„Terroristische Organisation“ bedeutet, was immer die USA damit meinen

Von Caitlin Johnstone

11. Dezember 2024

Die US-Regierung rechtfertigt gleichzeitig (A) Israels Landnahme in Syrien mit der Behauptung, das Land sei von Terroristen übernommen worden, und (B) spricht darüber, dieselben Kräfte von der Liste der als terroristisch eingestuften Organisationen zu streichen.

Die US-Podiumsteilnehmer sind nahtlos von der Feier der Befreiung des syrischen Volkes durch die Beseitigung von Assad zu der Tatsache übergegangen, dass das Land jetzt von terroristischen Gruppen überrannt wird, um Israels raschen Schritt zu rechtfertigen, große Teile des syrischen Landes militärisch zu besetzen und Syrien mit Hunderten von Luftangriffen zu bombardieren.

Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, dass diese Schritte Israels „vorübergehend sind, um seine Grenzen zu verteidigen“ und dass der Sturz Assads „möglicherweise ein Vakuum schafft, das von terroristischen Organisationen gefüllt werden könnte, die den Staat Israel bedrohen und Zivilisten innerhalb Israels gefährden würden“.

„Jedes Land hat das Recht, gegen terroristische Organisationen vorzugehen“, fügte Miller hinzu.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erläuterte Miller die Position der USA zu Israels Landnahme weiter: „Auslöser für den Einzug in die Pufferzone war der Rückzug der syrischen Streitkräfte, der, wie ich gestern schon sagte, potenziell ein Vakuum schafft, das von einer der zahlreichen terroristischen Organisationen gefüllt werden könnte, die weiterhin in Syrien operieren und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahnen geschrieben haben.“

Während derselben Pressekonferenz am Dienstag erklärte Miller auch, dass „es kein rechtliches Hindernis für uns gibt, mit einer als terroristisch eingestuften Gruppe wie HTS zu sprechen“, der Gruppe, die den Ansturm auf Damaskus angeführt hat und deren Anführer sowohl bei ISIS als auch bei al-Qaida ein Funktionär war.

Und wie es der Zufall will, hat die US-Regierung nun ein plötzliches Interesse daran, die HTS von ihrer Liste als ausgewiesene terroristische Organisation zu streichen. Politico berichtet, dass in Washington nun „eine heftige Debatte darüber geführt wird“, ob die Gruppe sofort von der Liste gestrichen werden sollte oder nicht. Irgendwie bezweifle ich, dass die Debatte wirklich so „wütend“ ist.

Einem Narrativ zufolge wurde Syrien also von tapferen Freiheitskämpfern befreit, und das ist wunderbar, aber einem anderen Narrativ zufolge muss Israel offensichtlich in Syrien einmarschieren, weil das Land gerade von bösen Terroristen übernommen wurde, und einem weiteren Narrativ zufolge sind diese bösen Terroristen keine bösen Terroristen mehr, weil sie ein US-Marionettenregime führen werden.

Das sind die Widersprüche, in die man gerät, wenn man sich in seiner Politik von dem blinden Streben nach planetarischer Vorherrschaft leiten lässt und nicht von Wahrheit und Moral.

In Wirklichkeit ist die Bezeichnung „terroristische Organisation“ eine politische Bezeichnung, keine verhaltensbezogene. Es hat viel weniger damit zu tun, wie eine Organisation handelt und operiert, und viel mehr damit, ob sie die strategischen Interessen des US-Imperiums fördert oder nicht.

Suchen Sie sich eine beliebige Gruppe nichtstaatlicher Akteure aus, die gegen die USA und ihre Verbündeten kämpfen, und Sie werden sie auf der Liste der terroristischen Organisationen der US-Regierung finden. Die Hamas. Hisbollah. Sogar offizielle staatliche Militärs wie das Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran werden dort aufgeführt. Früher wurde die Islamische Bewegung Ostturkestans als terroristische Gruppierung aufgeführt, als die USA ihre globale Militärpräsenz unter dem Banner des „Kriegs gegen den Terror“ ausweiteten, aber sie wurde am Ende der Trump-Regierung von dieser Liste gestrichen, weil die uigurische islamistische Gruppe in Syrien gegen Assad kämpft und sich bei den Aggressionen des Imperiums im Kalten Krieg gegen China als nützlich erweisen könnte.

Schon jetzt ist das US-Repräsentantenhaus dabei, der US-Regierung zu verbieten, die Statistiken des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens zu verwenden, um die Todesfälle durch Israels völkermörderische Gräueltaten in der Enklave zu berechnen, mit der Begründung, dass das Gesundheitsministerium von der Hamas, einer ausgewiesenen Terrororganisation, geleitet wird. Sie müssen dies tun, weil die Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza als so zuverlässig gelten, dass das US-Außenministerium diese Statistiken in seinen eigenen Berichten verwendet.

Die Gruppe, die den Völkermord begeht, der eine solche Analyse erforderlich macht, ist natürlich keine anerkannte terroristische Organisation.

Das liegt daran, dass die Bezeichnung „terroristische Organisation“ nichts anderes ist als ein Instrument der imperialen narrativen Kontrolle. In der Sprache des Imperiums bedeutet es einfach „ungehorsame Bevölkerung, auf die Bomben geworfen werden müssen“. Wenn sie entschlossen sind, nicht mehr ungehorsam zu sein, dann brauchen sie auch keine Bomben mehr abgeworfen zu werden, also gelten sie auch nicht mehr als Terroristen.

Man kann so viele Zivilisten töten, wie man will, ohne als terroristische Organisation zu gelten, solange man ein Freund des US-Imperiums ist.

