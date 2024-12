https://strategic-culture.su/news/2024/12/23/the-king-makers-pull-rug-from-syria-yet-again-a-greek-tragedy-begins/



Die „Königsmacher“ ziehen Syrien wieder einmal den Boden unter den Füßen weg… Eine „griechische Tragödie“ beginnt

Alastair Crooke

23. Dezember 2024

Syrien wurde zerschlagen und geplündert im Namen der „Befreiung“ der Syrer von der Bedrohung durch ISIS, die sie – Washington – überhaupt erst installiert hatten.

James Jeffrey, ehemaliger US-Botschafter im Irak und in der Türkei, legte in einem Interview mit PBS Frontline im März 2021 sehr deutlich die Schablone für das dar, was diesen Monat in Syrien passiert ist:

„Syrien ist aufgrund seiner Größe, seiner strategischen Lage und seiner historischen Bedeutung der Dreh- und Angelpunkt dafür, ob es ein von den USA verwaltetes Sicherheitssystem in der Region geben kann. .. Und so haben wir diese allgemeine Allianz, die mit uns zusammenarbeitet. Aber. .. der Stresspunkt ist in Syrien am größten“.

Jeffrey erklärte (im Interview von 2021), warum die USA ihre Unterstützung auf Jolani und Hayat Tahrir al-Sham (HTS) verlagert haben:

„Wir haben Mike Pompeo dazu gebracht, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, die es uns erlaubt, HTS zu unterstützen – ich habe Nachrichten an HTS erhalten und gesendet“: „Wir [HTS] wollen euer Freund sein. Wir sind keine Terroristen. Wir kämpfen nur gegen Assad„“.

Der Interviewer vonPBS Frontline fragt: Haben die USA „indirekt die bewaffnete Opposition unterstützt“? Darauf antwortet Jeffrey:

„Es war uns wichtig, dass HTS sich nicht auflöst. .. unsere Politik war … war es, HTS in Ruhe zu lassen. .. Und die Tatsache, dass wir [HTS] nie ins Visier genommen haben, die Tatsache, dass wir nie unsere Stimme gegenüber den Türken über ihre Kohabitation mit ihnen erhoben haben – in der Tat habe ich dieses Beispiel verwendet, als ich das letzte Mal mit sehr hochrangigen Türken gesprochen habe – als sie anfingen, über diese Beziehung zu meckern, die wir [die USA] mit den SDF [in Ostsyrien] haben“.

„Ich sagte zu ihnen: „Schauen Sie, die Türkei hat immer behauptet, dass Sie uns in Nordost-Syrien haben wollen, was sie auch tun. Aber Sie verstehen das nicht. Wir können nicht ohne die Plattform in Nordost-Syrien sein, weil wir dort nur Hunderte von Truppen haben“; ... Ich sagte: „Das ist genau wie bei euch in Idlib. ..“.

„Wir wollen, dass ihr in Idlib seid, aber ihr könnt nicht in Idlib sein, ohne eine Plattform zu haben, und diese Plattform ist größtenteils die HTS. Im Gegensatz zu den SDF ist die HTS eine von den Vereinten Nationen anerkannte terroristische Organisation. Habe ich mich jemals, oder hat sich jemals ein amerikanischer Beamter, bei Ihnen darüber beschwert, was Sie dort mit HTS machen? Nein …“.

David Miller, ein britischer Akademiker, stellte fest, dass der prominente syrische sunnitische muslimische Gelehrte Shaykh al-Yaqoubi (der gegen Assad ist) im Jahr 2015 nicht von Jolanis Bemühungen überzeugt war, Al Qa’ida in Jabhat al-Nusra umzubenennen. In seinem Al-Jazeera-Interview aus dem Jahr 2013 bestätigte Jolani zweimal seine Zugehörigkeit zu al-Qaida und sagte, er habe von ihrem Anführer Dr. Ayman [al-Zawahiri] Befehle erhalten … und diese lauteten, nicht den Westen anzugreifen. Er bestätigte seine eigene Position, die der Intoleranz gegenüber denjenigen, die einen „häretischen“ Islam praktizieren.

