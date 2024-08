https://consortiumnews.com/2024/08/13/craig-murray-we-are-the-bad-guys/



Craig Murray: Wir sind die Bösewichte

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

13. August 2024

Wir im Westen müssen uns gegen unsere eigenen Regierungssysteme wehren, sonst sind wir mitschuldig.

Gegenproteste, für und gegen Israel in London, 25. Mai 2024. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

In Mord in Samarkand beschreibe ich, wie ich als britischer Botschafter, als ich das ganze Ausmaß unserer Mitschuld an der Folter im Krieg gegen den Terror entdeckte, dachte, dass es sich um eine abtrünnige Operation handeln müsse und dass ich nur die Minister und hohen Beamten darauf aufmerksam machen müsse, damit sie es beenden würden.

Als ich gerügt wurde und mir offiziell mitgeteilt wurde, dass der Erhalt von Geheimdienstinformationen durch Folter im „Krieg gegen den Terror“ vom Premierminister und vom Außenminister abwärts gebilligt worden war, und mir klar wurde, dass durch Folter bewusst falsche Geheimdienstberichte gefördert wurden, die die Bedrohung durch Al Qaida übertrieben darstellten, um die Militärpolitik in Afghanistan und Zentralasien zu rechtfertigen, wurde mein Weltbild schwer erschüttert.

Irgendwie ordnete ich dies mental als eine Fehlentwicklung ein, die auf die Überreaktion auf den 11. September 2001 und den einzigartigen Narzissmus und die Bösartigkeit des damaligen Premierministers Tony Blair zurückzuführen war.

Ich habe weder den Glauben an die westliche Demokratie noch die Vorstellung verloren, dass die westlichen Mächte im Großen und Ganzen eine positive Kraft sind, wenn man sie mit anderen Mächten vergleicht.

Es ist schwer, das gesamte Glaubenssystem zu verlieren, in dem man aufgewachsen ist – wahrscheinlich besonders schwer, wenn man wie ich von Kindheit an ein sehr glückliches Leben hatte und im Rahmen des Regierungssystems sehr erfolgreich war.

Ich habe jedoch nun endlich die letzten meiner Illusionen abgelegt und muss zugeben, dass das System, zu dem ich gehöre – nennen Sie es „den Westen“, „die liberale Demokratie“, „den Kapitalismus“, „den Neoliberalismus“, „den Neokonservatismus“, „den Imperialismus“, „die neue Weltordnung“ – nennen Sie es, wie Sie wollen, es ist in der Tat eine Kraft des Bösen.

Gaza war ein wichtiger Katalysator. Mir mangelt es nicht an Empathie, aber mein Wissen über das grausame Gemetzel der Westmächte im Irak, in Afghanistan oder Libyen war ein intellektuelles Wissen, keine gelebte Erfahrung.

Die Technologie hat uns den Völkermord im Gazastreifen – bei dem bisher weniger Menschen ums Leben gekommen sind als bei allen früheren Massakern, die von NATO-Mitgliedern verübt wurden – in erschütternden Einzelheiten vor Augen geführt.

Ich habe mir gerade 75 kg schwere Säcke mit gemischtem Menschenfleisch angesehen, die den Verwandten anstelle eines identifizierbaren Leichnams übergeben wurden, und bin schockiert.

Das ist nicht das Schlimmste, was wir in Gaza gesehen haben.

Mossul und Falludscha

Wenn die Menschen in Mosul und Falludscha nur über moderne Mobiltelefone verfügen würden, wüssten wir um die Schrecken.

Ich habe übrigens versucht, Bilder von der massiven Zerstörung von Mosul und Falludscha durch die USA in den Jahren 2002-2004 zu finden, aber Google gibt mir keine. Es bietet jedoch Tausende von Bildern von den Kämpfen mit ISIL im Jahr 2017. Das unterstreicht meinen Standpunkt bezüglich des außerordentlichen Mangels an Bildern aus dem zweiten Irakkrieg.

Was den aktuellen Völkermord im Gazastreifen angeht, so war ich wieder einmal naiv zu glauben, dass dies irgendwann aufhören wird. Dass westliche Politiker die totale Zerstörung des Gazastreifens nicht einfach hinnehmen würden.

