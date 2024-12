https://consortiumnews.com/2024/12/02/craig-murray-lebanons-teetering-ceasefire/?eType=EmailBlastContent&eId=b9e5d132-4656-4a3e-8bba-5bd5e1e65a7f



Craig Murray: Libanons schwankender Waffenstillstand

2. Dezember 2024

Israel hat den Waffenstillstand in eklatanter Weise verletzt, ohne dass die Westmächte ein Wort des Protests verloren hätten.

Craig Murray nach dem israelischen Bombardement im Südlibanon. (Craig Murray)

Von Craig Murray

in Beirut

Seit Beginn des „Waffenstillstands“hatnur Israel das Feuer eröffnet, und das wiederholt. Niemand hat zurückgeschossen.

Seit die Waffenruhe vereinbart wurde, hat Israel angebliche Raketenstellungen der Hisbollah mit Bomben oder Raketen angegriffen und dabei mindestens vier Menschen getötet, wahrscheinlich sogar mehr. Israel hat das Feuer auf Journalisten eröffnet.

Es hat zwei Trauernde bei einer Beerdigung schwer verwundet. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass libanesische Zivilisten, die in ihre Häuser im Süden zurückkehren, unter Beschuss von israelischen Truppen geraten sind.

Israel hat den „Waffenstillstand“ auch dazu genutzt, seine Streitkräfte einschließlich Panzern in Städte und Dörfer vorzurücken, aus denen es zurückgedrängt wurde und die es nicht durch Kämpfe einnehmen konnte.

Israel hat seine Stellungen im Südlibanon verschanzt, der libanesischen Zivilbevölkerung befohlen, nicht in die über 60 Dörfer im Südlibanon zurückzukehren – von denen es keines während der Kämpfe dauerhaft besetzen konnte – und verstärkt, bewaffnet und rüstet weiter auf.

Israel betrachtet den „Waffenstillstand“ in der Tat als bedingungslose Kapitulation. All dies war völlig vorhersehbar, nicht nur aufgrund des bisherigen und normalen Verhaltens Israels, sondern auch aufgrund des „Waffenstillstands“ -Dokuments selbst, das ein äußerst unausgewogenes Dokument ist.

Als ehemaliger Diplomat beleidigt es mich, dass das libanesische Außenministerium ein solch erbärmliches und unverhohlenes Dokument der Unterwerfung unterzeichnet hat.

Beginnen wir mit der Analyse von Absatz Nr. 2 dieses Dokuments:

„2. ab 4 Uhr morgens am 27. November 2024 wird die Regierung des Libanon die Hisbollah und alle anderen bewaffneten Gruppen auf dem Gebiet des Libanon daran hindern, irgendwelche Operationen gegen Israel durchzuführen, und Israel wird keine offensiven militärischen Operationen gegen libanesische Ziele, einschließlich ziviler, militärischer oder anderer staatlicher Ziele, auf dem Gebiet des Libanon zu Lande, in der Luft oder zur See durchführen.“

Man sieht das Ungleichgewicht sofort.

Libanesische bewaffnete Gruppen werden daran gehindert, „irgendwelche Operationen gegen Israel“ durchzuführen, während Israel „keine offensiven militärischen Operationen“ durchführen wird.

Auf keinen Fall hätte der Libanon jemals akzeptieren dürfen, dass der Begriff „offensiv“ nur für eine Seite verwendet wird. Es gibt keine andere Möglichkeit, dies zu interpretieren, als dass Israel immer noch schießen darf, und niemand anderes darf es.

Tatsächlich hat Israel seit Inkrafttreten des Waffenstillstands ohne Unterlass geschossen, getötet und verwundet und bezeichnet dies natürlich als „defensive“ Militäraktion.

Die libanesische Regierung verzeichnete in den ersten drei Tagen 51 Verstöße gegen die Waffenruhe durch Israel.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben die Hisbollah als terroristische Organisation eingestuft – eine FTO im juristischen Sprachgebrauch der USA. Die USA – die als Schiedsrichter des Waffenstillstands fungieren – betrachten daher jede militärische Aktion Israels gegen irgendjemanden oder irgendetwas, das als „Hisbollah“ bezeichnet wird, egal wo und wann, als legitime Anti-Terror-Operation.

