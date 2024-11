https://www.richardsilverstein.com/2024/11/15/project-esther-magas-christian-nationalist-allies-weaponize-anti-semitism/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Projekt Esther: Christliche Nationalisten nutzen Antisemitismus als Waffe

Von Richard Silverstein

15. November 2024

Die Ausgeburt des Bösen von Projekt 2025 ist Projekt Esther (PE), ein Plan zur Kriminalisierung pro-palästinensischer Aktivisten in den USA. Er zielt auf ein Netzwerk von US-Protestgruppen namens „Hamas Support Network“ ab. Sie seien angeblich „antisemitisch, antiisraelisch und antiamerikanisch“ und würden „amerikanische Werte und … nationale Sicherheitsinteressen“ angreifen.

Das sind „heikle“ Worte, die uns in die McCarthy-Ära zurückversetzen. Dieser Bericht ist das Red Channels des 21. Jahrhunderts in der MAGA-Ära. Aber das ist schlimmer als die Rote Angst: Obwohl viele durch HUAC und Senatsanhörungen geschädigt wurden, kamen nur relativ wenige ins Gefängnis. Nach dem Heritage-Plan könnten ganze Organisationen und ihre Mitglieder strafrechtlich verfolgt werden. Einzelpersonen würden unter Druck gesetzt, im Gegenzug für eine milde Behandlung gegeneinander auszusagen. Gelder würden beschlagnahmt. Beziehungen zu Palästina und Aktivismus im Kampf gegen Völkermord würden abgebrochen.

Die weithin gefürchtete McCarthy-Red-Scare-Broschüre, die Medienfachleute als sogenannte Kommunisten „outete“

Die Gewinner wären MAGA-Republikaner und der jüdisch-faschistische Staat. Dieser Plan würde eine der effektivsten Bewegungen gegen die Nahostpolitik der USA zerschlagen. Er würde ihre Anführer ins Gefängnis bringen. Er würde die Organisationen und ihre Mission in kriminelle Unternehmen verwandeln, die der Mafia ähneln.

Der Bericht wurde am 10.7. veröffentlicht und verbindet den Angriff der Hamas auf Israel mit der pro-palästinensischen Solidaritätsbewegung: Wenn einer ein Terrorist ist, dann ist der andere auch einer. Der Name erinnert an Esther, die biblische Königin, die angeblich ihr Volk vor einem Völkermord rettete, der von Feinden der Juden in Persien geplant worden war. Danach ermutigte Esther den König, einen Völkermord an ihren Feinden zu begehen, genau wie Israel es in Gaza tut.

Das Projekt Esther wird keine Juden retten. Es wird sich nicht mit dem echten Antisemitismus befassen, der zu dem Massaker am Tree of Life oder dem Angriff auf das US Holocaust Museum geführt hat. Es wird eine Hexenjagd auf Studenten, Dozenten, Juden und POC fördern, die Palästina unterstützen. Es wird die in der US-Verfassung garantierten Rechte mit Füßen treten.

Die „riesige antisemitische Verschwörung“ des Projekts Esther

Der Plan deutet auf eine ruchlose linke Verschwörung hin, die darauf abzielt, die Institutionen Amerikas zu zerstören, und zwar mit Unterstützung ausländischer Feinde, die die offene Gesellschaft der USA ausnutzen, um „die Kontrolle über die Hochschulbildung, die Medien und die Bundesregierung zu übernehmen“. Keine erfundene Verschwörung zur Zerstörung eines Landes ist vollständig ohne „ausländische Gegner“. Für McCarthy und die Zeit der Angst vor dem Kommunismus waren es Kommunisten, die Regierungsbehörden wie das Außenministerium und das Militär infiltrierten. Für die Autoren von PE sind es Muslime, die eine weiße, christliche Lebensweise bedrohen. Muslime, die zufällig auch die größten Feinde Israels sind.

Einer der wichtigsten Feindbilder ist die Hamas. So erfindet PE etwas, das es HSN (Hamas Support Network) nennt, dessen Mitglieder „entschieden antisemitisch, antiisraelisch und antiamerikanisch“ sind und „sich für die Sache der Hamas einsetzen, was gegen die amerikanischen Werte verstößt und zum Nachteil der amerikanischen Bürger und der nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas ist“.

Nicht zu vergessen ist das andere Feindbild, die Hisbollah:

Es gibt Anklänge an die Verleumdungen von JVP und SJP durch Jonathan Greenblatt, CEO der ADL, im obigen Abschnitt über das Projekt Esther. Seine Iranophobie riecht nach Rhetorik über „Stellvertreter“, die in der gesamten Region und weltweit Terror säen. Das provokative Wort „Stellvertreter“ verbindet den Iran mit legitimen Gruppen, die sich für geschützte Meinungsäußerung gemäß dem ersten Zusatzartikel einsetzen. Es diskreditiert die Protestbewegung und verwandelt sie in eine gewalttätige kriminelle Verschwörung:

Um ihre Ziele zu erreichen, planen die Autoren den Einsatz von Finanz- und akademischen Audits, „Name-and-Shame“-Kampagnen und „Lawfare“ – einschließlich der Nutzung des Foreign Agents Registration Act (FARA) und, erstaunlicherweise, des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) sowie von Gesetzen zur Terrorismusbekämpfung, Hassrede und Einwanderung.

PE ergänzt das autoritäre Programm von Projekt 2025 und Trumps umfassende autoritäre Vision und führt uns über den McCarthyismus hinaus in das Gebiet des Polizeistaats. Hier schlägt die „Paranoia tief ein“. Es wird behauptet, dass diese antiamerikanische Verschwörung von ruchlosen „Aktivisten“ und großen Stiftungen wie dem Rockefeller Fund (!) unterstützt wird, die „der Zerstörung des Kapitalismus und der Demokratie gewidmet sind“. Die beleidigenden Organisationen, so heißt es, „profitieren von der Unterstützung und Ausbildung der Feinde Amerikas in Übersee“. Wir wissen, wer die Feinde sind. Aber wo (Teheran? Beirut?) und wie sie sie ausbilden, ist ein Rätsel. Das Projekt Esther scheint nicht zu funktionieren.

Ironischerweise wurde das Dokument nicht von Juden verfasst, obwohl es behauptet, dass eine Task Force, der auch jüdische Gruppen angehören, die Bemühungen beraten hat. Es verrät jedoch eine deutliche Ambivalenz gegenüber den Juden, die es zu schützen vorgibt, und beschuldigt sie der „Selbstgefälligkeit“ im Kampf gegen den Antisemitismus:

„Während ein starkes, fähiges Element finanzielle, politische und moralische Unterstützung sowohl für den jüdischen Staat Israel als auch für Bemühungen zur Bekämpfung akademischer Intoleranz in einigen ausgewählten Institutionen aufgebracht hat, bleiben bedeutende Teile der Gemeinschaft untätig.

„Einige sind vielleicht blind und taub für die Manifestation des von HSN inspirierten Antisemitismus im eigenen Land. Einige sind vielleicht so ungläubig, dass sie die Bedrohung nicht einmal erkennen können. Wahrscheinlicher ist, dass viele einfach nicht wissen, was sie tun sollen, und darauf warten, dass die Führung sie anleitet.“

Es ist erwähnenswert, dass zu diesem „starken Element, das finanzielle Unterstützung aufgebracht hat“, der pro-israelische Milliardär Paul Singer gehört. Er finanziert das Philos Project, eine der Schlüsselgruppen hinter beiden Project Esther. Es ist aufschlussreich, dass sich einer der mächtigsten Geldgeber für pro-israelische Anliegen mit weißen christlichen Nationalisten verbündet hat.

