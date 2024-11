Das faschistische Duo aus der Hölle: Trump und Netanjahu Von Yoav Litvin

https://www.commondreams.org/opinion/trump-netanyahu-fascists



Ein Jugendlicher fährt am 7. November 2024 in Jerusalem auf einem Skateboard unter einem Banner, das dem gewählten US-Präsidenten Donald Trump zum Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen gratuliert.

Foto von Ahmad Gharabali/AFP

Das faschistische Duo aus der Hölle: Trump und Netanjahu

Der israelische Premierminister, der immer schnell bereit ist, Trump den Hof zu machen, hat seit letztem Oktober auf diesen Moment hingearbeitet.

Von Yoav Litvin

Common Dreams

16. November 2024

In einem „größten Comeback der Geschichte“, wie es der israelische Premierminister und Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu nannte, wurde der sexuelle Raubtier, Gameshow-Moderator und ehemalige Wrestlemania-Star Donald Trump als US-Präsident wiedergewählt.

Netanjahu, der immer schnell bereit ist, Trump den Hof zu machen, hat seit letztem Oktober auf diesen Moment hingearbeitet, als Hamas-Kämpfer seine Regierung in Verlegenheit brachten, indem sie aus den Gefängnismauern des Gazastreifens ausbrachen und israelische Militärstützpunkte angriffen.

Tatsächlich hat sich Netanyahus Investition ausgezahlt. Trumps Wiederwahl mischt die Karten im Nahost-Kolonialspiel zu Gunsten von Netanjahu neu und verschiebt die US-Politik von der heuchlerischen Komplizenschaft der Demokratischen Partei mit dem zionistischen Genozid, den Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und deren Leugnung hin zu einer schamlosen Akzeptanz und Förderung dieser bösartigen Handlungen.

Obwohl Trump historisch gesehen weit davon entfernt ist, ein Verbündeter des palästinensischen Volkes zu sein, die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt hat und „Palästinenser“ in letzter Zeit im Wahlkampf abwertend verwendet hat, sandte er eine Botschaft an Netanjahu, den „Gaza-Krieg“ bis zum Tag seiner Amtseinführung zu beenden.

Trump versucht wahrscheinlich, sich von der wachsenden Unzufriedenheit über die vermeintliche Schwäche der Biden-Regierung zu distanzieren, die es nicht schafft, ihren israelischen Juniorpartner zu zügeln, und erlaubt ihm, sich auf die Förderung einer Reihe fremdenfeindlicher, rückschrittlicher innenpolitischer Maßnahmen zu konzentrieren, die darauf abzielen, „Amerika wieder groß zu machen“.

Ermutigt durch Trumps grünes Licht und seinen Zeitplan könnte Netanjahu seine völkermörderischen Handlungen im Vorfeld der Amtseinführung eskalieren lassen, während ein Präsident auf dem absteigenden Ast und ein besiegter Vizepräsident ihre Wunden lecken und in den Sonnenuntergang gehen, hoffentlich über Den Haag.

Allerdings ist Trump alles andere als berechenbar und könnte aufgrund von Netanjahus anhaltendem Kriechverhalten durchaus seinen Kurs völlig ändern und dem kriegerischen zionistischen Expansionismus weiterhin imperialen Rückhalt bieten.

In ihrer Demagogie, Korruption, ihrem Rassismus und ihrem Mangel an sozialem Gewissen sind Trump und Netanjahu faschistische Spiegelbilder.

Sie setzen auf einen rechten, ethnozentrischen populistischen Appell mit Lockrufen und Angstmacherei, um ihre Macht zu festigen. Sie agieren über und außerhalb des Gesetzes, beide entziehen sich Korruptionsverfahren und leben in derselben hemmungslosen, tyrannischen Hobbes’schen Welt.

Im Wesentlichen zielen Trump und Netanjahu darauf ab, Privatkapital zu fördern, indem sie die Arbeiterklasse fragmentieren, die Privatisierung sozialer Ressourcen vorantreiben und die Rechte der Arbeitnehmer und den Schutz der Gewerkschaften untergraben. Sie stützen sich auf eine erfundene weiße, westliche „Nation“, um ihre nationalistischen Agenden voranzutreiben, und behaupten, die Reinheit und Sicherheit ihrer In-Gruppen und weißen, westlichen Interessen zu schützen, während sie ein rassistisches kapitalistisches System der globalen Apartheid fördern.

Die beiden Anführer, die im Schatten mächtiger Väter aufwuchsen, entwickelten ein narzisstisches Bedürfnis nach Macht, Ruhm und Reichtum, gaben sich korrupten Extravaganzen hin und bekamen bei Herausforderungen boshafte Wutanfälle.

Ihre Motivation konzentriert sich auf Herrschaft, persönlichen Gewinn und den Nervenkitzel des Sieges, angetrieben von einem unstillbaren Verlangen, ihr eigenes grandioses Ego aufzublähen. Mit wenig Rücksicht auf Integrität oder das Wohlergehen anderer machen sie regelmäßig die benachteiligten Menschen der Gesellschaft zu Sündenböcken, um Kritik abzulenken und Macht auszuüben, wobei sie die soziale Identität innerhalb der Gruppe vorziehen und über Wahrheit und Moral stellen.

Medienmanipulation ist eine weitere gemeinsame Fähigkeit. Trump, der Star der Reality-Show, beherrschte dies während seiner Wahlkampagnen und nutzte eine Reihe rechtsextremer Mediennetzwerke, um Fehlinformationen und Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten und Kritik abzulenken.

In ähnlicher Weise hat Netanjahu, der Inbegriff des Teflon-Politikers, die Kunst des Spin, der Schmeichelei und der Propaganda verfeinert, indem er sich geschickt die Ereignisse vom 7. Oktober zunutze machte, um seine Agenda ungehindert voranzutreiben.

Mit Gräuelpropaganda, die von Israels willfähriger Presse begierig aufgegriffen und von einer „Opposition“ liberaler Zionisten gefördert wird, führt er die israelische Herde in einen endlosen Krieg und verzögert ständig sein anstehendes Korruptionsverfahren.

Trumps und Netanjahus Ur-Faschismus

Abgesehen von ihren ähnlichen Hintergründen, Persönlichkeiten und Motivationen sind Trump und Netanjahu Paradebeispiele für das, was der italienische Schriftsteller und Philosoph Umberto Eco als „Ur-Faschismus“ bezeichnete.

Ur-Faschismus verbindet Traditionalismus, Irrationalismus und Autoritarismus, um durch mehrere definierende Merkmale zu manipulieren und zu kontrollieren.

Er bedient sich eines Traditionskults, sei es die Täuschung eines einst „großen“ Amerikas oder eines riesigen judäischen Königreichs, und verschmilzt verschiedene, oft widersprüchliche Lehren zu einer unveränderlichen „Wahrheit“, lehnt intellektuellen Fortschritt ab und umarmt den Mystizismus, um seine Ideologie zu legitimieren. Diese Ablehnung des Modernismus knüpft an eine antiaufklärerische Haltung an, die Technologie oberflächlich akzeptiert, Vernunft, Rationalität und liberale Werte jedoch als korrupt ansieht.

Der Irrationalismus ist das Herzstück des Ur-Faschismus, der das Handeln über das Denken stellt und die intellektuelle Kultur als schwach und unglaubwürdig verurteilt.

In diesem Umfeld bedeutet Uneinigkeit Verrat und das Infragestellen etablierter Normen wird als subversiv angesehen. Der Ur-Faschismus lebt von der Angst vor dem Anderssein und fördert Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, indem er seine Anhänger gegen Außenseiter vereint, um von der internen Korruption abzulenken.

Der Ur-Faschismus wird durch soziale Frustration genährt und spricht eine desillusionierte Mittelschicht und Menschen ohne soziale Identität an, indem er Nationalismus und ein Gefühl der Einheit durch Kämpfe mit imaginären Feinden fördert.

Ob durch Trumps Verunglimpfung von Einwanderern oder Netanjahus „Amalek“, Anhänger werden dazu gebracht, sich sowohl gedemütigt als auch ihren Feinden überlegen zu fühlen, wodurch ein Widerspruch entsteht, der zu einer unvermeidlichen Niederlage führt.

