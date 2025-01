https://consortiumnews.com/2025/01/27/craig-murray-israeli-atrocities-continue-in-lebanon/



Craig Murray: Israelische Gräueltaten im Libanon gehen weiter

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

27. Januar 2025

Zügellose Kriegsverbrechen und Verstöße gegen den Waffenstillstand kennzeichnen den Weg des Greater-Israel-Projekts, das – mit Hilfe der von den USA unterstützten Regierung in Beirut – im Südlibanon voranschreitet.

Der Autor berichtet am Montag über israelische Verstöße gegen den Waffenstillstand in Kfarkela, Südlibanon. (Craig Murray)

Nicht nur hat Israel es versäumt, seine Armee am Sonntag aus dem Südlibanon abzuziehen, wie im Waffenstillstandsabkommen festgelegt, sondern seine Streitkräfte haben auch über 130 libanesische Zivilisten erschossen, die versuchten, gemäß dem Abkommen nach Hause zurückzukehren, wobei 23 getötet und 109 verwundet wurden (von denen sich einige in einem kritischen Zustand befinden).

Darunter war auch ein 12-jähriger Junge, der in Kfarkela am Hals verwundet wurde und direkt neben meinem örtlichen Produzenten Mahmood stand. Ich war 20 Meter entfernt und auf dem Weg zu ihnen. Vier Menschen wurden in Kfarkela getötet und über Nacht zerstörte die israelische Armee dort zahlreiche Häuser als „Strafe“.

Abgesehen von einem Soldaten der libanesischen Armee waren alle Toten Zivilisten, die lediglich versuchten, in ihre Häuser zurückzukehren. Mindestens fünf der Toten waren Kinder. Alle wurden erschossen, nicht bombardiert.

Israel rechtfertigt seinen Nichtrückzug damit, dass das Waffenstillstandsabkommen nicht erfüllt sei, da die Hisbollah südlich des Litani-Flusses nicht entwaffnet worden sei und die libanesische Armee nicht die Kontrolle übernommen habe.

Ich habe drei Tage lang jede wache Stunde damit verbracht, die gesamte Südgrenze zu bereisen (Sie erinnern sich, dass der Libanon ein sehr kleines Land ist; seine gesamte Fläche ist kleiner als Yorkshire oder Connecticut und die abgegrenzte Grenzregion ist noch viel kleiner).

Ich kann garantieren, dass die libanesische Armee die volle Kontrolle über das Gebiet hat. An jeder größeren Kreuzung und an jedem Stadteingang sowie an jedem Weg in die Berge gibt es Armeekontrollpunkte. Was noch wichtiger ist: Ich habe niemanden außer der libanesischen Armee mit Waffen gesehen.

Die Hisbollah ist nach wie vor politisch stark vertreten – sie ist die größte politische Partei im Libanon –, aber in der Waffenstillstandszone südlich des Litani tragen sie keine Waffen. Außerdem hat die libanesische Armee tatsächlich die militärischen Stellungen der Hisbollah in dieser Zone besetzt und übernommen oder demontiert. Sie haben über 50 Waffenlager beschlagnahmt.

Die einzigen Gebiete im Südlibanon, die nicht unter der Kontrolle der libanesischen Streitkräfte stehen, sind die von der israelischen Armee besetzten Gebiete.

Die Rolle der libanesischen Armee ist äußerst zweifelhaft, aber zu 100 Prozent zugunsten Israels. Die libanesische Armee steht vollständig unter US-amerikanischer Kontrolle. Buchstäblich 50 Prozent des Gehalts jedes einzelnen libanesischen Soldaten werden direkt von der US-Regierung bezahlt.

Am Sonntag schaute die libanesische Armee einfach zu, wie die israelische Armee libanesische Zivilisten massakrierte. Wenn die libanesische Armee gestern irgendjemanden beschützt hat, dann die israelischen Streitkräfte.

Noch erstaunlicher ist, dass die neue libanesische Regierung es versäumt hat, gegen den fehlenden Rückzug Israels zu protestieren, und die Trump-Regierung hat daraufhin angekündigt, dass der Libanon zugestimmt hat, die Rückzugsfrist bis zum 18. Februar zu verlängern.

Tatsächlich hatten weder Israel noch die USA jemals die geringste Absicht, die IDF abzuziehen. Israel hat während der Waffenruhe mehr als 2.000 libanesische Häuser zerstört, etwa die Hälfte davon in Städten und Dörfern, die Israel während der Kämpfe nicht erreichen konnte, aber während der Waffenruhe besetzt hat.

Ich habe gestern die Stadt Khiam besucht und war einfach fassungslos über das Ausmaß der Verwüstung. Über 1.000 Häuser wurden dort von Israel zerstört.

Israelische Verwüstung in Khiam, Südlibanon, am Montag. (Craig Murray)

Inmitten all der Trümmer gelang es mir, das Klavier von Dr. Julia Ali aufzuspüren, das zu einem Internet-Meme wurde, nachdem sie ein Video gepostet hatte, in dem sie in ihrem schönen Haus darauf spielte, und dann israelische Soldaten es verhöhnten, nachdem das Haus verwüstet worden war.

