Südkoreas Präsident Yoon verhängt das Kriegsrecht und schimpft über die Opposition

3. Dezember 2024

Südkoreas Präsident sagt, er habe keine andere Wahl, als zu einer solchen Maßnahme zu greifen, um die freie und verfassungsmäßige Ordnung zu schützen.

„Ich erkläre das Kriegsrecht, um die freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu schützen“, sagt der südkoreanische Präsident. / Bild: Reuters

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat am Dienstag in einer unangekündigten Ansprache am späten Abend, die live im Fernsehsender YTN übertragen wurde, das Kriegsrecht ausgerufen und erklärt, er werde „schamlose pro-nordkoreanische staatsfeindliche Kräfte“ ausrotten.

Es ist das erste Mal seit 1980, dass in Südkorea das Kriegsrecht verhängt wurde.

Die NachrichtenagenturYonhap zitierte das Militär mit den Worten, dass Aktivitäten des Parlaments und der politischen Parteien verboten würden und dass Medien und Verlage unter der Kontrolle des Kriegsrechtskommandos stehen würden.

Yoon nannte keine konkrete Bedrohung aus dem Norden, sondern konzentrierte sich auf seine innenpolitischen Gegner.

Der koreanische Won verlor gegenüber dem US-Dollar stark an Wert. Ein Beamter der Zentralbank sagte, sie bereite Maßnahmen vor, um den Markt bei Bedarf zu stabilisieren.

Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Rund 28 500 US-Soldaten sind in Südkorea stationiert, um sich gegen den Norden zu schützen. Ein Sprecher des US-Militärkommandos antwortete nicht auf wiederholte Telefonanrufe.

Politische Krise

Yoon sagte, er habe keine andere Wahl, als zu dieser Maßnahme zu greifen, um die freie und verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, da die Oppositionsparteien den parlamentarischen Prozess als Geisel genommen hätten, um das Land in eine Krise zu stürzen.

„Ich erkläre das Kriegsrecht, um die freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu schützen, die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen staatsfeindlichen Kräfte auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes ausplündern, und um die freie verfassungsmäßige Ordnung zu schützen“, sagte Yoon.

Yoon nannte nicht sofort, wer zu den pro-nordkoreanischen staatsfeindlichen Kräften gehört. Er hat jedoch in der Vergangenheit solche Kräfte als Hindernis für seine Agenda und zur Unterminierung des Landes bezeichnet.

In seiner Ansprache sagte er nicht, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen. Yonhap berichtete, dass der Eingang zum Parlamentsgebäude blockiert war.

„Panzer, gepanzerte Mannschaftswagen und Soldaten mit Gewehren und Messern werden das Land regieren“, sagte Lee Jae-myung, Vorsitzender der oppositionellen Demokratischen Partei, die die Mehrheit im Parlament hat, in einem Livestream im Internet. „Die Wirtschaft der Republik Korea wird unwiederbringlich zusammenbrechen. Meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte kommen Sie zur Nationalversammlung.“

Yoon verwies auf einen Antrag der oppositionellen Demokratischen Partei, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt, in dieser Woche, einige der obersten Staatsanwälte des Landes anzuklagen, und auf die Ablehnung eines Haushaltsentwurfs der Regierung.

Die südkoreanischen Minister protestierten am Montag gegen den Schritt der oppositionellen DP in der vergangenen Woche, mehr als 4 Billionen Won aus dem Haushaltsentwurf der Regierung zu streichen. Yoon sagte, diese Maßnahme untergrabe das wesentliche Funktionieren der Regierungsverwaltung.

