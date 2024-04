Das israelische Gefängnissystem fordert ein weiteres Leben Tamara Nassar

Israeli prison system claims another life Israel refuses to release body of Walid Daqqa.

Die israelischen Gefängnisbehörden weigern sich, den Leichnam des am 7. April in der Haft verstorbenen Schriftstellers und Aktivisten Walid Daqqa an seine Familie zurückzugeben.

Daqqa hatte die meiste Zeit seines Lebens in israelischer Haft verbracht und war einer der dienstältesten palästinensischen Gefangenen. Er war unheilbar an Krebs erkrankt.

Die israelischen Behörden hatten Daqqa im März 1986 im Alter von 24 Jahren verhaftet, weil er angeblich als Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas, einer linken politischen Partei, am bewaffneten Widerstand teilgenommen hatte. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die später auf 37 Jahre herabgesetzt wurde.

Er hat seine 37-jährige Haftstrafe im März 2023 vollendet.

Im Jahr 2018 verlängerten die israelischen Behörden seine Haft jedoch um zwei Jahre, da sie ihm vorwarfen, Telefone in seine Zelle geschmuggelt zu haben.

Sein neuer Entlassungstermin war für März 2025 vorgesehen.

Daqqa stammte aus der palästinensischen Stadt Baqa al-Gharbiyye in Israel. Er hat im Gefängnis mehrere Bücher verfasst.

Eine Palästinenserin namens Sana Salameh besuchte Daqqa zu einem Interview, und die beiden wurden später ein Paar. Nach hartnäckigen Bemühungen bei den Gefängnisbehörden gelang es Daqqa und Salameh 1999, in einer legendären Feier im Gefängnis von Ashkelon im Süden Israels zu heiraten.

Einige wenige Mitgefangene von Daqqa sowie einige ihrer Familien und Freunde waren dabei.

Die israelischen Gefängnisbehörden verweigerten dem Paar den ehelichen Besuch, obwohl sie lange für dieses Recht gekämpft hatten. Das Paar versuchte, mit geschmuggeltem Sperma schwanger zu werden, und brachte schließlich eine Tochter zur Welt, die sie Milad nannten.

Freigabe seiner Leiche

Trotz wiederholter Kampagnen von Menschenrechtsorganisationen, die auf seine sofortige Freilassung drängten, beharrte Israel darauf, Daqqa in Haft zu halten, obwohl er gegen einen seltenen Fall von Knochenmarkkrebs kämpfte.

Der Rat der palästinensischen Menschenrechtsorganisationen (PHROC), dem eine Reihe von Gruppen angehören, richtete im vergangenen Jahr einen dringenden Appell an die UN-Sonderverfahren – ein Gremium, das sich mit solchen Fällen befasst – und forderte die Freilassung von Daqqa.

Der Rat erklärte, dass sich Daqqas Gesundheitszustand aufgrund der vorsätzlichen medizinischen Vernachlässigung durch die israelischen Strafvollzugsdienste (IPS) zu verschlechtern drohe.

Amnesty International forderte ebenfalls seine Freilassung „aus humanitären Gründen“, damit er „seine verbleibende Zeit mit seiner Familie verbringen kann“.

Amnesty fordert Israel nun auf, Daqqas Leiche freizulassen.

„Selbst auf seinem Sterbebett zeigten die israelischen Behörden weiterhin ein erschreckendes Maß an Grausamkeit gegenüber Walid Daqqa und seiner Familie. Sie verweigerten ihm nicht nur eine angemessene medizinische Behandlung und angemessene Nahrung, sondern hinderten ihn auch daran, sich von seiner Frau Sana Salameh und ihrer 4-jährigen Tochter Milad zu verabschieden“, sagte Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals Senior Director für Forschung, Advocacy, Politik und Kampagnen.

Salameh „konnte ihren sterbenden Mann nicht ein letztes Mal umarmen, bevor er starb“.

Die israelischen Behörden müssen Daqqas „Leichnam unverzüglich an seine Familie übergeben“, um „ihm ein friedliches und würdiges Begräbnis zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, seinen Tod ohne Einschüchterung zu betrauern.“

Die israelischen Besatzungstruppen stürmten jedoch das Beerdigungszelt, in dem sich Menschen versammelt hatten, um um Daqqa zu trauern, und bauten es ab. Sie verhafteten einige seiner Angehörigen.

Eine große Anzahl israelischer Streitkräfte durchsuchte auch das Haus von Daqqas Familie.

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, billigte dieses brutale Vorgehen öffentlich.

Der Minister zollte der israelischen Polizei, die für den Abbau von Daqqas Beerdigungszelt verantwortlich war, „Anerkennung“.

„Wir weinen heute Abend nicht über den Tod von Daqqa“, schrieb der Minister auf X, früher Twitter.

Er bedauerte, dass Daqqa eines vermeintlich „natürlichen Todes“ gestorben sei, und zog es vor, die Todesstrafe zu verhängen.

