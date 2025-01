https://www.palestinechronicle.com/war-crimes-hind-rajab-foundation-sends-1000-israeli-soldiers-names-to-icc/



Kriegsverbrechen – Hind Rajab Foundation übermittelt 1.000 Namen israelischer Soldaten an den IStGH

11. Januar 2025 Nachrichten

Israelische Soldaten verbrennen Kopien des Heiligen Korans in Khan Yunis. (Foto: Videomitschnitt)

Von Palestina Chronicle Staff

Eine in Brüssel ansässige Menschenrechtsgruppe hat dem IStGH über 1.000 Namen israelischer Soldaten vorgelegt, die sie durch ihre digitalen Fußabdrücke in Gaza, Libanon und Syrien mit Kriegsverbrechen in Verbindung bringen.

Die Namen von über 1.000 israelischen Soldaten wurden von der in Brüssel ansässigen Menschenrechtsorganisation Hind Rajab Foundation an den Internationalen Strafgerichtshof übermittelt, wie israelische Medien berichteten.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz verfolgt die Stiftung aktiv israelische Soldaten, die bei Militäreinsätzen in Gaza, im Libanon und in Syrien „digitale Fußabdrücke“ hinterlassen haben.

„Während des gesamten Krieges in Gaza haben israelische Soldaten nicht nur ihre physischen Fußabdrücke, sondern auch digitale Fingerabdrücke hinterlassen, indem viele von ihnen Videos und Fotos von sich selbst online gestellt haben – und manchmal unangemessenes Verhalten und potenzielle Kriegsverbrechen aufgezeichnet haben“, so Haaretz.

Die Stiftung wurde im vergangenen Jahr im Gedenken an Hind Rajab gegründet, ein fünfjähriges Mädchen, das bei einem israelischen Luftangriff auf ein Fahrzeug, in dem sich ihre Familie im Gazastreifen im Stadtteil Tel al-Hawa befand, getötet wurde. Die Stiftung soll das Muster der Straflosigkeit in Israel in Frage stellen.

Die Organisation wird von Aktivisten wie Diab Abu Jahjah und Karim Hassoun geleitet, die in Brüssel leben.

„In den letzten Monaten hat die Organisation die Namen von mehr als 1.000 israelischen Soldaten an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag geschickt, um sie wegen Kriegsverbrechen oder Völkermord vor Gericht zu stellen, darunter auch Israelis mit doppelter Staatsbürgerschaft“, berichtete Haaretz und fügte hinzu, dass dies ‚einer der größten Fälle werden könnte, die jemals vor dem IStGH verhandelt wurden‘.

Die von den Soldaten geteilten digitalen Inhalte dienen als wertvolle Beweismittel für anti-israelische Gruppen und dokumentieren möglicherweise Kriegsverbrechen.

Aktivisten können die Standorte von Soldaten identifizieren und detaillierte Ereigniszeitpläne rekonstruieren. Einige haben bereits persönliche Informationen über Soldaten veröffentlicht und sie so Schikanen und Drohungen ausgesetzt.

„Beamte des israelischen Außenministeriums – das sich ebenso wie das Justizministerium nicht zu diesem Artikel äußern wollte – haben keinen Plan und fordern die Soldaten auf, das Land schnell zu verlassen, bevor sie verhaftet werden können“, so Haaretz.

Berichten zufolge erhalten israelische Soldaten, von denen viele die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, dringende Anrufe von israelischen Behörden, in denen sie aufgefordert werden, nach Israel zurückzukehren, um mögliche rechtliche Schritte im Ausland zu vermeiden.

Haaretz berichtet, dass etwa 30 Soldaten vor Reisen gewarnt wurden, da die israelische Armee und das Außenministerium eine Spezialeinheit eingerichtet haben, um die rechtlichen Risiken für Soldaten, die einer internationalen Strafverfolgung ausgesetzt sind, zu überwachen und zu bewerten.

Andauernder Völkermord

Der andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, hat zu einer humanitären Krise von beispiellosem Ausmaß geführt. Da die Zahl der Todesopfer unter den belagerten und ausgehungerten palästinensischen Zivilisten täglich weiter steigt, wird Israel derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 mindestens 46.537 Palästinenser getötet und 109.571 verwundet.

Die Zahl der Opfer wird voraussichtlich weiter steigen, da mindestens 11.000 Menschen noch immer vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in ganz Gaza tot sind.

Der Krieg, den die Palästinenser „Operation Al-Aqsa Flood“ nennen, begann nach einer Militäroperation der Hamas auf israelischem Gebiet. Israel berichtet, dass bei dem ersten Angriff am 7. Oktober 1.139 seiner Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien haben jedoch Bedenken geäußert, dass eine beträchtliche Anzahl der israelischen Opfer durch „friendly fire“ während des Angriffs verursacht wurde.

Palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen berichten, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer in Gaza Frauen und Kinder sind. Die anhaltende Gewalt hat auch eine akute Hungersnot verschärft, wobei sich unter den Toten Tausende von Kindern befinden, was die Schwere der humanitären Katastrophe verdeutlicht.

Durch den Krieg wurden fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern in Gaza vertrieben, wobei die Mehrheit der Vertriebenen in die bereits überfüllte südliche Region des Gazastreifens gezwungen wurde. Die Bevölkerung in Gaza ist weiterhin in dem anhaltenden Konflikt gefangen und hat kaum Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

