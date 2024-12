Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Jüdischer Autor verzichtet auf israelische Staatsbürgerschaft wegen „Völkermordkampagne“ gegen Palästinenser

Grundlage sind die schlimmsten Gewaltverbrechen, die wir kennen“: Der in den USA lebende Autor Avi Steinberg kritisiert das israelische Staatsbürgerschaftsgesetz, das in direktem Zusammenhang mit seiner Entscheidung steht, auf seine eigene Staatsbürgerschaft zu verzichten

Ein Mann trägt eine israelische Flagge während regierungsfeindlicher Demonstrationen in Tel Aviv, Israel, Dezember.Credit: Stoyan Nenov/ REUTERS

Rachel Fink

DEZEMBER 2024

Der in Israel geborene Autor Avi Steinberg gab diese Woche bekannt, dass er offiziell auf seine israelische Staatsbürgerschaft verzichtet, und nannte die „ethnisch determinierten, suprematischen Gesetze“ als direkten Grund für seine Entscheidung.

„Das israelische Staatsbürgerschaftsrecht basiert auf den schlimmsten Gewaltverbrechen, die wir kennen, und auf einer sich vertiefenden Litanei von Lügen, die dazu dienen, diese Verbrechen zu beschönigen“, erklärte Steinberg in einem Kommentar, in dem er seine Entscheidung begründete.

„Vor kurzem habe ich ein israelisches Konsulat aufgesucht und meine Papiere eingereicht, um offiziell auf meine Staatsbürgerschaft zu verzichten“, begann der Schriftsteller Avi Steinberg seinen Beitrag für die linke Medienplattform Truthout. „Selbst als die Palästinenser noch die Leichen zählten oder in vielen Fällen die Überreste ihrer Angehörigen einsammelten, fragte die Frau aus der Vorstadt, die vor mir in der Schlange vor dem Konsulat stand, fröhlich, was mich heute hierher gebracht habe.“

Steinberg, der derzeit in Boston lebt, wurde in Jerusalem als Sohn amerikanischer Eltern geboren, die nach dem Rückkehrgesetz nach Israel eingewandert sind, das jedem, der ein jüdisches Eltern- oder Großelternteil hat, die Staatsbürgerschaft verleiht. In seiner Stellungnahme kritisiert Steinberg die Entscheidung seiner Eltern, in „ein Jerusalemer Viertel zu ziehen, das nur wenige Jahre zuvor ethnisch gesäubert worden war“. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

