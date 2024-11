https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-not-holocaust-guilt-entrenched-racist-superiority



Das ist keine Holocaust-Schuld – es ist eine tief verwurzelte deutsche rassistische Überlegenheit

Jurgen Mackert

20. November 2024

Da die Idee der rassistischen Zivilisations-Barbarei in Deutschland so tief verwurzelt ist, ist es keine Überraschung, dass sich das Parlament auf die Seite der völkermordenden Zionisten Israels gegen die Palästinenser gestellt hat

Demonstranten zeigen ein Transparent mit der Aufschrift „Ein Völkermord rechtfertigt keinen anderen“ während einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin am 19. Oktober 2024 (John MacDougall/AFP)

Am 7. November 2024 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Resolution „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ gegen den Widerstand von Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit nur zehn von 733 Stimmen verabschiedet.

Diese Entschließung macht die berüchtigte IHRA-Definition von Antisemitismus zur Grundlage weiterer deutscher pro-zionistischer Politik. Mit der ideologisch motivierten Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus macht sich der Bundestag endgültig zum Handlanger einer rassistischen, weißfeindlichen Ideologie.

Während unklar bleibt, was die Entschließung mit ihrem Anspruch, „jüdisches Leben in Deutschland zu schützen“, genau meint, wird ihre wahre Absicht kaum verschleiert.

In seltener Einmütigkeit wollen die Vertreter des deutschen Volkes alles tun, um den zionistischen Siedlerkolonialen Apartheidstaat, der seit über einem Jahr Völkermord am palästinensischen Volk begeht und bis zu 200.000 Menschen in Gaza abschlachtet, gegen jegliche Kritik zu immunisieren.

Die Resolution wird den deutschen Staat ab sofort noch stärker als bisher darin bestärken, kritische Positionen gegenüber der zionistischen völkermordenden Siedlerkolonie zu sanktionieren, Personen, die den Völkermord nicht unterstützen, zu diskreditieren und Menschen, die das israelische Apartheidsystem ablehnen, zu verleumden, als Antisemiten abzustempeln, als antisemitisch zu beschmieren, zu kriminalisieren und zu verurteilen.

Es ist traurig und beängstigend zugleich zu sehen, dass Deutschland wieder einmal Gefallen daran gefunden hat, sich aktiv an einem Völkermord an nicht-weißen Völkern zu beteiligen, indem es das zionistische Regime unterstützt, das im Gazastreifen einen der schlimmsten Völkermorde der modernen Geschichte verübt und die gleiche völkermörderische Dynamik auch im Westjordanland und im Libanon entfesselt hat.

Angst verbreiten und zum Schweigen bringen

Die deutschen Parlamentarier haben den Weg dafür freigemacht, dass jede Kritik an diesen entsetzlichen Gräueltaten angeprangert wird.

Indem sie jede abweichende Meinung gegen Israel, sein Apartheidsystem und seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Schweigen bringen und damit drohen, sie als antisemitisch zu sanktionieren, ist es offensichtlich, dass die Regierung und das Parlament die Absicht haben, Angst davor zu verbreiten, als antisemitisch gebrandmarkt, kriminalisiert und verfolgt zu werden, wenn man seine Meinung als grundlegendes individuelles Bürgerrecht äußert.

Eine Regierung, die Angst in der eigenen Bevölkerung verbreitet, ist jedoch keine demokratische Regierung mehr, die ihren Bürgern die Grundrechte garantiert.

Wenn das deutsche Parlament den Völkermord am palästinensischen Volk vorbehaltlos unterstützt, wenn es die zionistische Ideologie der weißen Vorherrschaft verteidigt, wenn es das Streben der Siedlerkolonie nach einem Groß-Israel unterstützt und wenn es die zionistischen Phantasien unterstützt, durch Völkermord endlich einen reinen jüdischen Staat zu schaffen, während es gleichzeitig jede abweichende Meinung zum Schweigen bringt, dann wird man an eine große Tragödie erinnert.

Doch wie Karl Marx einst schrieb: „Die Geschichte wiederholt sich, erst als Tragödie, dann als Farce.“

Und so werden wir nicht Zeuge einer deutschen Tragödie, sondern einer der schlimmsten Farcen der deutschen Geschichte. Vorzugeben, jüdisches Leben zu schützen, indem man eine rassistische Ideologie zum unkritisierbaren Leitbild für Deutschland erklärt, ist eine Farce sondergleichen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte.

Es ist nicht verwunderlich, dass Deutschland sich auf die Seite des rassistischen, völkermordenden zionistischen Regimes gestellt hat. Doch entgegen dem Gerede der politischen Parteien über die deutsche Schuld hat dieser Schritt wenig bis gar nichts mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den weißen europäischen Juden zu tun.

Vielmehr ist er die Folge einer tief verwurzelten deutschen Arroganz und einer Mentalität der weißen Vorherrschaft, die der Vorstellung entspricht, dass der „Westen“ die „Zivilisation“ verkörpert, während der „Rest“ für die „Barbarei“ steht.

So hat Deutschland seit den Anfängen des Zionismus im späten 19. Jahrhundert freudig und mit ganzem Herzen das angenommen, was Theodor Herzl dem „Westen“ angeboten hat.

Indem er von den europäischen Mächten Unterstützung für die zionistische Bewegung forderte, unterbreitete er das Angebot, dass die Zionisten in Palästina „einen Teil des Walls Europas gegen Asien bilden würden, einen Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei“.

Das auserwählte Volk Gottes

Herzl knüpfte nahtlos an einen Diskurs der griechischen und römischen Antike an, der von den europäischen Staaten seit dem 15. Jahrhundert wiederbelebt worden war, um jede europäische „zivilisatorische“ Siedlerkolonialbestrebung und die Ausrottung der zu „Barbaren“ erklärten einheimischen Völker zu legitimieren und zu rechtfertigen.

Im 15. Jahrhundert stammte diese Legitimation der Ausrottung indigener Völker aus der jüdisch-christlichen Tradition des Alten Testaments, die es den weißen Europäern erlaubte, sich als Gottes auserwähltes Volk zu sehen, das mit Hilfe der Bibel und des Schwertes die Zivilisation zu den nicht zivilisierten, nicht vollwertigen menschlichen Kreaturen brachte.

Später diente der Liberalismus als Ideologie zur Rechtfertigung der Landnahme und der Ausrottung der einheimischen Bevölkerung im Namen der westlichen liberalen Zivilisation. Zu den glühenden Befürwortern der kolonialen Landnahme und der Ausrottung der Ureinwohner gehören amerikanische Präsidenten wie Thomas Jefferson, der den Völkermord rechtfertigte, obwohl er gleichzeitig Landbesitzer und Sklavenhalter war.

Und auch so feine liberale Köpfe wie John Stuart Mill und Alexis de Tocqueville waren für den Siedlerkolonialismus und die unvermeidliche Ausrottung minderwertiger Ethnien.

Heute hat der Neoliberalismus diesen Platz eingenommen, mit seiner klaren biopolitischen Unterscheidung zwischen denjenigen, deren Leben lebenswert ist, und denjenigen, die es verdienen zu sterben – was einfach eine andere Variante der Unterscheidung zwischen Zivilisation und Barbarei ist.

Herzls verführerisches Spiel mit dem Gegensatz von „Zivilisation-Barbarei“ war für Deutschland attraktiv, da es die Aussicht eröffnete, dass viele Juden das Land verlassen würden, was angesichts der antisemitischen Stimmung in Deutschland begrüßt wurde.

Außerdem knüpfte es an das narzisstisch überhöhte deutsche Selbstbild an, das Licht der Zivilisation zu sein, ein Land, das der Retter der Welt sein würde: „Der deutsche Weg wird die Rettung der Welt sein.“ („Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“).

Diese tief verwurzelte Idee machte es den Nazis sehr leicht, diese Tradition zu übernehmen. Sie ermordeten nicht nur die weißen europäischen Juden, sondern auch etwa 27 Millionen Menschen in Osteuropa und Russland, die sie mit Blick auf den deutschen Übermenschen zu Untermenschen erklärten – eine sehr deutsche Variante der Rede von Zivilisation versus Barbarei.

