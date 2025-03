https://consortiumnews.com/2025/03/19/craig-murray-genocidal-western-democracy/



Craig Murray: Völkermord durch westliche „Demokratie“

19. März 2025

Israels von den USA unterstützte Massaker an Palästinensern, Trumps Festnahme von Mahmoud Khalil und die Bespitzelung von Julian Assange durch die CIA hängen alle zusammen.

Präsident Donald Trump erhält eine Menora von Miriam und Sheldon Adelson auf dem Nationalen Gipfel des Israelisch-Amerikanischen Rates am 7. Dezember 2019 in Hollywood, Florida. (Weißes Haus, Joyce N. Boghosian)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Als am Montagabend 320 Palästinenser massakriert wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, leben wir in einer Welt, in der es als legal akzeptiert wird, dass US-Präsident Präsident Donald Trump ein völkermörderischer Zionist ist, weil er von Miriam Adelson eine 100 Millionen Dollar Spende erhalten hat, um dies zu sein.

Darüber hinaus ist Adelson der zweitgrößte Spender für AIPAC, die offen Hunderte anderer gewählter und potenzieller US-Politiker dafür bezahlt, ebenfalls völkermörderische Zionisten zu sein.

Das ist die westliche Demokratie.

Das Argument, das jetzt gegen Mahmoud Khalil, den Studenten der Columbia University, der pro-palästinensische Campus-Demonstrationen leitete und von der Trump-Regierung inhaftiert und mit Abschiebung bedroht wird, verwendet wird, dass der erste Zusatzartikel nur für US-Bürger gilt, wurde auch von der Biden-Regierung im Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange verwendet.

Es überrascht mich, wie oft der Fall Assange die internen Machtstrukturen in den USA offenlegt.

Als die CIA Julian Assange in diplomatischen Räumlichkeiten Ecuadors in London abhören und die Möglichkeit einer Entführung oder Ermordung prüfen wollte, entschied sie sich, für einen solch diplomatisch heiklen Schritt einen Mittelsmann einzuschalten.

Dieser CIA-Mittelsmann war Sheldon Adelson, der milliardenschwere verstorbene Ehemann von Miriam Adelson. Adelsons Vermögen stammte aus einem Kasino- und Immobilienimperium in Las Vegas.

Sie wissen wahrscheinlich, dass dies im Allgemeinen nicht der angesehenste und am wenigsten von organisierter Kriminalität betroffene Bereich der Wirtschaftstätigkeit ist.

Es gibt das faule Klischee, dass die Kontrolle über die Kriminalität in Las Vegas bei der italienischen Mafia liegt.

Tatsächlich hat das organisierte Verbrechen in Las Vegas seit den Tagen von Bugsy Siegel und Meyer Lansky enge Verbindungen zu Israel, und zwar seit der Gründung des Staates, und in jüngster Zeit haben israelische Mafiabanden den Drogenhandel in Las Vegas kontrolliert.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die erste dieser beiden Verbindungen zur offiziellen katholischen Publikation The Tablet besteht und die zweite zu Forward, dem amerikanisch-jüdischen Magazin, und nicht zur gleichnamigen rechtsextremen britischen Publikation.

Adelson beauftragte eine private Sicherheitsfirma namens UC Global, die von einem ehemaligen spanischen Marine namens David Morales geleitet wird, mit der illegalen Überwachung für die CIA. Als einer der Überwachungsopfer habe ich letztes Jahr vor Gericht in Madrid ausgesagt, in dem Morales, der Leiter von U.C. Global, strafrechtlich angeklagt ist.

Dieser Fall scheint sich ewig hinzuziehen, aber letzte Woche gab es eine Entwicklung, als Morales in diesem Fall wegen Urkundenfälschung angeklagt wurde, woraufhin ein neuer Prozess eröffnet wird. Er soll angeblich E-Mails des ecuadorianischen Botschafters gefälscht haben, der die Spionage in Auftrag gegeben hat.

Die CIA beauftragte Adelson während der ersten Präsidentschaft von Trump mit dieser Tätigkeit, aber insbesondere die Biden-Regierung duldete dies und verteidigte es während des Auslieferungsverfahrens gegen Assange.

Dies ist ein weiteres Beispiel für die Bedeutungslosigkeit der Demokratie im Einparteien-Amerika, für die Macht und Reichweite der Ultrareichen und für die faschistischen Verbindungen zwischen Großunternehmen und geheimen staatlichen Stellen.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee.

Die Berichterstattung des Autors ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Spenden, um diesen Blog am Laufen zu halten, sind herzlich willkommen. Da einige Menschen eine Alternative zu PayPal wünschen, hat er neue Zahlungsmethoden eingerichtet, darunter einen GoFundMe-Aufruf und ein Patreon-Konto. Er hat auch ein Substack-Konto eingerichtet, falls Sie auf diese Weise abonnieren möchten. Der Inhalt ist derselbe wie auf diesem Blog. Substack hat den Vorteil, dass es die Unterdrückung in den sozialen Medien überwindet, indem es Ihnen jedes Mal, wenn er etwas postet, direkt eine E-Mail schickt. Wenn Sie möchten, können Sie Substack kostenlos abonnieren und die E-Mail-Benachrichtigungen als Auslöser nutzen, um diesen Blog zu besuchen und die Artikel kostenlos zu lesen. Der Autor ist entschlossen, den freien Zugang für diejenigen aufrechtzuerhalten, die sich kein Abonnement leisten können.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News sein.

Tags: AIPAC C.I.A. Craig Murray David Morales Las Vegas Mahmoud Khalil Miriam Adelson Präsident Donald Trump Sheldon Adelson UC Global Zionismus

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …