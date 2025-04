https://english.almayadeen.net/news/politics/al-qassam-operation-injures-israeli-soldiers-in-beit-hanoun



Al-Qassam-Operation verletzt israelische Soldaten in Beit Hanoun, Gaza

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English

21. April 2025

Israelische Medien berichten von einem schweren Sicherheitsvorfall im Gazastreifen, bei dem mehrere Verletzte mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht wurden.

Israelische Medien berichteten am Montag von einem schweren Sicherheitsvorfall im Norden des Gazastreifens, bei dem drei israelische Soldaten durch eine Explosion in Beit Hanoun verletzt wurden.

Berichten zufolge wurden die Soldaten durch einen Sprengsatz verletzt, der während einer Militäroperation in der Gegend detonierte. Rettungsflugzeuge wurden entsandt, um die Verletzten aus dem Gebiet zu evakuieren.

Explosion verletzt israelische Soldaten in Beit Hanoun

Der Vorfall ereignete sich in Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens, einem Gebiet, in dem es während des andauernden Krieges wiederholt zu Zusammenstößen gekommen ist.

Israelische Medien bestätigten, dass drei Soldaten bei der Explosion verletzt wurden, was eine der jüngsten Entwicklungen in der unruhigen Region darstellt.

Rettungskräfte seien schnell vor Ort gewesen und die verletzten Soldaten seien mit Militärflugzeugen zur Behandlung evakuiert worden.

Aufnahmen der Operation „Breaking the Sword“

In einem ähnlichen Zusammenhang veröffentlichte die Al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, Videoaufnahmen einer Militäroperation mit dem Titel „Breaking the Sword“. Die Operation richtete sich Berichten zufolge gegen israelische Streitkräfte in der Nähe des Trennzauns östlich von Beit Hanoun.

Das kurz nach Bekanntwerden der Explosion veröffentlichte Filmmaterial zeigt Al-Qassam-Kämpfer, die israelische Truppen in derselben Gegend angreifen, in der sich die Explosion ereignet hat, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Ereignissen hindeutet.

Dies ist eine Fortsetzung der militärischen Operationen der Hamas gegen israelische Streitkräfte entlang der Grenze zu Gaza. Die Gruppe veröffentlicht solche Operationen zunehmend als Teil ihrer strategischen Kommunikation.

Am Sonntag erklärte der bewaffnete Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, dass ihre Widerstandskämpfer einen komplexen Hinterhalt gegen israelische Besatzungstruppen östlich von Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens durchgeführt hätten.

Im Einzelnen gab al-Qassam an, dass seine Kämpfer ein israelisches Militärfahrzeug vom Typ „Storm“, das vom Combat Intelligence Battalion der Gaza-Division eingesetzt wurde, mit einer Panzerabwehrgranate beschossen und dabei bestätigte Verluste verursacht hätten.

Als israelische Verstärkung zur Rettung eintraf, wurde sie mit einer Antipersonenwaffe aus dem Hinterhalt angegriffen, wobei Soldaten getötet und verwundet wurden.

Al-Qassam bestätigte außerdem, eine neu eingerichtete israelische Militärstellung im Hinterhaltgebiet mit vier RPG-Granaten und anschließend mit Mörserfeuer angegriffen zu haben. Die Militärmedien der Gruppe veröffentlichten Aufnahmen, die den Angriff auf eindringende Besatzungsfahrzeuge in der Nähe des Stadtteils al-Tuffah östlich von Gaza-Stadt zeigen.

