clinic-in-jabaliya-19-dead-including-children/ Schreckliches Massaker: Israel greift UNRWA-Klinik in Dschabalija an, 19 Tote, darunter Kinder

Schreckliches Massaker: Israel greift UNRWA-Klinik in Dschabalija an, 19 Tote, darunter Kinder

2. April 2025

Israel hat in Dschabalija ein schreckliches Massaker verübt. (Foto: Anas al-Sharifs X-Seite)

Von Palestine Chronicle Staff

Israelische Luftangriffe auf eine UNRWA-Klinik im Flüchtlingslager Jabaliya töten 19 Menschen, darunter neun Kinder, während das Militär seine Operationen im südlichen Gaza ausweitet und Hunderte Tote und Verletzte hinterlässt.

Israelische Kampfflugzeuge verübten am Mittwoch ein Massaker, als sie eine UNRWA-Klinik für Vertriebene im Flüchtlingslager Jabaliya bombardierten, berichtete Al-Jazeera.

Munir Al-Bursh, der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums von Gaza, bestätigte, dass mindestens 19 Palästinenser, darunter neun Kinder, getötet und mehrere Zivilisten verwundet wurden.

Der Angriff hat die Gemeinschaft in einen Schockzustand versetzt, und das wahre Ausmaß der Verwüstung wird erst nach und nach deutlich.

Seit Tagesanbruch haben israelische Luftangriffe und Artilleriebeschuss im südlichen und zentralen Gazastreifen 50 Menschen getötet und viele weitere verletzt, darunter auch Frauen und Kinder.

Bei einem der Angriffe, dem Bombenangriff auf ein Haus im Zentrum von Khan Yunis, wurden 12 Palästinenser getötet und weitere verletzt. Im Stadtteil Al-Salam wurden bei einem israelischen Bombenangriff acht Menschen, darunter ein Kind, getötet. Drei Palästinenser wurden bei einem Luftangriff auf landwirtschaftlich genutzte Flächen nordöstlich von Rafah getötet.

Rettungskräfte bargen die Leichen der Opfer und brachten sie in das Gaza European Hospital in Khan Yunis. Für alle Einwohner von Rafah wurde eine Evakuierungsanordnung erlassen. Israelische Flugzeuge bombardierten auch die zerstörte indonesische Moschee in Ma’an, östlich von Khan Yunis.

Im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wurden bei einem israelischen Luftangriff zwei Palästinenser getötet und weitere verletzt. Bei einem weiteren Luftangriff auf ein Zelt, in dem Vertriebene in Deir al-Balah untergebracht waren, gab es ebenfalls Opfer.

Bodenoffensive

Unterdessen kündigte der israelische Verteidigungsminister Yisrael Katz am Mittwoch die Ausweitung der Militäroperationen in Rafah, südlich des Gazastreifens, an. Katz erklärte, dass große Gebiete des Gazastreifens in israelische Sicherheitszonen eingegliedert würden.

Er betonte auch die groß angelegte Evakuierung von Bewohnern aus Kampfgebieten und forderte die Bewohner des Gazastreifens auf, die Hamas zu beseitigen und israelische Gefangene freizulassen, da dies der einzige Weg sei, den Krieg zu beenden.

Israelische Hubschrauber beschossen weiterhin Gebiete in Khan Yunis und Rafah im südlichen Gazastreifen, wobei Dutzende Familien in Khirbet al-Adas nördlich von Rafah die internationale Gemeinschaft um Evakuierung baten.

Der israelische Armeeradio berichtete, dass an den Bodenoperationen in Rafah die 36. Panzerdivision beteiligt war, darunter die Golani-Brigade, die 188. Panzerdivision und ein Pionierbataillon.

Die Familien der in Gaza inhaftierten israelischen Gefangenen äußerten sich bestürzt darüber, dass die Regierung sich darauf konzentriere, mehr Soldaten nach Gaza zu schicken, anstatt die Freilassung der Gefangenen im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zur Beendigung des Krieges zu priorisieren.

Die Familien kritisierten, dass die Regierung ihre Bedenken ignoriere, und forderten eine Klarstellung, wie diese Militäroperationen mit dem Ziel der sicheren Rückkehr der Gefangenen in Einklang zu bringen seien.

Andauernder Völkermord

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat den am 19. Januar begonnenen Waffenstillstand gebrochen. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht wegen seiner Handlungen in der Enklave auch ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

(PC, Al-Jazeera)

