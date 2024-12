https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/das-geheime-video-wie-die-us-regierung-journalismus-in-deutschland-bezahlt-li.2282290

Das geheime Video: Wie die US-Regierung Journalismus in Deutschland bezahlt

Die US-Regierung finanziert Journalisten, deren Material auch deutsche Medien brachten. Der NDR sendete den Bericht darüber nicht. Wir dokumentieren das Video.

Die investigativen Journalisten John Goetz und Armin Ghassim haben in einer Dokumentation enthüllt, dass die US-Regierung der Hauptsponsor der Journalisten-Organisation OCCRP ist. Die ersten Gelder kamen, wie OCCRP-Gründer Drew Sullivan in dem Bericht einräumt, von „law enforcement“, also den Strafermittlungsbehörden.

Das sei, so sagt selbst die Organisation USAID, über die das Geld schließlich bei der OCCRP landete, problematisch: Die Journalisten seien in diesem Fall nicht unabhängig, sondern der verlängerte Arm der US-Justiz („cops“, also Polizisten). Dies wäre ein Reputationsproblem, denn es würde die Quellen gefährden. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

