Iran schlägt zurück Von Julian Macfarlane

Iran strikes back The Iranian strike was masterful strategy.

Von Julian Macfarlane

14. April 2024

Gestern Abend habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich angedeutet habe, dass der Iran die Vergeltung für Israels Angriff auf die Botschaft in Damaskus aufschieben wird, vielleicht bis zum nächsten Monat, um der „zionistischen Entität“ keinen Vorwand für einen größeren Krieg zu liefern.

Ich habe auch angedeutet, dass eine Vergeltung eher mit Drohnen als etwa mit Hyperschallraketen erfolgen würde, und sei es nur, weil Drohnen billig und effektiv sind – und wohl auch weniger zivilen Schaden anrichten und daher nicht so eskalierend sind. Nicht dass der Iran derzeit unbedingt über so viele Hyperschallraketen verfügt. Außerdem sind Drohnenangriffe eine gute Möglichkeit, Israels Vorrat an teuren Abfangraketen zu erschöpfen.

Gleich nach dem Angriff auf Damaskus hat die Achse des Widerstands 50 Drohnen gegen Haifa eingesetzt.

Um sie abzuwehren, hätten die Israelis 100 bis 150 Abfangjäger benötigt. Die Israelis sagen, ihre Systeme seien zu 99 % wirksam. Unter Testbedingungen, nicht unter realen Bedingungen, ja. Es wurde also Schaden angerichtet, obwohl die israelischen Luftabwehrsysteme hoch entwickelt sind.

Bei Schwärmen von Drohnen werden immer einige durchkommen. Dies ist das Drohnenzeitalter (gilt auch für Menschen).

Und die Verteidigung selbst, ein Abfangjäger mit einem großen Sprengkopf, kann unschuldigen Zivilisten mehr Schaden zufügen als eine Drohne mit einem kleinen Sprengkopf – wie wir in der Ukraine nur allzu oft gesehen haben.

Die Abfangjäger der israelischen Luftverteidigung verwenden Annäherungszünder, die dazu neigen, die Nachbarschaft mit Granatsplittern zu überschütten.

Nach den Drohnenangriffen auf Haifa und anderswo und der Entführung eines nach Israel fahrenden Frachtschiffs durch den Iran in der Straße von Hormuz vor einem Tag war klar, dass die israelische Bombardierung der Botschaft in Damaskus nicht unbeantwortet bleiben würde. Wie bei all diesen Dingen war die einzige Frage das „Wann„.

Da die westlichen Medien und die westlichen Regierungen in Erwartung einer größeren Eskalation – vielleicht in der Hoffnung auf eine größere Eskalation – die Kriegstrommeln rührten, erwartete ich, dass der Iran reagieren würde – aber sich Zeit lassen würde.

Das einzige Problem bei dieser Idee war, dass, wenn die Iraner bis zum Ende des aktuellen Nachrichtenzyklus warteten, die USA so tun würden, als hätten sie einen Krieg verhindert – dass der Iran entweder Angst hatte zu kämpfen oder einfach nicht die Mittel dazu hatte. Das wäre ein stillschweigender Sieg für die USA in der Regierung Biden – und indirekt auch für Israel, das damit davonkäme, dem Völkerrecht und der internationalen Gemeinschaft die Nase zu zeigen. Captain America rettet den Tag.

Sobald der Nachrichtenzyklus weitergeht, könnten die Behauptungen der USA als Wahrheit angesehen werden.

Was der iranische Staat also tat, war sehr klug – wenn auch in mancher Hinsicht ähnlich wie seine Reaktion auf die Ermordung von Souliemani – maßvoll, verhältnismäßig, strategisch – und vor allem, um sich Zeit zu verschaffen – falls sie wirklich kämpfen müssen! Mit der Zeit werden sie stärker. Und ihre Feinde machen mehr und mehr Fehler und werden schwächer und schwächer. Wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, verlieren die Israelis eindeutig – wie es amerikanische Stellvertreter zu tun pflegen. Wie auch die USA selbst.

Vielleicht haben die Iraner etwas von den Russen in der Ukraine gelernt. Zeit ist eine Waffe.

