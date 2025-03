Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Trump lobt Verhaftung eines propalästinensischen Studentenaktivisten mit Green Card: „Der erste von vielen, die noch kommen werden“

„Shalom, Mahmoud“, hieß es im Weißen Haus nach der Verhaftung des Absolventen der Columbia University. Die Verhaftung ist eine deutliche Eskalation in Trumps Vorgehen gegen Demonstranten und hat eine Gegenreaktion jüdischer Gruppen und Befürworter der Redefreiheit ausgelöst.

Am Montag versammelten sich Demonstranten an dem Ort in New York, an dem Khalil verhaftet wurde.

Ben Samuels

Etan Nechin

10. März 2025, 22:32 Uhr IST

WASHINGTON – US-Präsident Donald Trump lobte die Verhaftung von Mahmoud Khalil – einem Green-Card-Inhaber mit ständigem Wohnsitz in den USA – wegen seiner führenden Rolle in der Protestbewegung der Columbia University für das Gaza-Solidaritätslager und versprach, dass dies die erste von vielen ähnlichen Verhaftungen sein werde.

Khalil, der vor kurzem sein Studium an der Universität abgeschlossen hat, wurde zunächst in New York inhaftiert, dann in eine Einrichtung in New Jersey verlegt und wird nun laut ICE-Unterlagen in Louisiana festgehalten. Sein Anwalt teilte Haaretz mit, dass Khalil nicht angeklagt wurde und auf eine Anhörung vor einem Einwanderungsrichter wartet.

Vor einer Massendemonstration treffen am Federal Plaza in New York, wo Khalil zuerst festgenommen wurde, die ersten Demonstranten ein. Für den späteren Montag ist außerdem eine separate Kundgebung jüdischer Führungspersönlichkeiten und der Columbia-Fakultät geplant.

Khalils Festnahme markiert eine deutliche Eskalation im Vorgehen der Trump-Regierung gegen pro-palästinensische Demonstranten und konzentriert ihren Kampf gegen Antisemitismus auf Campus-Demonstranten und die Universitäten selbst. Weiterlesen in haaretz. com. Übersetzt mit Deepl.com

