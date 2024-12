https://thecradle.co/articles/the-pas-west-bank-crackdown-a-crisis-of-legitimacy



Das harte Durchgreifen der PA im Westjordanland: Eine Krise der Legitimität

Das harte Durchgreifen der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen Widerstandsgruppen im Westjordanland hat nicht nur das Misstrauen der Öffentlichkeit verstärkt, sondern auch ihre Legitimität und ihr langfristiges Überleben gefährdet.

Robert Inlakesh

23. DEZEMBER 2024

Parallel zu seiner unerbittlichen Landaneignung im besetzten Westjordanland hat Israel systematisch die Verbindungen zwischen den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und den Widerstandsgruppen im Westjordanland gekappt.

Dies ebnete den Weg für den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PASF) den Befehl zu erteilen, mit Hilfe von in den USA ausgebildeten Kräften bewaffnet gegen die Widerstandsgruppen der Dschenin-Brigaden vorzugehen. Diese Entscheidung löste unter den Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde Unmut aus, die darin eine von den USA und Israel orchestrierte Strategie sahen.

Unter der Aufsicht des israelischen Militärs belagerten die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde das Lager Jenin, stellten Wasser und Strom ab und verhängten eine Ausgangssperre, die die Bewohner – viele ohne Lebensmittel – tagelang gefangen hielt.

Innerhalb weniger Tage führte die Operation zu erheblichen Opfern unter der Zivilbevölkerung, darunter der Tod eines Teenagers, Rebhi Shalabi, und eines hochrangigen Kommandanten der Jenin-Brigaden, Yazid Ja’ayseh. Das Amt für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde, einen Teil des Regierungskrankenhauses von Jenin für militärische Zwecke beschlagnahmt und acht Personen in der Gesundheitseinrichtung festgehalten zu haben.

Eine Strategie des Teilens und Eroberns

Das harte Vorgehen löste in Dschenin breite Proteste und einen Generalstreik gegen das militärische Eindringen aus. Ein Mitglied der PA Preventative Security Force, das gegenüber The Cradle anonym blieb, erklärte, dass die USA und Israel hinter der Razzia steckten und die PA unter Druck setzten.

„Dies ist nicht nur ein Angriff der PA auf Palästinenser. Die USA und die israelische Besatzungsmacht arbeiten zusammen, um die Palästinensische Autonomiebehörde in diese Situation zu zwingen“, sagt er und behauptet, dass einige der anfänglichen Maßnahmen der Palästinensischen Autonomiebehörde dem Schutz der Kämpfer dienten, die Verbindungen zur Hamas jedoch als Hindernis angesehen wurden.

„Als Abu Mazen [Mahmoud Abbas] die Operation anordnete, waren die meisten Beamten damit nicht einverstanden, und obwohl die meisten von uns, die mit der Behörde zusammenarbeiten, damit nicht einverstanden waren, wurde sie trotzdem angeordnet“, so die Quelle weiter.

„Das ist es, was die USA zwei Jahre lang von uns wollten. Als Israel dann begann, Jenin anzugreifen, achten Sie darauf, wen sie töteten und wie sich dadurch die Verbindung zur Palästinensischen Autonomiebehörde und den bewaffneten Gruppen veränderte, wollten sie die Menschen spalten.

Dieser Zeitplan deckt sich mit dem umstrittenen „Fenzel-Plan“ Washingtons, der der Palästinensischen Autonomiebehörde erstmals im Januar 2023 während eines Besuchs des US-Außenministers Antony Blinken in Ramallah vorgeschlagen wurde. Der Plan wurde vom US-Sicherheitskoordinator Michael Fenzel ausgearbeitet und zielte darauf ab, eine von den USA ausgebildete Einheit der Palästinensischen Autonomiebehörde einzusetzen, um die palästinensischen Widerstandsgruppen, die seit 2021 im nördlichen Westjordanland entstanden waren, zu zerschlagen.

Anschließend fanden zwei Folgetreffen in Ägypten und Jordanien statt, an denen Beamte der PA, Israels, der USA, Ägyptens und Jordaniens teilnahmen.

Die Eliteeinheit 101st der Palästinensischen Autonomiebehörde, die von US-amerikanischen und kanadischen Streitkräften ausgebildet wurde, leitete die Razzia in Jenin. Während PA-Quellen die direkte Umsetzung des Fenzel-Plans bestritten, bestätigten drei PA-Quellen, die mit The Cradle sprachen, die Beteiligung der USA. Nach Angaben von Axios stellten US-Beamte logistische Unterstützung bereit, darunter „Munition, Helme, kugelsichere Westen, Funkgeräte, Nachtsichtgeräte, Sprengstoffanzüge und gepanzerte Fahrzeuge“.

Mahmoud Mardawi, ein im Westjordanland ansässiges Mitglied des politischen Büros der Hamas, erklärt gegenüber The Cradle:

„Was die [palästinensische] Autonomiebehörde in der Stadt Jenin tut, ist zu verurteilen und abzulehnen. Die Stadt und ihr Lager sind zu einem Zentrum des Widerstands im Westjordanland geworden. Wir unterstützen die Aufrufe der Weisen aus allen Fraktionen, politischen Kräften und Würdenträgern in der Stadt Jenin, die mit allen Kräften versucht haben, die Eskalationsszene einzudämmen.“

Der Innenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Ziad Hab al-Reeh, verteidigte die Razzia, bezeichnete die Kämpfer der Jenin-Brigaden als „Gesetzlose“ und Drogenhändler und erklärte, die Operation werde so lange fortgesetzt, bis sich der Widerstand dem „nationalen Programm“ der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) anschließe, worauf Mardawi antwortete:

„Die Äußerungen von Reeh bestätigen, dass das, was in Dschenin geschieht, kein vorübergehendes Ereignis oder eine Reaktion auf eine von den Söhnen des Dschenin-Bataillons begangene Übertretung gegen die Autonomiebehörde ist, sondern vielmehr eine politische Überzeugung der Führung der Autonomiebehörde, den Zustand des Widerstands als Verlängerung der Widerstandsachse und des Iran zu beenden. Diese Diagnose deckt sich weitgehend mit der israelischen Propaganda gegen den Widerstand in der Stadt Jenin. “

Das existenzielle Dilemma der PA

Am 3. Juli 2023 startete das israelische Militär einen zweitägigen Angriff auf das Lager Jenin, der als „Operation Haus und Garten“ bezeichnet wurde und bei dem 12 Palästinenser getötet, Dutzende verletzt und wichtige Infrastrukturen zerstört wurden.

Unmittelbar nach dem zweitägigen Angriff, bei dem auch Kampfhubschrauber und Drohnen für Luftangriffe in Jenin eingesetzt wurden, leitete die PASF eine Verhaftungskampagne gegen Widerstandskämpfer ein.

Es kam zu Protesten, und hochrangige PA-Beamte wurden von öffentlichen Veranstaltungen in Dschenin ausgeschlossen. Die Bemühungen, die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde durch den Besuch von Präsident Abbas im Lager wiederherzustellen, trugen wenig zum Abbau der Spannungen bei.

Seitdem hat die Palästinensische Autonomiebehörde ihr Vorgehen gegen Widerstandsgruppen im gesamten Westjordanland intensiviert, wobei sie häufig Kämpfer ins Visier nimmt und Sprengstoff für israelische Angriffe entschärft. Das PSF-Mitglied, das mit The Cradle sprach, ist der Ansicht, dass die israelische Strategie das Entstehen von Widerstandsgruppen nur zuließ, um deren Eliminierung zu rechtfertigen – eine Theorie, für die es keine konkreten Beweise gibt, die aber in PA-Kreisen weithin akzeptiert wird.

Wie in einer früheren Untersuchung für The Cradle aufgedeckt wurde, hatten israelische Razzien, Verhaftungen und Ermordungen dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Widerstandsgruppen abzubrechen. Die Widerstandsgruppen waren von Anfang an pluralistisch und umfassten Kämpfer verschiedener politischer Parteien, von denen viele entweder aktive PASF-Offiziere waren oder mit PA-Funktionären verwandt waren.

Ein großer Teil der Kämpfer, die den Fatah-nahen Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden angehörten, waren sogar eng mit den örtlichen PA-Kräften verbunden. Zu ihren Gründern gehörten Tamir al-Kilani von der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) und das prominente Hamas-Mitglied Musab Shtayyeh, angeführt wurde sie von einem PASF-Offizier namens Oday al-Azizi.

Die Palästinensische Autonomiebehörde schien zunächst die Präsenz des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) innerhalb der Widerstandsgruppen im Westjordanland zu tolerieren, während sie eine Beteiligung der Hamas entschieden ablehnte. Diese Haltung änderte sich jedoch drastisch, als der Sprecher der PASF, Anwar Rajab, alle Widerstandskämpfer als vom Iran unterstützte „Söldner“ bezeichnete und sie beschuldigte, „den Plänen externer Kräfte zu dienen, die für die Zerstörung des Gazastreifens, des Libanon und Syriens verantwortlich sind“.

Öffentliche Unzufriedenheit und Führungskrise

In Anbetracht dieser Behauptungen hat Israel seine Maßnahmen intensiviert, die Gewalt verstärkt und drohende Annexionspläne angekündigt, die die Existenz der in Ramallah ansässigen Palästinensischen Autonomiebehörde selbst bedrohen. Seit Oktober 2023 haben israelische Siedler über 60 neue Außenposten im Westjordanland errichtet und sich aktiv an der ethnischen Säuberung von mehr als 26 Dörfern und Gemeinden beteiligt.

„Hier stellt sich die Frage des Timings der von der Autonomiebehörde durchgeführten Kampagne“, sagt Mardawi. Er fragt sich, warum die Autonomiebehörde „angesichts der Drohung der feindlichen israelischen Regierung, das Westjordanland zu annektieren und über sein Schicksal zu entscheiden, den Widerstand bekämpft“.

„Ist es vernünftig, dass die Autonomiebehörde den Widerstand beendet, der unser Volk schützt und das Vordringen der Siedler verhindert? Es gab Dutzende von Siedlerangriffen, bei denen palästinensische Häuser niedergebrannt wurden, zuletzt eine Moschee im Dorf Marda, und Dutzende von Palästinensern wurden bei diesen Angriffen getötet, und die Behörde blieb still und unfähig, die Palästinenser angesichts der Aggression der Siedler zu verteidigen.“

Er fordert „einen dringenden nationalen Dialog, um den Widerstand im Westjordanland zu schützen und der Besatzung und den Siedlungen entgegenzutreten“ und fordert die Palästinensische Autonomiebehörde auf, ihre Sicherheitskräfte nicht länger im Dienste der Interessen Israels einzusetzen.

Ein ehemaliger hoher Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, der anonym bleiben möchte, beschreibt gegenüber The Cradle die prekäre Lage der PA: „Die Palästinensische Autonomiebehörde befindet sich in einer Krise. Sie will die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen, sie will vor der Trump-Administration gut dastehen, und sie will Teil des Abkommens zwischen Saudi-Arabien und Israel sein“.

Der Beamte deutet an, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht gewillt ist, sich den Widerstandsbemühungen anzuschließen, da sie befürchtet, dass dies ihr Ansehen bei den USA und Israel gefährden würde. Angesichts der Tatsache, dass der Besatzungsstaat wahrscheinlich große Teile des Westjordanlandes annektieren wird und die Siedler zu weiteren Aggressionen bereit sind, steht die Palästinensische Autonomiebehörde vor der düsteren Wahl, entweder den Widerstand zu unterstützen oder in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Die öffentliche Meinung spiegelt diese Unzufriedenheit wider. Umfragen des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung (PSR) zeigen, dass die Unterstützung für bewaffnete Widerstandsgruppen zunimmt und die Zustimmung zur Fatah, die die Palästinensische Autonomiebehörde führt, abnimmt.

Im Dezember 2023 wünschten 90 Prozent der befragten Palästinenser den Rücktritt von Präsident Abbas. Die Ablehnung der Palästinensischen Autonomiebehörde liegt konstant bei rund 80 Prozent, und ihre Führung wird als korrupt und ineffektiv angesehen.

Während israelische Besatzungstruppen und Siedler staatliche und staatlich unterstützte Gewalt ausüben, verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage im Westjordanland, während das Überleben der Palästinensischen Autonomiebehörde zunehmend ungewiss erscheint. Das harte Durchgreifen gegen das Jenin-Lager hat interne Meinungsverschiedenheiten angeheizt und wirft die Frage auf, ob die PA dem wachsenden Druck standhalten kann oder ob sie tatsächlich am Rande des Zusammenbruchs steht.

