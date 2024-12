BSW-Abgeordnete in Sachsen haben nach Angaben von Parteigründerin Sahra Wagenknecht «gewisse Zusagen» bekommen und deshalb die Wahl des CDU-Politikers Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten unterstützt. Man habe bei der Regierungsbildung in Dresden kein Chaos stiften wollen, sagte Wagenknecht in Berlin.