Der Autor von PE, James Carafano, kritisierte die „unzureichende“ jüdische Reaktion auf angeblichen Antisemitismus und behauptete, jüdische Organisationen würden „ihre Arbeit nicht machen und nicht effektiv sein“. Antisemitismus ist also ihre Schuld.

Der Ton erinnert an Trumps Vorwurf gegen amerikanische Juden, ihm als „pro-israelischstem Präsidenten der Geschichte“ nicht genügend Dankbarkeit entgegenzubringen. Carafano schlägt in eine ähnliche Kerbe und erklärt, dass es kein Antisemitismusproblem gäbe, wenn jüdische Gruppen seinem Beispiel folgen und den pro-palästinensischen „inneren Feind“ militanter angreifen würden.

Die sogenannten US-„Stellvertreter“ der Hamas: JVP und SJP

PE deutet an, dass diese linksgerichtete antisemitische Verschwörung darauf abzielt, Amerikas heiligste Institutionen zu zerstören, unsere Jugend zu korrumpieren, Woke-Inhalte in unsere Medien einzuschleusen, unsere Regierung zu untergraben und die „Selbstgefälligkeit“ amerikanisch-jüdischer Institutionen auszunutzen.

Es wird behauptet, dass die Hamas ein riesiges US-Netzwerk betreibt, um ihr teuflisches Programm zu fördern. PE beschreibt ein neues teuflisches Phänomen, HSO, die Hamas Support Organization. Dabei handelt es sich um finstere Gruppen wie American Muslims for Palestine (AMP) und ihre Partnergruppen: Jewish Voice for Peace und Students for Justice in Palestine. Sie „rekrutieren Mitglieder, verbreiten Propaganda und führen Kundgebungen mit der Unterstützung einer Koalition linker, progressiver Organisationen durch“. Dazu gehören George Soros‘ Open Society, die Tides Foundation und der bereits erwähnte Rockefeller Fund.

Die Strategie hinter diesen Verleumdungen besteht darin, eine US-Bewegung, die sich dem israelischen Völkermord widersetzt, mit Widerstandsgruppen im Nahen Osten in Verbindung zu bringen, die vom US-Finanzministerium als terroristische Organisationen eingestuft wurden. Die Verknüpfung legitimen politischen Aktivismus mit Terrorismus erleichtert den Angriff der Trump-Regierung gegen die NGOs und die Bewegung. Sie hindert propalästinensische Gruppen daran, ihre verfassungsmäßig geschützten Rechte als Bürger auszuüben. Es handelt sich um einen Angriff auf die Demokratie, dessen Ziel es ist, die Fähigkeit des Netzwerks zu zerstören, die Nahostpolitik der USA oder die Beziehungen zu Israel zu beeinflussen.

Die CIA hat sich an diesem paranoiden Fest beteiligt und die Iranophobie mit unbelegten Behauptungen angeheizt, das Land finanziere nicht näher bezeichnete Protestgruppen mit Sitz in den USA:

Akteure der iranischen Regierung haben versucht, die anhaltenden Proteste gegen den Gaza-Krieg opportunistisch auszunutzen, indem sie ein Drehbuch verwendeten, das wir schon seit Jahren von anderen Akteuren kennen. Wir haben beobachtet, wie Akteure, die mit der iranischen Regierung in Verbindung stehen, sich online als Aktivisten ausgeben, um zu Protesten aufzurufen, und sogar Demonstranten finanziell unterstützen.

In Wirklichkeit gibt es keine Verbindungen finanzieller, programmatischer oder politischer Art zwischen diesen Gruppen und dem Iran, der Hisbollah oder der Hamas. Die einzige Verbindung besteht darin, dass sie alle den israelischen Völkermord und die Besatzung ablehnen. Sie alle verteidigen das unveräußerliche Recht des palästinensischen Volkes, sich gegen seinen Unterdrücker zu wehren und politische und nationale Rechte zu fordern. Dies zu tun ist weder illegal, noch sollte es jemals illegal sein. Vielmehr ist es typisch amerikanisch, für Gerechtigkeit im In- und Ausland zu kämpfen.

