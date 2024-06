https://www.middleeasteye.net/opinion/what-terror-case-against-arundhati-roy-says-about-india





Der „Terror“-Fall gegen Arundhati Roy und was er über Indien aussagt

Von Azad Essa

24. Juni 2024

Hier geht es um mehr als nur um das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Abdriften in den Faschismus, vor dem die gefeierte Autorin gewarnt hatte, ist eingetreten

Am 14. Juni gaben die indischen Behörden grünes Licht für die strafrechtliche Verfolgung der gefeierten indischen Schriftstellerin Arundhati Roy wegen ihrer Äußerungen über Kaschmir aus dem Jahr 2010.

Roy, eine mit dem Booker-Preis ausgezeichnete Autorin und Aktivistin, wurde wegen Aufwiegelung und Störung der sozialen Harmonie gemäß Abschnitt 45 (1) des Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), dem indischen Gesetz zur Terrorismusbekämpfung, angeklagt.

Der Gouverneur von Delhi, VK Saxena, nannte auch den 70-jährigen ehemaligen kaschmirischen Professor Sheikh Showkat Hussain wegen seiner Äußerungen zu Kaschmir, die er auf derselben Veranstaltung in Neu-Delhi gemacht hatte.

Es hätten noch weitere Personen genannt werden können, aber sie sind entweder bereits im Gefängnis oder tot.

Die absurden Entwicklungen in Neu-Delhi kommen nur wenige Tage, nachdem Premierminister Narendra Modi, wenn auch mit geringerem Vorsprung, an die Macht zurückgekehrt ist, was einige Liberale in Indien gehofft hatten, um den Abstieg des Landes in den Faschismus und Autoritarismus zu stoppen.

Gestern waren es „einwandernde“ Muslime. Heute ist es eine der berühmtesten literarischen Ikonen der Welt.

Stattdessen ist der hindunationalistische Staat bereits wieder damit beschäftigt, seine rechte Basis aufzurütteln, indem er sie an die „antinationalen“ Dämonen erinnert, die weiterhin in seiner Mitte lauern.

Gestern waren es „infiltrierende“ Muslime. Heute ist es eine der berühmtesten literarischen Ikonen der Welt.

Und wie der Staat sehr wohl weiß, kann man wenig dagegen tun.

Der Angriff auf den 62-jährigen Roy hat bereits ein Medienspektakel in der indischen und internationalen Presse ausgelöst.

Doch abgesehen von den bis zum Erbrechen wiederholten Erklärungen über den „Tod der Demokratie“ und die Absurdität der Überwachung der freien Meinungsäußerung durch die hindu-nationalistische indische Regierung, ist das, was uns dieser Angriff auf diesen außergewöhnlichen Schriftsteller und Denker über den indischen Staat und seine Bemühungen, seine eigene Geschichte zu verbergen, sagt, wahrscheinlich nicht allen bewusst.

Lassen Sie mich das erklären.

Eine Veranstaltung zu Kaschmir

Es war in jeder Hinsicht ein historisches Ereignis.

Diejenigen, die an der Veranstaltung „Azadi: Der einzige Weg“ im Oktober 2010 im Auditorium der Litte Theatre Group teilgenommen haben, erinnern sich, dass es bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Sie standen auf Zehenspitzen in den hinteren Reihen, saßen im Schneidersitz in den Gängen und reckten ihre Köpfe, um zuzuhören. Der Saal, der für 327 Personen ausgelegt ist, fasste problemlos mehr als 500 Personen.

Die Veranstaltung, die von einer in Indien ansässigen Gruppe namens Komitee für die Freilassung politischer Gefangener (CRPP) organisiert wurde, war eine dringende Maßnahme nach den monatelangen Unruhen in Kaschmir gegen die indische Herrschaft im Sommer 2010.

Die Ermordung des 17-jährigen Tufail Mattoo hatte die Menschen zu einem Aufstand auf die Straße gebracht, der vom indischen Staat mit einer brutalen Niederschlagung beantwortet wurde.

Der Junge war auf dem Heimweg von der Schule, als ein von einem indischen Polizisten abgefeuerter Tränengaskanister ein Loch in seinen Schädel riss.

Mehr als 120 junge Zivilisten, zumeist Jungen, wurden auf den Straßen von indischen Truppen getötet.

In ihrem Kommuniqué zu der Veranstaltung erklärte das CRPP, es habe die öffentliche Diskussion organisiert, um die Inder darüber zu informieren, wie ihre Regierung sie in Bezug auf Kaschmir getäuscht habe. In seiner Einführung sagte SAR Geelani, ein Kaschmiri und damals amtierender Präsident des CRPP, das Komitee habe versucht, die Bedingungen des Konflikts zu klären, zu erklären, was azadi (Freiheit) bedeute, und klarzustellen, dass es Sache der Menschen in Kaschmir sei, ihre Zukunft zu bestimmen.

Mehrere Redner waren anwesend, darunter Hussain, Roy und Syed Ali Shah Geelani, Vorsitzender der Hurriyat-Konferenz, deren Mandat die Forderung nach Freiheit von Indien ist.

Auch andere Redner erinnerten die Zuhörer daran, dass Kaschmir nicht das einzige Anathema für die „indische Nation“ sei.

Schließlich gebe es noch andere Gebiete wie Manipur, Nagaland und Assam, die mit immenser staatlicher Unterdrückung zu kämpfen hätten.

Als Roy schließlich das Wort ergriff, legte sie die Fakten dar.

In ihrem charismatischen, rhapsodischen Stil erzählte sie, wie sie wiederholt gefragt wurde, ob Kaschmir ein integraler Bestandteil Indiens sei, worauf sie unmissverständlich antwortete: „Kaschmir war nie ein integraler Bestandteil Indiens“, und fügte hinzu, dass Delhi dies selbst zugegeben habe, indem es die Angelegenheit vor die Vereinten Nationen brachte.

Anschließend unterstrich sie, wie Indien aus der Asche der Kolonialherrschaft aufgestiegen und zu einem eigenen kolonialen Gebilde geworden sei.

„Die Briten zeichneten 1899 die Landkarte Indiens – dieses Land [Indien] wurde also in dem Moment, in dem es unabhängig wurde, zu einer Kolonialmacht, und der indische Staat hat in Manipur, in Nagaland, in Mizoram, in Kaschmir, in Telangana, während des Naxalbari-Aufstandes, in Punjab, in Hyderabad, in Goa, in Junagarh militärisch interveniert“, sagte Roy.

Sie fuhr fort und nahm Indiens Selbstverständnis als „säkularer Staat“ aufs Korn.

„Wir wissen heute, dass das Wort ‚Säkularismus‘, mit dem der indische Staat um sich wirft, ein hohles Wort ist, denn man kann nicht 68.000 kaschmirische Muslime töten und sich dann einen säkularen Staat nennen“, sagte Roy und bezog sich dabei auf die Zahl der Toten in Kaschmir seit 1990.

Die Veranstaltung wurde natürlich aufgezeichnet und in der indischen Presse breit berichtet.

Wochen nach der Veranstaltung wurde Roy zusammen mit Hussain, SAR Geelani und Syed Ali Shah Geelani bei der Polizei wegen Volksverhetzung angezeigt.

Daraufhin verfasste Roy eine bemerkenswerte Riposte in der indischen Tageszeitung The Hindu.

In ihrem Artikel „Sie können auch Jawaharlal Nehru posthum anklagen“ zählte sie alle Male auf, in denen Nehru, Indiens erster Premierminister, in der Anfangsphase des Konflikts 1947 eingeräumt hatte, dass Kaschmir kein integraler Bestandteil Indiens sei.

Zum Zeitpunkt der Teilung des Subkontinents im August 1947 war Kaschmir ein Fürstentum, das sich noch nicht für einen Anschluss an Indien oder Pakistan entschieden hatte.

Doch zwei Monate später trat der Maharadscha vorübergehend Indien bei und erhielt im Gegenzug Hilfe gegen pathanische Kämpfer, die in die Region gekommen waren, um seinen Angriff auf die mehrheitlich muslimische Bevölkerung herauszufordern, was zu einer Reihe von Massakern und ethnischen Säuberungen führte, die mehr als 200.000 Muslimen das Leben kosteten und Hunderttausende vertrieben.

In ihren Ausführungen hob Roy hervor, wie Indien aus der Asche der Kolonialherrschaft auferstanden war, um zu einem eigenen kolonisierenden Gebilde zu werden

Historiker bezeichnen dieses Grauen als das Massaker von Jammu.

Zunächst stimmte Indien dem Prinzip eines Plebiszits zu, doch mit der Zeit änderte sich dies. Der indische nationalistische Slogan „Kaschmir gehört zu Indien“ wurde nicht anders als „Algerien gehört zu Frankreich“, wie es der französische Präsident Francois Mitterand formulierte.

In ihrer Antwort auf den Vorwurf der Volksverhetzung spielte Roy auf die Kommunikation zwischen dem damaligen Premierminister Nehru und der pakistanischen Regierung an.

„In seinem Telegramm … sagte Nehru: ‚Ich möchte klarstellen, dass die Frage der Hilfe für Kaschmir in dieser Notlage in keiner Weise darauf abzielt, den Staat zu einem Beitritt zu Indien zu bewegen. Unsere Ansicht, die wir wiederholt öffentlich kundgetan haben, ist, dass die Frage des Beitritts eines umstrittenen Gebiets oder Staates in Übereinstimmung mit den Wünschen der Bevölkerung entschieden werden muss, und wir halten an dieser Ansicht fest“, schrieb Roy.

In einem weiteren Telegramm an den pakistanischen Premierminister erklärte Pandit Nehru: „Wir haben den Beitritt Kaschmirs zu Indien auf Bitten der Regierung des Maharadschas und der zahlreichsten repräsentativen Volksorganisation in dem mehrheitlich muslimischen Staat akzeptiert“. Schon damals wurde der Beitritt unter der Bedingung akzeptiert, dass das Volk von Kaschmir über den Beitritt entscheiden würde, sobald Recht und Ordnung wiederhergestellt sind. Es steht ihnen frei, sich dann einem der beiden Dominions anzuschließen“, fügte sie hinzu.

Sie fuhr fort, mehrere andere Kommuniqués von Nehru aufzuzählen, die die Fakten der Zwangsherrschaft Indiens über Kaschmir bestätigten.

Das spielte keine Rolle. Als jemand, der sich konsequent gegen große Staudammprojekte gewehrt, Delhis Atomtests abgelehnt und Literaturpreise der Regierung abgelehnt hat, wurde sie dennoch vom Mainstream, einschließlich der Kongresspartei und der Bharatiya Janata Party (BJP), verurteilt.

Doch dann legte sich der mediale Sturm schließlich. Der Fall wurde weder weiterverfolgt noch zurückgezogen, sondern auf einen anderen Tag verschoben.

Dann kam Modi

Als Modi 2014 Premierminister wurde, machte sich seine neu installierte hindunationalistische Regierung sofort daran, die letzten Reste der Demokratie, die Indien zumindest die Illusion einer Demokratie gegeben hatten, zu zerstören.

Die Justiz wurde angegriffen, die Medien wurden gekapert und die Zivilgesellschaft zur Unterwerfung gezwungen. Unter Modi wandelte sich Indien von einem Staat mit Hindu-Mehrheit (trotz seines angeblichen Säkularismus) zu einem Hindu Rashtra oder einem Hindu-Staat nach dem Vorbild einer Ethnokratie, ähnlich wie Israel.

Und wie Israel hat auch Indien demokratische Prozesse und Institutionen wie Wahlen, die Zivilgesellschaft, die Presse und die Justiz weiterhin umgangen. Diese Institutionen wurden ausgehöhlt und folgen dem Diktat des hinduistischen Mehrheitswahlrechts.

Im Falle Israels ist es eine Nation für Juden. In Indien ist es eine Nation für Hindus. Alle, die nicht in diese Kategorien fallen, sind Bürger zweiter Klasse und entbehrlich. Modi gelang es, den Citizenship Amendment Act (CAA) durchzusetzen und die Staatsbürgerschaft für Flüchtlinge von der Religion abhängig zu machen.

Die Regierung nutzte das UAPA als Mittel, um abweichende Meinungen unter dem Vorwand der „nationalen Sicherheit“ zu unterdrücken.

Die Nivellierung der Zivilgesellschaft unter Modi war so schlimm, dass sogar das indische Büro von Amnesty International geschlossen werden musste. Das einzige andere Amnesty-Länderbüro, das geschlossen werden musste, war in Russland.

Auch mehrere Menschenrechtsorganisationen haben Indiens Demokratie entweder herabgestuft oder vor zunehmendem Autoritarismus gewarnt und sogar einen Völkermord an Muslimen in Indien in Aussicht gestellt.

Selbst der jüngste Bericht des US-Außenministeriums über die Religionsfreiheit rügt Indien wegen seiner Behandlung religiöser Minderheiten. Ein Jahr zuvor hatte das US Holocaust Memorial Museum davor gewarnt, dass die Gefahr von Massengrausamkeiten gegen religiöse Minderheiten in Indien zunehme.

Mit anderen Worten: Indiens „demokratischer Abstieg“ ist kein gut gehütetes Geheimnis mehr, auch wenn die westliche Mainstream-Presse immer noch wenig darüber berichtet.

Wie die Mainstream-Medien bestätigen würden, ist es besonders schwierig, Bilder von Selbstjustizlern zu ignorieren, die durch die Straßen ziehen und Muslime lynchen, weil sie eine Hindu-Frau geheiratet haben oder weil sie verdächtigt werden, Rindfleisch mit sich zu führen oder zu essen, oder wenn der Premierminister selbst Muslime öffentlich als „Eindringlinge“ bezeichnet.

Aber während der Aufstieg des Hindu-Nationalismus auch westliche Ufer erreicht und naive Überraschung hervorgerufen hat, ist es unwahrscheinlich, dass sich der liberale Diskurs über den Angriff auf Roy darauf konzentrieren wird, was sie über Indien gesagt hat, und nicht auf ihr Recht zu sprechen.

Die reflexartige Reaktion, die so genannten jüngsten Probleme Indiens auf den Aufstieg des Hindu-Nationalismus zu reduzieren, wird dem Indien, dem Roy so viel Zeit ihres Lebens gewidmet hat, um es zu enthüllen, nicht gerecht.

Hier geht es um mehr als nur um das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Die Ausnahme Kaschmir

Bald ist es neun Monate her, dass Israels völkermörderischer Krieg gegen die Palästinenser in Gaza begann.

Eine der wichtigsten Enthüllungen dieses Krieges im Westen war die Konsolidierung dessen, was als „Palästina-Ausnahme“ für die Redefreiheit bekannt ist.

Universitätsprofessoren wurden beurlaubt, Studenten suspendiert, Demonstranten verhaftet, Café-Mitarbeiter entlassen und preisgekrönte Krankenschwestern gefeuert – alles im Namen des Widerstands gegen den Völkermord.

Vor einigen Tagen, inmitten des Völkermords an den Palästinensern, forderte ein rechtsgerichteter indischer Kommentator eine „israelähnliche“ Lösung für Kaschmir

In Indien war Kaschmir schon vor Modi immer die Ausnahme.

Unter Modi haben sich diese Verwerfungen natürlich vertieft – die Anwendung des UAPA wurde ausgeweitet -, da der faschistische Staat noch unsicherer geworden ist und verzweifelt versucht, eine Einheitlichkeit des Denkens, des Verhaltens und der Loyalität gegenüber dem lieben Führer zu erreichen.

Die Beendigung des halbautonomen Status von Kaschmir und die Annexion von Kaschmir – wie bei der Beendigung von Artikel 370 und Artikel 35A – war ein zentrales Thema in Modis Wahlkampf 2019.

Wie Hindu-Nationalisten deutlich gemacht haben, ist Kaschmir nach wie vor das Fundament der hindu-nationalistischen Vision eines Akhand Bharat oder ungeteilten Indiens. Modis Vorgehen im Jahr 2019 ebnete daher den Weg für Inder, sich legal in Kaschmir niederzulassen.

Dies würde den Traum der indischen Nationalisten vom demografischen Wandel in Kaschmir erleichtern. Ende 2019 prahlte ein indischer Gesandter in New York damit und versprach, das israelische Siedlermodell in Kaschmir nachzuahmen. Vor einigen Tagen, inmitten des Völkermords an den Palästinensern, forderte ein rechter indischer Kommentator eine „israelähnliche“ Lösung für Kaschmir.

Doch so sehr es hier darum geht, Roy (und Hussain) wegen ihrer abweichenden Meinung ins Visier zu nehmen, so unvollständig ist diese Geschichte, wenn man sich nicht mit den ursprünglichen Mythen der indischen Demokratie auseinandersetzt oder mit der Art und Weise, in der Indien routinemäßig Kaschmiris oder diejenigen, die es wagen, mit ihrer Sache zu sympathisieren, dämonisiert, um den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

Es stellt sich die Frage: Selbst wenn die absurde Anklage gegen Roy nur dazu dient, die hindunationalistische Basis aufzurütteln und ein Medienspektakel zu inszenieren, und der Staat keine Verhaftung oder strafrechtliche Verfolgung vornimmt, wie wollen indische Liberale und die internationale Gemeinschaft dann die Hunderte von Menschen erklären, die bereits in Kaschmir unter dem UAPA oder dem Public Safety Act (PSA) inhaftiert sind, meist ohne Anklage?

Seit Jahrzehnten gibt es in Kaschmir Sondergesetze wie den Armed Powers Special Powers Act (AFPSA), die es der indischen Armee erlauben, auf „bloßen“ Verdacht hin zu schießen oder Personen zu verhaften. Und das hat sie getan. Zehntausende sind getötet worden. Tausende andere sind verschwunden. Seit den 2010er Jahren setzen die indischen Truppen Granaten ein, um Menschen zu verstümmeln und blind zu machen.

Was wird aus den bekannten und weniger bekannten Aktivisten der Zivilgesellschaft wie Khurram Parvez, Journalisten wie Irfan Mehraj und vielen anderen? Was ist mit den weiblichen politischen Gefangenen aus Kaschmir in Tihar, wie Asiya Andrabi, Sofi Fehmeeda und Nahida Nasreen? Was ist mit dem Entzug der Pässe von kaschmirischen Journalisten und Aktivisten, weil sie es gewagt haben, über die Situation zu berichten, oder mit der Kriminalisierung mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen vor Ort?

Im Jahr 2022 fanden mehr als 36 Prozent aller Fälle, in denen das UAPA zur Anwendung kam, allein in Jammu und Kaschmir statt.

Männer und Frauen werden einfach aufgegriffen und monatelang ohne Grund festgehalten.

Und wenn wir uns für einen Moment von Kaschmir entfernen und bedenken, dass daneben mehrere indische Gefangene aus Gewissensgründen inhaftiert sind, wie Umar Khalid und Sharjeel Imam, die beide der Volksverhetzung unter dem UAPA angeklagt sind; die Menschenrechtsaktivisten Rona Wilson, Arun Ferreira, Hany Babu und Surendra Gadling, die alle angeklagt sind, während der Bhima Koregaon-Gewalt im Jahr 2018 einen Aufstand gegen die Regierung geplant zu haben.

Ihre Fälle sind auch so offensichtlich absurd, dass die Washington Post sogar herausfand, dass zwei der Angeklagten – Wilson und Gadling – von einem Hacker Material auf ihren elektronischen Geräten platziert hatten und sich trotzdem nichts änderte.

Das Abdriften in den Faschismus, vor dem Roy gewarnt hatte, in dem „wirtschaftlicher Totalitarismus“ das Leben der Armen beherrscht und Schlagworte wie „Entwicklung“ als Deckmantel für Extraktion, Ausbeutung und Kolonialisierung dienen, ist eingetreten.

Schließlich war es Roy, der als einer von wenigen in Indien auf die Verflechtung zwischen dem Großkapital und der Ausbreitung des Hindu-Nationalismus hinwies, die Nähe Delhis zu Israel und den USA in Fragen der militärischen und geopolitischen Ambitionen hervorhob und vor dem Marsch in einen Militärstaat warnte.

Auf diese Weise gehört Roy zu einer Legion von Abweichlern, deren Erinnerung an die Stimmung der Nation rüttelt, die auf dem Mythos des Antikolonialismus und der Gleichmacherei von Gandhi und Nehruv aufbaut.

Aber letztendlich ist Indien nur ein großer Tyrann, der auf Fragmenten selektiver Erinnerung und kollektiver Amnesie aufbaut.

Wird Roy angeklagt, droht ihm eine Gefängnisstrafe. Und das könnte ein mühsamer, ermüdender, ja grausamer Kampf werden.

Aber wie sie Ihnen selbst sagen würde, ist dieses aufrührerische Herz nicht allein. Sie ist ein Teil des Kampfes um die Wahrheit in einem Land der tausend Fiktionen.