Dass es eine Grenze für die Zahl der toten palästinensischen Zivilisten geben würde, die sie akzeptieren könnten, die Zahl der zerstörten UN-Einrichtungen, Schulen und Krankenhäuser, die Zahl der in Stücke gerissenen kleinen Kinder.

Ich dachte, dass irgendwann der menschliche Anstand das Geld der zionistischen Lobby überwiegen muss.

Aber ich habe mich geirrt.

Der ukrainische Angriff auf Kursk

Im Juli 1943 rücken von den USA gelieferte Panzer der Infanteriedivision der Roten Armee an die Frontlinie der Schlacht von Kursk vor. (Mil.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Der ukrainische Angriff auf Kursk hat auch eine tiefe emotionale Bedeutung. Die Schlacht von Kursk war wohl der wichtigste Schlag gegen Nazi-Deutschland, die mit Abstand größte Panzerschlacht der Weltgeschichte.

Die ukrainische Regierung hat alle Denkmäler für die Rote Armee zerstört, die dies erreicht hat, und verunglimpft die Ukrainer, die gegen den Faschismus gekämpft haben.

Im Gegensatz dazu ehrt sie die sehr bedeutenden ukrainischen Komponenten der Nazi-Streitkräfte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die galizische Division und ihre Führer.

[Siehe: Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine].

Kursk ist daher ein symbolträchtiger Ort für die Ukraine, um jetzt Russland anzugreifen, auch mit deutscher Artillerie und Panzerung.

Deutsche Politiker scheinen einen atavistischen Drang zu haben, Russland anzugreifen, und unterstützen den Völkermord an den Palästinensern in einem erstaunlichen Ausmaß.

Deutschland hat die Redefreiheit in Bezug auf Palästina faktisch beendet, indem es Konferenzen mit angesehenen Rednern verboten und pro-palästinensische Reden illegal gemacht hat. Deutschland hat sich im Völkermordfall vor dem IGH auf die Seite Israels gestellt und beim IStGH interveniert, um einen Haftbefehl gegen Netanjahu abzulehnen.

Ich weiß nicht, wie viele zivile Tote die deutsche Gier nach dem sühnenden Blut der Palästinenser stillen würden – 500.000? 1 Million? 2 Millionen?

Oder vielleicht 6 Millionen?

Der Westen ist nicht der gute Mann. Unser sogenanntes „demokratisches System“ gibt uns keine Möglichkeit, für jemanden zu stimmen, der an die Macht kommen könnte, der den Völkermord und die imperialistische Außenpolitik nicht unterstützt.

Es ist kein Zufall und keine Genialität, die ein männliches Kind wie Elon Musk zu 100 Milliarden Dollar macht. Die Machtstrukturen der Gesellschaft werden von denen, die über Reichtum verfügen, bewusst so gestaltet, dass sie eine massive Konzentration des Reichtums zugunsten derjenigen fördern, die ihn bereits besitzen, und den Rest der Gesellschaft ausbeuten und entmachten.

Der Aufstieg der Multimilliardäre ist kein Zufall. Es ist ein Plan, und die Fehlallokation von mehr als ausreichenden Ressourcen ist die Ursache von Armut. Der Versuch, die Schuld auf die verzweifelten Wähler der Einwanderungswellen abzuwälzen, die durch die Zerstörung fremder Länder durch den Westen ins Leben gerufen wurden, ist ebenfalls systematisch.

In den Medien gibt es keinen freien Raum mehr für eine abweichende Meinung, die sich all dem entgegenstellt.

Wir sind die „Bad Guys“. Wir widersetzen uns unseren eigenen Regierungssystemen, oder wir sind mitschuldig.

Im Vereinigten Königreich obliegt es den keltischen Nationen zu versuchen, den Staat zu zerschlagen, der ein untergeordneter, aber wichtiger imperialistischer Motor ist. Es gibt verschiedene Wege des Widerstands, je nachdem, wo man sich befindet.

Aber finden Sie einen und gehen Sie ihn.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die darin geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium Newswider .

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …