Craig Murray: Medhurst & das Recht auf bewaffneten Widerstand

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

21. August 2024

Es ist nach britischem Recht legal, Israels völkermörderische und illegale Handlungen der kolonialen Besatzung zu unterstützen, aber nach britischem Recht illegal, Palästinas legale Handlungen des bewaffneten Widerstands gegen die koloniale und rassistische Besatzung zu unterstützen.

Richie Medhurst auf seinem X-Feed am 19. August 2024 bei der Bekanntgabe von Einzelheiten seiner Verhaftung. (X)

Wir haben darauf gewartet, dass Richard Medhurst eintrifft und an unserer Podiumsdiskussion auf dem Beautiful Days Festival teilnimmt, als er letzten Donnerstag verhaftet und 23,5 Stunden lang festgehalten wurde. Natürlich haben wir uns alle große Sorgen um ihn gemacht.

Es wird immer einfacher, die wirklich regimekritischen britischen Journalisten aufzulisten, die nicht wegen Terrorismus verhaftet wurden, als diejenigen, die es wurden! Diese faschistische Masche, Journalisten als Terroristen zu bezeichnen, ist unglaublich.

Richards Fall unterscheidet sich geringfügig von dem anderer Journalisten wie mir, John Laughland, Vanessa Beeley, Johanna Ross, Kit Klarenberg und vielen anderen, die die gleiche Behandlung erfahren haben, da Richard speziell unter Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes inhaftiert wurde, der die Unterstützung einer verbotenen Organisation verbietet.

Ja, Sie lesen das richtig. Man kann für 14 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn maneine Meinung zur Unterstützung einer verbotenen Organisation äußert.

Vereinigtes Königreich vs. internationales Recht

Wir haben jetzt einen außergewöhnlichen Konflikt zwischen dem nationalen Recht des Vereinigten Königreichs und dem internationalen Recht.

Der Internationale Gerichtshof hat erst letzten Monat vor der UN-Generalversammlung endgültig festgestellt, dass die israelische Besatzung illegal ist und es die Pflicht der Staaten ist, sie nicht zu unterstützen.

„Darüber hinaus ist der Gerichtshof der Auffassung, dass angesichts des Charakters und der Bedeutung der damit verbundenen Rechte und Pflichten alle Staaten verpflichtet sind, die durch die unrechtmäßige Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten entstandene Situation nicht als rechtmäßig anzuerkennen. Sie sind auch verpflichtet, keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der durch die rechtswidrige Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten geschaffenen Situation zu leisten.

Es ist Aufgabe aller Staaten, unter Achtung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts dafür zu sorgen, dass jede Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes durch die rechtswidrige Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten beseitigt wird. Darüber hinaus sind alle Vertragsstaaten der Vierten Genfer Konvention verpflichtet, unter Achtung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts dafür zu sorgen, dass Israel das humanitäre Völkerrecht, wie es in dieser Konvention verankert ist, einhält“.

Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs am 19. Juli, dem Tag, an dem sie ihr Gutachten über die Rechtmäßigkeit der israelischen Politik und Praktiken in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, abgaben. (IGH)

Dennoch ist es nach britischem Recht völlig legal, wenn Zionisten erklären, dass sie die israelischen Verteidigungskräfte unterstützen und hoffen, dass die IDF jeden Palästinenser in Gaza töten.

Tatsächlich erklären Zionisten dies ständig und unterstützen damit eine Aktion, die nach internationalem Recht völlig illegal ist, und der britische Staat unternimmt nie etwas gegen diese Zionisten.

Mitglieder der IDF, die tatsächlich am Völkermord teilgenommen haben, können unbehelligt nach Großbritannien kommen und dort leben.

Im krassen Gegensatz zu den illegalen Handlungen der Besatzungsmacht hat das palästinensische Volk nach internationalem Recht das Recht auf bewaffneten Widerstand.

Dieses Recht gründet sich auf das Selbstbestimmungsrecht in der UN-Charta und ist im ersten Protokoll der Genfer Konvention (1977) in Artikel 1 Absatz 4 verankert:

„Zu den im vorstehenden Absatz genannten Situationen gehören bewaffnete Konflikte, in denen Völker in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts, wie es in der Charta der Vereinten Nationen und in der Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen verankert ist, gegen koloniale Herrschaft und fremde Besatzung sowie gegen rassistische Regime kämpfen.“

Nach britischem Recht ist es jedoch legal, die völlig illegalen Operationen der IDF zu unterstützen (illegal sogar, ohne die Frage des Völkermords zu berücksichtigen!), während es illegal ist, Unterstützung für völlig legale Widerstandshandlungen bestimmter palästinensischer Gruppen zu äußern.

Lassen Sie mich das noch einmal klarstellen.

Nach britischem Recht ist es legal, Israels völkermörderische und illegale Handlungen der kolonialen Besatzung zu unterstützen, aber nach britischem Recht ist es illegal, die legalen bewaffneten Widerstandsaktionen Palästinas gegen die koloniale und rassistische Besatzung zu unterstützen.

Das Protokoll zur Genfer Konvention stellt klar, dass diejenigen, die bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung leisten, Anspruch auf denselben humanitären Schutz haben und verpflichtet sind, dasselbe humanitäre Recht einzuhalten wie andere Kombattanten.

Es gibt hier eine faszinierende Wendung aus der Zeit, als Robin Cook Außenminister war und ich stellvertretender Leiter der Afrika-Abteilung des Foreign and Commonwealth Office war. 1998 wurde das erste Protokoll der Genfer Konvention in das britische Recht aufgenommen, und das Vereinigte Königreich machte einen sehr aufschlussreichen Vorbehalt.

Das britische Recht legt fest, dass die Anerkennung des Ersten Protokolls, dass eine Person, die keine Uniform trägt, dennoch ein rechtmäßiger Kombattant sein kann und Anspruch auf den vollen Schutz der Genfer Konvention hat, sofern sie ihre Waffen offen trägt, nur in besetzten Gebieten oder bei der Bekämpfung kolonialer oder rassistischer Besatzung gilt.

Schauen wir uns das einmal genauer an.

In Anhang H der britischen Genfer Konventionsverordnung (Erstes Protokoll) von 1998 heißt es

„ARTIKEL 44, Absatz 3

Das Vereinigte Königreich ist der Ansicht, dass:

Die in Absatz 3 Satz 2 beschriebene Situation kann nur in besetzten Gebieten oder in bewaffneten Konflikten bestehen, die unter Artikel 1 Absatz 4 fallen.“

Das bedeutet, dass diese Bestimmung des ersten Protokolls:

„In Anerkennung der Tatsache jedoch, dass es in bewaffneten Konflikten Situationen gibt, in denen ein bewaffneter Kombattant aufgrund der Art der Feindseligkeiten nicht so gekennzeichnet werden kann, behält er seinen Status als Kombattant, sofern er in solchen Situationen seine Waffen offen trägt:

(a) während jeder militärischen Auseinandersetzung und

(b) während der Zeit, in der er für den Gegner sichtbar ist, während eines militärischen Einsatzes, der der Einleitung eines Angriffs, an dem er teilnehmen soll, vorausgeht.

Handlungen, die den Anforderungen dieses Absatzes entsprechen, gelten nicht als heimtückisch im Sinne von Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c).“

Gilt nach britischem Recht nur, wenn:

„Zu den im vorstehenden Absatz genannten Situationen gehören bewaffnete Konflikte, in denen Völker in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts, wie es in der Charta der Vereinten Nationen und der Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen verankert ist, gegen koloniale Herrschaft und fremde Besatzung sowie gegen rassistische Regime kämpfen.“

Das Recht, sich gegen koloniale Herrschaft und fremde Besatzung und gegen rassistische Regime zu wehren, ist also nicht nur ein absolutes Recht im Völkerrecht, sondern auch ein spezifisches Recht im britischen Recht, und das muss unbedingt verstanden werden .

Und das britische Recht erkennt außerdem ausdrücklich an, dass man keine Uniform tragen muss, wenn man gegen koloniale Herrschaft, fremde Besetzungen und ein rassistisches Regime kämpft.

Wendet man dies auf den 7. Oktober an, so bedeutet dies, dass die bewaffneten palästinensischen Kämpfer, die keiner verbotenen Organisation angehörten (siehe unten), einen legalen bewaffneten Kampf im Sinne des britischen Rechts führten, sofern sie dabei das humanitäre Völkerrecht einhielten.

Raketenangriff der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel, 7. Oktober 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Umso wichtiger sind die jüngsten Klarstellungen, dass die meisten zivilen Opfer von den IDF getötet wurden und dass die Geschichten über Massenvergewaltigungen und enthauptete Babys frei erfunden waren.

Jede koloniale oder rassistische Macht, die jemals mit bewaffnetem Widerstand konfrontiert war, hat die sich wehrenden Eingeborenen stets als „Terroristen“, „Wilde“ oder Ähnliches bezeichnet. Asymmetrische Kriegsführung ist von Natur aus unkonventionell. Die systematischen und oft legalisierten Gräueltaten der Kolonisatoren werden in der Tat oft unkontrollierte Wutausbrüche auslösen, die zu Recht nicht durch das humanitäre Völkerrecht gedeckt sind.

So kommt es, dass Richard Medhurst verhaftet wird, weil er angeblich bewaffneten Widerstand unterstützt hat, der nicht nur nach internationalem Recht, sondern auch nach britischem Recht unbestreitbar legal ist.

Die Quelle dieses Rätsels ist die außerordentlich willkürliche Macht, eine Organisation zu verbieten.

Um eine Organisation zu verbieten, muss die Regierung nicht beweisen, dass ihre Handlungen illegal waren, weder nach internationalem Recht noch nach britischem Recht. Eine Organisation wird einfach deshalb verboten, weil die Regierung dies sagt.

Wenn die Regierung die Pfadfinderinnen verbieten würde, könnten Sie bis zu 14 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn Sie Ihre Unterstützung für die Pfadfinderinnen zum Ausdruck bringen, und kein noch so gutes Argument vor Gericht, dass die Pfadfinderinnen keine terroristische Organisation sind, würde Ihnen helfen.

Die Hamas und die Hisbollah handeln nach britischem Recht legal im Sinne der Genfer Konvention und des Ersten Protokolls von 1998, aber die Unterstützung dieser Organisationen ist dennoch illegal, weil das Verbot einer Organisation eine völlig willkürliche Macht der Exekutive ist.

Nelson-Mandela-Statue vor den Union Buildings in Pretoria. (South African Tourism, Flickr, CC BY 2.0)

Als ich 1985 die politische Abteilung des Foreign and Commonwealth Offices für Südafrika leitete, vertrat die Thatcher-Regierung den festen Standpunkt, dass der ANC eine terroristische Organisation sei und dass Nelson Mandela zu Recht als Terrorist inhaftiert sei.

Die Vorstellung, dass Regierungen fair und unparteiisch „Terroristen“ benennen können, ist ganz offensichtlich verrückt.

Es ist wichtig, hinzuzufügen, dass diese Analyse der Rechtslage in keiner Weise bedeutet, dass ich die Hamas oder die Hisbollah gutheiße oder nicht. Im Allgemeinen bin ich nicht für eine Vermischung von Staat und Religion, ich komme also von einem ganz anderen Standpunkt aus und habe meine Kritikpunkte.

Aber man darf sich auch nicht scheuen, darauf hinzuweisen, dass die Ächtung der Hamas als terroristische Organisation nicht mit der Rechtsposition des Vereinigten Königreichs in der Ersten Protokollverordnung übereinstimmt, die ausdrücklich das Recht eines besetzten Volkes auf bewaffneten Widerstand anerkennt.

Außerdem stiftet sie große Verwirrung. So ist zum Beispiel nur der militärische Flügel der Hamas eine verbotene Organisation. Soweit ich das beurteilen kann, wäre es nicht illegal zu behaupten, dass die Hamas die Schulen und Krankenhäuser in Gaza sehr gut verwaltet.

Aber es ist sehr schwierig, sicher zu sein – das Gesetz und seine Anwendung sind willkürlich und nicht vorhersehbar.

Als ich mich in Blackburn zur Wahl stellte, hatte ich die ausdrückliche Unterstützung des palästinensischen Außenministeriums, das mit der südafrikanischen Delegation im Völkermordprozess gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zusammenarbeitete.

Dann wurde mir (unaufgefordert) auch die Unterstützung der Hamas angeboten. Dies verursachte mir Kopfzerbrechen und ich konsultierte einen angesehenen Anwalt. Er riet mir, dass es zwar illegal sei, wenn ich die Hamas unterstütze, es aber nicht illegal sei, wenn die Hamas mich unterstütze.

Vor allem dann nicht, wenn sie vom politischen und nicht vom militärischen Flügel käme.

Ich fand, das klang sehr amüsant, aber vielleicht nicht amüsant genug für mich, um mehrere Jahre meines Lebens damit zu verbringen, den Fall von einer Gefängniszelle aus zu bekämpfen. Also habe ich das Angebot nicht angenommen.

Jedes Gesetz, das besagt, dass man für 14 Jahre ins Gefängnis kommen kann, nur weil man eine Meinung geäußert hat, ist ein sehr schlechtes Gesetz, ganz gleich, wie diese Meinung aussehen mag.

Eine solche willkürliche Macht zu nutzen, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen einen äußerst schrecklichen Völkermord wehren, ist das Handeln eines übermächtigen Staates, der von bösen Menschen geführt wird.

Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nicht zum Schweigen gebracht werden. Deshalb dieser Artikel. Die meisten meiner Freunde raten mir, wieder einmal für eine Weile ins Ausland zu reisen, und ich versuche, mich dazu zu entscheiden. Für Ihre Meinung wäre ich Ihnen dankbar.

Das Vereinigte Königreich ist eindeutig kein sicherer Ort für politisch Andersdenkende.

Der Grund für diesen galoppierenden Autoritarismus ist natürlich die Panik der politischen Klasse, dass sie die Zustimmung der Bevölkerung verloren hat, insbesondere für den Zionismus angesichts des entsetzlichen Völkermords, den der terroristische Siedlerstaat offenkundig begeht.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium Newswider .

Übersetzt mit Deepl.com

