Columbia: 3 Dekane treten wegen „antisemitischer Inhalte“ in Texten zurück

9. August 2024

Alumni der Columbia Universität organisieren eine Demonstration am Eingang der Schule zur Unterstützung der pro-palästinensischen Studenten, die einen Monat nach der Auflösung des „Gaza Solidarity Camps“ durch die New Yorker Polizei innerhalb der Universität in New York, USA, am 1. Juni 2024 einen neuen Zeltprotest mit dem Namen „Rafah Uprising“ gestartet haben. (Selçuk Acar – Anadolu Agency)

Drei Dekane der Columbia University, die in einen beunruhigenden SMS-Austausch verwickelt waren, der „alte antisemitische Tropen“ berührte, sind zurückgetreten, wie ein Sprecher der Universität gestern laut Reuters mitteilte.

Cristen Kromm, ehemalige Dekanin für das Studentenleben, Matthew Patashnick, ehemaliger stellvertretender Dekan für Studenten- und Familienbetreuung, und Susan Chang-Kim, ehemalige Vizedekanin und Hauptverwaltungsbeamtin, wurden im Zuge der Ermittlungen beurlaubt.

Der Austausch der Nachrichten fand während einer Veranstaltung auf dem Campus mit dem Titel „Jüdisches Leben auf dem Campus“ statt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ statt und folgte auf wochenlange Proteste an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land wegen Israels Krieg gegen Gaza, so die Universitätsverwaltung im Juli.

„Dieser Vorfall offenbarte ein Verhalten und eine Gesinnung, die nicht nur unprofessionell waren, sondern auch in beunruhigender Weise alte antisemitische Tropen berührten“, erklärte die Universität im Juli.

Die drei Dekane, die zurückgetreten sind, konnten nicht kontaktiert werden. Der Sprecher der Universität, der ihren Rücktritt bestätigte, machte keine weiteren Angaben.

Die Columbia-Universität wurde zu einem Zentrum der Proteste, wo Studenten ein Lager errichteten und ein Ende des israelischen Völkermords und der Verbindungen ihrer Universität mit dem Besatzungsstaat forderten.

Israels Angriff auf den Gazastreifen hat zu einer Anklage wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) geführt. Seit Oktober wurden in der Enklave mehr als 40.000 Palästinenser getötet und über 90.000 verletzt, während der Streifen in Trümmern liegt und belagert wird, da die Besatzungstruppen den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten beschränken, was zu einer „künstlichen Hungersnot“ führt.