Waffengestützter Antisemitismus: gut für Trump, gut für Israel

Das Projekt instrumentalisiert Antisemitismus als Keule gegen die pro-palästinensische Linke und bringt ihn mit einer wohlwollenden Trump-Regierung in Verbindung. All dies bietet die Möglichkeit für eine sogenannte „öffentlich-private Partnerschaft“, sobald Trump das Ruder übernimmt. Die Partnerschaft ist eine Zweckgemeinschaft zwischen einer MAGA-Regierung und privatisierten, stellvertretenden Antisemitismusjägern, die in jedes Universitätsklassenzimmer und hinter jeden „liberalen Elite“-Medien-Nachrichtenschreibtisch spähen.

Dieses Gespenst des Antisemitismus verwandelt Kritik an Israel in Judenhass. Wie ich hier schon oft geschrieben habe, werden Israel und Judentum, Israelis und Juden miteinander vermischt; eine Nation mit einer Religion. Antisemitismus ist Hass auf Juden, nicht auf Israelis und nicht auf Israel.

Derselbe Trick wird angewandt, um aus dem Slogan „Vom Fluss zum Meer wird Palästina frei sein“ einen Aufruf zur Vernichtung Israels zu machen. Freiheit bedeutet jedoch nicht Zerstörung. Sie bedeutet nicht, irgendjemanden oder irgendetwas zu beseitigen. Sie ist nicht gewalttätig (es sei denn, der Stiefelabsatz des Unterdrückers zwingt Sie zum Widerstand). Sie bedeutet, einem Volk ein Recht zu gewähren. Ein Recht, das 75 Jahre lang durch ein hässliches, illegales System der Apartheid und Unterdrückung verweigert wurde.

Selbst wenn man den Slogan wörtlich nimmt, gibt es Palästinenser, die unter Besatzung leben, und palästinensische Staatsbürger Israels. Der Wunsch, dass alle von ihnen in Israel und Palästina frei sein mögen, ist keine Verneinung, sondern eine Bekräftigung. Leider ist Paranoia ein starkes Gebräu, das das Urteilsvermögen trübt.

Der [angebliche] Zusammenhang zwischen Antizionismus und Antisemitismus

Auch der Antizionismus wird angegriffen, da er angeblich als Deckmantel für das Ziel der Beseitigung Israels dient. PE schlägt vor:

… „Antizionistische Judenhasser“ seien „eine Bedrohung nicht nur für das amerikanische Judentum, sondern für alle Amerikaner. Ihre Ideologie und Handlungen stellen eine direkte Herausforderung dar und versuchen, die amerikanischen Werte zu untergraben, die für unsere Lebensweise, den Erfolg unserer Nation und unsere Zukunft von grundlegender Bedeutung sind.“

In Wirklichkeit strebt der Antizionismus nicht danach, irgendetwas zu beseitigen, außer Ungerechtigkeit, Rassismus und Apartheid, die im Zionismus und seiner nationalen Manifestation, Israel, fest verankert sind. Wenn Israel ein Staat aller seiner Bürger wird und Juden, Muslimen und Christen die vollen, gleichen Rechte gewährt, wird es Israel bleiben, aber in einen säkularen demokratischen Staat verwandelt.

Wenn Israel sich weigert, wird es in der ganzen Welt immer mehr geächtet werden. Wirkliche Gerechtigkeit mag noch lange auf sich warten lassen, aber ein solcher Staat kann nicht lange bestehen bleiben, um Lincoln zu paraphrasieren. PE kennt die Geschichte der Menschheit nicht: Nationen und Imperien kommen und gehen. Sie dauern Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Aber wenn sie nicht auf den Grundsätzen von Fairness, Gerechtigkeit und Toleranz basieren, werden sie von Kriegen zerrissen und von Instabilität heimgesucht, was zu ihrem endgültigen Untergang führt.

Übersetzt mit Deepl.com

