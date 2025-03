https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/24/rrkp-m24.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Columbia kapituliert vor Trump: Die akademische Welt beugt sich der Diktatur

Internationale Jugend und Studenten für soziale Gleichheit

24. März 2025

Die Internationale Jugend und Studenten für soziale Gleichheit verurteilt die feige Kapitulation der Columbia University vor den Forderungen der Trump-Regierung, auf dem Campus ein Zensurregime einzuführen.

Polizeibeamte aus New York City nehmen am Dienstag, dem 30. April 2024, in der Nähe des Campus der Columbia University in New York Demonstranten gegen Völkermord fest. [AP Photo/Craig Ruttle]

Die Universitätsverwaltung kündigte am Freitag eine Reihe umfassender Maßnahmen an, darunter: das Verbot von Masken auf dem Campus, die Einstellung von 36 „Sonderbeamten“, die mit Befugnissen ausgestattet sind, Personen zu entfernen und Verhaftungen vorzunehmen, und die Unterstellung der Abteilungen für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien sowie des Zentrums für Palästina-Studien unter die Aufsicht eines von der Universität ernannten leitenden Vizeprovosts.

Darüber hinaus kündigte die Universität die Annahme einer neuen Definition von Antisemitismus an, die Kritik an Israel und „bestimmte Doppelmoral gegenüber Israel“ einschließt. Diese Formulierung soll Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzen und den Widerstand gegen die Verbrechen des israelischen Staates unterdrücken.

Die von Columbia ergriffenen Maßnahmen haben weitreichende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die demokratischen Rechte, nicht nur auf dem eigenen Campus, sondern im gesamten Hochschulsystem der Vereinigten Staaten. Wie David North, Vorsitzender des internationalen Redaktionsausschusses der WSWS, in einer Erklärung zu X: schrieb,

wird von führenden „liberalen“ amerikanischen Universitäten eine amerikanische Trump-Version dessen umgesetzt, was die Nazis Gleichschaltung nannten – die offizielle Unterordnung des intellektuellen und kulturellen Lebens unter die Nazi-Ideologie.

Diese Maßnahmen wurden der Universität nicht durch politischen Zwang oder Gerichtsbeschluss aufgezwungen. Sie wurden von der Universität selbst freiwillig beschlossen, um Trumps Unterstützung für die Wiederherstellung von 400 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln zu gewinnen, die er zurückgehalten hatte, um diese Änderungen zu erzwingen. Columbia fungiert als williger Komplize und leistet Hand in Hand mit dem Staat einen Beitrag zur Bekämpfung von Studenten, die gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza protestieren.

Am 10. März schickte die Trump-Regierung einen Brief an mehr als 60 akademische Einrichtungen, darunter auch Columbia, in dem sie mit Ermittlungen wegen „antisemitischer Belästigung und Diskriminierung“ bedroht und mit weiteren Strafverfolgungsmaßnahmen und Mittelkürzungen gedroht wurden. Nur drei Tage später gab Columbia bekannt, dass 22 Studenten, die an der friedlichen Besetzung der Hamilton Hall beteiligt waren, suspendiert, ausgeschlossen oder ihre Abschlüsse aberkannt wurden.

Columbia erleichterte auch die Festnahme von Mahmoud Khalil, der am 8. März aus seiner Wohnung in der Nähe der Universität entführt wurde und die letzten zwei Wochen in einem Internierungslager in Louisiana verbracht hat, wo ihm die Abschiebung droht. In seinem Brief aus dem Gefängnis, der letzte Woche veröffentlicht wurde, schrieb Khalil:

Die [Columbia-]Präsidenten [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong und Dekan Yarhi-Milo haben den Grundstein dafür gelegt, dass die US-Regierung mich ins Visier nimmt, indem sie pro-palästinensische Studenten willkürlich diszipliniert und virale Doxing-Kampagnen – die auf Rassismus und Desinformation basieren – unkontrolliert zulässt.

Vor seiner Verhaftung hatte Khalil an Columbia geschrieben und um Hilfe gegen rechte Provokationen eines Universitätsprofessors gebeten. Er wurde ignoriert.

Universitäten im ganzen Land nehmen ihre Rolle als Vollstrecker staatlicher Repressionen an, indem sie Studenten verhaften, Proteste überwachen und Äußerungen von Opposition gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza bestrafen. Dies begann unter der Biden-Regierung, die auf den Ausbruch der Campus-Proteste im vergangenen Herbst mit der Förderung von Polizeieinsätzen reagierte.

An der Cornell University versuchte die Universitätsleitung, den britischen gambischen Studenten Momodou Taal wegen seiner Teilnahme an einer friedlichen Protestaktion im vergangenen Herbst vom Studium auszuschließen, was zu seiner Ausweisung geführt hätte. Diese Maßnahme schuf die Voraussetzungen für Trumps Bemühungen in den letzten Tagen, Taal als Vergeltung für die Einreichung einer Bundesklage, in der er Trumps Exekutivanordnungen als illegal und verfassungswidrig anfocht, festnehmen und ausweisen zu lassen.

Die Universitätsverwaltung der University of Michigan wandte sich an die demokratische Generalstaatsanwältin Dana Nessel, um Strafanzeige gegen elf pro-palästinensische protestierende Studenten zu erstatten. Dies ist Teil einer umfassenderen Bemühung – angeführt von Demokraten in Michigan –, die Opposition gegen Krieg und Völkermord zu kriminalisieren. Zuletzt hat die Tulane University sieben Studenten wegen der Teilnahme an Protesten außerhalb des Campus, bei denen Freiheit für Khalil gefordert wurde, disziplinarisch belangt.

Die Kapitulation von Columbia und anderen Universitäten vor der Trump-Regierung lässt sich nicht allein mit der Feigheit ihrer Verwaltungsangestellten erklären, auch wenn sie sicherlich Feiglinge sind. In den letzten vier Jahrzehnten haben die Finanzialisierung der amerikanischen Wirtschaft und die Dominanz der Börse im gesellschaftlichen Leben zu einer neuen, extrem wohlhabenden oberen Mittelschicht geführt. Diese Schicht – intellektuell korrupt und losgelöst von jeder ernsthaften demokratischen Tradition – dominiert nun die Führung der Eliteuniversitäten.

Das Stiftungsvermögen der Columbia University belief sich zum 30. Juni 2024 auf unglaubliche 14,8 Milliarden US-Dollar, wobei fast 80 Prozent der Investitionen in Hedgefonds, Private Equity und globale Aktien gebunden sind. Die Universität ist tief in der Welt der Hochfinanz verankert.

Darüber hinaus sind die Interimspräsidentin Katrina Armstrong, die ein Jahresgehalt von mehr als 1 Million US-Dollar bezieht, und der Stiftungsrat eng mit der Demokratischen Partei verbunden. Von den 4,1 Millionen US-Dollar an politischen Spenden, die die Kuratoren der Columbia University während der Wahlzyklen 2020 und 2024 geleistet haben, gingen 88 Prozent an die Demokraten. Allein Kurator Adam Pritzker von der milliardenschweren Familie Pritzker spendete fast 1 Million US-Dollar für Kamala Harris‘ Kampagne 2024.

Der ehemalige Heimatschutzminister unter Obama, Jeh Johnson, der jetzt Partner in der Anwaltskanzlei Paul Weiss ist, sitzt im Kuratorium der Columbia University neben Top-Finanziers, CEOs und politischen Aktivisten.

Bezeichnenderweise hat Johnsons Anwaltskanzlei Paul Weiss kürzlich selbst vor der Trump-Administration kapituliert und einen Deal mit dem Weißen Haus angekündigt, bei dem sie pro bono Rechtsdienstleistungen im Wert von 40 Millionen US-Dollar für von der Trump-Administration ausgewählte Zwecke anbietet, im Gegenzug für die Befreiung von einer der Exekutivanordnungen Trumps, die sich gegen Anwaltskanzleien und Anwälte richten. Eine Anwaltskanzlei, die sich den Forderungen des Staates anpasst, hört auf, als Fürsprecher zu fungieren – sie wird zu einem Instrument der politischen Unterdrückung.

Diese Entwicklungen zeigen, dass es innerhalb des Staates, der Demokratischen Partei oder einer der Institutionen der sogenannten „Zivilgesellschaft“ keine ernstzunehmende Anhängerschaft für die Verteidigung der Demokratie gibt. Trump handelt nicht allein. Sein Angriff auf demokratische Rechte wird in aktiver Zusammenarbeit mit beiden Parteien, den Gerichten, den Medien, den Universitäten und der Unternehmenselite durchgeführt.

Erst vor einer Woche sorgte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Finanzierung genau der Regierung, die einen systematischen Plan für eine Diktatur umsetzt. Die Demokratische Partei ist, unabhängig von ihren taktischen Meinungsverschiedenheiten mit der Trump-Regierung in Bezug auf die Außenpolitik, eine Partei der Wall Street und privilegierter Teile der oberen Mittelschicht.

Was jetzt geschieht, geht weit über den McCarthyismus der 1950er Jahre hinaus. Es handelt sich um einen koordinierten Angriff auf die grundlegendsten demokratischen Rechte der gesamten Bevölkerung.

Die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) rufen zur breitesten Opposition gegen diesen Angriff auf demokratische Rechte auf. Aber dieser Kampf kann nicht allein auf dem Campus geführt werden. Die einzige Grundlage für die Verteidigung demokratischer Rechte ist die politische Mobilisierung der Arbeiterklasse – der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung – unabhängig von beiden kapitalistischen Parteien und auf der Grundlage eines sozialistischen Programms.

Die Arbeiterklasse ist eine immens mächtige Kraft, die den Kapitalismus stürzen und die Gesellschaft auf der Grundlage des Sozialismus umstrukturieren kann. Die Hinwendung der kapitalistischen Oligarchie zur Diktatur ist untrennbar mit dem Krieg gegen die Arbeiterklasse verbunden, der in Form eines massiven Angriffs auf Sozialprogramme, der Massenentlassung von Bundesangestellten und der Beseitigung aller Vorschriften zur Begrenzung von Unternehmensgewinnen geführt wird.

Auf die Abschaffung der Redefreiheit an den Universitäten werden Maßnahmen zur Illegalisierung von Streiks und anderen Formen des Protests gegen die Ausbeutung durch Unternehmen folgen. Gleichzeitig ist dies mit einer enormen Eskalation des imperialistischen Krieges verbunden, der nun in Form der Ausweitung des Völkermords und eines umfassenderen Krieges im gesamten Nahen Osten sowie der Vorbereitungen für einen Krieg gegen China stattfindet.

Die IYSSE, die Studenten- und Jugendbewegung der Socialist Equality Party, kämpft für den Aufbau einer Bewegung junger Menschen, die sich für den Aufbau einer Bewegung in der Arbeiterklasse einsetzt und sich gegen das gesamte politische Establishment, einschließlich der Demokratischen Partei und all ihrer Befürworter und Verteidiger, stellt.

Wir fordern die Studenten auf: Nehmt diesen Kampf auf! Tretet den IYSSE bei!

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …