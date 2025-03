https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/columbia-complicit-trump-arrest-student-leader-mahmoud-khalil



Columbia mitschuldig an Trumps Verhaftung des Studentenführers Mahmoud Khalil

Ali Abunimah

Rights and Accountability

10. März 2025

Mahmoud Khalil (Mit freundlicher Genehmigung von Writers Against the War on Gaza)

Am Montagmorgen befand sich Mahmoud Khalil in einer Bundesimmigrationsanstalt in Louisiana in Gewahrsam.

Der frischgebackene Columbia-Absolvent befand sich am Samstagabend in seiner von der Universität zur Verfügung gestellten Wohnung in New York City, als Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ihn und seine Anwältin Amy Greer festnahmen, wie sie der Associated Press mitteilte.

Während er weit weg von seinem Zuhause und seiner Familie in einer Zelle schmachtet, prangern seine Kommilitonen das Schweigen der Columbia und ihre offensichtliche Mitschuld an seiner Verhaftung an.

Am Sonntag bestätigte das US-Heimatschutzministerium Khalils Verhaftung und behauptete, sie sei wegen „Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hamas“ erfolgt.

Khalils Inhaftierung ist die jüngste Eskalation im Vorgehen der Trump-Regierung gegen Unterstützer der palästinensischen Rechte unter dem Vorwand der Bekämpfung von „Antisemitismus“ und der Unterstützung von „Terrorismus“.

Khalil, der auf dem Campus bekannt und angesehen ist, leitete im vergangenen Jahr während des Protestcamps auf dem Campus gegen den israelischen Völkermord in Palästina und inmitten der anhaltenden Repressionen die Verhandlungen zwischen Universitätsvertretern und Studenten.

Als algerischer Staatsbürger palästinensischer Herkunft und legaler ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten sollte Khalil durch seine Green Card alle verfassungsmäßigen Schutzrechte auf freie Meinungsäußerung genießen, die US-Bürgern zustehen.

Willkürliche Verhaftung

Laut Greer drohten die ICE-Beamten auch damit, Khalils Frau, eine US-Bürgerin im achten Monat schwanger, zu verhaften.

„Greer sagte, sie habe während der Verhaftung mit einem der ICE-Beamten telefoniert, der sagte, sie handelten auf Anweisung des Außenministeriums, um Khalils Studentenvisum zu widerrufen“, berichtete Associated Press.

„Der Anwalt teilte mit, dass Khalil mit einer Green Card als ständiger Einwohner in den Vereinigten Staaten sei, woraufhin der Beamte sagte, dass sie stattdessen diese widerrufen würden, so der Anwalt.“

Außenminister Marco Rubio teilte am Sonntag einen Artikel der Associated Press über Khalils Verhaftung auf Twitter/X und versprach: „Wir werden die Visa und/oder Green Cards von Hamas-Anhängern in Amerika widerrufen, damit sie abgeschoben werden können.“

Während Inhaber einer Green Card wie Khalil unter bestimmten Bedingungen ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren können, kann ihr Status nicht willkürlich von der Regierung aufgehoben werden.

Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis kann nur von einem Einwanderungsrichter auf der Grundlage bestimmter, gesetzlich festgelegter Kriterien nach einem ordnungsgemäßen Verfahren widerrufen werden, das in Khalils Fall offenbar nicht stattgefunden hat.

Während der Festnahme „zeigte einer der Beamten Khalil etwas, das er als Haftbefehl auf seinem Handy bezeichnete“, wie aus einer Pressemitteilung der Solidaritätsgruppe „Writers Against the War on Gaza“ hervorgeht.

Khalils Frau holte daraufhin seine Green Card, während die Beamten bei Khalil warteten.

„Als sie zurückkam, sie über Khalils Rechtsstatus informierte und ihnen Khalils Green Card vorlegte, war ein Beamter sichtlich verwirrt und sagte am Telefon: „Er hat eine Green Card“, heißt es in der Pressemitteilung.

Khalils Frau rief daraufhin den Anwalt an, der mit den Beamten sprach, aber als der Anwalt eine Kopie des Haftbefehls verlangte, soll der Beamte aufgelegt haben.

Greer hat eine Habeas-Corpus-Petition eingereicht – eine rechtliche Notklage gegen die Gültigkeit von Khalils Inhaftierung.

Der Anwalt sagte gegenüber The Washington Post, dass Khalils Verhaftung „auf die offene Unterdrückung von studentischem Aktivismus und politischer Rede durch die US-Regierung folgt, die sich speziell gegen Studenten der Columbia University wegen Kritik an Israels Angriff auf Gaza richtet“.

Am Wochenende versuchten Bundesagenten auch, eine andere internationale Studentin an der Columbia University festzunehmen.

„Laut der Student Workers of Columbia, einer Gewerkschaft für Graduiertenstudenten, die die Frau vertritt, besuchten drei ICE-Agenten am Freitagabend ihre von der Universität betriebene Unterkunft und versuchten, diese ohne Durchsuchungsbefehl zu betreten„, berichtete Associated Press.

„Die Agenten wurden zu Recht an der Tür abgewiesen“, so die Gewerkschaft.

Empörung und Solidarität

Bis Montagmorgen hatte eine Online-Petition, in der die Freilassung von Khalil gefordert wurde, mehr als eine Million Unterschriften erhalten.

Die palästinensische Gemeinschaft und Solidaritätsgruppen riefen zu einer Notfallkundgebung vor dem Bundesgebäude in New York City auf.

Das American-Arab Anti-Discrimination Committee verurteilte Khalils Verhaftung als „extremen und eklatanten Akt politischer Vergeltung für sein durch den Ersten Verfassungszusatz geschütztes Eintreten für seine Überzeugungen“.

FIRE, eine Rechtsberatungsgruppe, die sich für die Meinungsfreiheit an Universitäten einsetzt, warnte: „So wie Studenten und andere Demonstranten verpflichtet sind, sich an die gesetzlichen Verhaltensregeln zu halten, muss sich auch unsere Regierung an den ersten Verfassungszusatz halten.“

Die Kongressmitglieder der Demokratischen Partei Pramila Jayapal und Rashida Tlaib sowie der New Yorker Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani verurteilten die Verhaftung von Khalil ebenfalls als Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Grundrechte.

Die Mitschuld der Columbia

Während die Besorgnis über diese staatliche Zensur und Unterdrückung wächst, herrscht auch große Wut über das Schweigen und die scheinbare Komplizenschaft der Columbia University, die mit einem harten Durchgreifen gegen Unterstützer der palästinensischen Rechte vorgegangen ist, um pro-israelische Spender und Politiker zu beschwichtigen.

Diese Bemühungen waren völlig vergeblich, da die Trump-Regierung letzte Woche 400 Millionen Dollar an Bundeszuschüssen für Columbia gestrichen hat, als Vergeltung dafür, dass die Universität es versäumt hat, Proteste gegen den Völkermord Israels ausreichend zu unterdrücken.

„Trotz der Brutalität seiner Inhaftierung und der drohenden Gefahr für sein Leben und seine Freiheit hat die Columbia University – eine Institution, die stolz auf ihre akademische Freiheit und ihr Streben nach Gerechtigkeit ist – beunruhigend geschwiegen“, sagte die Columbia Palestine Solidarity Coalition am Montag.

„Dieses Schweigen ist nicht nur ein Versäumnis, einen der ihren zu verteidigen, sondern eine Billigung einer ungerechten, anti-palästinensischen und politisch motivierten Inhaftierung.“

Die Universität beantwortete nicht die Fragen eines Reporters, ob sie im Voraus von den Aktivitäten der ICE auf dem Campus oder von Khalils Verhaftung gewusst habe, und verwies den Reporter stattdessen auf eine allgemeine Erklärung.

Laut der Campuszeitung Columbia Spectator haben die Studenten jedoch am Samstag Aktivitäten der ICE auf dem Campus bemerkt.

