Unleashed: Israeli settlers rampage through West Bank villages, kill two people, injure dozens Israeli settlers went on a two-day rampage in the region northeast of Ramallah when a settler teenager was reported missing on Friday. They burned dozens of houses and killed two Palestinians, while effectively blockading some ten villages.

Palästinenser inspizieren die Schäden an ihrem Eigentum und ihren Häusern, nachdem Siedler am 13. April 2024 die Stadt Qasra südlich von Nablus unter dem Schutz der Besatzungstruppen angegriffen haben. (Foto: Ayman Nobani/Wafa News Agency)

Entfesselt: Israelische Siedler randalieren in Dörfern im Westjordanland, töten zwei Menschen und verletzen Dutzende

Von Qassam Muaddi

14. April 2024

Israelische Siedler haben zwei Tage lang in der Region nordöstlich von Ramallah randaliert, nachdem am Freitag ein jugendlicher Siedler als vermisst gemeldet worden war. Sie brannten Dutzende von Häusern nieder und töteten zwei Palästinenser, während sie etwa zehn Dörfer effektiv blockierten.

Israelische Siedler haben seit Freitag bei einer Reihe von Überfällen auf palästinensische Dörfer in der Region östlich von Ramallah zwei Palästinenser getötet. Bei den beiden Märtyrern handelt es sich um Jihad Abu Alia, 25, aus dem Dorf al-Mughayyir und Omar Hamed, 17, aus dem Dorf Beitin.

Die Angriffe erfolgten nach dem Verschwinden eines 14-jährigen israelischen Siedlers am Freitagmittag in der Nähe von al-Mughayyir, nordöstlich von Ramallah.

Die israelischen Streitkräfte leiteten eine Suchaktion in dem Gebiet ein, die die ganze Nacht andauerte. Sie sperrten die Ortseingänge ab, feuerten Leuchtraketen ab und ließen Drohnen und Hubschrauber fliegen. Der vermisste Siedler-Jugendliche wurde am Samstag in einem hügeligen Gebiet zwischen den Dörfern Duma und al-Mughayyir tot aufgefunden.

Die Angriffe der Siedler, die kurz nach Bekanntwerden des Verschwindens des Jugendlichen begannen, richteten sich vor allem gegen al-Mughayyir und weiteten sich dann auf die Dörfer Beitin, Sinjel und Duma entlang der östlichen Grenze des zentralen Westjordanlandes zwischen dem Nordosten von Ramallah und dem Südosten von Nablus aus.

„Die Siedler begannen gegen 11 Uhr vormittags zu Hunderten das Dorf anzugreifen, völlig aus dem Nichts“, sagte Muslim Dawabsheh, ein Einwohner und Medienbeauftragter der Gemeinde Duma, gegenüber Mondoweiss.

„Auf den ersten Blick schätzte ich, dass mindestens 600 Siedler durch den Dorfeingang gekommen waren, viele von ihnen mit Schusswaffen, und sie begannen zu schießen, während einige Häuser angriffen und versuchten, sie in Brand zu setzen“, beschrieb Dawabsheh.

„Ein Mann stürzte aus seinem Haus und versuchte, die Siedler aufzuhalten, aber sie stachen ihm mehrmals in die Schulter, während andere Siedler drei Stunden lang verhinderten, dass Feuerwehrfahrzeuge ins Dorf kamen“, so Dawabsheh.

„Eine andere Gruppe von Bewohnern eilte zu einem Haus, in dem Frauen und Kinder eingeschlossen waren, während die Siedler im Hof Fenster einschlugen, aber die Siedler eröffneten das Feuer auf sie und hinderten sie daran, näher zu kommen“, fuhr er fort.

„Der Angriff dauerte acht Stunden, und die Siedler zogen sich gegen 19 Uhr zurück. Während dieser ganzen Zeit war die Besatzungsarmee auf der Hauptstraße stationiert und schaute einfach zu“, so der Mann.

„Ich persönlich habe 21 verbrannte Häuser und mindestens 30 Autos gezählt. Vier Menschen wurden durch Schüsse und sechs durch Stiche verwundet, alle mit mittelschweren Wunden“, fügte er hinzu.

Im Jahr 2015 drangen israelische Siedler über Nacht in das Dorf Duma ein, warfen Brandbomben auf zwei Häuser und töteten das 18 Monate alte Kleinkind Ali Dawabsheh. Alis Eltern, Riham und Saad Dawabsheh, starben einige Wochen später an ihren Verbrennungen, ihr 5-jähriger Sohn Ahmad ist der einzige Überlebende der Familie.

In Mughayyir griffen Siedler die Stadt zweimal an und töteten einen Bewohner des Dorfes. Bashir Abu Mousa, ein Einwohner von Mughayyir und Augenzeuge, berichtete Mondoweiss , dass „die Siedler am Freitagmittag zu Dutzenden aus der Siedlung Shilo auf dem Hügel kamen. Sie griffen zuerst die Bauern in der Ebene außerhalb des Dorfes an“.

„Dann begannen sie, das Vieh aus einer Baracke zu stehlen, und als die Besitzerin, eine Frau, versuchte, ihre Schafe zu verteidigen, schoss ihr ein Siedler ins Bein. Dann zogen sie weiter in das Dorf“, sagte Abu Mousa.

„Sechs Stunden lang griffen die Siedler die Menschen in ihren Häusern an. Ein junger Mann, Jihad Abu Alia, der versuchte, sein Haus zu verteidigen, indem er Steine von seinem Dach warf, wurde von einem Siedler erschossen“, sagte er.

„Am Samstag kamen die Siedler zurück und taten drei Stunden lang das Gleiche, und sie hielten sogar ein Feuerwehrauto an, das versuchte, brennende Häuser zu erreichen, und setzten es ebenfalls in Brand“, erklärte er. „Insgesamt töteten die Siedler einen jungen Mann in Duma und verletzten etwa 50 Menschen, die meisten an den unteren Gliedmaßen, und brannten acht Häuser und fünf Viehunterkünfte nieder“, fügte er hinzu.

Unterdessen blockierten israelische Siedler mehrere Straßen in der östlichen Region Ramallah und isolierten etwa zehn Dörfer von der Stadt Ramallah. Berichten zufolge griffen Siedler palästinensische Autos mit Steinen an, so dass der öffentliche Nahverkehr den größten Teil des Samstags zum Erliegen kam.

Die Angriffe israelischer Siedler auf ländliche palästinensische Gebiete sind seit dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der palästinensischen Basiskampagne „Stop The Wall“ wurden etwa 25 palästinensische Landgemeinden von israelischen Siedlern vollständig entvölkert.

Mit der Ermordung von Jihad Abu Alia und Omar Hamed ist die Zahl der Palästinenser, die seit dem 7. Oktober im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften oder Siedlern getötet wurden, auf 465 gestiegen.

