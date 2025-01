https://consortiumnews.com/2025/01/08/craig-murray-twisting-the-terrorism-narrative/?eType=EmailBlastContent&eId=61d4c801-9448-4ff2-a163-f7a9bf33012a



Craig Murray: Verdrehung der Terrorismus-Erzählung

8. Januar 2025

Sobald die westlichen Mächte Terroristen an die Macht in Damaskus gebracht hatten, folgten sofort Beispiele für terroristische Rückschläge in den USA, mit einigen sehr seltsamen Details.

Craig Murray in Trümmern in Baalbek, Libanon, 22. November 2024. (Niels Ladefoged via craigmurray.org.uk)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Nichts konnte sie aufhalten. Aber kein einziges Mitglied der westlichen Mainstream-Medien hat jemals einen Bombenort im Libanon besucht, um zu überprüfen, ob die israelischen Behauptungen, es handele sich um einen Stützpunkt oder eine Raketenabschussbasis der Hisbollah, wahr sind, weil sie wussten, dass die Antwort negativ ist, wie ich an Dutzenden von Bombenorten feststellen konnte, und das ist nicht das Narrativ, für dessen Verbreitung sie bezahlt werden.

Aber als eine Erzählung, für deren Verbreitung sie bezahlt werden, in den Vordergrund rückte, strömten sie nach Damaskus – und fuhren dabei direkt an den zerbombten Wohnhäusern von Zivilisten, Ambulanzzentren und Schulen im libanesischen Bekaa-Tal vorbei, um dorthin zu gelangen – um Syriens neue, von Israel, den USA und der Türkei gesponserte „demokratische“ Regierung der vollständig „reformierten“ HTS (Hay’at Tahrir al-Sham)-Wahhabisten zu unterstützen.

In der Vergangenheit hatte ich unglücklicherweise Auseinandersetzungen mit einigen, die in der Politik im Großen und Ganzen eine ähnliche Meinung vertraten wie ich – Vanessa Beeley fällt mir da ein –, weil ich nie ein Fan des Assad-Regimes und seiner Menschenrechtsbilanz war. Dennoch zog ich Assad konsequent den von der NATO, den Golfstaaten und Israel unterstützten extremistischen wahhabitischen „Rebellen“ vor, die gegen ihn kämpften.

Man kann Assads Menschenrechtsverletzungen anerkennen, ohne die lächerliche Gräuelpropaganda der Mainstream-Medien zu glauben – 150.000 Gefangene in einem Gefängnis, 100.000 Menschen in einem Massengrab , die „Leichenpresse“, deren Pressflächen aus Sperrholz seltsamerweise nicht befleckt waren, der sonnengebräunte amerikanische Gefangene, der „sieben Monate lang in einem Raum eingesperrt war“, der hervorragend gepflegte Dissident, der von CNN „gerettet“ wurde.

Propaganda der Gräuel ist so alt wie der Krieg selbst. Wie die „60 enthaupteten Babys“ vom 7. Oktober oder die 100.000 Gefangenen in einem Massengrab wird sie zweifellos auf unbestimmte Zeit wiederkehren, obwohl sie Unsinn ist. Die Einrichtung von HTS durch die NATO-Mächte und Israel war eine Propaganda-Orgie der „Freude“ und „Befreiung“.

Westliche Medien zogen weiter

Syrer feiern den Sturz Assads in der Umayyaden-Moschee, 14. Dezember 2024. (Voice of America, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Zweifellos haben einige Menschen Freude und Befreiung empfunden. Aber die westlichen Medien sind nicht dageblieben, um über die zahlreichen nachfolgenden Vorfälle von Misshandlungen und Massenhinrichtungen von Nicht-Sunniten zu berichten; darüber, dass die „demokratische Revolution“ erst in vier Jahren über eine Wahl nachdenken wird; darüber, dass alle Richterinnen entlassen wurden; dass es seit Montag offizielle Scharia-Patrouillen auf den Straßen von Damaskus gibt, die Frauen „dazu anhalten“, ihre Haare zu bedecken, und dass zum ersten Mal, ebenfalls seit gestern, der Hidschab in den meisten staatlichen Schulen Syriens zur offiziellen Pflichtuniform geworden ist.