Das Klavier von Dr. Julia Ali, Khiam, Libanon. (Craig Murray)

Das Haus ist eine interessante Fallstudie. Die zionistischen Propagandisten antworteten auf die Internetvideos mit der Behauptung, dass sich im Garten eine Raketenstellung der Hisbollah befunden habe. Ich habe gründlich gesucht und absolut keine Beweise dafür gefunden, dass es sich um etwas anderes als ein Wohnhaus handelte. Es gab keine Anzeichen für etwas Ungewöhnliches im Garten.

Das Haus wurde nicht bombardiert. Es wurde teilweise durch Sprengstoff zerstört, zerschossen und in Brand gesetzt, nachdem es als israelische Kaserne genutzt worden war. Die noch vorhandenen Möbel wurden mit Messern zerrissen und die Spiegel, Kronleuchter, das Klavier, das Porzellan und das Kristall zerschlagen.

Puppe zwischen den Trümmern, die am Montag nach israelischen Angriffen in Khiam, Libanon, zu sehen waren. (Craig Murray)

Überall lagen Frauenkleider verstreut, ebenso wie Puppen. An den Wänden waren große obszöne Zeichnungen und hebräische Graffiti angebracht. In einem Raum, der für Mahlzeiten genutzt wurde, lagen benutzte Pappteller verkehrt herum auf dem Boden und waren dazu verwendet worden, das Essen zu verschmieren. Der Boden war übersät mit Konservendosen, gebrauchtem Plastikbesteck, leeren Getränkeflaschen und menschlichen Exkrementen, die ebenfalls absichtlich verschmiert worden waren.

Im gesamten Gebäude und im Garten waren zahlreiche Munitionskisten verstreut, von Handfeuerwaffen bis hin zu Panzermunition. Alles davon war in den USA hergestellt worden.

In den Trümmern am Montag nach einem israelischen Angriff in Khiam, Südlibanon, gefundene Munitionskiste aus US-amerikanischer Produktion. (Craig Murray)

Alle Fernsehgeräte, Satellitenempfänger, Musikanlagen und Küchengeräte waren herausgerissen worden, ebenso der Generator.

Ich ging zur benachbarten Villa, wo die Eigentümerin mit ihrem Schwiegersohn die Trümmer durchsuchte. Auch hier waren alle elektrischen Geräte und der Generator mitgenommen worden. Verschwunden waren auch Schmuck, eine sehr wertvolle Sammlung antiker Teppiche und bedeutende Gemälde. Nichts davon befand sich in den Trümmern.

Wir untersuchten die Gegend weiter und konnten keine Fernseher oder Wertgegenstände oder deren Überreste in den Trümmern finden. Wir fanden auch Geschäfte, insbesondere ein Geschäft für Designerkleidung und ein Telefonladen, deren gesamter Inhalt geplündert worden war.

Ein Soldat kann keinen Stromgenerator oder antiken Teppich in seinen Rucksack packen. Diese Plünderungen im industriellen Maßstab müssen offiziell von der israelischen Armee genehmigt werden und mit Militärtransportfahrzeugen oder vom Militär angeforderten Fahrzeugen durchgeführt werden.

Das ist vielleicht nicht mit dem Mord an Kindern zu vergleichen, aber es ist selbst ein Kriegsverbrechen. Die westlichen Mainstream-Medien, die viel Lärm um die russischen Plünderungen in der Ukraine gemacht haben, haben diese massiven israelischen Plünderungen nie erwähnt.

Das Waffenstillstandsabkommen war eine Schande, die zwangsläufig zu diesem Ergebnis führen musste. Die Vorstellung, dass die Beobachter Frankreich und die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise neutral sind, ist lächerlich. Israel hat keinerlei Absicht, sich aus dem Südlibanon zurückzuziehen, und zerstört weiterhin täglich libanesische Häuser, während es mindestens fünf befestigte Militärstützpunkte errichtet.

Ich finde es immer noch erstaunlich, dass der neue libanesische Präsident Joseph Aoun und Premierminister Najib Mikati einer Verlängerung der israelischen Besatzung unter diesen offensichtlich falschen Vorwänden zugestimmt haben. Israel hat über 120 dokumentierte Verstöße gegen den Waffenstillstand begangen. Die Hisbollah hat Anfang Dezember einen Verstoß begangen, als Reaktion auf mehrere israelische Angriffe auf Zivilisten.

Die Hisbollah läuft Gefahr, wie ein überführter Falschspieler dazustehen. Sie hat sich im Waffenstillstandsabkommen zur Entwaffnung bereit erklärt, wodurch Israel in der Lage wäre, den Südlibanon ohne ernsthaften Widerstand vor Ort zu annektieren. Es scheint, dass die Hisbollah aufgrund ihrer Kriegsverluste und der Ermordung ihres Führungskaders nicht in der Lage ist, auf die verlängerte israelische Besatzung mit einer nennenswerten militärischen Reaktion zu reagieren. Ihre Reaktion auf das gestrige Massaker war nur rhetorischer Natur.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint Israel gut aufgestellt zu sein, um die Ausdehnung von Groß-Israel auf den Südlibanon und Südsyrien zu konsolidieren, mit aktiver Komplizenschaft der von den USA unterstützten Regierungen in Beirut und Damaskus.

Langfristig glaube ich, dass die Gräueltaten Israels von den Menschen in der Region abgelehnt werden und zu seinem Untergang führen werden. Aber derzeit sind es der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der US-Präsident Donald Trump, die zufrieden lächeln.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