Lange vor dem Nationalsozialismus ging es Deutschland darum, ein Projekt zu unterstützen, das von Anfang an ein sesshaft-koloniales war

Auf diese Weise trieben die Nazis die seit langem bestehende Gegenüberstellung von „Zivilisation versus Barbarei“ auf die Spitze und führten Europa auf dieser Grundlage in eine Katastrophe.

Die Unterstützung Deutschlands für den zionistischen Siedlerkolonialismus in Palästina begann jedoch nicht erst nach dem Holocaust und ist auch nicht auf das von ihm verursachte Leid zurückzuführen.

Schon lange vor dem Nationalsozialismus ging es Deutschland darum, ein Projekt zu unterstützen, das, wie Edward Said deutlich gemacht hat, von seinen Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts an ein siedlungskoloniales war.

Während Deutschland sein eigenes brutales Siedlerkolonialprojekt in Namibia durchführte, war der deutsche Kaiser Wilhelm II. von der zionistischen Idee begeistert und empfing 1898 Theodor Herzl, der den Kaiser um diplomatische Hilfe beim Sultan bat, damit dieser eine Charta für die zu gründende jüdische Kolonisationsgesellschaft zur Besiedlung Palästinas erteile“.

Der Kaiser tat nicht, worum Herzl ihn gebeten hatte, sondern unterstützte die Idee, da er die Juden loswerden wollte.

Am 20. Januar 1927 trat kein Geringerer als Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln, freudig dem am 25. April 1918 gegründeten „Deutschen Komitee ‚Pro Palästina‘, Berlin“ bei, das die jüdische Besiedlung Palästinas förderte und anstrebte.

Auch während des Nationalsozialismus wurde diese Unterstützung für den Zionismus nicht unterbrochen. Wie nur wenige Deutsche wissen, wissen werden oder wissen wollen, machten die Zionisten auch mit den Nazis gemeinsame Sache.

Bekanntlich wurde Adenauer, der große Freund des zionistischen Projekts, nach dem Zusammenbruch Nazideutschlands der erste deutsche Rektor Westdeutschlands, was noch mehr Kontinuität zeigt, um jüdische Europäer endlich aus Europa in die zionistische Kolonie zu bringen.

Palästinenser als Barbaren

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat jede westdeutsche Regierung und jedes westdeutsche Parlament, und ebenso nach 1990 im wiedervereinigten Deutschland, das zionistische Siedlerkolonialregime unterstützt, sich auf die Seite Israels gestellt und dessen koloniale Unterdrückung des palästinensischen Volkes verteidigt und begrüßt.

Niemals in der deutschen Geschichte, soweit es um die Unterstützung des zionistischen Projekts geht, haben die Palästinenser, ihr Recht auf ihr Land, ihr Recht, Rechte zu haben und zu leben, oder der Schutz ihrer Kultur in der deutschen Politik eine Rolle gespielt.

Vielmehr beruhte die Unterstützung der zionistischen Siedlerkolonie immer auf der Unterscheidung von Zivilisation und Barbarei, die es denjenigen, die sich als „zivilisiert“ verstanden, erlaubte, den Palästinensern das anzutun, was zur Förderung der westlichen Zivilisation notwendig erschien.

In contrast to this ideological idea of civilization versus barbarism that justifies violence, expulsion and annihilation, little more than half a century after Herzl’s generous offer to the West to establish a zionist settler colony in Palestine that should operate as an outpost of civilisation against barbarism, in a series of publications on the problems of racism published by Unesco, anthropologist Claude Levi-Strauss wrote in his book Race and History in 1952:

„Je mehr wir behaupten, zwischen guten und schlechten Kulturen und Bräuchen zu unterscheiden, desto mehr identifizieren wir uns mit denen, die wir verurteilen wollen. Indem wir uns weigern, diejenigen als Menschen zu betrachten, die uns als die „wildesten“ oder „barbarischsten“ ihrer Vertreter erscheinen, übernehmen wir lediglich eine ihrer eigenen charakteristischen Haltungen. Der Barbar ist in erster Linie der Mensch, der an die Barbarei glaubt.“

Im Gegensatz zu Herzls rassistischer Gegenüberstellung von westlicher Zivilisation und asiatischer Barbarei wies Levi-Strauss mit seinen Erkenntnissen über die Bedeutung von „Ethnien“ und das Problem des Ethnozentrismus alle diese verderblichen Ideen westlicher Hybris zurück, die auch heute noch virulent sind.

