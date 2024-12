https://consortiumnews.com/2024/12/11/craig-murray-the-end-of-pluralism-in-the-middle-east/



Craig Murray: Das Ende des Pluralismus im Nahen Osten

11. Dezember 2024

Was dies potenziell bedeutet, ist das Ende des Pluralismus in der Levante und seine Ersetzung durch Suprematismus: Ein ethnisch-suprematistisches Großisrael und ein religiös-suprematistisches salafistisches Großsyrien.

Zerstörung in Aleppo, Jan. 2017. (VOA/Wikimedia Commons)

Von Craig Murray

in Beirut

CraigMurray.org.uk

Im Nahen Osten hat sichein wahrhaft seismischer Wandel vollzogen. Die Türkei und die Golfstaaten akzeptieren die Vernichtung der palästinensischen Nation und die Schaffung eines Groß-Israel im Gegenzug für die Vernichtung der schiitischen Minderheiten in Syrien und im Libanon und die Durchsetzung des Salafismus in der gesamten arabischen Welt.

Dies bedeutet auch das Ende für die christlichen Gemeinschaften im Libanon und in Syrien. Als die Dschihadisten, die am Sonntag die Regierung von Baschar al-Assad stürzten, vor nur zwei Wochen Aleppo einnahmen, wurde sämtlicher Weihnachtsschmuck abgerissen, der Alkohol vernichtet und den Frauen der Schleier auferlegt.

Die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs von Syrien hat alle überrascht. Als Nächstes scheint ein erneuter israelischer Angriff auf den Südlibanon, der mit einer salafistischen Invasion im Bekaa-Tal zusammenfällt, unvermeidlich zu sein, da die Israelis natürlich wünschen, dass ihre Grenze zu ihrem neuen großsyrischen Nachbarn im Stil der Taliban so weit wie möglich nach Norden verläuft.

Es könnte ein Wettlauf um Beirut werden, es sei denn, die Amerikaner haben bereits organisiert, wer es bekommt.

Es ist kein Zufall, dass der Angriff auf Syrien am Tag des Waffenstillstands zwischen Libanon und Israel begann. Die dschihadistischen Kräfte wollen nicht als Kämpfer an der Seite Israels gesehen werden, obwohl sie gegen Kräfte kämpfen, die von Israel unerbittlich bombardiert wurden und im Falle der Hisbollah vom Kampf gegen Israel erschöpft sind.

Im Gegensatz zu den britischen Medien hatdie Times of Israel keine Skrupel, den leisen Teil laut zu sagen:

Tatsächlich berichten israelische Medien viel mehr über die syrischen Rebellen als britische und amerikanische Medien. Dies ist ein weiterer Artikel aus der Times of Israel:

„Obwohl sich die HTS im Jahr 2016 offiziell von Al-Qaida abspaltete, bleibt sie eine salafistische Dschihadistenorganisation, die in den USA, der EU und anderen Ländern als Terrororganisation eingestuft wird und Zehntausende von Kämpfern hat.

Ihr plötzlicher Aufschwung lässt befürchten, dass eine mögliche Übernahme Syriens das Land in ein islamistisches, talibanähnliches Regime verwandeln könnte – mit Auswirkungen auf Israel an seiner südwestlichen Grenze. Andere hingegen sehen die Offensive als eine positive Entwicklung für Israel und einen weiteren Schlag gegen die iranische Achse in der Region.“

Im Gegensatz dazu haben die britischen Medien – vom Telegraph über den Express bis hin zum Guardian – das offizielle Narrativ verbreitet, dass nicht nur dieselben Organisationen, sondern auch dieselben Personen, die für Massenfolterungen und Hinrichtungen von Nicht-Sunniten, einschließlich westlicher Journalisten, verantwortlich sind, jetzt kuschelige Liberale sind.

Abu Mohammad al-Julani, Oberbefehlshaber von Tahrir al-Sham; er war Emir der Vorgängerorganisation al-Nusra Front, dem syrischen Zweig von al-Qaida. (U.S. State Dept.)

Nirgendwo ist dies offensichtlicher als im Fall von Abu Mohammad Al-Jolani, manchmal auch Al-Julani oder Al-Golani genannt, der jetzt nominell in Damaskus das Sagen hat und in den westlichen Medien als gemäßigter Führer angepriesen wird. Er war der stellvertretende Anführer von ISIS, und die CIA hat tatsächlich ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt! Ja, das ist dieselbe CIA, die ihn finanziert, ausrüstet und ihm Luftunterstützung gewährt.

