Sich dem Autoritarismus ergeben

Chris Hedges

24. März 2025

Liberale Institutionen, darunter auch Universitäten, ergeben sich traditionell kampflos dem Diktat von Autokraten. Unsere sind da keine Ausnahme.

Zustimmender Applaus – von Mr. Fish

Ich war nicht überrascht, als die Interimspräsidentin der Columbia University, Katrina Armstrong, den Forderungen der Trump-Administration nachgab. Sie stimmte zu, Gesichtsmasken oder Gesichtsbedeckungen zu verbieten, Proteste in akademischen Gebäuden zu untersagen und eine interne Sicherheitstruppe aus 36 Polizeibeamten der Stadt New York City zu schaffen, die befugt sind, „Personen vom Campus zu entfernen und/oder sie gegebenenfalls zu verhaften“. Sie hat auch die Autonomie der akademischen Abteilungen aufgegeben, wie von der Trump-Administration gefordert, indem sie einen neuen leitenden Vizeprovost ernannte, der die Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien der Universität und das Zentrum für Palästina-Studien „überprüfen“ soll.

Eliteuniversitäten wie Harvard, Princeton, Columbia oder Yale wurden gegründet, um die Plutokratie auszubilden und zu verewigen. Sie sind keine Zentren des intellektuellen Fortschritts und waren es auch nie und sind auch keine gastfreundlichen Orte für Dissidenten und Radikale. Sie hüllen sich in den Schein moralischer Rechtschaffenheit und Intellektualität, dienen aber feige der politischen und wirtschaftlichen Macht. Das ist ihre Natur. Erwarten Sie nicht, dass sich das ändert, selbst wenn wir kopfüber in den Autoritarismus stürzen.

Armstrong, wie die meisten Leiter unserer Universitäten, erniedrigt sich selbst vergeblich. Ich gehe davon aus, dass sie gerne Platz an ihrer Bürowand schaffen würde, um ein übergroßes Porträt des Präsidenten aufzuhängen. Aber was sie nicht weiß, und was uns die Geschichte gelehrt hat, ist, dass bei Autokraten keine Beschwichtigung ausreicht. Sie und der Rest der liberalen Eliten, die sich in dem Versuch, sich ihren neuen Herren anzupassen, demütig unterwerfen, werden nach und nach durch trottelige Schläger ersetzt oder von ihnen beherrscht werden, wie sie in der Trump-Administration überall zu finden sind.

Das Bildungsministerium hat 60 Colleges und Universitäten gewarnt, dass ihnen „potenzielle Zwangsmaßnahmen“ drohen könnten, wenn sie sich nicht an das Bundesgesetz über die Bürgerrechte halten, das Studenten vor Diskriminierung aufgrund ihrer Rasse oder Nationalität, einschließlich Antisemitismus, schützt. Columbia, dem Bundeszuschüsse in Höhe von 400 Millionen US-Dollar entzogen wurden, versucht verzweifelt, die Finanzierung wiederherzustellen. Ich bezweifle, dass dies einen Beitrag leisten wird. Diejenigen, die diese Angriffe gegen Universitäten starten, beabsichtigen, sie in Indoktrinationsmaschinen zu verwandeln. Die sogenannte Kampagne gegen Antisemitismus ist lediglich ein zynisches Instrument, das eingesetzt wird, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Warnung folgt auf einen offenen Brief, der am 3. Februar von 200 Fakultätsmitgliedern unterzeichnet wurde und in dem die Columbia University aufgefordert wird, Maßnahmen zum „Schutz jüdischer Studenten“ zu ergreifen. Zu ihren Forderungen gehören die Entlassung von Professor Joseph Massad, der an der Universität moderne arabische Politik und Geistesgeschichte lehrt, und die Einleitung einer Untersuchung nach Titel VI gegen ihn, die Übernahme der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von Antisemitismus, die Kritik an Israel mit Rassismus gegen Juden gleichsetzt, sowie die Einstellung fest angestellter pro-israelischer Fakultätsmitglieder.

Diese privilegierten Institutionen – ich habe in Harvard studiert und an der Columbia und Princeton unterrichtet – waren schon immer mitschuldig an den Verbrechen ihrer Zeit. Sie haben sich nicht gegen das Abschlachten der amerikanischen Ureinwohner, die Versklavung der Afrikaner, die Zerschlagung von Arbeiter- und sozialistischen Organisationen um die Jahrhundertwende und die Säuberung von Institutionen, einschließlich der Akademie, während der Roten Angst in den 1920er und 1930er Jahren und später während der Hexenjagden unter dem McCarthyismus ausgesprochen, bis sich die Welt um sie herum verändert hat. Sie gingen in den 1960er Jahren genauso brutal gegen ihre Studenten vor, die gegen den Vietnamkrieg protestierten, wie sie es jetzt tun.

Viele der Ausgeburten der Trump-Administration sind Produkte dieser akademischen Eliteeinrichtungen. Ich kann Ihnen versichern, dass ihre Kinder trotz ihrer öffentlichen Verurteilung auch diese Schulen besuchen werden. Die Abgeordnete Elise Stefanik, die in Kongressanhörungen die Präsidenten des Massachusetts Institute of Technology, von Harvard und der University of Pennsylvania demütigte, hat einen Abschluss von Harvard. Vizepräsident JD Vance hat einen Abschluss von der Yale Law School. Trump hat einen Abschluss von der University of Pennsylvania. Verteidigungsminister Peter Hegseth hat einen Abschluss von der Princeton University und der Kennedy School of Government in Harvard. Der Minister für Gesundheit und Soziales Robert F. Kennedy Jr., der eine Überprüfung der Zuschüsse seiner Behörde an Universitäten wegen Antisemitismusvorwürfen angeordnet hat, hat einen Abschluss von Harvard.

Professorin Katherine Franke, die 25 Jahre lang an der Columbia Law School lehrte, verlor kürzlich ihre Position an der Universität, weil sie das Recht der Columbia-Studenten verteidigte, für einen Waffenstillstand im israelischen Massaker in Gaza zu protestieren, und weil die Columbia University sich von Israel trennen sollte. Sie verurteilte auch das Besprühen pro-palästinensischer Demonstranten auf dem Campus mit einer giftigen Chemikalie, die dazu führte, dass Studenten ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

„Ein Grund, warum ich denke, dass Kolumbien ein so leichtes Ziel war – und das gilt nicht nur für Kolumbien, sondern auch für Harvard, Yale und andere Eliteuniversitäten – ist, dass die Kuratorien nicht mehr aus Personen bestehen, die sich für Bildung einsetzen – die sich in irgendeiner Weise beruflich oder anderweitig dem Bildungsauftrag verpflichtet fühlen – und sich als Hüter der besonderen Rolle verstehen, die die Akademie in einer Demokratie spielt“, sagte sie mir.

„Stattdessen sind sie Hedgefonds-Manager, Risikokapitalgeber, Unternehmensanwälte und in unserem Fall auch Waffenhersteller.“ Sie fuhr fort:

Und sie sehen ihre Verantwortung nur darin, das Stiftungsvermögen zu schützen. Ich beschreibe Columbia – den größten Vermieter von Wohnraum in New York City – oft als Immobilienholding, die nebenbei auch noch Lehrveranstaltungen anbietet. Im Laufe der Zeit hat sie sich zu einem Unternehmen entwickelt, das den Status einer gemeinnützigen Organisation genießt. Und als der Druck hier begann, gab es keine Stimmen in den Kuratorien, die sagten: „Hey, Moment mal, wir müssen an vorderster Front des Widerstands stehen.“ Oder zumindest müssen wir unsere akademische Mission verteidigen.“ Als ich in meinem Wohnzimmer saß und [die ehemalige] Präsidentin Minouche Shafik vor diesem Ausschuss des Repräsentantenhauses aussagen sah, war ich verärgert, weil sie mich erwähnte, aber noch wichtiger war die Tatsache, dass Präsidentin Shafik nicht einmal versuchte, die Columbia University, ihre Fakultät, ihre Studenten, unser Projekt und unsere Geschichte als eine der führenden Universitäten der Welt zu verteidigen. Stattdessen kroch sie vor einem Tyrannen. Und wir alle wissen, dass man einen Tyrannen ermutigt, wenn man vor ihm kriecht. Und genau das ist hier bis heute passiert, wo sie immer noch mit der Trump-Administration über Bedingungen verhandeln, die die Regierung festgelegt hat. Und diese Universität wird, glaube ich, nie wieder dieselbe sein, wenn sie überhaupt überlebt.

Universitäten und Colleges im ganzen Land haben die Redefreiheit abgeschafft und ihre akademische Integrität verspielt. Sie haben Lehrkräfte, Verwaltungsangestellte und Studierende, die den Völkermord anprangern, brutal behandelt, verhaftet, suspendiert und ausgeschlossen. Sie haben die Polizei auf ihren Campus gerufen – im Fall von Columbia dreimal –, um Studierende zu verhaften, und sie oft wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Unter der Führung ihrer autoritären Meister haben sie Studierende einer internen Überwachung unterzogen. Die Columbia University, die an vorderster Front bei der Unterdrückung ihrer Studenten steht, verbot Students for Justice in Palestine und Jewish Voice for Peace einen Monat nach Beginn des israelischen Völkermords in Gaza im November 2023, als beide Organisationen einen Waffenstillstand forderten, lange bevor die Proteste und Lager begannen.

Die gewaltsame Unterdrückung der Proteste durch Columbia und die Entscheidung, den Campus abzuriegeln, der nun von Sicherheitskontrollpunkten umgeben ist, ebneten den Weg für die Entführung von Mahmoud Khalil, der ein Masterstudent an der School of International Public Affairs war. Er ist ein legaler ständiger Einwohner. Er hat kein Verbrechen begangen. Aber die Universitätsverwaltung hatte Khalil und die anderen Studenten, von denen viele Juden sind, bereits dämonisiert und kriminalisiert, weil sie es gewagt hatten, gegen das Massaker in Gaza zu protestieren.

Das Video, das seine Frau am 8. März aufgenommen hat und das zeigt, wie Khalil von Bundesagenten in Zivil der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) abgeführt wird, die sich nicht ausweisen, ist eine erschreckende Erinnerung an die Entführungen durch die Geheimpolizei, die ich während der Diktatur von Augusto Pinochet auf den Straßen von Santiago miterlebt habe.

Das Gesetz in autoritären Staaten schützt die Kriminalität der Mächtigen. Es hebt das ordnungsgemäße Verfahren, die Grundfreiheiten und die Bürgerrechte auf. Es ist ein Instrument der Unterdrückung. Es ist nur ein kleiner Schritt von der Aberkennung der Rechte eines rechtmäßigen Einwohners mit einer Green Card bis zur Aberkennung der Rechte eines jeden Bürgers. Das ist es, was kommt.

Khalil wurde angeblich unter dem Immigration Nationality Act von 1952, auch bekannt als McCarran-Walter Act, verhaftet. Es gibt dem Außenminister die Befugnis, ausländische Staatsangehörige auszuweisen, wenn er „vernünftige Gründe zu der Annahme“ hat, dass ihre Anwesenheit oder Aktivitäten in den USA „möglicherweise schwerwiegende nachteilige außenpolitische Folgen haben könnten“. Es wurde verwendet, um dem chilenischen Dichter Pablo Neruda, dem kolumbianischen Schriftsteller Gabriel García Márquez und der britischen Autorin Doris Lessing die Einreise zu verweigern. Es wurde auch verwendet, um die Dichterin und Essayistin Margaret Randall und die Bürgerrechtlerin und Journalistin Claudia Jones auszuweisen. Senator Patrick McCarran, ein offener Bewunderer des spanischen Diktators Francisco Franco und ein fanatischer Antisemit, formulierte das Gesetz so, dass es nicht nur Dissidenten und Kommunisten, sondern auch Juden ins Visier nahm. Als das Gesetz in Kraft trat, wurde es genutzt, um jüdischen Überlebenden des Holocaust aus Osteuropa die Einreise in die USA zu verbieten, weil sie angeblich mit der Sowjetunion sympathisierten.

„Die Ironie dabei ist, dass diese Gesetze, die im Kern zutiefst antisemitisch sind, jetzt im Namen des Schutzes jüdischer Bürger oder unserer außenpolitischen Ziele mit dem Staat Israel eingesetzt werden“, sagte Franke. “Und das ist der Zynismus dieser Regierung. Sie scheren sich nicht darum, dass es diese Geschichte gibt. Sie sind auf der Suche nach jedem Stück Macht, das sie bekommen können, nach jedem Gesetz, egal wie hässlich dieses Gesetz auch sein mag. Sogar nach den Gesetzen, die während des Zweiten Weltkriegs Japaner internierten. Ich bin sicher, dass sie diese irgendwann nur allzu gerne anwenden würden.“

James Luther Adams, mein Mentor an der Harvard Divinity School, war 1935 und 1936 in Deutschland, bis er von der Gestapo verhaftet und deportiert wurde. Er leistete einen Beitrag zur Untergrundkirche, die sich gegen die Nazis richtete und als Bekennende Kirche bekannt war und von regimekritischen Geistlichen wie Dietrich Bonhoeffer geleitet wurde. Adams sah, wie schnell und feige sich deutsche Universitäten, die wie unsere zu den besten der Welt gehörten, dem Diktat des Faschismus unterwarfen und sich selbst zerstörten.

Der Theologe und Philosoph Paul Tillich, ein enger Freund von Adams, wurde zehn Wochen nach der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 von seinem Lehrstuhl entlassen und auf die schwarze Liste gesetzt. Tillichs Buch „The Socialist Decision“ wurde von den Nazis sofort verboten. Tillich, ein lutherischer Pastor, wurde zusammen mit dem Soziologen Karl Mannheim und dem Philosophen Max Horkheimer, der das Buch „Eclipse of Reason“ schrieb, das den Aufstieg des Autoritarismus untersucht, als „Reichsfeinde“ gebrandmarkt, auf die schwarze Liste gesetzt und ins Exil gezwungen. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von 1933 führte zur Entlassung aller jüdischen Professoren. Die große Mehrheit der Akademiker kauerte vor Angst oder trat, wie im Fall des Philosophen Martin Heidegger, der NSDAP bei, wodurch er zum Rektor der Universität Freiburg ernannt wurde.

Adams sah in der Christlichen Rechten beunruhigende Ähnlichkeiten mit der Deutschen Christen, die nationalsozialistisch eingestellt war. Er war der erste, der die Christliche Rechte als „christliche Faschisten“ bezeichnete. Er warnte uns auch vor Universitäten und Akademikern, die sich, wenn das Land in den Autoritarismus verfiele, dazu herablassen würden, ihren Status und ihre Privilegien zu schützen. Nur wenige würden ihre Stimme erheben oder sich der Obrigkeit widersetzen.

„Wenn die Nazis Amerika übernehmen würden, würden 60 Prozent der Harvard-Fakultät ihre Vorlesungen gerne mit einem Nazi-Gruß beginnen“, witzelte er.

Und genau da stehen wir jetzt. Keine der liberalen Institutionen, einschließlich der Universitäten, der kommerziellen Medien und der Demokratischen Partei, wird uns verteidigen. Sie werden untätig bleiben, ihre vermeintlichen Prinzipien und ihr Engagement für die Demokratie heuchlerisch verraten oder sich bereitwillig in Apologeten des Regimes verwandeln. Die Säuberungen und das Ausschalten unserer mutigsten und versiertesten Intellektuellen, Schriftsteller, Künstler und Journalisten – die bereits vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus begannen – werden beschleunigt.

Der Widerstand wird uns überlassen bleiben. Den Staatsfeinden.