Miller kommentiert:

„Während ISIS sich Anzüge anzieht, zulässt, dass Syrien von den USA zerstückelt wird, Frieden mit dem zionistischen Staat predigt, freie Märkte will und Gasgeschäfte mit ihren regionalen Gönnern macht, haben ihre ‚wahren Gläubigen ‘ … in der sunnitischen identitären Diaspora noch nicht gemerkt, dass sie verraten wurden – wie es immer der Plan war“.

„Unter vier Augen lachen die Planer dieses Krieges in den NATO-Staaten darüber, junges salafistisches Kanonenfutter aus aller Welt in den Fleischwolf zu schicken. Die 2000-Dollar-Löhne sind nur ein Sandkorn im Vergleich zu den Gas- und Baureichtümern, die in die türkischen, katarischen, israelischen und amerikanischen Kassen zurückfließen sollen. Dafür haben sie Palästina getötet, und sie werden die nächsten 30 Jahre damit verbringen, dies zu rechtfertigen, je nachdem, was die sehr teuren PR-Firmen, die von der NATO und den Golfstaaten beauftragt wurden, ihnen aufschwatzen… Die Operation zum Regimewechsel in Syrien ist die Abzocke des Jahrhunderts“.

Natürlich war James Jeffreys Bericht nicht neu. Zwischen 1979 und 1992 gab die CIA Milliarden von Dollar für die Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung afghanischer Mudschaheddin-Milizen (wie Osama bin Laden) aus, um die UdSSR ausbluten zu lassen, indem sie sie in einen Sumpf hineinzog. Aus den Reihen der Mudschaheddin ging die Al-Qaida hervor.

„Und dennoch arbeiteten die USA in den 2010er Jahren, als sie sich angeblich im Irak und in Afghanistan im Krieg mit al-Qaida befanden, insgeheim mit ihr zusammen – in Syrien an einem Plan zum Sturz von Assad. Zu diesem Zweck gab die CIA rund 1 Milliarde Dollar pro Jahr für die Ausbildung und Bewaffnung eines breiten Netzes von Rebellengruppen aus. Wie Jake Sullivan der Außenministerin Hillary Clinton in einer durchgesickerten E-Mail aus dem Jahr 2012 mitteilte, „ist AQ [al-Qaida] in Syrien auf unserer Seite“, wie Alan Macleod in Consortium News bemerkt .

Türkische Presseberichte bestätigen weitgehend, dass dieses Jeffrey-Szenario der aktuelle Spielplan war: Ömer Önhon, ehemaliger hochrangiger Botschafter und stellvertretender Unterstaatssekretär für den Nahen Osten und Asien im türkischen Außenministerium, schreibt, dass:

„Die Operation zum Sturz des Assad-Regimes in Syrien wurde über ein Jahr lang akribisch geplant, mit koordinierter Beteiligung der Türkei, der Vereinigten Staaten und mehrerer anderer Nationen. Aus verschiedenen Erklärungen geht hervor, dass der Sturz Assads das Ergebnis eines komplizierten Geflechts von Vereinbarungen zwischen praktisch allen Beteiligten war. Auch wenn die HTS aktiv daran arbeitet, sich einen neuen Namen zu geben – dieser Wandel muss erst noch bewiesen werden.“

Diese HTS-Geschichte hat einen Präzedenzfall: Im Sommer nach Israels (erfolglosem) Krieg gegen die Hisbollah im Jahr 2006 saß Dick Cheney in seinem Büro und beklagte lautstark die anhaltende Stärke der Hisbollah; schlimmer noch, es schien ihm, als sei der Iran der Hauptnutznießer des US-Irak-Kriegs 2003 gewesen.

Cheneys Gast – der damalige Chef des saudischen Geheimdienstes, Prinz Bandar – stimmte dem energisch zu (wie John Hannah, der an dem Treffen teilnahm , berichtet ), und zur allgemeinen Überraschung verkündete Prinz Bandar, dass der Iran noch zurechtgestutzt werden könne: Syrien sei das „schwache“ Glied, das durch einen islamistischen Aufstand zum Einsturz gebracht werden könne. Cheneys anfängliche Skepsis schlug in Begeisterung um, als Bandar sagte, dass ein Eingreifen der USA möglicherweise unnötig sei. Er – Bandar – würde das Projekt orchestrieren und verwalten: „Überlassen Sie es mir“, sagte er. Bandar sagte John Hannah: „Der König weiß, dass außer dem Zusammenbruch der Islamischen Republik selbst nichts den Iran mehr schwächen würde, als Syrien zu verlieren“.

Nun … dieser erste Versuch war nicht erfolgreich. Er führte zu einem blutigen Bürgerkrieg, aber letztendlich überlebte die Regierung von Präsident Assad.

Jeffrey wiederholte also in 202 lediglich die Fortsetzung: Der ursprüngliche, von den Wahabbiten angeführte „Rug Pull“ in Syrien durch die Golfstaaten sollte einfach in einen HTS-Schlag umgewandelt werden, und zwar durch eine umbenannte Ansammlung verschiedener Milizen, die sich hauptsächlich aus ehemaligen Kämpfern (viele davon nicht aus Syrien) von Al-Qaida/al-Nusra und ISIS zusammensetzen und – in dieser zweiten Version – vom türkischen Geheimdienst geleitet und von Katar finanziert werden.

Syrien wurde also im Namen der „Befreiung“ der Syrer von der Bedrohung durch ISIS zerschlagen und geplündert, die sie – Washington – überhaupt erst installiert hatten und die die USA dann als Rechtfertigung für die Besetzung des Nordostens von Syrien durch US-Truppen benutzten. In der gleichen Weise besteht der unausgesprochene Teil dieses Plans darin, das säkulare Syrien – mit seinem von Frankreich übernommenen Rechtssystem – „islamisch“ zu machen („wir werden das islamische Recht einführen“), um die israelischen Angriffe und Landnahmen zu rechtfertigen, die als „Verteidigungsmaßnahmen gegen Dschihadisten“ dargestellt werden.

Natürlich ist es richtig, dass mit diesen Ereignissen wahrscheinlich Geld zu verdienen ist. Es wurde zwar nie bewiesen, aber seismische Untersuchungen vor Beginn des ersten Syrien-Krieges 2011 schienen zu zeigen, dass es in Syrien durchaus unterirdische Öl- oder Gasvorkommen geben könnte, die über die relativ kleinen Felder im Nordosten hinausgehen. Und ja, der Wiederaufbau wird ein Segen für die schwächelnde türkische Bauwirtschaft sein.

Das marode syrische Militär stellt per se keine direkte militärische Bedrohung für Israel dar. Sie werden sich also fragen, warum sie das Land auseinandernehmen? „Israels Ziel ist es, Syrien grundsätzlich zu zerstören“, meint Professor Mearsheimer. „Das liegt übrigens nicht zum großen Teil an Israel. Ich glaube, dass die Amerikaner und die Türken eine viel wichtigere Rolle bei der Zerstörung Syriens gespielt haben als Israel“. „Das Land ist zerstört, und ich kenne niemanden, der glaubt, dass die Rebellen, die jetzt in Damaskus das Sagen haben, in der Lage sein werden, die Ordnung in diesem Land wiederherzustellen … Aus israelischer Sicht ist die Situation völlig in Ordnung“, so Mearsheimer weiter.

Die Anti-Russland-Falken in den USA hofften auch, dass Russland den Köder eines zerstörten Syriens schlucken würde, um in einen sich ausweitenden Nahost-Sumpf verwickelt zu werden.

All dies führt uns direkt zu Jeffreys Aussage zurück: „Syrien ist aufgrund seiner Größe, seiner strategischen Lage und seiner historischen Bedeutung der Dreh- und Angelpunkt dafür, ob es ein von den USA verwaltetes Sicherheitssystem in der Region geben kann. ..“.

Syrien war von Anfang an – seit 1949 – der „Balancer“ für Israel in der Region. Das ist nun vorbei, und es bleibt nur noch der Iran, der den israelischen Vorstoß zu einem „Großisrael“ ausgleicht. Es überrascht daher nicht, dass die Israelis die Amerikaner auffordern, sich ihnen bei einer weiteren Zerstörungsorgie anzuschließen, die diesmal den Iran treffen soll.

Wusste Russland im Voraus, was in Idlib vor sich ging und wie ein Machtwechsel inszeniert werden sollte? Ja, natürlich! Die sehr effektiven russischen Dienste müssen es gewusst haben, denn dieses Syrien-Projekt läuft seit Mitte der 1970er Jahre (über das Hudson Institute und Senator Scoop Jackson).

Assad hatte in den letzten vier Jahren seinen verzweifelten Plan mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten angedeutet , eine eher pro-israelische/pro-westliche Haltung einzunehmen, in der Hoffnung, sich mit Washington zu normalisieren und dadurch eine gewisse Lockerung der Sanktionen zu erreichen.

Assads Plan ist gescheitert – und Syrien wird sich wahrscheinlich als „griechische Tragödie“ entpuppen, bei der sich die Tragödie entwickelt, während die Akteure ihre eigene Natur ausleben. Ruhende ethnische und sektiererische Spannungen werden wahrscheinlich wieder aufflammen; Flächenbrände werden sich entzünden. Der Deckel ist ab. Und Russland hätte niemals den Köder geschluckt, um sich einzumischen.

Die amerikanisch-israelische Allianz hat Syrien schon lange gewollt. Und jetzt haben sie es bekommen. Das damit einhergehende Chaos geht auf ihr Konto. Ja, die USA können sich – theoretisch – selbst dafür loben, dass sie mehr von einem „amerikanisch verwalteten Sicherheitssystem [und einem dominanten Energiefluss]“ erreicht haben .

Aber die herrschenden Schichten in den USA werden Europa niemals energieunabhängig werden lassen. Die USA brauchen die westasiatischen Energieressourcen für sich selbst – zur Absicherung ihrer Schuldenlast. Die europäischen Staaten bleiben auf der Strecke, da die Finanzkrise sie in Bedrängnis bringt und das europäische Wachstum nachlässt.

Andere sehen in einem konfliktreichen und möglicherweise wieder radikalisierten Nahen Osten eine weitere Belastung für die ohnehin schon „lebhaften“ sozialen Spannungen in Europa.

Nichtsdestotrotz freut sich Israel über seinen „Sieg“. Was gewonnen? Der ehemalige IDF-Stabschef und Verteidigungsminister ‚Bogie‘ Ya’alon drückt es so aus:

„Der Weg der gegenwärtigen israelischen Regierung besteht darin, zu erobern, zu annektieren, ethnische Säuberungen durchzuführen.. . und jüdische Siedlungen zu errichten. Umfragen zeigen, dass etwa 70% der Israelis, manchmal sogar mehr, dies unterstützen – UND dass Israel eine liberale Demokratie ist“.

„Dieser [widersprüchliche] Weg wird uns in die Zerstörung führen“, schließt er.

Was sonst kann das endgültige Ende dieses zionistischen Projekts sein? Es gibt mehr als sieben Millionen Palästinenser zwischen dem „Fluss und dem Meer“. Sollen sie alle von der Landkarte verschwinden?

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

Übersetzt mit Deepl.com