Die Befürworter der syrischen Rebellen versuchen immer noch zu leugnen, dass sie von Israel und den USA unterstützt werden – und das, obwohl vor fast einem Jahrzehnt im US-Kongress offen ausgesagt wurde, dass bis zu diesem Zeitpunkt mehr als eine halbe Milliarde Dollar für die Unterstützung der syrischen Rebellen ausgegeben worden waren und die Israelis den Dschihadisten offen medizinische und andere Dienste sowie wirksame Luftunterstützung zur Verfügung gestellt haben.

Verstoß gegen das britische Terrorismusgesetz

Eine interessante Folge dieser gemeinsamen Unterstützung der NATO und Israels für die dschihadistischen Gruppen in Syrien ist eine weitere Perversion der nationalen Rechtsstaatlichkeit. In Großbritannien beispielsweise ist es nach Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes illegal, eine Meinung zu äußern, die eine verbotene Organisation unterstützt oder eine andere Person dazu verleiten könnte, eine solche zu unterstützen.

Der Missbrauch dieser Bestimmung durch die britische Polizei zur Verfolgung von Palästinenseranhängern, die angeblich zur Unterstützung der verbotenen Organisationen Hamas und Hisbollah aufriefen, ist berüchtigt, wobei selbst geringfügige angebliche Hinweise zu Verhaftungen führen. Sarah Wilkinson, Richard Medhurst, Asa Winstanley, Richard Barnard und ich selbst sind allesamt namhafte Opfer, und die Verfolgung wurde durch Keir Starmer noch erheblich verschärft.

Aber sowohl die britischen Mainstream-Medien als auch britische muslimische Medien haben HTS offen gefördert und gelobt – offen gesagt viel offener, als ich jemals erlebt habe, dass irgendjemand im Vereinigten Königreich die Hamas und die Hisbollah unterstützt hat – und nicht eine einzige Person wurde von der britischen Polizei verhaftet oder auch nur verwarnt.

Das allein ist schon das stärkste Indiz dafür, dass die westlichen Sicherheitsdienste voll hinter dem Sturz der Regierung in Syrien stehen.

Im Übrigen halte ich das Gesetz für entsetzlich, und niemand sollte für seine Meinungsäußerung strafrechtlich verfolgt werden, so oder so. Aber die politisch voreingenommene Anwendung des Gesetzes ist unbestreitbar.

Wenn die gesamten Konzern- und Staatsmedien im Westen ein einheitliches Narrativ verbreiten, wonach die Syrer überglücklich sind, von der HTS aus der Tyrannei des Assad-Regimes befreit worden zu sein – und nichts über die damit einhergehende Folter und Hinrichtung von Schiiten und die Zerstörung von Weihnachtsschmuck und -symbolen sagen – dann sollte jedem klar sein, woher das kommt.

Dennoch – und das ist eine weitere innenpolitische Auswirkung Großbritanniens – unterstützt eine beträchtliche Anzahl von Muslimen in Großbritannien die HTS und die syrischen Rebellen aufgrund der Finanzierung, die aus saudischen und emiratischen salafistischen Quellen in britische Moscheen gepumpt wird.

Dies steht im Zusammenhang mit dem Einfluss der britischen Sicherheitsdienste, der auch über die Moscheen ausgeübt wird, sowohl durch Sponsoring-Programme und „Denkfabriken“, die anerkannten religiösen Führern zugute kommen, als auch durch das abscheuliche Zwangsprogramm Prevent.

Britische muslimische Sender, die angeblich pro-palästinensisch sind – wie Middle East Eye und 5 Pillars – unterstützen enthusiastisch Israels syrische Verbündete, um die Vernichtung des Widerstands gegen den Völkermord an den Palästinensern sicherzustellen. Al Jazeera berichtet abwechselnd über die schrecklichen Massaker in Palästina und preist die syrischen Rebellen, die Syrien unter israelische Herrschaft bringen.

Zu den Mechanismen, die sie anwenden, um dies in Einklang zu bringen, gehört die Weigerung, die entscheidende Rolle Syriens bei der Lieferung von Waffen aus dem Iran an die Hisbollah anzuerkennen. Diesen Nachschub haben die Dschihadisten nun unterbrochen, sehr zur Freude Israels und in Verbindung mit israelischen und US-amerikanischen Luftangriffen.

Letztendlich scheint für viele sunnitische Muslime sowohl im Nahen Osten als auch im Westen der sektiererische Hass auf die Schiiten und die Durchsetzung des Salafismus wichtiger zu sein als die Verhinderung der endgültigen Zerstörung der palästinensischen Nation.

„Viele sunnitische Muslime sind durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht worden, schiitische Muslime mehr zu hassen als die Macht, die in Gaza einen Völkermord an den meisten Sunniten begeht.“

Ich bin kein Muslim. Meine muslimischen Freunde sind zufällig fast ausschließlich Sunniten. Ich persönlich halte die anhaltende Spaltung über die Führung der Religion vor über einem Jahrtausend für zutiefst wenig hilfreich und für eine Quelle unnötigen fortgesetzten Hasses.

Klassisches „Teile und herrsche

Als Historiker weiß ich jedoch, dass die westlichen Kolonialmächte die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten jahrhundertelang bewusst und ausdrücklich genutzt haben, um zu spalten und zu herrschen. In den 1830er Jahren schrieb Alexander Burnes Berichte darüber, wie die Spaltung im Sind zwischen schiitischen Herrschern und sunnitischer Bevölkerung zur Unterstützung der britischen Kolonialexpansion genutzt werden könnte.

Am 12. Mai 1838 legte der britische Generalgouverneur Lord Auckland in seinem Brief aus Simla, in dem er seine Entscheidung für die erste britische Invasion Afghanistans darlegte, Pläne vor, die schiitisch-sunnitische Spaltung sowohl in Sind als auch in Afghanistan für den britischen Militärangriff zu nutzen.

Die Kolonialmächte tun dies seit Jahrhunderten, die muslimischen Gemeinschaften fallen immer wieder darauf herein, und die Briten und Amerikaner tun es auch jetzt, um ihre Neugestaltung des Nahen Ostens voranzutreiben.

Einfach ausgedrückt: Viele sunnitische Muslime sind durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht worden, schiitische Muslime mehr zu hassen als diejenigen, die derzeit einen Völkermord an der überwiegend sunnitischen Bevölkerung in Gaza begehen.

Ich beziehe mich auf Großbritannien, weil ich dies während des diesjährigen Wahlkampfes in Blackburn [wo Murray für das Parlament kandidierte] aus erster Hand erfahren habe. Kein einziger von sunnitischen Muslimen geführter Staat hat auch nur einen Finger gerührt, um den Völkermord an den Palästinensern zu verhindern.

Ihre Führung nutzt das antischiitische Sektierertum, um die Unterstützung der Bevölkerung für ein De-facto-Bündnis mit Israel gegen die einzigen Gruppen – Iran, Houthi und Hisbollah – aufrechtzuerhalten, die tatsächlich versucht haben, den Palästinensern praktische Unterstützung im Widerstand zu geben. Und gegen die syrische Regierung, die den Nachschub ermöglichte.

„Dass die Konzernmedien nicht für die Unterstützung einer verbotenen Organisation in Frage gestellt wurden, zeigt, dass die westlichen Sicherheitsdienste voll hinter dem Sturz von Assad stehen.“

Die unausgesprochene, aber sehr reale Abmachung lautet wie folgt: Die sunnitischen Mächte akzeptieren die Auslöschung der gesamten palästinensischen Nation und die Bildung von Groß-Israel im Gegenzug für die Vernichtung der schiitischen Gemeinschaften in Syrien und im Libanon durch Israel und die von der NATO (einschließlich der Türkei) unterstützten Kräfte.

Natürlich gibt es Widersprüche in diesem großen Bündnis. Die kurdischen Verbündeten der Vereinigten Staaten im Irak werden mit der Vernichtung kurdischer Gruppen in Syrien durch die Türkei wohl kaum zufrieden sein, denn das ist es, was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von der sehr aktiven militärischen Rolle der Türkei beim Sturz Syriens profitiert – zusätzlich zur Ausweitung der türkischen Kontrolle über Ölfelder.

Die iranfreundliche irakische Regierung wird weitere Schwierigkeiten haben, sich mit der anhaltenden Besetzung weiter Teile ihres Landes durch die USA zu arrangieren, da sie erkennt, dass sie das nächste Ziel ist.

Die libanesische Armee steht unter der Kontrolle der USA, und die Hisbollah muss stark geschwächt sein, wenn sie den katastrophalen Waffenstillstand mit Israel vereinbart hat. Christlich-faschistische Milizen, die traditionell mit Israel verbündet sind, sind in Teilen Beiruts immer häufiger zu sehen, obwohl es fraglich ist, ob sie dumm genug wären, mit Dschihadisten aus dem Norden gemeinsame Sache zu machen.

