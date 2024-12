https://www.caitlinjohnst.one/p/the-empire-burns-the-middle-east?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=153801632&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Das Imperium verbrennt den Nahen Osten, während die Obdachlosigkeit in den USA zunimmt

Caitlin Johnstone

30. DEZEMBER 2024

Die IDF hat ein Strandresort an der Küste des nördlichen Gazastreifens gebaut, wo ihre Soldaten eine Pause vom Völkermord einlegen können, um sich zu entspannen, Massagen zu bekommen, Eiskaffee zu trinken und Eis und Zuckerwatte am Strand zu essen.

In der Zwischenzeit wurde das letzte Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen vom israelischen Militär niedergebrannt, nachdem die medizinische Einrichtung tagelang gewaltsam belagert worden war.

Die IDF erklärt nun, dass sie möglicherweise über das 60-Tage-Limit hinaus im Südlibanon bleiben wird, dem sie in ihrem Waffenstillstandsabkommen mit der Hisbollah zugestimmt hat, was bedeutet, dass wir uns bald auf eine weitere langwierige illegale israelische Militärbesetzung einstellen können.

Ein aktueller Bericht von Drop Site News zitiert mehr als ein Dutzend BBC-Mitarbeiter, die sagen, dass die gesamte Berichterstattung der britischen Staatsmedien über Israel und Palästina letztlich von einem einzigen Redakteur namens Raffi Berg kontrolliert wird, der zuvor für die CIA gearbeitet hat. Die BBC-Reporter erklärten gegenüber Drop Site News, dass Berg die Schlagzeilen und die Berichterstattung immer wieder in einer Weise manipuliert, die den Informationsinteressen der israelischen Regierung zugute kommt.

Eine Anti-Assad-Organisation namens Verify Syria hat herausgefunden, dass virales Videomaterial, das angeblich die Befreiung von Frauen und Kindern aus dem Sednaya-Gefängnis nach Assads Sturz zeigt, in Wirklichkeit gar nicht so ist. In Wirklichkeit handelte es sich bei dem Ort, an dem die verängstigten Frauen und Kinder gefilmt wurden, um eine Wohltätigkeitseinrichtung für Familien namens Dafa Association, und sie hatten Angst, weil die Einrichtung von bewaffneten „Revolutionären“ angegriffen wurde.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die von den USA unterstützten Al-Qaida-Ableger, die jetzt in Syrien das Sagen haben, ankündigen, dass sie wahrscheinlich erst in vier Jahren Wahlen abhalten werden.

Das US-Imperium steckt bis zum Hals im Nahen Osten und arbeitet frenetisch daran, die Geschehnisse dort zu manipulieren, während in den Vereinigten Staaten selbst die Obdachlosigkeit einen weiteren rekordverdächtigen Sprung nach vorne gemacht hat. Die Obdachlosigkeit in den USA hat seit dem letzten Jahr um schwindelerregende 18 Prozent zugenommen – und auch im letzten Jahr gab es einen gewaltigen Anstieg der Obdachlosigkeit um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Offiziell gibt es jetzt etwa 770.000 obdachlose Amerikaner, obwohl die tatsächliche Zahl wahrscheinlich um ein Vielfaches höher ist.

Diese massive Ungerechtigkeit ist ganz bewusst herbeigeführt worden. Als Zentrum eines weltumspannenden Imperiums müssen die USA ihre Bürger arm, gespalten, abgelenkt und machtlos halten, um sie davon abzuhalten, sich in das Räderwerk der imperialen Maschine einzumischen. Je mehr freie Zeit und geistigen Freiraum die Amerikaner haben, desto mehr werden sie erkennen, wie verkommen ihre Regierung ist und wie sehr sie sie verarscht. Die Manager des westlichen Imperiums haben natürlich ein ureigenes Interesse daran, die Amerikaner arm, krank, unwissend und propagandistisch zu halten. Und deshalb bleiben sie es auch.

Das zentralisierte US-Imperium lebt von Lügen, Manipulation, Gefühllosigkeit und Dummheit. Die ganze Welt wird durch seine Existenz schlechter gemacht. Es degradiert die kollektive Seele unserer Spezies. Es ist schlecht für die Amerikaner, und es ist schlecht für alle anderen. Der Menschheit wird es viel besser gehen, wenn dieses mörderische Machtgefüge endlich zerbröckelt.

