Das britisch-französische Komplott zur Zerstückelung Russlands

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

25. Juni 2024

Nach der bolschewistischen Revolution hatten sich Großbritannien und Frankreich darauf geeinigt, die riesigen Ressourcen der Sowjetunion aufzuteilen und gleichzeitig jede Aussicht darauf zu neutralisieren, dass Moskau zu einem wichtigen internationalen antikapitalistischen Agitator wird.

Im Juni jähren sich einige wichtige Ereignisse des alliierten Überfalls auf die Sowjetunion, die heute im Westen kaum bekannt sind. Nämlich der Zeitpunkt, an dem das ganze unselige Projekt auf spektakuläre Weise zu scheitern begann. Der Verlust des zaristischen Verbündeten der Alliierten durch die Novemberrevolution 1917 und die umkämpften Bolschewiki, die Deutschland durch den Vertrag von Brest-Litowsk die politische und wirtschaftliche Hegemonie über Mittel- und Osteuropa zugestanden, führten ab Mai 1918 zu einer weitreichenden imperialen Intervention in den russischen Bürgerkrieg.

Die Bemühungen wurden von Großbritannien und Frankreich angeführt. Soldaten aus den beiden Kaiserreichen sowie aus der Tschechoslowakei, Estland, Griechenland, Italien, Japan, Lettland, Polen, Rumänien, Serbien und den USA wurden in großer Zahl eingesetzt und kämpften an der Seite der lokalen „weißen“ antikommunistischen Kräfte. Anfänglich weitgehend im Geheimen geführt, lief es im Juni 1919 so schlecht für die Invasoren, dass London offiziell eine 3 500 Mann starke „North Russian Relief Force“ in die Sowjetunion entsandte. Deren angebliche Aufgabe war es, die bedrohten britischen Stellungen im Land zu verteidigen.

Fast sofort wurde die „defensive“ Einheit jedoch für offensive Einsätze eingesetzt, um wichtige sowjetische Gebiete zu erobern, die Rote Armee zurückzudrängen und sich mit den weißrussischen Kräften zu verbinden. Dieser Vorstoß wurde jedoch gründlich zurückgeschlagen. Von diesem Zeitpunkt an verschlechterte sich die Lage der Alliierten rapide. Weißrussische Soldaten meuterten gewaltsam gegen ihre „Verbündeten“ und liefen zu den Bolschewiki über, während die einmarschierenden ausländischen Truppen aufgrund der schrecklichen Bedingungen auf dem Schlachtfeld einfach nicht mehr kämpfen wollten. Noch vor Ablauf des Monats begann der vollständige Rückzug des Westens.

Da es Großbritannien und Frankreich nicht gelang, die russische Revolution niederzuschlagen, verpassten sie eine historische Chance, den Bolschewismus in seiner Wiege zu ersticken“, wie Winston Churchill es treffend formulierte. Die beiden Länder hatten sich darauf geeinigt, die riesigen Ressourcen der Sowjetunion aufzuteilen und gleichzeitig jede Aussicht darauf zu neutralisieren, dass Moskau zu einem wichtigen internationalen antikapitalistischen Agitator werden könnte. Die Tatsache, dass die Invasionsmächte keine Lehren aus dem Debakel gezogen haben, und die Erinnerungen Russlands an die Masseninvasion sind zu einem nicht geringen Teil dafür verantwortlich, wo wir heute stehen.

Verlängerte Versklavung

Im März 1931 veröffentlichte der im Westen lebende, in Russland geborene Akademiker Leonid I. Strakhovsky eine bemerkenswerte Abhandlung mit dem Titel The Franco-British Plot to Dismember Russia. Der Autor stellte fest, dass „weder Großbritannien noch Frankreich bisher wichtige Dokumente veröffentlicht haben“, die sich auf die damalige Invasion der Alliierten bezogen. Dies ist auch über ein Jahrhundert später noch der Fall. Dennoch war Strakhovsky in der Lage, „die verblüffenden Pläne“ der Verschwörung von Paris und London „zur vollständigen Zerstückelung des russischen Reiches zu ihrem eigenen politischen und kommerziellen Vorteil“ zusammenzusetzen.

Diese Vereinbarung wurde in L’Accord Franco-Anglais du 23 Décembre 1917, définissant les zones d’action Française et Anglaise (Das anglo-französische Abkommen vom 23. Dezember 1917, in dem die französischen und britischen Zonen der direkten Kontrolle und des erweiterten Einflusses festgelegt wurden) festgeschrieben. Das Dokument legte „Einflusszonen“ für Großbritannien und Frankreich in der Sowjetunion fest. London erhielt die „Kosakengebiete, das Gebiet des Kaukasus, Armenien, Georgien und Kurdistan“. Paris erhielt „Bessarabien, die Ukraine und die Krim“. Der weißrussische Militärchef General Anton Denikin wird mit den Worten zitiert, dass „die Linie, die die Zonen trennt“, vom Bosporus bis zur Mündung des Don reiche:

„Diese merkwürdige Linie hatte aus strategischer Sicht überhaupt keinen Grund, da sie weder die südlichen Operationsrichtungen nach Moskau noch die Idee der Einheit des Kommandos berücksichtigte. Auch entsprach sie, indem sie das Land der Donkosaken in zwei Hälften teilte, nicht den Möglichkeiten einer rationellen Versorgung der südlichen Armeen und befriedigte eher die Interessen der Besetzung und Ausbeutung als die einer strategischen Deckung und Hilfe.“

Strakhovsky bemerkt, dass „ein Überblick über die wirtschaftlichen Ressourcen in den beiden Einflusszonen“ die Analyse Denikins untermauert. Die für die französische Vorherrschaft vorgesehenen Gebiete waren und sind „große Kornkammern“, und „die berühmte Kohleregion“ von Donezk, „wertlos“ für das kohlereiche Großbritannien, war „von großer Bedeutung für Frankreich“. Im Gegenzug erhielt London „alle russischen Ölfelder im Kaukasus“ und Regionen, die „eine enorme Menge an Holz“ produzierten. Großbritannien brauchte dringend alles ausländische Holz, das es zu dieser Zeit in die Hände bekam.

Strakhovsky kommentiert, dass das Abkommen vom Dezember 1917 „ein Bild organisierter wirtschaftlicher Durchdringung unter dem Deckmantel einer militärischen Intervention“ darstellte. An anderer Stelle zitiert er den regimekritischen US-Journalisten Louis Fischer: „Ein paralleles Abkommen verfügte in ähnlicher Weise über andere Teile Russlands.“ Trotzdem war Frankreich mit seinem Rohstoffgewinn „nicht zufrieden“. Beamte in Paris versuchten, General Denikin zu zwingen, einen Vertrag zu unterzeichnen, der, wenn die antibolschewistischen Kräfte die Oberhand gewonnen hätten, auf eine regelrechte „wirtschaftliche Sklaverei“ hinausgelaufen wäre, die „Russland auf Gedeih und Verderb ausgeliefert“ hätte.

Denikin ließ sich nicht überreden. Sein Nachfolger Pjotr Wrangel schon. Er akzeptierte außergewöhnliche Bedingungen, darunter das Recht Frankreichs, „alle Eisenbahnen im europäischen Russland während eines bestimmten Zeitraums auszubeuten“, das Pariser Monopol auf Moskaus Getreideüberschüsse und die Ölproduktion auf unbestimmte Zeit und ein Viertel der gesamten Kohleproduktion von Donezk „während eines bestimmten Zeitraums von Jahren“. Ein sowjetischer Schriftsteller, der in Strakhovskys Papier zitiert wurde, bemerkte dazu:

„Frankreich strebte eine verlängerte und möglichst allseitige Vorherrschaft über Russland an…ein Mittel zur verlängerten Versklavung Russlands.“

Halbe Maßnahmen

Die Beweggründe Großbritanniens für den Einmarsch in die Sowjetunion gingen über eine intuitive Abneigung gegen den Bolschewismus und den Wunsch hinaus, die rohstoffreichen Ländereien des zerfallenen russischen Reiches in die Verwaltung zu übernehmen: Nämlich Londons „Furcht vor der aufstrebenden Macht Russlands“ im 19. Jahrhundert, die zum „Great Game“ geführt hatte. Bei dieser Konfrontation in Zentralasien ging es darum zu verhindern, dass Indien – „das Juwel in der Krone“ des britischen Imperiums – in die wirtschaftliche und politische Einflusssphäre Moskaus fiel.

In bitterer Ironie bedeutete diese seit langem bestehende Sorge, dass Großbritanniens Strategie bei der sowjetischen Invasion gleichermaßen darauf abzielte, den Bolschewismus zu zerschlagen und gleichzeitig „die Wiederauferstehung des alten großen geeinten Russlands“ zu verhindern. Dieser Ansatz trug wesentlich zum Scheitern der gesamten Intervention bei. Strakhovsky stellt fest: „Großbritannien führte seinen Teil der Intervention in Russland mit Halbheiten durch, was den antibolschewistischen Kräften in ihrem Kampf für eine nationale Regierung sicherlich nicht geholfen hat. Er zitiert einen sowjetischen Schriftsteller:

„Sowohl im Norden als auch im Süden und in Sibirien war die Taktik der Engländer eindeutig durch ihren Wunsch gekennzeichnet, die russische Konterrevolution nur so weit zu unterstützen, wie es notwendig war, um eine Vereinigung Russlands einerseits unter den Bolschewiki und andererseits unter den [weißen] Anhängern des großen, einen unteilbaren Russlands zu verhindern.“

Es gab noch einen weiteren ironischen Bumerang für Großbritanniens gleichzeitige Kriegsführung und Verrat an der Sowjetunion. Das Papier schließt mit der Feststellung, dass ein zeitgenössischer parlamentarischer „Sonderbericht des Komitees zur Sammlung von Informationen über Russland“, der auf ausdrücklichen Befehl König Georgs V. erstellt wurde, feststellte, dass „die zahlreichen und fast einstimmigen Aussagen unserer Zeugen zeigen, dass die militärische Intervention der Alliierten in Russland dazu beigetragen hat, der sowjetischen Regierung Stärke und Zusammenhalt zu verleihen“:

„Bis zum Zeitpunkt der militärischen Intervention war die Mehrheit der russischen Intellektuellen den Alliierten und insbesondere Großbritannien gegenüber wohlgesonnen, aber danach war die Haltung des russischen Volkes gegenüber den Alliierten von Gleichgültigkeit, Misstrauen und Antipathie geprägt.“

Laut Strachowski war dies „der Lohn, den Großbritannien und Frankreich für ihren Versuch erhielten, Russland zu zerstückeln“. Eine ähnliche Dynamik ist auch heute im Gange, da der Stellvertreterkrieg in der Ukraine weitergeht. Je mehr völkermörderische, russenfeindliche Rhetorik von EU- und US-Beamten ausgeht und je mehr vom Westen geförderte Angriffe auf Moskau stattfinden, desto geschlossener stehen die Russen ihren Gegnern und sich selbst gegenüber.

Der Westen hat seit Beginn des Stellvertreterkriegs keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, Russland zu „balkanisieren“. Im Juli 2022 veranstaltete ein Gremium des Kongresses eine spezielle Veranstaltung über die „moralische und strategische Notwendigkeit“, das Land in leicht ausbeutbare Teile zu zerlegen. Es schlug vor, zu diesem Zweck lokale Separatistenbewegungen zu fördern. Ein Jahr später bereiste der italienische Journalist Marzio G. Mian Russland und war überwältigt von der nie zuvor dagewesenen Einigkeit der Bevölkerung. Ein typisch sanftmütiger akademischer Bekannter von ihm war „zum Krieger geworden“. Sie sagten:

„[Stalingrad] ist heute mehr denn je unser Bezugspunkt, ein unvergleichliches Symbol des Widerstands, der schlimmste Albtraum unserer Feinde. Wer immer es versucht, wird das Ende aller anderen erleben – der Schweden, Napoleons, der Deutschen und ihrer Verbündeten. Die Russen sind wie die Skythen: sie warten, sie leiden, sie sterben, und dann töten sie“.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Kit Klarenberg

Investigativer Journalist.

Russland und die NATO

Während die drakonischen Sanktionen des Westens gegen Russland die weltweite Wirtschaftskrise verschärfen und die russischen Truppen trotz des Zustroms von Militärhilfe in die Ukraine immer mehr an Boden gewinnen, wird die direkte Beteiligung der USA an den über Osteuropa verteilten Biolabors und das Auftauchen von Neonazi-Gruppen aufgedeckt… Wie werden sich die Dinge entwickeln?

