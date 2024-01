War on Gaza: The voices that really matter are the journalists on the ground Tense exchange between TalkTV presenter and Palestinian politician Mustafa Barghouti highlights the structural biases of western media

TalkTV-Moderatorin Julia Hartley-Brewer spricht mit dem palästinensischen Politiker Mustafa Barghouti in einem Beitrag, der am 3. Januar 2024 ausgestrahlt wurde (Screenshot/TalkTV)

Krieg in Gaza: Die Stimmen, die wirklich zählen, sind die Journalisten vor Ort

Von Peter Oborne

6. Januar 2024

Angespannter Austausch zwischen TalkTV-Moderatorin und dem palästinensischen Politiker Mustafa Barghouti zeigt die strukturelle Voreingenommenheit der westlichen Medien auf

Die in New York erscheinende Zeitschrift Nation veröffentlichte kürzlich einen erschütternden Bericht über die schrecklichen Herausforderungen, mit denen Journalisten konfrontiert sind, die aus Gaza berichten.

Darin wird beschrieben, wie sie – wie der Rest der Bevölkerung – einen Großteil ihrer Zeit für die Beschaffung von Lebensmitteln und Trinkwasser aufwenden müssen.

Es gibt fast nirgendwo einen Platz zum Schlafen, und der Mangel an Elektrizität und Handysignalen macht das Verfassen von Berichten manchmal fast unmöglich, wie unsere eigenen Middle East Eye-Reporter oft feststellen mussten.

Die Tapferkeit des Pressekorps in Gaza ist überragend. Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden seit dem 7. Oktober mehr als 77 Medienmitarbeiter in Gaza, Israel und im Libanon getötet. Viele glauben, dass die Reporter gezielt angegriffen wurden, obwohl die israelische Armee dies bestreitet.

Niemand kann jedoch leugnen, dass die Reporter im Gazastreifen Helden unseres Berufsstandes sind, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familien unter schwersten Bedingungen riskieren, um die Wahrheit über die Zustände im Gazastreifen zu berichten. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das ist Journalismus in seiner großartigsten, mutigsten, aufopferungsvollsten und vor allem notwendigen Form.

Diese Woche haben wir jedoch ein Beispiel für Journalismus in seiner schlimmsten Form erlebt. Julia Hartley-Brewer, eine Moderatorin des Londoner Senders TalkTV, wetterte gegen den palästinensischen Politiker Mustafa Barghouti und beschuldigte ihn der Frauenfeindlichkeit („nicht daran gewöhnt, dass eine Frau spricht“) in einer Reihe von Bemerkungen, die ihr den Vorwurf der rassistischen Stereotypisierung einbrachten.

Barghouti begegnete der Situation mit Ruhe und Höflichkeit und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen oder aus der Bahn werfen. Man würde nichts anderes von einem international angesehenen palästinensischen Politiker erwarten, der eine Zeit in israelischer Polizeigewahrsam überlebt hat und mit weitaus gefährlicheren und furchterregenderen Gegnern als Hartley-Brewer zu tun hatte.

Wut schüren

Es ist also verlockend, den unhöflichen Austausch auf TalkTV als belanglos abzutun. Aber ich denke, es lohnt sich, bei dieser Begegnung zu verweilen, die uns viel über die Funktionsweise der westlichen Medien verrät – insbesondere über die oft bigotte und rassistische Berichterstattung über den Krieg in Gaza.

Bedenken Sie, dass Hartley-Brewer nicht im Entferntesten der schlimmste Übeltäter ist. Wir waren vor einem Vierteljahrhundert Kollegen beim Evening Standard und Sunday Express. Sie ist eine intelligente Person mit einem Abschluss in Philosophie, Politik und Wirtschaft der Universität Oxford. Sie hat einmal als Reporterin beim Guardian gearbeitet und stammt aus einer angesehenen Familie der Labour Party.

Heute ist sie jedoch Teil eines Systems der Berichterstattung, bei dem es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen und Wut zu erzeugen. Hartley-Brewer veranschaulicht dies, indem sie sich selbst als weitaus wichtiger darstellt als die Geschichte oder ihren Gast. Sie muss daran erinnert werden, dass ein richtiger Journalist immer versuchen sollte, nicht Teil der Geschichte zu sein.

Diese Art von Journalismus lässt keine Komplexität oder zwei Standpunkte zu. Sie reduziert komplexe Themen auf einfache Lösungen, die nur Menschen ansprechen können, die nichts über die diskutierte Sache wissen. Auf diese Weise entwertet sie den Diskurs und vergiftet unser öffentliches Leben.

Wenn es um den Konflikt in Gaza geht, entmenschlicht diese Art von Journalismus die Palästinenser. Ich frage mich, ob Hartley-Brewer einen hochrangigen britischen Politiker, wie begriffsstutzig er auch sein mag, mit der gleichen Verachtung behandelt hätte, die sie Barghouti entgegengebracht hat.

Sie sitzen in warmen, angenehmen Studios, wo sie sechsstellige Summen für ihre Meinung verdienen. Sie gehen keine Risiken ein und vermitteln keine Wahrheiten.

Im Allgemeinen neigen westliche Journalisten dazu, israelische Politiker mit viel mehr Respekt zu behandeln als palästinensische Beamte. Hier ein aktuelles Beispiel: Am Donnerstag interviewte der LBC-Moderator Iain Dale die israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely.

Hotovely hat viele schockierende Äußerungen gemacht, die sie eigentlich überflüssig machen sollten. Sie hat die Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt und sowohl die Rechte der Palästinenser als auch die Nakba geleugnet. Trotzdem wird sie regelmäßig in die britischen Medien eingeladen.

Dale behandelte sie mit Höflichkeit und Respekt. Ich kritisiere Dale nicht: Sein sanftmütiger Ansatz könnte Hotovely zu einer Reihe aufschlussreicher Äußerungen ermutigt haben, darunter ihre erschreckende Warnung, dass Israel „jede Schule, jede Moschee, jedes zweite Haus“ angreifen würde.

Falsche Geschichten

Aber ich denke, es ist fair, Dales höfliche Behandlung eines hochrangigen israelischen Beamten, der sich am Rande des Völkermords äußerte, mit den Beleidigungen zu vergleichen, die Hartley-Brewer einem der angesehensten und besonnensten Politiker Palästinas entgegenschleuderte.

Während des gesamten Gaza-Krieges hat der Mediendiskurs die israelische Seite begünstigt. Immer wieder wurden falsche oder ungeprüfte Berichte aus israelischen Quellen mit Respekt behandelt. Eine Untersuchung von Declassified UK ergab, dass die Behauptung eines israelischen Nachrichtensenders, dass im Oktober „40 Babys/Kinder geköpft“ wurden, unkritisch auf der Titelseite fast aller britischen Zeitungen abgedruckt wurde – obwohl sie unwahr ist.

Dasselbe geschah mit den israelischen Behauptungen, das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza sei in Wirklichkeit eine Kommandozentrale der Hamas. „Israel kann Behauptungen übertreiben oder fabrizieren“, so Declassified, „und so den Weg für eine unerbittliche Operation der ethnischen Säuberung ebnen, in der Gewissheit, dass die britischen Medien das gleiche Lied singen werden.“

Eine weitere Überlegung beschäftigt mich. Es geht nicht nur darum, dass westliche Kommentatoren, Kolumnisten und Talkshow-Moderatoren oft nicht wissen, wovon sie reden. Es ist nicht einmal so, dass sie so tun, als ob sie es wüssten.

Es ist die Bequemlichkeit ihres Lebens. Sie sitzen in warmen, angenehmen Studios, wo sie sechsstellige Summen für ihre Meinungen verdienen. Sie gehen keine Risiken ein und vermitteln keine Wahrheiten.

Wenn es eine Lehre gibt, die man aus Hartley-Brewers jüngstem Ausbruch ziehen kann, dann diese: Wir sollten Journalisten wie ihr viel weniger Aufmerksamkeit schenken und viel mehr jenen unvergleichlich mutigen Reportern, die jede Minute des Tages ihr Leben riskieren, um der Welt mitzuteilen, was in Gaza wirklich vor sich geht. Viele von ihnen, so wird Hartley-Brewer vielleicht interessiert sein, sind Frauen.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für Artikel, die er für Middle East Eye schrieb, zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

Übersetzt mit Deepl.com

