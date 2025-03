https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/3/22/live-israel-destroys-gazas-specialised-cancer-hospital-attacks-continue



LIVE: Israelische Angriffe töten 5 Kinder in Gaza; Raketen aus dem Libanon abgefeuert

Israelische Angriffe im Südlibanon trotz Waffenstillstand fortgesetzt, was die Befürchtung eines lang anhaltenden Konflikts aufkommen lässt

Von Usaid Siddiqui und Stephen Quillen

Veröffentlicht am 22. März 2025

Der libanesische Premierminister Nawaf Salam warnt, dass sein Land Gefahr läuft, in einen „neuen Krieg“ hineingezogen zu werden, nachdem Israel angekündigt hat, auf fünf aus dem Libanon abgefeuerte Raketen zu reagieren.

In Gaza wurden bei einem schweren nächtlichen Luftangriff auf Gaza-Stadt fünf Kinder getötet und mindestens acht Familienmitglieder sind weiterhin unter den Trümmern eingeschlossen, während die israelischen Angriffe andauern.

Nach dem Bruch des Waffenstillstands im Gaza-Streifen durch Israel am Dienstag wurden bisher fast 600 Palästinenser getötet.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gibt an, dass im israelischen Krieg gegen Gaza mindestens 49.617 Palästinenser getötet und 112.950 verwundet wurden. Das Medienbüro der Regierung von Gaza hat die Zahl der Todesopfer auf über 61.700 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

vor 9 Minuten

(09:30 GMT)

Israelische Militärangriffe zielen auf den Südlibanon

Die offizielle libanesische Nachrichtenagentur (NNA) berichtet, dass israelische Kampfflugzeuge über die östlichen Gebiete des Südlibanon flogen, nachdem Raketen auf Nordisrael abgefeuert worden waren.

Israelische Bodentruppen beschossen die Hügel von el-Hamames mit Maschinengewehrfeuer, berichtete NNA. Das israelische Artilleriefeuer richtete sich gegen den Bezirk Nabatieh im Süden und die Stadt Khiam, die von „drei Granaten [von] Merkava-Panzern“ getroffen wurde.

Das Militär habe auch mit automatischen Waffen auf die Grenzdörfer Hula, Markaba und Kfar Kila geschossen, hieß es.

Ein Waffenstillstand vom 27. November beendete weitgehend die mehr als ein Jahr andauernden Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel, darunter zwei Monate eines ausgewachsenen Krieges, in dem Israel Bodentruppen einsetzte.

Libanesische Soldaten bewachen den Eingang des südlibanesischen Dorfes Hula [Datei: Mahmoud Zayyat/AFP]

vor 17 Minuten

(09:22 GMT)

Libanesische Beamte führen Gespräche mit Waffenstillstandsbeobachtern unter US-Führung

Bericht aus Beirut, Libanon

Die Menschen sind nicht in großer Zahl in den Norden Israels zurückgekehrt. Aber es werden Fragen darüber laut, was Israel nach all den Monaten des Konflikts mit der Hisbollah erreicht hat, denn die Regierung sagte, sie habe den Grenzstädten Sicherheit gebracht.

Es gibt keine Bekennerschreiben für den Raketenangriff, aber Israel gibt der Hisbollah die Schuld. Die Frage ist, wie wird Israel reagieren?

Israel hat in den letzten Wochen trotz Waffenruhe Hisbollah-Kämpfer, Einrichtungen und Infrastruktur angegriffen. Die Hisbollah sagt, sie sei immer noch stark und in der Lage, „Aggressionen“ zu begegnen.

Es besteht also große Sorge, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Unseren Informationen zufolge führen libanesische Beamte Gespräche mit dem von den USA geleiteten Ausschuss, der die Waffenruhe überwacht, um zu versuchen, die Spannungen zu deeskalieren. Übersetzt mit Deepl.com