Dieser Kampf manifestiert sich in einer heroischen Erzählung, in der Tod und Martyrium gefeiert werden. Toxische Männlichkeit definiert den Ur-Faschismus weiter, mit Verachtung für Frauen und nicht standardisierte Sexualitäten und einer Fetischisierung von Gewalt und Waffen.

Misogynoir, tief eingebettet in die zionistische und amerikanische Ideologie der weißen Vorherrschaft, verschmilzt religiöse und faschistische Dogmen, um Nicht-Weiße, einschließlich Einwanderer und Palästinenser, als „demografische Bedrohung“ darzustellen, während die Identität und das Leben indigener Frauen ausgelöscht werden.

Anstelle dieser Identitäten wird eine westliche Weiblichkeit konstruiert, in der Frauen „ob sie wollen oder nicht“ in von Männern dominierte, kapitalistische und militaristische Strukturen integriert werden. In faschistischen, völkermörderischen Eskapaden symbolisiert die Kontrolle von Frauen, die die kulturelle, reproduktive und territoriale Kontinuität aufrechterhalten, die ultimative Eroberung.

Der qualitative Populismus des Ur-Faschismus leugnet individuelle Rechte und stellt das Volk als eine einheitliche Einheit dar, deren Wille vom Anführer interpretiert wird, wobei die Demokratie durch kontrollierte Medien und inszenierte öffentliche Unterstützung umgangen wird.

Die Sprache wird bewusst vereinfacht, um kritisches Denken zu unterdrücken, was an Orwells Neusprech erinnert, und oft in scheinbar harmlosen Formen wie Talkshows getarnt. Durch dieses Netz der Manipulation versucht der Ur-Faschismus letztlich, den rationalen Diskurs zu demontieren, die Demokratie zu untergraben und eine Gesellschaft zu schaffen, die von Angst, Konformität und bedingungsloser Loyalität gegenüber einem einzigen Führer regiert wird.

Globalisierung der weißen Vorherrschaft

Die mit Trump verbündete Heritage Foundation hat ergänzende Dokumente erstellt, die die Globalisierung der weißen Vorherrschaft in Amerika und des Zionismus mit „Project 2025“ bzw. „Project Esther“ umreißen.

Die Texte, die sich wie dystopische faschistische Manifeste lesen, enthalten detaillierte Pläne, die versuchen, Apartheid und Völkermord zu institutionalisieren, wobei Bürgerwehren unter dem Deckmantel der „Selbstverteidigung“ als Vollstrecker fungieren.

Netanyahus Ernennung von Yechiel Leiter – einem prominenten Siedler und ehemaliges Mitglied der Jewish Defense League (JDL), einer vom FBI als terroristische Organisation eingestuften Vereinigung – zum Botschafter in den USA signalisiert seine Absicht, seine Kampagne im Gazastreifen zu verschärfen, die Annexion des Westjordanlandes voranzutreiben und bereits manifeste faschistische zionistische Mob-Angriffe mit Hilfe des Mossad über Israel hinaus (z. B. Amsterdam, Toronto) zu ermutigen.

In einem möglichen Szenario könnte Trump, wenn Netanjahu auf seinem Kreuzzug beharrt, einen seiner typischen „Deals“ aushandeln und anbieten, die Annexion des Westjordanlands anzuerkennen – ein Schritt, den der rechtsextreme israelische Minister Smotrich bereits angekündigt hat –, im Gegenzug für ein Ende der zionistischen Aggression gegen den Libanon und den Iran. Trump könnte sich dann als „Friedensstifter“ aufspielen, natürlich auf Kosten des palästinensischen und libanesischen Volkes.

Allerdings könnten jüngste Berichte über ein iranisches Komplott zur Ermordung von Trump den rachsüchtigen designierten Präsidenten dazu veranlassen, jegliche Gedanken an Diplomatie mit dem Iran aufzugeben, was perfekt zu Netanyahus glühenden Ambitionen passt, die US-Streitkräfte in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln, in einem faschistischen Teamwork direkt aus der Hölle.

Dieser Artikel erschien zuerst bei The New Arab.

Übersetzt mit Deepl.com

