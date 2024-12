Es war im April 2023, als Uli Gellermanns Anwälte den öffentlich-rechtlichen Sender MDR wegen Volksverhetzung verklagten (Link s. u.). Der Sender hatte das „Manifest für Frieden“ von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht als „rechts“ diffamiert. Der MDR lag schon früh auf der inzwischen üblichen Linie, linke Leute als Rechte zu bezeichnen.

Geschichtsfälscher werfen mit Dreck

Gestützt auf eine in der Bevölkerung verankerte Scham über die deutsche Nazi-Vergangenheit hoffen die Geschichtsfälscher mit der Behauptung, jemand sei „rechts“, diese Person oder deren Tun in die Nazi-Ecke schieben zu können. Dieser Trick verhindert häufig die Auseinandersetzung mit den Inhalten und hinterlässt immer ein wenig von dem Dreck, mit dem man die Leute beworfen hat. Der MDR wollte auf diese primitive Form der Auseinandersetzung nicht verzichten.

Anzeige gegen den MDR

Wohl wissend, dass deutsche Gerichte sich nur selten mit den Staatsendern der Republik beschäftigen, hatte die RATIONALGALERIE trotzdem ihre Anwälte beauftragt, den Sender wegen seiner Volksverhetzung zur Anzeige zu bringen, um der Kritik am MDR eine juristische Form zu geben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte die Anzeige angenommen.

Spenden von 9.760,66 Euro

Die Leser der GALERIE haben diese Klage mit ihren Spenden für die Verfahrenskosten solidarisch unterstützt und in kürzester Zeit 9.760,66 Euro gespendet. Inzwischen wurde der juristische Vorgang ohne Ergebnis eingestellt, aber die Spenden liegen noch auf dem Rechtsanwalts-Anderkonto.

Geld für einen guten Zweck

Diese Spenden werden jetzt zwei anderen guten Zwecken zugeführt: Mit 5.000,00 Euro werden Opfer der israelischen Aggression in Gaza unterstützt und 4.760,00 Euro gehen als Schenkung an die Video-Produzenten der RATIONALGALERIE: Die Kollegen an der Kamera und im Schnitt arbeiten aus politischer Überzeugung für das alternative Medium, ihre Arbeit lebt von den Spenden der Zuschauer.

Originelle Sachspende

Einer der GALERIE-Leser hat sich etwas besonderes einfallen lassen: Er hatte Schlagzeilen der RATIONALGALERIE für Meinungs-Buttons benutzt (s. Foto von SIERA). Das ist eine Sachspende der besonderen Art.

Dank an die Leser

Die alternativen Medien leben von der Solidarität ihrer Nutzer. Zwar zahlt die RATIONALGALERIE ihren Autoren keine Honorare und auch die technischen Kosten des Internet-Mediums werden von ihrem Herausgeber getragen; aber die Kollegen, die an den Video-Produktionen beteiligt sind, erhalten eine kleine Soli-Spende unmittelbar von den Zuschauern und Lesern. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.

https://www.rationalgalerie.de/home/staatsanwaltschaft-leipzig