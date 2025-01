https://thegrayzone.com/2025/01/28/swiss-official-journalist-ali-abunimah-pro-israel/



Schweizer Beamter, der den Journalisten Ali Abunimah inhaftiert hat, ist fanatischer Pro-Israel-Aktivist

Wyatt Reed·

28. Januar 2025

Mario Fehr, der Schweizer Sicherheitsbeamte, der die Verhaftung von Ali Abunimah angeordnet hat, ist ein fanatischer pro-zionistischer Politiker, der den palästinensisch-amerikanischen Journalisten fälschlicherweise als „islamistischen Judenhasser“ brandmarkte. In der Vergangenheit war Fehr stolz darauf, Solidaritätskundgebungen für Palästina zu verbieten.

Der Schweizer Beamte, der die Verhaftung des renommierten palästinensisch-amerikanischen Journalisten Ali Abunimah angeordnet hat, rechtfertigte dies mit der falschen und diffamierenden Begründung, Abunimah sei „ein islamistischer Judenhasser“. Mario Fehr, der Vorsteher des Sicherheitsdepartements der Stadt Zürich, erhob die falsche Anschuldigung kürzlich in einem Kommentar in der Schweizer Zeitung NZZ, in dem Abunimah auch fälschlicherweise als „Islamist“ und „Extremist“ bezeichnet wurde.

Die Schweizer Behörden nahmen Abunimah am 25. Januar fest, nachdem sie ihm nach einem einstündigen Verhör zunächst die Einreise in die Schweiz gestattet hatten. Abunimah wurde am 27. Januar nach zwei Nächten abgeschoben, in denen sich Schweizer Beamte weigerten, ihm mitzuteilen, ob er eines Verbrechens angeklagt wurde. Laut der Schweizer Zeitung NZZ haben Beamte in Zürich bei der Bundespolizei erfolgreich einen Haftbefehl beantragt, nachdem sie festgestellt hatten, dass Abunimah in das Land gereist war, um eine Rede auf einer vom Zürcher Palästinakomitee organisierten Veranstaltung zu halten. Fehr erklärte die Verhaftung mit den Worten: „Wir wollen keinen islamistischen Judenhasser, der in der Schweiz zu Gewalt aufruft.“

Es ist unklar, wie Fehr zu dieser offenkundig falschen Behauptung kam, aber der Artikel in der NZZ gibt einen Hinweis. Indem sie den säkularen Abunimah als Dschihadisten darstellen, stützen sich die Autoren der Geschichte auf den Anführer einer wenig bekannten Gruppe namens „Never Again Is Now“ (NAIN), die sich selbst als „die einzige gemeinnützige Organisation in der Schweiz, die sich ausschließlich der Bekämpfung des Antisemitismus widmet“, bezeichnet, „die kompromisslose Durchsetzung der Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance“ fordert und behauptet: „Wir … verteidigen Israel gegen antizionistische Agenden.“

Die NZZ zitierte eines der Vorstandsmitglieder der Gruppe, Thomas Patzko, mit den Worten: „Abunimah und seine Plattform sind ein Sprachrohr für die Hamas.“ Die Zeitung zitierte NAIN und bestand darauf, dass Abunimah „die Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober, insbesondere Frauen und Kinder, delegitimiert“ – ein Hinweis auf Abunimahs sachliche Aussage, dass es „keinen glaubwürdigen Beweis für eine einzige Vergewaltigung am 7. Oktober gibt“.

Es ist noch nicht klar, ob diese falschen Anschuldigungen der Schweizer Medien oder der zionistischen Gruppe direkt zu Abunimahs Ausweisung geführt haben. Aber irgendwann vor Abunimahs geplanter Ansprache „wurde die [regionale] Polizei Zürich auf Abunimahs geplanten Auftritt aufmerksam“, berichtete die NZZ. „Sie hatte bei Fedpol ein Einreiseverbot beantragt“, schrieb die Zeitung und fügte hinzu, dass „dieser Antrag“ vom „zuständigen Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr“ bewilligt wurde.

