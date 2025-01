https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraine-s-infamous-azov-battalion-eyes-english-speaking-recr



Asow, eine Freiwilligenbrigade mit einer jahrzehntelangen Geschichte, die in nationalistischen Ursprüngen verwurzelt ist, plant die Gründung eines „internationalen Bataillons“, um ihre Reihen zu stärken.

Die bekannteste Kampfeinheit der Ukraine sucht aktiv nach englischsprachigen Rekruten, da Kiew mit zunehmenden Herausforderungen auf dem Schlachtfeld konfrontiert ist, berichtete The Guardian am Freitag.

Azov, eine Freiwilligenbrigade mit einer jahrzehntelangen Geschichte, die in nationalistischen Ursprüngen verwurzelt ist, plant die Gründung eines sogenannten internationalen Bataillons, um ihre Reihen zu stärken, da die Ukraine sich dem vierten Jahr eines umfassenden Krieges mit Russland nähert, so die Nachrichten-Website.

Der Kommandeur der Einheit, der unter dem Rufzeichen Karl bekannt ist, betonte, dass sie sich auf die Rekrutierung von Personen mit militärischer Erfahrung konzentrieren, „weil die Ukraine kleiner als Russland ist“ und in einem „Kampf von internationaler Bedeutung“ jede erdenkliche Unterstützung benötigt.

Er behauptete weiter, dass „wir dafür kämpfen, dass Russland nicht näher an Europa heranrückt“, und fügte hinzu, dass eine Niederlage der Ukraine Moskau ermutigen könnte, Polen, die baltischen Staaten und andere Nationen zu bedrohen.

The Guardian berichtete, dass seit Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland 15 Briten getötet wurden, die als Soldaten oder Freiwillige dienten, darunter zwei, deren Tod kürzlich bekannt gegeben wurde. Dazu gehören Jordan Maclachlan, ein 26-jähriger Sanitäter aus Schottland, und Jake Waddington, ein 34-jähriger ehemaliger Soldat der britischen Armee und Mitglied der Internationalen Legion.

Seit Beginn des fast drei Jahre andauernden Konflikts in der Ukraine, bei dem bis Anfang Dezember 43.000 ukrainische Soldaten getötet wurden, haben sich zahlreiche Briten und andere westliche Staatsangehörige den Streitkräften der Ukraine angeschlossen.

Obwohl die Reise in die Ukraine, um sich den Streitkräften anzuschließen, für britische Staatsbürger nicht illegal ist, sofern sie nicht aktives Militärpersonal des Vereinigten Königreichs sind, wird dies laut dem Bericht nicht offiziell gefördert.

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace wies bereits darauf hin, dass Briten ohne militärische Ausbildung dem ukrainischen Militär nur begrenzten Nutzen bringen würden.

Nicht-Ukrainer, die sich Azov anschließen wollen, müssen sich einem strengen Rekrutierungsprozess unterziehen, der laut Karl Vorstellungsgespräche in Kiew, psychologische Untersuchungen und Lügendetektortests umfasst, um eine mögliche Infiltration durch russische Spezialeinheiten auszuschließen.

Die Grundausbildung dauert selbst für erfahrene Rekruten zwei bis drei Monate, in Gruppen von etwa 80 Personen. Die Ausbildung ist so konzipiert, dass sie die Realität auf dem Schlachtfeld der Ukraine widerspiegelt, das stark von Drohnen und Artillerie geprägt ist.

Karl wies darauf hin, dass sich „die Ausbildung einiger Soldaten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht wesentlich verändert hat“.

Nach der Ausbildung werden diejenigen, die sich dafür entscheiden zu bleiben, in Infanterie-Angriffseinheiten integriert, wobei Karl die mit solchen Aufgaben verbundenen Gefahren anerkennt.

Laut The Guardian operiert Azov derzeit in der Nähe von Toretsk in der Ostukraine, einer vom Krieg zerrissenen Stadt, die zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften aufgeteilt ist.

Die Nachrichten-Website deutete an, dass sich die Gesamtsituation an der Front verschlechtern dürfte, da die Präsidentschaft von Donald Trump zu einer Reduzierung oder Einstellung der US-Militärhilfe bei der Beendigung des Konflikts führen könnte.

Azov entstand 2014 als Freiwilligenmiliz, die pro-russische Kräfte bekämpfte. Einige ihrer frühen Anführer vertraten ultranationalistische und rechtsextreme Ideologien, was Russland dazu veranlasste, sie 2022 als terroristische Organisation einzustufen.

