Israel kümmert sich nicht um die Gefangenen. Es hatte schon immer vor, den Völkermord neu zu starten

18. März 2025

Von nun an müssen Präsident Trump und seine Regierung für jeden palästinensischen Toten verantwortlich gemacht werden

Welche Ausreden hat Israel für die Wiederaufnahme des Völkermords vorgebracht:

1. Israel sagt, es versuche, die Hamas zur Freilassung der Gefangenen in Gaza zu zwingen.

Doch wie wir von den bereits Freigelassenen wissen, erhöht die wahllose Bombardierung von Gaza nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefangenen getötet werden. Es gibt kein plausibles Szenario, in dem der Abwurf von 2.000-Pfund-Bomben, die von den USA geliefert wurden, über Gaza einen in der Enklave festgehaltenen Israeli sicherer macht oder ihn früher nach Hause bringt.

Auf jeden Fall gab es eine bekannte und einfache Möglichkeit für Israel, die letzten Gefangenen zurückzubekommen. Sie sollten in der zweiten Phase des Waffenstillstandsabkommens freigelassen werden, das bereits weit über das Datum seiner Umsetzung hinausging. Doch vor Wochen beschloss Israel, das unterzeichnete Abkommen aufzukündigen und neue Bedingungen für die Rückgabe der restlichen Gefangenen durchzusetzen – und zwar ohne dass Israel sein Feuer einstellt oder sich aus der Enklave zurückzieht, wie es vereinbart worden war.

Die Rückkehr Israels zum Völkermord zeigt, dass die israelische Regierung lieber die verbleibenden Gefangenen töten würde – sie mit Trumps neuester Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben auslöschen würde –, als ein Zugeständnis zu machen, um ihre Freilassung zu sichern, oder ihre Fähigkeit, die Menschen in Gaza abzuschlachten, einzuschränken.

2. Israel behauptet, die Hamas habe sich wieder bewaffnet und einen neuen Angriff geplant.

Wie immer verdreht Israel die Wahrheit. Es war Israel, das von der Trump-Regierung mit den Bomben aufgerüstet wurde, die jetzt die Kinder in Gaza zerfetzen. Die Hamas – von der Außenwelt isoliert – hatte keine offensichtliche Möglichkeit, sich neu zu bewaffnen.

Und was die Pläne für einen weiteren 7. Oktober betrifft, so waren sowohl die Hamas als auch die Welt schockiert, dass es ihren Kämpfern beim ersten Mal gelungen war, aus dem winzigen, belagerten Gebiet von Gaza auszubrechen. Die Hamas ging davon aus, dass es sich um eine Selbstmordmission handeln würde. Sie war nur deshalb erfolgreich, weil Israel in seiner 17-jährigen Belagerung der Enklave so selbstgefällig geworden war, dass es sich vorstellte, die 2,3 Millionen Menschen dort seien dauerhaft begraben.

Israel ging davon aus, dass es den Palästinensern niemals gelingen würde, einen Weg aus dem riesigen Konzentrationslager zu finden, das Israel für sie errichtet hatte. Israel wird seine Wachsamkeit wahrscheinlich nicht so bald aufgeben.

Mit anderen Worten: Israel lügt, wenn es seine Gründe für die Wiederaufnahme des Massakers nennt. Es lügt, wie es es in den letzten 18 Monaten immer wieder getan hat.

Israel hatte immer die Absicht, den Völkermord wieder aufzunehmen, sobald die Trump-Regierung die Anerkennung für die Aushandlung des Waffenstillstands erhalten hatte. Dann könnten sie gemeinsam neue Vorwände erfinden – basierend auf Lügen darüber, wer den Waffenstillstand verletzt hat –, um zu rechtfertigen, warum noch mehr Kinder im Gazastreifen ermordet werden müssen.

Sicherlich müssen Joe Biden und seine Beamten in Den Haag für die ersten 15 Monate des Völkermords vor Gericht gestellt werden. Aber von nun an sind Trump und seine Regierung für jeden palästinensischen Toten verantwortlich.