Noch weniger haben sie berichtet, dass HTS nichts unternommen hat, um sich der israelischen Invasion in Südsyrien zu widersetzen, das seit heute die Dämme kontrolliert, die 40 Prozent des Trink- und Agrarwassers Syriens liefern.

Israel errichtet 13 permanente Militärstützpunkte in den neu besetzten syrischen Gebieten, legt Betonstellungen an und baut oder verbessert eingezäunte Straßen zwischen ihnen. Es baut Geschützstellungen um Dämme herum.

Israelischer Konvoi rückt nach Syrien vor, Dezember 2024. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

HTS hat es – ohne sich den israelischen Invasoren zu widersetzen – jedoch geschafft, mehrere Einfälle in den Libanon zu unternehmen, darunter direkte Angriffe auf die libanesische Armee. In einigen Fällen fanden diese Angriffe von HTS auf den Libanon innerhalb von acht Kilometern von illegalen israelischen Außenposten von Soldaten in Syrien statt – ein klarer Hinweis darauf, auf welcher Seite HTS steht.

Die Agenda der westlichen Sicherheitsdienste

Die neue HTS-Regierung wurde natürlich von den globalen Neoliberalen gefeiert. Die Agenda der westlichen Sicherheitsdienste wurde nirgendwo deutlicher als in der Verbindung der HTS mit den ukrainischen Anliegen, und die zweite ausländische Delegation, die von der neuen HTS-Regierung empfangen wurde, kam tatsächlich aus der Ukraine.

Usbekische Kämpfer bildeten einen bedeutenden Teil der wahhabitischen Armee der HTS, und es ist kein Zufall, dass es etwa zur gleichen Zeit ein usbekischer Kämpfer war, der einen wichtigen russischen General im Auftrag der ukrainischen Regierung ermordete.

Die ukrainische Delegation bei der HTS-Regierung wurde natürlich von der allgegenwärtigen Harpyie [der deutschen Außenministerin] Annalena Baerbock begleitet, der schärfsten und enthusiastischsten Befürworterin des Massakers an den Palästinensern außerhalb des Staates Israel.

Baerbock mit dem US-Außenminister Antony Blinken in Washington, D.C., Januar 2022. (State Department, Public domain)

Als eine Art Gegengewicht zur westlichen Unterstützung von Al-Qaida/Al-Nusra/HTS in Syrien, die die Öffentlichkeit zu Recht etwas verwirrend fand, haben wir die Erzählung vom „ISIS-inspirierten“ Terroranschlag in New Orleans, nur um zu versichern, dass Muslime immer noch der offizielle Feind sind.

Es gibt eine Reihe von Dingen an dieser Darstellung, die mir einfach zu offensichtlich sind, um sie einfach so hinzunehmen. Der Mörder, Shamsud-Din Jabbar, half bei der Identifizierung, indem er eine ISIS-Flagge bei sich trug, die, obwohl sie ein wichtiger Gegenstand in einer Untersuchung wegen mehrfachen Mordes ist, irgendwie unbewacht war und von den Medien fotografiert werden konnte.

Sie lag einfach und deutlich im Einklang mit dem Muster der Steinplatten und nicht, wie sie gefallen war. Warum ist das Absperrband so verstreut?

Eine weitere interessante Frage ist, warum die Flagge verkehrt herum auf dem provisorischen Stab steckt. Wenn jemandem die Sache so wichtig ist, dass er dafür tötet und stirbt, sollte er dann nicht wissen, wie die Flagge richtig herum hängt?

Es ist erwähnenswert, dass die offizielle Version lautet, Jabbar sei „von ISIS inspiriert“ gewesen, nicht, dass er tatsächlich irgendeine Form von Kontakt zu jemandem von ISIS hatte. Vielleicht hat ihm niemand gesagt, wie die Flagge zu halten ist. Es stellt sich aber auch heraus, dass er zu Hause Bücher in arabischer Sprache hatte, darunter den Koran, sodass er ganz offensichtlich wusste, dass die Schrift auf dem Kopf stand.

Völlig seltsam ist dieser Bericht aus The New York Post, in dem der Reporter offenbar in der völlig ungesicherten Wohnung von Jabbar herumlaufen und nach Belieben nach Beweisen suchen kann. Auch hier ist alles wunderbar perfekt – der Koran ist auf einer Seite über das Kämpfen und das Töten aufgeschlagen, und die Kamera verweilt auf einem hilfreich aufgehängten palästinensischen Keffiyeh, während es viele Chemikalien und offensichtliche Bereiche für die Bombenherstellung gibt.

Ich stelle keine Theorie darüber auf, was passiert ist. Ich sage nur, dass das präsentierte Informationspaket bemerkenswert vollständig und ordentlich ist.

Die britische Polizei brauchte fünf volle Tage, um in Charlie Rowleys und Dawn Sturgess‘ Haus [nachdem sie vergiftet worden waren] zu ermitteln, bevor sie die Parfümflasche mit „Novichok“ [Nervengift] auf dem Küchentisch entdeckte.

Im Gegensatz dazu hatte das FBI innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Beweise aus Jabbar’s Wohnung so umfassend sichergestellt und vermutlich alle erforderlichen forensischen Untersuchungen durchgeführt, um Spuren möglicher Komplizen zu finden, dass sie es einem Journalisten und seinem Team gestatten konnten, den Tatort so stark zu kontaminieren, wie sie es wünschten.

Ist das nicht alles ein bisschen seltsam?

Jabbar & Livelsberger

Ich bin mir sicher, dass Ihnen inzwischen all die Zufälle in der Karriere und bei der Autovermietung von Jabbar und Matthew Livelsberger bekannt sind, der am selben Tag in einem Trump-Hotel in Las Vegas eine Art Explosion verursachte. Ich bin mir nicht sicher, ob dies tatsächlich eine Verbindung zwischen den beiden beweist, abgesehen von der Tatsache, dass die Zugehörigkeit zum US-Militär wahrscheinlicher als alles andere dazu führt, dass man zu einem potenziellen psychotischen Mörder wird.

Aber es gibt sehr seltsame Dinge im Fall Livelsberger. Was mir am meisten auffällt, ist, dass Livelsberger kein Spielzeugsoldat war: Er war ein aktives Mitglied der Spezialeinheiten mit umfangreicher Kampferfahrung. Er wäre sicherlich in der Lage gewesen, eine funktionsfähigere Bombe herzustellen, wie seine Familie andeutete.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass Livelsberger sicherlich gewusst hätte, dass das, was sich im LKW befand, keine funktionsfähige Bombe war.

Es ist auch erwähnenswert, dass dieser Soldat der US-Spezialeinheit offiziell als jemand geführt wird, der in der Ukraine gedient hat – kein alltägliches Eingeständnis.

Es gibt kein Beispiel für einen Selbstmordattentäter, der sich absichtlich selbst getötet hat, bevor sein Anschlag zum Erfolg wurde. Wenn wir der offiziellen Darstellung glauben, haben wir es hier mit einem hochqualifizierten aktiven Kampfveteranen zu tun, der sich erschoss, bevor sein nicht funktionsfähiger Sprengsatz explodierte.

Auch dies erscheint mir eine höchst merkwürdige Darstellung zu sein. Ich möchte hinzufügen, dass Livelsbergers Leiche zwar bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, sein Reisepass jedoch in der Fahrerkabine neben ihm überlebt hat, was der großen Tradition von Terroranschlägen entspricht.

Wir haben also die westlichen Mächte, die aktiv daran beteiligt sind, Terroristen in Damaskus an die Macht zu bringen, und einige fast unmittelbare Beispiele für terroristische Rückschläge in den USA durch Angehörige des US-Militärs, und das mit einigen sehr seltsamen Details.

Nichts davon ist jedoch wirklich seltsamer als die Eile des Westens, die HTS-Regierung in Damaskus zu heiligen, obwohl HTS nach wie vor eine verbotene Terrororganisation ist, und zwar überall, aber sicherlich im Vereinigten Königreich und in den USA.

Die „Terrorismus“-Vorfälle in den USA – insbesondere der Vorfall des „islamischen Terrorismus“ in New Orleans – erschweren die Verarbeitung der Normalisierung der Terrororganisation HTS noch mehr.

Ich kehre nach Beirut zurück, nachdem ich über Weihnachten und Neujahr wieder in Schottland war. Um ganz ehrlich zu sein, hatte ich erwartet, bei meiner Ankunft hier nach dem Terrorism Act verhaftet zu werden, wie es mir schon einmal passiert ist und wie es in letzter Zeit so vielen anständigen Journalisten mit einer pro-palästinensischen Haltung passiert ist.

Allein die Wahrheit über den Völkermord an den Palästinensern und die Schaffung eines Groß-Israels zu sagen, wurde bisher von der britischen Anti-Terror-Polizei als Meinungsäußerung behandelt, die andere dazu veranlassen könnte, die verbotenen Organisationen Hamas und Hisbollah zu unterstützen, und somit einen Grund für eine Verhaftung und Beschlagnahme von Eigentum darstellt.

Aber HTS ist auch eine verbotene Organisation, und das gesamte britische Establishment hat sehr offen „eine Meinung geäußert, die andere dazu veranlassen könnte, sie zu unterstützen“. Der ehemalige Chef des MI6, Sir John Sawers, hat sich im Fernsehen dafür ausgesprochen, dass HTS nicht länger verboten sein sollte, weil es eine so anständige Organisation sei. Rory Stewart und Alastair Campbell haben sie in ihrem Blog offen gelobt.

(Via CraigMurrayUK)

Es gibt drei besonders drakonische Aspekte in Abschnitt 12 des Terrorism Act:

1) Man kann zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt werden, wenn man lediglich „eine Meinung äußert“.

2) Es ist ausdrücklich keine Absicht erforderlich. Wenn Ihre Meinung dazu führen könnte, dass jemand anderes eine verbotene Organisation unterstützt, sind Sie schuldig, wenn Sie „rücksichtslos“ handeln, d. h. wenn Sie es nicht ausdrücklich vermieden haben, eine solche Meinung zu äußern.

3) Es ist allein Sache der Regierung, zu bestimmen, was eine verbotene Organisation ist. Wenn Sie nicht der Meinung sind, dass eine Organisation verboten werden sollte, ist es fast sicher ein Vergehen, dies zu argumentieren. Wenn die Regierung beschließen würde, die Pfadfinderinnen zu verbieten, wären die Pfadfinderinnen – rechtlich gesehen – eine terroristische Organisation.

(Via CraigMurrayUK)

Sie werden vielleicht die rechtlichen Parallelen zu dem Fall Ruanda bemerken, in dem die Gerichte entschieden, dass Ruanda nicht allein deshalb zu einem sicheren Land für Asylbewerber wurde, weil ein Regierungsminister dies behauptete. Es gab jedoch keine erfolgreiche rechtliche Anfechtung der Tatsache, dass eine Widerstandsbewegung nicht allein deshalb zu einer terroristischen Organisation wird, weil eine Regierung dies behauptet.

Aber hier liegt der Hund begraben. Im Vereinigten Königreich gilt zumindest rechtlich gesehen immer noch die Fiktion, dass Regierungen ihre eigenen Gesetze befolgen müssen. Der ganze Sinn und Zweck der Enthauptung von Charles I. bestand darin, zu zeigen, dass die Exekutive nicht willkürlich gegen das Gesetz des Landes verstoßen kann, und das schien den Punkt ziemlich deutlich zu machen.

Solange die Regierung die Proskription von HTS als terroristische Organisation nicht durch einen Erlass aufhebt, ist es im Vereinigten Königreich immer noch illegal, sie zu unterstützen – und es ist illegal für Regierungsminister, sie zu unterstützen, ganz zu schweigen von ehemaligen Funktionären wie John Sawers, Alastair Campbell und Rory Stewart.

In der Praxis gibt es nichts, was die massive Heuchelei der Terrorismuspolizei, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas und Hisbollah belästigt, und der CPS, die Menschen wegen einer sehr indirekten „Unterstützung“ von Hamas

Ich vermute daher, dass die Entscheidung, mich nicht erneut nach dem Terrorism Act anzuklagen, darauf zurückzuführen ist, dass die weit verbreitete offizielle Unterstützung für die verbotene Organisation HTS das Gesetz in Verruf gebracht hat. Das könnte auch erklären, warum die Polizei kürzlich das Gesetz über die öffentliche Ordnung gegen Redner bei den regelmäßigen Demonstrationen vor der Residenz des israelischen Botschafters in London angewendet hat, während sie zuvor unter identischen Umständen das Terrorism Act angewendet hat.

Die Palette der Gesetze gegen die Redefreiheit, die den Behörden im Vereinigten Königreich zur Verfügung stehen, ist mittlerweile umfangreich und verwirrend. Die Altfälle gegen Richard Barnard und Tony Greenstein nach dem Terrorism Act schreiten immer noch voran. Aber Abschnitt 12 könnte sich als Beispiel für eine drakonische Gesetzgebung erweisen, die vor Scham stirbt.

Es wird noch viele Wendungen geben, während die negativen Auswirkungen der aktiven Beteiligung der westlichen Staaten am Völkermord im Gazastreifen in den westlichen Gesellschaften spürbar werden. All dies geschieht vor dem Hintergrund bröckelnder politischer Systeme und eines sich schnell auflösenden sozialen Zusammenhalts und der Zustimmung der Regierten, was auf die massive Zunahme der Ungleichheit des Wohlstands und die Blockierung der sozialen Mobilität – zumindest nach oben – zurückzuführen ist.

Bei meiner Rückkehr nach Beirut, um unabhängig über die Ereignisse im Nahen Osten zu berichten, hoffe ich auch, nach Syrien einreisen zu können – obwohl dies natürlich ein neues Maß an Gefahr durch die Behörden und Milizen mit sich bringt.

Um ehrlich zu sein, haben wir in den zwei Monaten vor Weihnachten im Libanon einen leichten finanziellen Verlust gemacht. Ich war sehr zufrieden mit den Ergebnissen von vier Mini-Dokumentationen und zahlreichen kurzen Videoberichten und Artikeln, von denen einige jeweils Millionen von Zuschauern hatten. Aber bis heute hat sich das Modell des von Lesern finanzierten echten Auslandsjournalismus weder bewährt noch als stabil erwiesen.

Wenn Sie noch keinen finanziellen Beitrag geleistet haben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dies tun könnten. Wenn Sie bereits einen Beitrag geleistet haben, könnten Sie vielleicht noch weiter helfen, indem Sie andere dazu ermutigen, dies ebenfalls zu tun. Ich möchte wie immer betonen, dass ich nicht möchte, dass jemand einen Beitrag leistet, wenn dies für ihn die geringste finanzielle Belastung darstellt.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig.

Er hat auch ein Substack-Konto eingerichtet, falls Sie auf diese Weise abonnieren möchten. Der Inhalt ist derselbe wie in diesem Blog. Substack hat den Vorteil, dass es die Unterdrückung in den sozialen Medien überwindet, indem es Sie jedes Mal, wenn er etwas postet, direkt per E-Mail benachrichtigt. Sie können, wenn Sie möchten, Substack kostenlos abonnieren und die E-Mail-Benachrichtigungen als Auslöser nutzen, um diesen Blog zu besuchen und die Artikel kostenlos zu lesen. Ich bin entschlossen, den freien Zugang für diejenigen aufrechtzuerhalten, die sich kein Abonnement leisten können.

