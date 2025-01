https://www.caitlinjohnst.one/p/the-biden-administration-declares?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=154372278&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die Biden-Regierung erklärt, dass im Sudan ein Völkermord stattfindet

Caitlin Johnstone

8. Januar 2025

Die Biden-Regierung, die seit 15 Monaten eng in die völkermörderischen Gräueltaten in Gaza verwickelt ist, hat gerade festgestellt, dass im Sudan ein Völkermord begangen wird.

Am Dienstag beschuldigte die Biden-Regierung die sudanesische paramilitärische Gruppe, die als Rapid Support Forces (RSF) bekannt ist, offiziell des Völkermords im Bürgerkrieg, der das Land seit April 2023 heimsucht, und kündigte Sanktionen gegen den Anführer der Gruppe, Mohammad Hamdan Daglo Mousa, sowie gegen sieben mit den RSF verbundene Unternehmen an.

„Die RSF und die mit der RSF verbündeten Milizen haben weiterhin Angriffe auf Zivilisten verübt“, moralisierte Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung zu dieser Entscheidung und fügte hinzu: “Die RSF und die mit ihr verbündeten Milizen haben systematisch Männer und Jungen – sogar Säuglinge – auf ethnischer Basis ermordet und gezielt Frauen und Mädchen aus bestimmten ethnischen Gruppen vergewaltigt und andere Formen brutaler sexueller Gewalt gegen sie angewendet. Dieselben Milizen haben fliehende Zivilisten ins Visier genommen, unschuldige Menschen ermordet, die vor dem Konflikt fliehen, und die verbliebenen Zivilisten daran gehindert, Zugang zu lebensrettenden Hilfsgütern zu erhalten.“

Manchmal kann man nichts weiter tun, als diese Freaks wortlos anzustarren.

Immerhin ist dies derselbe Antony Blinken, der in seinen letzten Interviews mit der Presse vor einigen Tagen rundheraus bestritten hat, dass in Gaza ein Völkermord stattfindet, obwohl etablierte westliche Menschenrechtsinstitutionen wie Amnesty International und Human Rights Watch Israel eindeutig der Begehung von Völkermordverbrechen zur Ausrottung der Palästinenser in der Enklave beschuldigen.

Dies ist dieselbe Biden-Regierung, die unerbittlich darauf bestanden hat, Israel weiterhin mit den Waffen zu beliefern, auf die es angewiesen ist, um seinen völkermörderischen Angriff in Gaza fortzusetzen, obwohl es Berge von unbestreitbaren Beweisen dafür gibt, dass es absichtlich Zivilisten mit tödlicher Gewalt ins Visier nimmt und absichtlich die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung unterbindet.

Und es ist dieselbe Biden-Regierung, die Waffen an die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt hat, während sie die Tatsache, dass die VAE Geld und Waffen an die RSF schicken, um sie für ihre Gräueltaten im Sudan einzusetzen, geflissentlich ignoriert.

„Die VAE haben heimlich Waffen an die RSF geliefert, aber das hat die Biden-Regierung nicht davon abgehalten, umfangreiche Waffenverkäufe an Abu Dhabi voranzutreiben“, stellt Dave DeCamp von Antiwar im Zusammenhang mit der Ankündigung fest.

Die USA unterstützen also indirekt die völkermörderischen Gräueltaten, die sie jetzt im Sudan anprangern, während sie die völkermörderischen Gräueltaten, die sie direkt unterstützen, im Gazastreifen aggressiv verteidigen.

Diese Ankündigung kommt, während Biden und seine Berater in den letzten Tagen seiner Amtszeit eine letzte 8 Milliarden Dollar teure Waffenlieferung an Israel durchsetzen, ein letztes blutgetränktes Interpunktionszeichen auf einem hässlichen Vermächtnis von Massenmord während Bidens viel zu langer politischer Karriere.

Und wir können realistischerweise nicht erwarten, dass es besser wird, wenn der nächste seelenlose Imperiumsverwalter sein Amt antritt. In einem Radiointerview am Montag prahlte der designierte Präsident Trump damit, „der beste Freund zu sein, den Israel je hatte“, und verwies auf die zahlreichen Zugeständnisse, die er dem zionistischen Staat während seiner ersten Amtszeit gemacht hatte.

„Nun, ich bin der beste Freund, den Israel je hatte„, sagte Trump. ‚Schauen Sie sich an, was mit all den Dingen passiert ist, die ich erreicht habe, einschließlich Jerusalem als Hauptstadt und dem Bau der Botschaft.“

Trump wiederholte dann seine Drohung an die Hamas, dass es ‘höllisch wehtun“ werde, wenn die israelischen Geiseln nicht bis zu seinem Amtsantritt freigelassen werden, und knüpfte damit an frühere Aussagen an, die darauf hindeuteten, dass die USA während Trumps Amtszeit direkt in die Bombardierung des Gazastreifens verwickelt werden könnten.

Die US-Regierung schert sich nicht um Völkermord, unabhängig davon, welcher blutrünstige Ghul sein Amt antritt oder welcher politischen Partei er angehört. Immer wenn der Völkermord sein hässliches Haupt auf eine Weise erhebt, die den Interessen des Imperiums dient, schaut das Imperium bestenfalls weg und macht sich schlimmstenfalls direkt an dem Gemetzel mitschuldig.

Das Imperium selbst ist das Problem. Wenn das Imperium auch nach der Absetzung der offiziell gewählten Führer, die derzeit die Morde beaufsichtigen, mordlüstern bleibt, dann sagt einem das, dass das Imperium selbst das Problem ist. Das Imperium ist es, was verschwinden muss.

