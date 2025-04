https://thecradle.co/articles/lebanons-disarmament-dilemma-the-battle-for-palestinian-camps



Das Dilemma der Entwaffnung im Libanon: Der Kampf um die palästinensischen Lager

Die Eile der libanesischen Regierung, palästinensische Fraktionen zu entwaffnen, ist der Auftakt zu einer umfassenderen Kampagne gegen die Hisbollah, bei der Washington und Ramallah hinter den Kulissen eine Schlüsselrolle spielen.

Der Palästina-Korrespondent von The Cradle

21. APRIL 2025

Im Libanon läuft eine stille, aber strategisch wichtige Kampagne zur Entwaffnung palästinensischer Flüchtlingslager, die seit langem als autonome Zonen mit eigenen politischen und militärischen Hierarchien gelten.

Dabei geht es nicht nur um die innere Sicherheit des Libanon. Laut Quellen, die sowohl libanesischen als auch palästinensischen Fraktionen nahestehen, handelt es sich um einen „Versuchsballon“ für eine Maßnahme, von der sich viele in Washington und Tel Aviv die Neutralisierung des Waffenarsenals der Hisbollah erhoffen.

Indem sie die Lager zum ersten Schauplatz der Entwaffnung machen, suchen westliche Akteure nach einer kostengünstigen und risikoarmen Möglichkeit, die Reaktionen vor Ort zu testen. Wenn es der libanesischen Regierung gelingt, diese Lager ohne gewaltsamen Widerstand zu entwaffnen, könnte dies einen Präzedenzfall für eine größere Konfrontation mit der Hisbollah schaffen.

Umgekehrt würde ein Scheitern die Grenzen der staatlichen Kontrolle offenbaren und die politischen Folgen auf andere Bereiche verlagern. In den Augen vieler Beobachter handelt es sich hierbei nicht nur um eine libanesische Angelegenheit, sondern um eine Frage, die eng mit den regionalen Machtverhältnissen und der umfassenderen Agenda der Neutralisierung des Widerstands gegen die Interessen Israels und der USA in der Region verbunden ist.

Quellen im libanesischen Militärgeheimdienst berichten The Cradle, dass es trotz des Drucks aus Washington noch keine kohärente amerikanische Strategie für die palästinensischen Lager gibt. Die unmittelbare Priorität der USA bleibt die Hisbollah, während Israel weiterhin die Operationen vor Ort leitet. Allerdings hat die Instrumentalisierung der Entwaffnung der Lager bereits begonnen, insbesondere in den libanesischen Medien und diplomatischen Kreisen.

Palästinensische Quellen weisen auch darauf hin, dass die USA eine „Pilotphase“ für die Entwaffnung in ausgewählten Lagern – möglicherweise zunächst in Ain al-Hilweh und Burj al-Shamali – fördern, um den Widerstand und die Reaktionen zu testen.

Ramallahs stilles Bündnis mit Beirut

Ein wenig beachteter Besuch von Majid Faraj, dem Chef des Geheimdienstes der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), in Beirut im vergangenen Monat zeigte die Bereitschaft Ramallahs, die Entwaffnung der Lager zu unterstützen. Faraj traf sich hinter verschlossenen Türen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern. Im Mittelpunkt der Gespräche stand Berichten zufolge das Angebot der PA, den Entwaffnungsprozess zu überwachen und die Sicherheitsverantwortung in den Lagern zu übernehmen.

Faraj setzte sich auch für umfassende Veränderungen innerhalb der palästinensischen Botschaft in Beirut ein und sprach sich für die Absetzung von Botschafter Ashraf Dabour aus. Obwohl libanesische Beamte dies unter Verweis auf den heiklen Zeitpunkt ablehnten, spiegelt Farajs Agenda den Versuch der PA wider, ihren Einfluss im Libanon durch die Marginalisierung rivalisierender Fraktionen, insbesondere der Hamas, zu stärken.

Darüber hinaus bot Faraj eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten der PA und den libanesischen Behörden an, insbesondere bei den von Ramallah als „Terrorismusbekämpfung“ bezeichneten Maßnahmen. Die libanesische Seite äußerte Berichten zufolge Vorbehalte, da die Hisbollah und andere Fraktionen die Einstufung der PA als feindlich betrachteten.

Libanesische Geheimdienstquellen teilten The Cradle mit, dass die PA diskret Informationen über die Netzwerke der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) im Libanon gesammelt habe.

Palästinensische Widerstandsgruppen im Libanon sagen, die Hisbollah habe mitgeteilt, dass die UN-Resolution 1701 – die ursprünglich nach dem Krieg von 2006 gegen die Hisbollah gerichtet war – auch für palästinensische Gruppierungen im Südlibanon gelten solle. Diese Annäherung deutet auf eine konzertierte Aktion hin, um unter internationalem Deckmantel die universelle Geltung des Entwaffnungsrahmens durchzusetzen.

Hisbollah, Hamas und die Kalkulation der Lager

Die jüngsten Verhaftungen von Hamas-nahen Aktivisten durch den libanesischen Militärgeheimdienst nach Raketenangriffen aus dem Südlibanon auf Nordisrael zeigen, wie hoch der Einsatz ist. Palästinensische Quellen bestätigen gegenüber The Cradle, dass mehrere Hamas-Führungsfiguren stillschweigend festgenommen wurden, wobei sowohl der libanesische Staat als auch der Widerstand die Ereignisse heruntergespielt haben, um eine öffentliche Debatte zu vermeiden.

Palästinensische Quellen berichten, dass diese Verhaftungen gegen mehrere Militärkommandanten der Hamas gerichtet waren und Teil einer Untersuchung der jüngsten Raketenangriffe auf das besetzte Palästina waren. Der libanesische Militärgeheimdienst soll in Abstimmung mit übergeordneten Sicherheitszielen gehandelt haben, wobei die Angelegenheit geheim gehalten wurde, um eine öffentliche Kontroverse zu vermeiden.

Die Entscheidung, die Verhaftungen geheim zu halten, wurde durch ähnliche Entwicklungen in Jordanien beeinflusst, wo Personen wegen des Verdachts auf Raketenangriffe festgenommen wurden und Spekulationen laut wurden, sie hätten im Libanon technische und sicherheitsrelevante Schulungen erhalten. Widerstandsgruppen befürchten, dass die Verhafteten ohne Garantien ermordet werden könnten, was die interne Behandlung der Angelegenheit durch die Fraktionen noch dringlicher macht.

Die Festnahmen stehen Berichten zufolge im Zusammenhang mit Vorbereitungen für künftige Operationen, darunter Trainingslager und Koordinierungsaktivitäten. Während Ramallah solche Aktivitäten als „Terrorismus“ bezeichnet, betrachten die Hisbollah und andere sie als legitimen Widerstand – was die unterschiedlichen Strategien der Palästinenser und die Spannungen im Zusammenhang mit den Entwaffnungsbemühungen unterstreicht.

Erschwerend kommen Berichte über geheime Ausbildungslager hinzu, die mit der Hamas und anderen Gruppierungen im libanesischen Bekaa-Tal und in südlichen Bezirken in Verbindung stehen, wo die Zusammenarbeit mit der Hisbollah seit dem Gaza-Krieg, der die Widerstandsstimmung in der Region wieder angefacht hat, Berichten zufolge intensiviert wurde. Diese Dynamik wird von US-Beamten als potenzielle „Proxy-Kette“ angesehen, die den iranischen Einfluss von Gaza bis in den Libanon ausdehnt.

Salam balanciert zwischen den Fronten und US-Anreizen

Die erste Amtszeit von Premierminister Nawaf Salam ist geprägt von einer sorgfältig orchestrierten Kampagne gegen die palästinensischen Lager. Salam hat das Libanesisch-Palästinensische Dialogkomitee wiederbelebt, ein Gremium zur Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten.

Ursprünglich wurde Dr. Bassel al-Hassan mit der Leitung dieses Komitees betraut, um eine Vision zu fördern, die den schrittweisen Abzug von Waffen, die Aufhebung der Autonomie der Lager und die vollständige Integration in das libanesische Zivilleben vorsah.

Salam ersetzte ihn jedoch abrupt durch Ramez Dimashkieh, einen ehemaligen Botschafter mit engen Verbindungen zu proamerikanischen Netzwerken. Dieser Schritt löste heftige Reaktionen unter den palästinensischen Fraktionen aus, zumal der Titel der Position in „Leiter der libanesischen Arbeitsgruppe zur Lösung der palästinensischen Flüchtlingsfrage“ geändert wurde, wobei jeglicher Hinweis auf einen Dialog wegfiel – was auf einen einseitigen Ansatz des Libanon hindeutet.

Unterdessen haben US-Beamte geheime Treffen mit libanesischen Vertretern abgehalten, um die Möglichkeit einer dauerhaften Umsiedlung palästinensischer Flüchtlinge in den Libanon zu prüfen – historisch gesehen eine politisch brisante rote Linie für den Staat, da dies das empfindliche konfessionelle Gleichgewicht im Libanon verändern und palästinensischen Flüchtlingen möglicherweise ihr „Rückkehrrecht“ nehmen würde.

Berichten zufolge wurden wirtschaftliche Anreize in Höhe von 2 bis 5 Milliarden US-Dollar angeboten, um Wohnraum, Infrastruktur und Berufsausbildung für Palästinenser zu finanzieren, im Gegenzug für einen legalen Status und die Entwaffnung. Die Gespräche wurden durch Vermittler koordiniert, wobei Hassan vor seiner Entlassung als Vermittler fungierte.

Laut Quellen, die den Verhandlungen nahestehen, strebt Washington die Einrichtung eines gemeinsamen libanesisch-palästinensischen Sicherheitsausschusses für die Lager an und hat Salam ermutigt, eine Medienkampagne zu starten, um die „sozialen und wirtschaftlichen Vorteile“ der Integration hervorzuheben. Salam sieht sich jedoch wachsendem politischen Widerstand gegenüber, auch aus den Reihen seines eigenen Kabinetts.

Rechtliche und identitätsbezogene Fallstricke: biometrische Ausweise und Arbeitsgenehmigungen

Die Regierung prüft eine Reihe umstrittener Maßnahmen, mit denen die palästinensische Identität im Libanon reguliert und möglicherweise neu definiert werden soll. Zu den umstrittensten gehört der Vorschlag für biometrische Magnetausweise, die Palästinensern das Recht auf Arbeit ohne vorherige Genehmigung gewähren würden. Kritiker warnen, dies könne ein Trojanisches Pferd für die Umsiedlung sein, das den Flüchtlingen ihren politischen Status effektiv entzieht.

Palästinensische Fraktionen befürchten, dass diese Ausweise keine Angabe zur ursprünglichen Staatsangehörigkeit der Inhaber enthalten könnten, was symbolisch und rechtlich gesehen ihr Recht auf Rückkehr auslöschen würde. Es werden Vergleiche zu den jüngsten Veränderungen in Syrien gezogen, wo palästinensischen Flüchtlingen Berichten zufolge Pässe ausgestellt wurden, die mit denen syrischer Staatsbürger identisch sind und aus denen der Status „Flüchtling“ stillschweigend entfernt wurde.

Der Dialogausschuss überprüft auch das Gesetz von 2001, das Palästinensern den Besitz von Eigentum verbietet. Ein Vorschlag, Palästinensern den Besitz einer einzigen Wohnung zu erlauben – ohne das Recht, diese zu verkaufen oder zu vermieten – wird derzeit diskutiert. Obwohl dies als Geste der Rechte dargestellt wird, sehen viele Fraktionen darin einen Weg, soziale Stabilität im Austausch für politische und militärische Zugeständnisse zu erreichen.

Salam hat die Ministerien außerdem angewiesen, Möglichkeiten für einen besseren Zugang der Palästinenser zu öffentlichen Schulen und risikoarmen Arbeitsbereichen wie Landwirtschaft und Bauwesen zu prüfen. Diese Pläne stoßen jedoch auf Widerstand von Gewerkschaften und politischen Gruppierungen, insbesondere unter Christen, die demografische Veränderungen befürchten. Der Ausschuss hat ein befristetes Programm für Arbeitsgenehmigungen vorgeschlagen, um die Auswirkungen zu prüfen.

Aouns Doktrin der Sicherheit zuerst

Während Premierminister Salam von Ausgewogenheit spricht, vertritt Präsident Joseph Aoun eine härtere Linie. Als ehemaliger Armeechef und jetziger Staatschef ist Aoun der Ansicht, dass Entwaffnung jeder Diskussion über Rechte vorausgehen muss. Seine früheren Bemühungen um eine Kontrolle der Waffen in Ain al-Hilweh und Nahr al-Bared stießen auf Widerstand, doch er setzt sich weiterhin für ein staatliches Gewaltmonopol ein.

Während seiner Zeit als Kommandeur der libanesischen Streitkräfte (LAF) engagierte sich Aoun in gemeinsamen Initiativen mit der UNIFIL und palästinensischen Fraktionen, darunter das Projekt „Community Police“, das auf die inneren Sicherheit der Lager abzielt. Das teilweise von den USA finanzierte Projekt wurde jedoch aufgrund von Befürchtungen, dass die neue Trump-Regierung aggressivere Optionen bevorzugen könnte, auf Eis gelegt.

Jüngste Aktivitäten in der Nähe der Lager deuten auf eine erneute Dringlichkeit hin. Augenzeugen berichten von einer Verstärkung der libanesischen Armee an Kontrollpunkten, insbesondere rund um die Lager Nahr al-Bared und Ain al-Hilweh. Quellen zufolge empfiehlt ein Dokument des libanesischen Verteidigungsministeriums Hausdurchsuchungen nach illegalen Waffen. Weitere Maßnahmen umfassen strengere Kontrollen an den Einreisestellen und eine verstärkte Überwachung.

Die Armee hat Berichten zufolge einen Ausschuss gebildet, der sich mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) über einen einjährigen, schrittweisen Entwaffnungsplan abstimmen soll, der von internationaler Unterstützung abhängig ist. Es gibt auch Berichte über gemeinsame Patrouillen der Armee und der UNIFIL südlich des Litani-Flusses, in Gebieten in der Nähe der Lager Rashidieh und Burj al-Shamali.

Regionaler Druck, lokale Zersplitterung

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen ebenfalls stillen Druck auf die libanesische Regierung ausüben, um die Lager unter Kontrolle zu bringen. Laut politischen Quellen liegt ihr Fokus darauf, den Einfluss der Hamas einzudämmen und die Hisbollah durch Stellvertreter zu isolieren. Im Gegenzug haben beide Länder mögliche wirtschaftliche Unterstützung für den Libanon angedeutet.

Die Frage ist jedoch noch lange nicht geklärt. Selbst innerhalb des Dialogkomitees gibt es tiefe Spaltungen. Bassel al-Hassan soll es vorgezogen haben, mit der Fatah zusammenzuarbeiten und die mit der Hamas verbundenen Fraktionen zu übergehen. Sein Nachfolger dürfte sich an Washington orientieren, doch der Direktor des Komitees, Abdel Nasser al-Ayi, gilt als eher palästinensisch gesinnt.

Ayi hat einen Plan vorgelegt, der die Übergabe der Sicherheit in den Lagern an die libanesische Armee vorsieht, gleichzeitig aber faire Gerichtsverfahren und Unterstützung für die Familien der Inhaftierten garantiert. Er befürwortet auch einen legislativen Weg – entweder durch das Parlament oder durch einen Regierungserlass –, um den Palästinensern begrenzte Rechte zu gewähren. Salam ist jedoch aufgrund seines juristischen Hintergrunds eher zurückhaltend, wenn es darum geht, legislative Verfahren zu umgehen.

Ayi drängt auch auf klarere rechtliche Definitionen des Flüchtlingsstatus und der Rechte von Flüchtlingen und ist der Ansicht, dass Arbeit und Waffen als getrennte Themen behandelt werden müssen. Er schlägt vor, Palästinensern den Besitz einer kleinen Wohnung und deren Vererbung zu gestatten, lehnt jedoch jeglichen Tausch von Waffen gegen Bürgerrechte ab.

Eine prekäre Gleichung

Am 5. März traf eine Delegation unter der Leitung von Azzam al-Ahmad, einem hochrangigen Fatah-Vertreter, mit Premierminister Salam zusammen, um einen umfassenden Entwurf für ein Flüchtlingsgesetz vorzulegen. Der Vorschlag würde die Rechte in einem einheitlichen Rahmen konsolidieren, eine Umsiedlung ablehnen und den Zugang zu Beschäftigung, Gesundheitsversorgung und Eigentum garantieren. Der Entwurf liegt jedoch aufgrund des fehlenden politischen Konsenses weiterhin beim libanesischen Justizministerium.

Salam hat Gespräche mit der UNRWA aufgenommen, um die „Last“ der Bildungs- und Gesundheitsversorgung zu „teilen“, doch die Palästinenser befürchten, dass dies der Beginn einer Demontage der Rolle der Organisation und einer Neudefinition der Flüchtlinge als Daueraufenthalter ist. Bei Gesprächen mit europäischen und arabischen Gebern wurden Vorschläge gemacht, die Finanzmittel über libanesische Ministerien umzuleiten – was von Flüchtlingsvertretern scharf kritisiert wurde.

Die palästinensischen Lager im Libanon sind seit langem physische und symbolische Mahnmale des unvollendeten palästinensischen Kampfes. Heute geraten sie in einen gefährlichen Sog aus regionalen Agenden, konfessioneller Politik und wirtschaftlicher Verzweiflung.

Während ausländische und lokale Akteure sich mit sich überschneidenden und manchmal widersprüchlichen Visionen – Umsiedlung für Hilfe, Entwaffnung für Stabilität, Integration für Eindämmung – drängen, laufen die Lager Gefahr, zu Arenen der Konfrontation oder Kooptierung zu werden. Ob die libanesische Führung diese riskante Gleichung lösen kann, ohne ihre Souveränität – oder die palästinensische Identität – zu opfern, bleibt offen.

Klar ist jedoch: Das Schicksal der libanesischen Lager ist keine interne Angelegenheit mehr. Es ist ein regionaler Lackmustest, dessen Ausgang die Zukunft des Widerstands, der Rückkehr und der regionalen Autonomie in ganz Westasien vorwegnehmen könnte.

