Damaskus nimmt alle außer Israel ins Visier, während sich die Grenzkrise verschärft. Robert Inlakesh

Robert Inlakesh

21. März 2025

Seit der Eroberung von Damaskus durch Hayat Tahrir al-Sham (HTS) am 8. Dezember 2024 wurden im ganzen Land Tausende Syrer getötet. Anstatt sich der israelischen Aggression und weiteren Landnahmen im Süden des Landes entgegenzustellen, hat Syriens De-facto-Präsident Ahmed al-Shara’a sein Feuer stattdessen auf den Libanon gerichtet.

Am 17. März überquerten Kämpfer, die den neuen syrischen Sicherheitskräften von HTS angehörten, die libanesische Grenze und drangen in die Stadt al-Qasr ein. Drei von ihnen wurden von einem örtlichen Clan gefangen genommen. Die Nachricht, dass zwei der Kämpfer hingerichtet und ein dritter schwer verletzt worden seien, verbreitete sich schnell und veranlasste die syrische Führung, auf ihrer Seite der Grenze Beschuss und eine militärische Aufrüstung anzuordnen. Als Vergeltung setzte die libanesische Armee Truppen ein und reagierte in gleicher Weise.

Die staatlich finanzierten saudischen Medien Al Arabiya und Al Hadathq verbreiteten schnell die Behauptung, Hisbollah-Kämpfer hätten die syrische Grenze überschritten, drei Mitglieder der syrischen Sicherheitskräfte gefangen genommen und sie zu Tode gesteinigt. Diese Behauptung wurde bald zur halboffiziellen Darstellung aus Damaskus.

Israelische Medien wiederholten die Behauptung, zitierten dieselben von Riad finanzierten Quellen und stellten die Ereignisse an der libanesisch-syrischen Grenze als Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und der syrischen Armee dar. Obwohl es keine Beweise für diese Behauptungen gibt, bestritt die Hisbollah jegliche Beteiligung an einer solchen kontraintuitiven Operation, die nur dazu dient, ihre Wiederbewaffnung zu behindern.

Am selben Tag wurden bei einem grenzüberschreitenden Beschuss durch HTS sieben libanesische Bürger getötet. Weitere 36 wurden im Dorf Hosh al-Sayyed Ali im Gouvernement Hermel-Baalbek, das von schiitischen Muslimen bewohnt wird, verletzt. Nach einem zweitägigen Schusswechsel zwischen der libanesischen Armee und örtlichen Clans auf der einen Seite und HTS auf der anderen Seite wurde ein Waffenstillstand erzielt. Allerdings überquerten syrische Kämpfer erneut die Grenze und plünderten und besetzten Häuser im Libanon.

Diese Grenzkonflikte sind seit dem Sturz der ehemaligen syrischen Regierung von Bashar al-Assad an der Tagesordnung, wobei der erste Schusswechsel zwischen der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) und HTS stattfand. Am 26. Dezember wurde ein Soldat der libanesischen Armee verletzt, als syrische Kämpfer das Feuer auf eine Patrouille im Gebiet Wadi al-Aswad eröffneten. Seitdem überqueren Kämpfer, die mit den syrischen Sicherheitskräften in Verbindung stehen, regelmäßig die Grenze zum Libanon und eröffnen das Feuer auf überwiegend schiitische Dörfer, was libanesische Clans dazu veranlasst, sie anzugreifen und zu vertreiben.

Dies geschieht auch vor dem Hintergrund des anhaltenden sektiererischen Blutvergießens im ganzen Land – der schwerste Fall ereignete sich an der syrischen Küste, wo laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) innerhalb von 72 Stunden mehr als 1.000 Zivilisten, hauptsächlich Angehörige der alawitischen Minderheit, angeblich getötet wurden. Die in Großbritannien ansässige SOHR, die historisch mit der syrischen Opposition gegen Assad verbunden ist, hat dennoch die detailliertesten Namenslisten für die Tausenden von Syrern vorgelegt, die in den letzten Monaten aus allen Gruppen im ganzen Land getötet wurden.

Täglich gibt es einen stetigen Strom von Berichten aus Syrien über Hinrichtungen vor Ort, die an ehemaligen syrischen Armeeoffizieren verübt wurden, denen von den neuen Behörden Amnestie gewährt worden sein soll, sowie über wahlloses Schießen, bei dem Kinder verletzt wurden, in der Provinz Idlib.

Die neuen, von HTS geführten syrischen Sicherheitskräfte haben es nicht geschafft, die sektiererischen Morde, Entführungen und Blutfehden zu stoppen – oft beteiligen sie sich selbst an der Gewalt. Anstatt sich der anhaltenden israelischen Besatzung im Süden Syriens zu widersetzen, hat Damaskus seine Waffen gegen Dissidenten, verärgerte Minderheiten und libanesische Grenzdörfer gerichtet und sich gleichzeitig damit gebrüstet, Waffen daran gehindert zu haben, die Hisbollah zu erreichen – zur großen Freude der israelischen Medien.

Gleichzeitig mobilisierte HTS wiederholt Raketenangriffe im Bekaa-Tal und führte diese aus, während israelische Luftangriffe weiterhin libanesisches Gebiet zum Ziel hatten. Darüber hinaus wurden bei einer Reihe israelischer Razzien in der südsyrischen Stadt Dara’a zwei Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt, was bei den Behörden in Damaskus keine Reaktion hervorrief.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