Die USA sind daher einfach der Ansicht – und Großbritannien wird dieselbe Ansicht vertreten -, dass jeder Angriff Israels keine Verletzung des Waffenstillstands, sondern legitime Terrorismusbekämpfung ist.

Daran gibt es keinerlei Zweifel.

Der Libanon kann nichts tun, um die Verstärkung der israelischen Stellungen im Südlibanon zu überwachen oder zu verhindern (Spoiler – Israel hat nicht die Absicht, sich jemals zurückzuziehen), denn der Waffenstillstand sieht nicht nur vor, dass die israelische Armee 60 Tage Zeit hat, den Südlibanon zu verlassen, sondern auch, dass die libanesischen Streitkräfte in diesen 60 Tagen nicht in die von Israel besetzten Gebiete eindringen dürfen: Sie dürfen auch nicht die Kontrolle über ihre eigene Südgrenze übernehmen und können daher nicht überprüfen, welche Truppen und Waffen Israel ungehindert über die Grenze bringt.

„12. Mit Beginn der Einstellung der Feindseligkeiten gemäß Absatz 1 wird Israel seine Streitkräfte schrittweise südlich der Blauen Linie abziehen, und parallel dazu wird die LAF die im beigefügten LAF-Einsatzplan dargestellten Positionen im südlichen Litani-Gebiet einnehmen und mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Zusagen beginnen, einschließlich des Abbaus nicht genehmigter Anlagen und Infrastrukturen und der Konfiszierung nicht genehmigter Waffen und des entsprechenden Materials. Der Mechanismus wird die Durchführung des spezifischen und detaillierten Plans für den schrittweisen Abzug und die Verlegung in diesen Gebieten durch die israelischen Verteidigungskräfte und die LAF koordinieren, die nicht länger als 60 Tage dauern sollte.“

Der „Mechanismus“ umfasst die Vereinigten Staaten, Frankreich und die Vereinten Nationen über die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL). Aber es sind eindeutig die Vereinigten Staaten, die das Sagen haben. Die Vereinten Nationen „beherbergen“ den Mechanismus, während die Vereinigten Staaten den „Vorsitz“ innehaben.

Diese Unterscheidung zwischen „Gastgeber“ und „Vorsitz“ ist für mich neu. Sie scheint zu bedeuten, dass die Vereinten Nationen den Tee kochen dürfen.

In Absatz 11 des Abkommens heißt es, dass die libanesischen Streitkräfte „mit Beginn der Einstellung der Feindseligkeiten“ Truppen zur Kontrolle aller Grenzübergänge einsetzen werden. Dies wird jedoch sofort durch Absatz 12 zunichte gemacht, in dem festgelegt wird, dass die libanesischen Streitkräfte nur schrittweise innerhalb von 60 Tagen in das von Israel kontrollierte Gebiet – einschließlich der Grenze – eindringen werden.

Die LAF werden stattdessen eine neue südlibanesische Grenze entlang des Litani-Flusses errichten. Das ist die praktische Bedeutung von Absatz 11. Es handelt sich in der Tat um eine neue Grenze, und die Israelis kontrollieren den Süden davon

„Darüber hinaus wird die LAF Truppen einsetzen und Straßensperren und Kontrollpunkte auf allen Straßen und Brücken entlang der Grenzlinie des südlichen Litani-Gebietes errichten.

Aus diesem Grund ließen die Israelis am Tag vor dem Waffenstillstand einen Zug von Spezialkräften einfliegen, um ein paar Sekunden lang Fotos am Litani-Fluss zu machen, damit sie behaupten konnten, ihre Streitkräfte seien bis dorthin vorgedrungen.

Die Vereinigten Staaten haben alle Trümpfe in der Hand. Die libanesischen Streitkräfte sind die einzige Armee, an die ich mich in der modernen Geschichte erinnern kann, die „neutral“ blieb, als ihr Land überfallen wurde. Die libanesischen Streitkräfte stehen buchstäblich im Sold der Vereinigten Staaten.

Dies ist ein komplexes Land. Die Wahrheit ist, dass die Mehrheit der Soldaten der libanesischen Armee ihr Land gegen Israel verteidigen würde, wenn sie nur die geringste Chance dazu hätte, während ihre Führung ganz andere Vorstellungen hat und von den USA unterstützte politische Ambitionen verfolgt.

Die Vereinigten Staaten sind eine Partei in diesem Konflikt. Die Bomben, die auf libanesische Köpfe fallen, sind amerikanische Bomben, die von amerikanischen Flugzeugen abgeworfen werden. Die Vereinigten Staaten sind durch dieses Abkommen für den „Frieden“ verantwortlich. Die USA als derzeitiger imperialer Hegemon lassen sich den Mantel von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich tragen, die im Gegenzug dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu Immunität für Kriegsverbrechen gewährt.

Die Menschen im Libanon sehnen sich verzweifelt nach Frieden. Die USA haben darauf bestanden, dass der Libanon keine Luftabwehrsysteme hat – in der Vergangenheit haben die USA darauf bestanden, dass die von Syrien zur Verfügung gestellten Luftabwehrsysteme entfernt werden, und die USA haben dafür gesorgt, dass sie nie ersetzt wurden. Die USA halten den Libanon in Schach, damit Israel ihn überfallen kann.

Die USA wollen, dass der Libanon geteilt, schwach und Israel ausgeliefert ist, und sie wollen, dass die schiitische Bevölkerung reduziert wird. Die zweitgrößte US-Botschaft der Welt wird hier als Drehscheibe des regionalen Einflusses errichtet, und an dem Tag, an dem der Waffenstillstand in Kraft trat, aktivierten die USA und Israel den Angriff auf Aleppo durch ihre Stellvertreterarmee in Syrien.

Die Hisbollah ist offiziell keine Partei des Waffenstillstandsabkommens, das zwischen Staaten geschlossen wurde, aber sie ist die größte politische Partei im libanesischen Parlament und Mitglied der libanesischen Koalitionsregierung. Die Hisbollah muss daher dem Waffenstillstandsabkommen zugestimmt haben. Die Hisbollah versucht verzweifelt, dieses Abkommen als Sieg darzustellen, als Bestätigung, dass sie die israelische Invasion im Südlibanon abgewehrt hat.

Wir sollten nicht vergessen, dass Israel vor nicht allzu langer Zeit Beirut mit Unterstützung der USA und Frankreichs besetzt und gehalten hat. Ich habe also volles Verständnis dafür, dass es ein Erfolg ist, zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Angesichts der großen Verluste, die die Hisbollah durch die Ermordung ihrer Führung und die Verkrüppelung ihres Personals durch die terroristischen Pager-Angriffe erlitten hat, ist es sogar noch ein größerer Erfolg.

Aber dieses Waffenstillstandsabkommen verschenkt jedes gute Ergebnis der Kämpfe.

Israel hat gezeigt, dass es sowohl die Fähigkeit als auch den Willen hat, den Libanon aus der Luft zu verwüsten, so wie es den Gazastreifen verwüstet hat. Es hat gezeigt, dass es die gleiche lebenserhaltende Infrastruktur angreifen und ohne Skrupel weit verbreitete brutale Akte begehen wird. Der Libanon hat gesehen, dass er wie Gaza keine Verteidigung hat und dass die internationale Gemeinschaft nichts tun wird, um das Gemetzel kurzfristig zu stoppen.

Israel hat 72 Stunden lang eklatant gegen den Waffenstillstand verstoßen, ohne dass die westlichen Mächte auch nur ein Wort des Protestes gesagt hätten. In dem Moment, in dem irgendjemand auch nur einen einzigen Schuss abgibt, werden die USA und ihre Satelliten ihre Empörung zum Ausdruck bringen, die schweren Bombardierungen Beiruts werden wieder aufgenommen und Israel wird versuchen, von seinen neuen, aufgerüsteten südlichen Stützpunkten im Libanon aus weiter vorzurücken.

Ich denke, das wird eher früher als später geschehen. Friedensabkommen, die nur eine Seite begünstigen, haben keinen Bestand, es sei denn, die geschädigte Seite wird tatsächlich vernichtet, und das ist nicht geschehen.

Noch nicht. Dies ist eine Erinnerung an Israels Fähigkeit zur Moral.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankbar entgegengenommen. Da einige Leute eine Alternative zu PayPal wünschen, habe ich neue Zahlungsmöglichkeiten eingerichtet, darunter einen GoFundMe-Appell und ein Patreon-Konto.

