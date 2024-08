https://electronicintifada.net/content/home-demolitions-set-further-escalate/48256



Hauszerstörungen werden weiter eskalieren

Von Fayha‘ Shalash

Die elektronische Intifada

9. August 2024

Eine Familie beobachtet, wie israelische Bulldozer ihr Haus in der Nähe von Hebron im Oktober 2022 abreißen.

Mamoun Wazwaz APA images

Israels Abriss von palästinensischen Häusern im Westjordanland eskaliert.

Seit dem 7. Oktober hat Israel knapp 400 Häuser im Westjordanland abgerissen, was zur Vertreibung von 2.368 Menschen, darunter 1.047 Kinder, geführt hat.

Allein bis August dieses Jahres hat Israel im Westjordanland insgesamt 923 Gebäude , die sich in palästinensischem Besitz befinden, abgerissen oder zum Abriss gezwungen, was zur Vertreibung von 1.906 Menschen führte.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 hat Israel 954 palästinensische Gebäude oder Strukturen abgerissen oder zum Abriss gezwungen, was zur Vertreibung von 1.032 Menschen führte.

In der letzten Juniwoche hat das israelische Militär acht Häuser in verschiedenen Gebieten des Westjordanlandes abgerissen oder zum Abriss gezwungen, drei im Gebiet von Hebron, fünf im Gebiet von Jericho und eines im besetzten Ostjerusalem.

Israel behauptet, die Gebäude seien ohne Genehmigung errichtet worden, aber die Palästinenser werfen Israel vor, sie von ihrem Land vertreiben zu wollen, um sie durch Siedlungen zu ersetzen.

Zweimal im Jahr 2024 hat Israel Landbeschlagnahmungen in Rekordhöhe im Westjordanland angekündigt, um Siedlungen zu erweitern und zu bauen, die laut Internationalem Gerichtshof illegal sind und geräumt werden müssen.

Traumhaus

Samir Abu Shakra, 51, aus Bethlehem begann 2019 mit dem Bau eines neuen Hauses in der Gegend von Marah Mualla südlich von Bethlehem.

Sein jetziges Haus gehörte seinen verstorbenen Eltern, sagte er gegenüber The Electronic Intifada. Doch das alte Gebäude ist inzwischen zu klein für seine eigene achtköpfige Familie und wird von Insekten befallen.

Deshalb sparte er viele Jahre lang in einer Marmorfabrik und begann mit dem Bau eines neuen Hauses.

Doch im April, als das Haus fast fertig war, erhielt er einen Abrissbefehl von der israelischen Armee.

„Ich hatte mich darauf vorbereitet, diesen Sommer mit meiner Familie dort zu leben, aber unsere Träume wurden zerstört und vom Winde verweht.“

Er schaltete sofort Anwälte ein, um den Abriss zu stoppen, aber sein Fall wurde von einem israelischen Gericht abgewiesen.

Am 25. Juni rückten israelische Bulldozer um neun Uhr morgens an, umstellten Abu Shakras Haus und rissen es dann ab.

Abu Shakra, der aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs im Westjordanland nun arbeitslos ist, schätzt, dass er insgesamt über 190.000 Dollar für den Bau des Hauses und die Anwaltskosten ausgegeben hat.

„Jetzt muss ich irgendein Haus mieten, das ich mir mit meiner Familie leisten kann, denn das Leben in diesem Haus ist unerträglich. Jeden Tag weinen meine Kinder um das Haus, das abgerissen wurde, weil sie ihr Hab und Gut darauf vorbereitet hatten, in das Haus zu ziehen.

Nur um abzureißen

Am 18. Juli erließ die israelische Regierung ein Dekret, wonach sie die zivile Verwaltung des so genannten Gebiets B im Westjordanland übernehmen wird, einschließlich der Zuständigkeit für Planung und Bau.

Das Gebiet B macht etwas mehr als 20 Prozent des Westjordanlandes aus und war zuvor gemäß den Oslo-Abkommen aus den 1990er Jahren unter die zivile Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde gefallen, obwohl es immer unter israelischer Sicherheitskontrolle stand.

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass dieser Schritt auf Druck der israelischen Siedlungsbewegung erfolgte, die nun in das Gebiet B expandieren kann.

Dies bedeutet auch, dass die Palästinenser, wie in Gebiet C, bei den israelischen Behörden Baugenehmigungen beantragen müssen, die nur selten erteilt werden.

Infolgedessen werden die Abrisse in diesen Gebieten nun wahrscheinlich drastisch zunehmen.

Und die Erteilung von Baugenehmigungen ist keine Garantie dafür, dass Häuser nicht abgerissen werden.

Das Haus von Tamer Abu Aisha in der Region Hebron hatte eine Baugenehmigung erhalten und war seit 11 Jahren bewohnt.

Das hielt das israelische Militär jedoch nicht davon ab, ihn, seine Frau und seine sechs Kinder zu vertreiben und das Gebäude zu zerstören.

Aishas Bruder, Nader, sagte, Tamer, ein Goldschmied, habe dem kommandierenden Offizier vor Ort seine Lizenz gezeigt, als die Bulldozer auftauchten, aber der Soldat habe ihm das Papier zurückgegeben.

„Das ist ein schönes Papier, behalte es“, wurde ihm gesagt. Dann wurde den Bulldozern befohlen, das Haus zu zerstören.

„Es ist ein Krieg gegen alle Palästinenser“, sagte Nader. „Sie wollen, dass wir unser Land verlassen, sie reißen unsere Häuser ab und beschlagnahmen unser Land, damit sie Siedlungen bauen können.“

Gegenüber The Electronic Intifada sagte Nader, der für den Abriss verantwortliche Offizier habe auch gesagt, das Militär plane den Abriss von 20 weiteren Häusern in derselben Gegend, Farsh al-Hawa, westlich von Hebron.

„Das Haus meines Bruders war nicht das erste und wird nicht das letzte sein. Viele Häuser werden ohne jeden Grund abgerissen, während die Häuser der Siedler ohne Einschränkungen gebaut werden, obwohl sie gegen internationales Recht verstoßen.“

„Organisierte Bande“

Laut Raed Muqadi, Forscher am Land Research Center, einer in Jerusalem ansässigen Rechtsgruppe, die auf Verstöße gegen internationales Recht bei der Verteilung und Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen in den besetzten Gebieten aufmerksam machen will, gibt es eine „organisierte Bande“ von Siedlern, die palästinensische Bauvorhaben im Westjordanland überwacht und alle Einzelheiten an die israelische Zivilverwaltung weiterleitet.

Regavim ist eine „öffentliche Bewegung“ , die mit der israelischen Regierung verbunden ist und die Landnutzung im gesamten so genannten „Land Israel“ überwacht, wozu auch das besetzte Westjordanland gehört. Laut Muqadi gehören ihr auch Siedler an, deren Aufgabe es ist, der israelischen Zivilverwaltung alle palästinensischen Bauvorhaben im Gebiet C zu melden.

„Wir haben in letzter Zeit eine deutliche Eskalation der Abrisse festgestellt, und zwar aus zwei Gründen“, so Muqadi gegenüber The Electronic Intifada.

„Der erste Grund ist die Umsetzung der Agenda der extremistischen Siedlerorganisationen durch die israelische Regierung, den Siedlungsbau im Westjordanland zu verstärken. Zweitens hat Israel die Unfähigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgenutzt, die Abrissanordnungen rechtlich zu verfolgen, da die Rechtsabteilung seit der Aggression gegen den Gazastreifen im vergangenen Oktober überlastet ist.“

Was das Gebiet B betrifft, so wurden in der Nähe von Ramallah und Jenin bereits „mehrere Male“ Häuser abgerissen, sagte Muqadi.

Um legale Vorwände für Abrisse zu schaffen, behaupten die israelischen Behörden manchmal, dass die Gebäude zu nahe an israelischen Sicherheitszonen liegen, oft in der Nähe illegaler Siedlungen.

„Ein Beispiel dafür ist das Dorf Deir Qadis westlich von Ramallah, wo zwei Häuser mit Blick auf die Siedlung Modi’in abgerissen wurden, obwohl sie im Gebiet B liegen und eine Genehmigung haben“, sagte Muqadi.

Da Israel die Beschlagnahmung großer Landstriche angekündigt hat und die israelische Regierung die Befugnisse über Teile der besetzten Gebiete von der militärischen auf die zivile Kontrolle übertragen und damit de facto einen De-jure-Annexionsprozess eingeleitet hat, werden die Hauszerstörungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich eskalieren.

Fayha‘ Shalash ist eine im besetzten Westjordanland lebende Journalistin.

Übersetzt mit deepl.com