Also starteten die Iraner gestern Abend einen Angriff, den die Medien als „massiv“ bezeichneten, obwohl er gar nicht so groß war – allerdings viel größer als der Angriff der Achse des Widerstands auf Haifa.

Die Iraner setzten in Wellen Drohnen ein. Und später Marschflugkörper. Die Amerikaner sprechen von 170 Drohnen und 30 Marschflugkörpern – also etwa 200. Die Israelis – die immer zu Übertreibungen neigen – sprechen von mehr als 300 „Geschossen“ – einschließlich ballistischer Raketen!

Die Iraner erklärten, das Hauptziel sei der Luftwaffenstützpunkt gewesen, von dem aus die Israelis ihren Angriff auf die Botschaft in Damaskus starteten, was nach Artikel 51 der UN-Charta ein legitimes Ziel wäre. Es gab aber auch andere Ziele, darunter einen weiteren Luftwaffenstützpunkt.

Wie bei dem Luftangriff nach dem Tod von Souliemani haben die Iraner eine Warnung ausgesprochen. Wie dem auch sei. Bei einer Geschwindigkeit von 115 Stundenkilometern brauchen Drohnen Stunden, um die Strecke zwischen dem Iran und Israel zurückzulegen – was bedeutet, dass die Amerikaner und Briten viel Zeit für die Entdeckung, Verfolgung, Zielerfassung und das Abfangen durch Flugzeuge hatten.

Auch setzten die Iraner nicht ihre neuesten Drohnen oder Raketen ein – nur billiges Zeug, um die Sache zu vereinfachen.

Die Absicht war offensichtlich nicht, einen militärisch bedeutsamen Schaden anzurichten, sondern lediglich die Fähigkeit zu demonstrieren.

Es war also eine Demonstration. Eine Reaktion – aber keine Eskalation.

Es gab nur ein einziges gemeldetes Todesopfer – ein 7-jähriges Beduinenmädchen in der Negev, das entweder von einer vom Kurs abgekommenen Drohne oder von Schrapnellen der israelischen Abfangjäger getroffen wurde.

Die Herstellung einer Shahed-136-Drohne, die jetzt durch die Shaded-236-Drohne ersetzt wird, kostet die Iraner etwa 10.000 Dollar – 170.000 Dollar für 170 Drohnen. Die Betriebskosten eines Kampfjets liegen bei etwa 20.000 Dollar pro Stunde. Und eine AIM 9 kostet 472.000 Dollar, etwa die Hälfte der Kosten einer AMRAAM.

Die Amerikaner und Briten haben eine Menge Flugzeuge in die Luft gejagt. Stellen Sie sich vor, wie viel es gekostet hat, diese Drohnen abzuschießen! Dies war eine sehr kosteneffiziente Operation für den Iran – und eine sehr teure für die USA und Großbritannien. Obwohl Raytheon wahrscheinlich sehr zufrieden war.

Die 30 Marschflugkörper, die nach der Drohnenflut abgeschossen wurden, waren ebenfalls ältere, weniger teure Modelle, die aber schwieriger abzuschießen waren als Drohnen.

Letztendlich musste Israel immer noch sein modernes Luftabwehrsystem einsetzen, das natürlich sehr , sehr teuer ist.

Der Angriff kostete die USA, das Vereinigte Königreich und Israel Millionen. Die Kosten für die Iraner waren weitaus geringer. Und ihre Raytheon-Aktien stiegen.

Das Ergebnis ist, dass die Iraner bewiesen haben, dass sie keine Angst vor den USA oder Israel haben – und dass sie über die Mittel zur Vergeltung verfügen. Außerdem haben sie Zurückhaltung und Verhältnismäßigkeit bewiesen – Eigenschaften, die von ihren neuen Verbündeten geschätzt werden. Russland und China.

Ihre Erklärung vor der UNO war klassisch: „Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden“.

Die Amerikaner haben erklärt, dass sie eine israelische Offensivoperation als Reaktion auf den Angriff nicht unterstützen werden – obwohl sie bei der Verteidigung Israels gegen den iranischen Angriff mitgeholfen haben. Werden die Israelis auf sie hören? Oder sind sie auf der Suche nach einem neuen Masada?

Übersetzt mit deepl.com

