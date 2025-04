Patrick Lawrence „Journalisten und ihre Schatten“

Patrick Lawrence, ist für mich einer der best informierten, glaubwürdigsten und unbestechlichsten Journalisten, die ich lese und schätze. Das gleiche gilt für Consortium News, in meinen Augen eine der besten und vetrauenswürdigen Seiten im Netz, für die Lawrence heute schreibt, dass gleich gilt für Scheer Post. Alles was LAWRENCE in seinem Buch beschreibt, ist mehr oder weniger auf Deutschland umzusetzen. Ob allerdings deutsche Journalisten wirklich so gespalten sind, wie Lawrence es in seinem Buch beschreibt wage ich zu bezweifeln. Wenn Lawrence große Hoffnung in digitale Medien für seinen Berufsstand setzt, kann man das nur hoffen und wünschen. Möge es in Zukunft viele Journalisten wie Patrick Lawrence geben. In seine Fußstapfen zu treten, wird nicht leicht werden. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn die Gegenwart in puncto „unabhängiger“ Berichterstattung wenig Hoffnung gibt. Ich möchte „Journalisten und ihre Schatten“ – zwischen Medienkonzernen und unabhängiger Berichterstattung uneingeschränkt für alle meine Leser empfehlen und unbedingt zum Kauf animieren. Es lohnt sich! Evelyn Hecht-Galinski Journalisten und ihre Schatten