Klar ist jedoch, dass der Zürcher Sicherheitschef dem zionistischen Narrativ treu ergeben ist. Bei einer „Kundgebung in Solidarität mit Israel“ am 10. Oktober 2023 erklärte Fehr offen, dass „das Schicksal Israels und seiner Bewohner mir am Herzen liegt“, bevor er eine umfassende Liste pro-israelischer Argumente herunterrasselte, über den Iran schimpfte und die notorisch rassistische israelische Premierministerin Golda Meir zitierte, während er gleichzeitig von der Schweizer Regierung forderte, die Finanzierung jeglicher Entwicklungsprojekte in Palästina einzustellen.

„Die Hamas und ihr Hauptsponsor Iran haben immer die Vernichtung Israels und der Juden gefordert. Dass die offizielle Schweizer Außenpolitik an die Illusion glaubte, mit diesen Terroristen ernsthaft verhandeln zu können, ist naiv und beschämend. Wer Frauen vergewaltigt, alte Menschen tötet, Kinder entführt, Tote entmenschlicht, unzählige friedliche Menschen als Geiseln nimmt, ist kein Verhandlungspartner – er ist ein Vergewaltiger, ein Mörder, ein Terrorist. Golda Meir hatte recht: „Man kann keinen Frieden mit jemandem aushandeln, der gekommen ist, um einen zu töten.“ Frieden wird mit der Hamas und ihren Komplizen nicht möglich sein!“

Minuten später begann Fehr eine Tirade über diejenigen, die „irgendwie versuchen zu erklären, dass Israel eigentlich schuld ist“, und beschwerte sich: „Diese Relativisten sollten ihre nächste Reise in den Nahen Osten einfach in Gaza verbringen.“ Obwohl er einräumte, dass „auch viele palästinensische Zivilisten leiden und betroffen sind“, bestand Fehr darauf, dass „die Verantwortung dafür ausschließlich bei den Hamas-Terroristen liegt“, und erklärte rundheraus: „Israel ist nicht für diese Eskalation verantwortlich.“

Schließlich betonte Fehr, dass der Schweizer „Bundesrat die Entwicklungszusammenarbeit mit Palästina (wie die EU) aussetzen muss, bis klar ist, wem das Geld wirklich zugutekommt“, da es „derzeit keinen Verhandlungspartner auf palästinensischer Seite gibt“.

„Wer das anders sieht, lässt Geld an Terroristen fließen“, behauptete er.

In einem Interview mit der NZZ einen Monat nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 behauptete Fehr, dass der „grassierende Antisemitismus“ in der Schweiz „unerträglich“ geworden sei, ein Trend, der seiner Meinung nach durch pro-palästinensische Proteste bestätigt werde und den er auf die Anwesenheit von Arabern zurückführe:

„Wir sehen an den Palästina-Demonstrationen, dass der Antisemitismus in bestimmten Kulturkreisen weiter verbreitet ist. Vor allem in Teilen der arabischen Welt lernen Kinder schon früh, Juden und Israel zu hassen. Wir müssen aufpassen, dass wir diesem Hass hier keinen Raum geben.“

Fehr kritisierte die Behörden in der Schweiz dafür, dass sie pro-palästinensische Proteste zuließen, und sagte, er habe gefordert, dass sie solche Veranstaltungen in Gebieten unter seiner Gerichtsbarkeit verbieten, und behauptete, dass „Anti-Israel-Demonstrationen zunehmend von Extremisten gekapert werden“.

„Ihr Ziel ist die Vernichtung Israels und aller Juden. Die Gefahr, dass Islamisten aus Deutschland oder anderen Ländern nun in die Schweiz kommen und dort ihren Hass verbreiten, ist real. Am vergangenen Samstag fand in Bern eine große Palästina-Demonstration statt, und die nächste ist für dieses Wochenende in der Stadt Zürich geplant und genehmigt worden. Ich halte das für fahrlässig.“

„Ich habe den Leiter der städtischen Sicherheit nachdrücklich aufgefordert, in der gegenwärtigen gefährlichen Situation keine weiteren Palästina-Demonstrationen zu genehmigen“, erklärte er.

Auf die Frage, ob die ihm unterstellte Regionalpolizei ‚die Stadtbehörden von Zürich weiterhin unterstützen würde, obwohl die Stadt solche Demonstrationen zulässt‘, antwortete Fehr schlicht: “Wir werden jüdische Einrichtungen wie bisher schützen – mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist leitender Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

