Menschen sind froh zu hören, dass es Kandidaten gibt, die die obszöne Korruption der Politiker ablehnen und nur einen Arbeiterlohn beziehen wollen.

Diese Kampagne ist nicht auf RIO und RSO beschränkt. Sie ist ein offener Vorschlag an die radikale Linke – insbesondere an RL, SvU, SOL, SAV, GAM und ähnliche Gruppen – zusammenzuarbeiten, damit wir uns Gehör verschaffen können, wenn die bürgerliche Gesellschaft der Politik besondere Aufmerksamkeit schenkt. Es geht auch nicht nur darum, Kandidaten aufzustellen: Revolutionäre Sozialisten verschiedener Couleur können zusammenarbeiten, ohne ihre Differenzen zu verbergen, um gegen den Rechtsruck zu kämpfen. Der Wahlkampf hat bereits dazu beigetragen, Menschen zu mobilisieren, um beispielsweise die AfD-Konferenz in Riesa zu blockieren. Die kleinen Abspaltungen von der Linken waren fortschrittlich – aber es ist nur eine halbe Abspaltung, wenn diese Aktivisten weiterhin für eine reformistische Partei werben und wählen, die bei der Verwaltung des kapitalistischen Staates hilft. Wie Rosa Luxemburg vor mehr als einem Jahrhundert erklärte, haben Reformisten und Revolutionäre grundlegend unterschiedliche Ziele. Die 15 Jahre seit der Gründung der Partei Die Linke haben gezeigt, dass Revolutionäre sich keinen Gefallen tun, wenn sie sich den Massen als linker Flügel des Reformismus präsentieren. Stattdessen müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Wahlen zu nutzen, um sicherzustellen, dass antikapitalistische Ideen im politischen Überbau sichtbar werden.

Wahlen

Deutschland

Klasse Gegen Klasse

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