„Drei Sicherheitsbeamte der Campusunterkünfte bestätigten dem Spectator, dass sie am Samstag von Vorgesetzten über die Anwesenheit von ICE auf dem Campus informiert wurden„, berichtete die Zeitung – ein Hinweis darauf, dass die Beamten möglicherweise im Voraus informiert wurden.

„Die Columbia University hat Leitlinien veröffentlicht, wie man am besten mit den Strafverfolgungsbehörden des Bundes zusammenarbeitet, einschließlich der Empfehlung an die Fakultät und das Personal, sich nicht in die Arbeit der ICE-Agenten einzumischen, selbst wenn diese Agenten keinen Haftbefehl vorweisen können“, so Writers Against the War on Gaza.

Die Richtlinie der Universität bestätigt, dass „dringende Umstände den Zugang zu Universitätsgebäuden oder Personen ohne Haftbefehl ermöglichen können“.

Dies steht im Gegensatz zu vergleichbaren Einrichtungen wie der New York University, deren eigene Richtlinien besagen, dass „Strafverfolgungsbeamte, die die Einrichtungen der NYU zu Zwecken der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Einwanderungsfragen betreten möchten, dafür einen richterlichen Haftbefehl oder eine Vorladung benötigen“.

„Die anhaltende Duldung von Bundesbehörden und externen parteiischen Institutionen durch Columbia hat diese Situation ermöglicht“, so Writers Against the War on Gaza. ‚Ein palästinensischer Student und Mitglied der Gemeinschaft wurde entführt und inhaftiert, ohne dass ein Haftbefehl vorgelegt oder offiziell Anklage erhoben wurde.“

„Wie viele andere arabische und muslimische Studenten war Khalil das Ziel verschiedener zionistischer Schikanierungskampagnen, die von Doxxing-Websites wie Canary Mission angeheizt wurden‘, fügte die Gruppe hinzu.

Khalil ist auch einer von mehreren Studenten, gegen die die Universität selbst im Rahmen ihrer anhaltenden Unterdrückung von Meinungsäußerungen zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser ermittelt.

„Es liegen etwa 13 Anschuldigungen gegen mich vor, die meisten davon sind Social-Media-Beiträge, mit denen ich nichts zu tun hatte„, sagte Khalil letzte Woche der Associated Press.

„Sie wollen dem Kongress und den rechten Politikern nur zeigen, dass sie etwas tun, unabhängig davon, was für die Studenten auf dem Spiel steht“, fügte Khalil hinzu.

Es überrascht nicht, dass israelische Lobbyisten Khalils Verhaftung begrüßten und ein noch härteres Durchgreifen forderten.

Die Anti-Defamation League, eine israelische Lobbygruppe, die sich als Bürgerrechtsorganisation ausgibt, veröffentlichte einen Beitrag auf Twitter/X über Khalils Verhaftung und forderte „schnelle und harte Konsequenzen für diejenigen, die ausländische terroristische Organisationen materiell unterstützen, zu Gewalt aufrufen, um terroristische Aktivitäten zu unterstützen, oder ihre Identität verbergen, um jüdische Personen zu belästigen und einzuschüchtern“.

Dies ist eine Standard-Litanei der falschen und unbegründeten Pauschalvorwürfe der Israel-Lobby gegen palästinensische Solidaritätsaktivisten, um sie zu dämonisieren und staatliche Repressionen zu schüren.

Es gab Aufrufe an Studenten und Dozenten der Columbia University, den Unterricht aus Protest gegen die Mitschuld der Universität an der Verhaftung von Khalil und das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen Palästinenser abzusagen.

In einem offensichtlichen Versuch, solche Solidaritätsaktionen zu unterbinden, verschickten die Universitätsverwalter am Montagmorgen eine E-Mail, in der sie behaupteten, dass „der Unterricht und die Prüfungen wie gewohnt stattfinden werden, in Person“, und warnten: „Dies ist auch eine Erinnerung daran, dass die Fakultät alle geplanten Kurse abhalten muss.“

Übersetzt mit Deepl.com