Aber jetzt, da Syrien in die Hände der Dschihadisten gefallen ist, schließe ich nicht aus, dass der Libanon sehr schnell folgen und in ein salafistisches Großsyrien integriert werden könnte.

Wie die Palästinenser in Jordanien auf diese katastrophale Wendung der Ereignisse reagieren würden, ist schwer zu sagen. Das britische Marionetten-Königreich der Haschemiten ist das vorgesehene Ziel für ethnisch gesäuberte Palästinenser aus dem Westjordanland im Rahmen des Groß-Israel-Plans.

All dies läuft möglicherweise auf das Ende des Pluralismus in der Levante und dessen Ersetzung durch Suprematismus hinaus. Ein ethnisch-suprematistisches Großisrael und ein religiös-suprematistisches salafistisches Großsyrien.

„Die sunnitischen Mächte werden das Ende Palästinas und ein Groß-Israel akzeptieren, wenn im Gegenzug die schiitischen Gemeinschaften in Syrien und im Libanon von Israel und den von der NATO unterstützten Truppen zerstört werden.“

Im Gegensatz zu vielen Lesern war ich nie ein Fan des Assad-Regimes oder blind gegenüber dessen Menschenrechtsverletzungen. Aber was es unbestreitbar getan hat, war die Aufrechterhaltung eines pluralistischen Staates, in dem die erstaunlichsten historischen religiösen und gemeinschaftlichen Traditionen – einschließlich der Sunniten (und viele Sunniten unterstützen Assad), der Schiiten, der Alaouiten, der Nachkommen der ersten Christen und der Sprecher des Aramäischen, der Sprache Jesu – alle nebeneinander existieren konnten.

Das Gleiche gilt für den Libanon.

Ein Ende der Toleranz

Was wir erleben, ist die Zerstörung dieser Toleranz und die Durchsetzung einer Herrschaft nach saudischem Vorbild. All die kleinen kulturellen Dinge, die auf Pluralismus hindeuten – von Weihnachtsbäumen über Sprachkurse bis hin zum Weinanbau und unverschleierten Frauen – sind in Aleppo und bald vielleicht auch in Damaskus und Beirut zerstört worden.

Ich behaupte nicht, dass es in der Opposition gegen Assad nicht auch echte liberale Demokraten gibt. Aber ihre militärische Bedeutung ist vernachlässigbar, und die Vorstellung, dass sie in einer neuen Regierung einflussreich sein könnten, ist eine Illusion.

In Israel, das vorgab, ein pluralistischer Staat zu sein, ist die Maske gefallen. Der muslimische Gebetsruf ist gerade verboten worden. Mitglieder der arabischen Minderheit in der Knesset wurden suspendiert, weil sie Netanjahu und den Völkermord kritisiert haben. Jeden Tag werden mehr Mauern und Tore gebaut, nicht nur in den unrechtmäßig besetzten Gebieten, sondern im „Staat Israel“ selbst, um die Apartheid durchzusetzen.

Ich gestehe, dass ich einmal den Eindruck hatte, dass die Hisbollah selbst eine religiös-supremistische Organisation ist; die Kleidung und der Stil ihrer Führung sehen theokratisch aus.

Dann kam ich hierher und besuchte Orte wie Tyrus, das seit Jahrzehnten von der Hisbollah regiert wird, und stellte fest, dass Badekleidung und Alkohol am Strand erlaubt sind und der Schleier optional ist, während es dort völlig unbehelligte christliche Gemeinden gibt.

Ich werde den Gazastreifen nicht mehr besuchen, aber ich frage mich, ob ich von der Hamas-Herrschaft ähnlich überrascht gewesen wäre.

Es sind die Vereinigten Staaten, die den religiösen Extremismus und das Ende eines gesellschaftlichen Pluralismus nach westlichem Vorbild im gesamten Nahen Osten fördern.

Dies ist natürlich eine direkte Folge der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten mit den beiden religiös-supremistischen Zentren Israel und Saudi-Arabien verbündet sind.

Es sind die USA, die den Pluralismus zerstören, und es sind der Iran und seine Verbündeten, die den Pluralismus verteidigen. Wäre ich nicht hierher gekommen, hätte ich das nicht so deutlich gesehen. Aber wenn man es einmal gesehen hat, ist es unübersehbar.