Regelmäßige Amputationen

Daqqas Tod ist der 15. palästinensische Todesfall in israelischer Haft seit dem 7. Oktober 2023, wobei der Palestinian Prisoners Club diese Todesfälle auf Folter, Inhaftierung, Hunger und medizinische Nachlässigkeit zurückführt.

In der Zwischenzeit werden Palästinenser, die aus dem Gazastreifen entführt und in einem Gefangenenlager festgehalten werden, routinemäßigen Amputationen aufgrund von schweren Manschettenverletzungen unterzogen.

Diese beunruhigende Enthüllung stammt von einem israelischen Feldarzt, der in der Einrichtung Sde Teiman gearbeitet hat, einem Armeestützpunkt zwischen Beerscheba und Gaza in der südlichen Negev-Region. Die israelischen Behörden halten dort Palästinenser aus dem Gazastreifen fest, bevor sie in andere Gefängnisse verlegt werden.

Das Armeelager „wurde in ein Guantánamo-ähnliches Gefängnis verwandelt“, so die Menschenrechtsgruppe Euro-Med Human Rights Monitor.

„Die Gefangenen werden dort unter extremen Bedingungen gehalten, die an Hühnerkäfige unter freiem Himmel erinnern, und haben über lange Zeiträume keinen Zugang zu Essen oder Trinken“, so die Gruppe weiter.

„Erst diese Woche mussten zwei Gefangenen aufgrund von Verletzungen durch Handschellen die Beine amputiert werden, was leider ein Routinefall ist“, schrieb der Arzt damals in einem Brief an die israelische Führung, über den die Zeitung Haaretz berichtete.

Palästinensische Häftlinge im Lager Sde Teiman „sind 24 Stunden am Tag mit Handschellen gefesselt“, berichtete die Zeitung. Diese Maßnahme wurde eingeführt, nachdem ein medizinischer Mitarbeiter angeblich angegriffen worden war.

Die Handschellen, die nach Angaben des Arztes an allen vier Gliedmaßen angelegt werden, führen zu schweren Verletzungen, die „wiederholte chirurgische Eingriffe erfordern“, so der Arzt.

Die Gefangenen, die ständig mit Handschellen gefesselt sind, werden mit Strohhalmen ernährt und müssen in Windeln defäkieren.

Ursprünglich hatten die israelischen Behörden Handschellen aus Plastik verwendet, die sie nun durch Metallhandschellen ersetzt haben. Mindestens einem Gefangenen wurde aufgrund des langen Tragens von Plastikhandschellen die Hand amputiert, wie drei von der israelischen Zeitung zitierte Quellen berichten.

Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärte, dass bei einer Untersuchung „kein kriminelles Vergehen festgestellt wurde“ und beschloss, keine militärpolizeilichen Ermittlungen einzuleiten.

Selbst wenn sich Patienten größeren Operationen unterziehen, bleiben sie nie länger als ein paar Stunden im Krankenhaus und werden ohne Rücksicht auf die postoperative Beobachtung zurück nach Sde Teiman gebracht.

In der Regel steht im Gefangenenlager nur ein einziger Arzt zur Verfügung, oft ein Orthopäde oder Gynäkologe.

„Dies führt zu Komplikationen und manchmal sogar zum Tod des Patienten“, schreibt der Arzt.

Euro-Med Monitor befragte Palästinenser aus dem Gazastreifen, die von den israelischen Streitkräften inhaftiert worden waren. Sie berichteten, dass sie Misshandlungen, Schlägen, Drohungen, Stresspositionen und anderen Formen der Misshandlung ausgesetzt waren, die nach Ansicht der Gruppe der Folter gleichkommen.

„An jedem neuen Ort gab es eine andere Foltermethode“, berichtete ein Gefangener der Menschenrechtsgruppe, der von einem Ort zum anderen verlegt wurde. Er sagte, er sei „von einem Offizier auf den Kopf geschlagen worden“, und fügte hinzu, dass die starke Kälte ihn am Schlafen hinderte.

Ein anderer Gefangener beschrieb, dass er gezwungen wurde, sich „vollständig zu entkleiden“ und schwere Schläge „mit Teppichen und Gewehrkolben“ hinnehmen musste.

Er erklärte auch, dass die israelischen Behörden „gedroht haben, meine Familie zu vergewaltigen“.

Ein weiblicher Häftling berichtete ähnlich, dass sie gezwungen wurde, sich auszuziehen.

„Jedes Mal wurde ich nackt ausgezogen, wobei die weiblichen Soldaten ihre Hände auf mich legten, während die männlichen Soldaten gelegentlich unhöfliche Kommentare, harte Beleidigungen, die ich nicht wiederholen kann, und Vergewaltigungsdrohungen machten“, sagte sie gegenüber Euro-Med Monitor.

In diesem Monat wurden fast 1.900 Palästinenser aus dem Gazastreifen entführt und sind immer noch in israelischen Gefängnissen inhaftiert. In dieser Zahl sind die Gefangenen in der Einrichtung Sde Teiman nicht enthalten, in der normalerweise 600 bis 800 Personen untergebracht sind.