So hat der Begründer des Zionismus, der an die Barbarei der einheimischen Palästinenser glaubte, kein Angebot zugunsten der Zivilisation gemacht, sondern nur seine eigenen barbarischen Vorstellungen zum Ausdruck gebracht.

Und ebenso ist die zionistische Siedlerkolonie keine Speerspitze der Zivilisation inmitten der arabischen Welt, sondern die Folge dieser barbarischen Idee und einer Ideologie, die bis heute uneingeschränkte Unterstützung bei westlichen Staatsmännern und Parlamentariern findet, die ebenfalls an die Barbarei glauben.

Unverzeihlich

Mit der Verabschiedung der Resolution im Bundestag haben die deutschen Parlamentarier gezeigt, wessen Geistes Kind sie sind. Sie glauben fest an die Barbarei und zögern nicht, sich auf die Seite derer zu stellen, die das Gleiche tun.

So sprechen die deutschen Parlamentarier den Palästinensern, die sie zu Barbaren erklären, das Recht ab, als Menschen behandelt und anerkannt zu werden. Es ist daher nur logisch, dass Deutschland den zionistischen Völkermordstaat vorbehaltlos unterstützt.

Deutsche Parlamentarier verweigern den Palästinensern, die sie zu Barbaren erklären, das Recht, als Menschen behandelt und anerkannt zu werden

Selbst nachdem sie den live gestreamten Völkermord der Zionisten, die Videos und Postings der IDF-Soldaten gesehen haben, in denen sie auf widerwärtigste Weise mit ihren „zivilisierten“ Kriegsverbrechen prahlen, hat sich für die deutschen Parlamentarier nichts geändert.

Der Glaube an die Kluft zwischen Zivilisation und Barbarei und die typisch deutsche Haltung, ein leuchtendes Beispiel für die Welt zu sein und immer zu wissen, was richtig und gut ist, ist so tief verwurzelt, dass sie nicht den geringsten Zweifel an der Richtigkeit und Notwendigkeit der zionistischen Verbrechen haben.

Den Völkermord des zionistischen Regimes am palästinensischen Volk zu unterstützen, ist unverzeihlich und entlarvt die wahre deutsche Mentalität eines Parlaments, das fast einstimmig fest an die Barbarei glaubt.

Die Verabschiedung einer Entschließung, die es als antisemitisch bezeichnet, zu erwähnen, dass Israel Palästinenser verhungern oder verdursten lässt (was zionistische Politiker angekündigt haben), die historische, gut dokumentierte Fakten wie die Zerstörung eines Gesundheitssystems, eines Bildungssystems, der gesamten Infrastruktur für mehr als zwei Millionen Menschen und ihrer Häuser erklärt, die Zerstörung von Bibliotheken, Kirchen, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, historischen Stätten und so weiter für offensichtlich verwerflich erklärt, wie in all den Jahrhunderten der kolonialen Zerstörung anderer Völker, Kulturen und Zivilisationen durch europäische Siedler, ist nur möglich, wenn man glaubt, dass die Palästinenser kein Recht auf Existenz haben.

Indem sie für die Resolution gestimmt haben, die den zionistischen Völkermord rechtfertigt, und indem sie jede im Namen der Menschlichkeit geäußerte Kritik daran unterdrückt haben, haben die Vertreter des deutschen Volkes eine einfache Wahrheit ausgesprochen: Wir sind die Barbaren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jurgen Mackert ist Professor für Soziologie an der Universität Potsdam, Deutschland. Er war zeitweise Professor für die Struktur moderner Gesellschaften an der Universität Erfurt und Gastprofessor für Politische Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Zu seinen jüngsten Büchern gehören On Social Closure. Theorizing Exclusion, Exploitation, and Elimination (Oxford University Press 2024). Siedlerkolonialismus. Grundlagentexte und aktuelle Analysen (herausgegeben mit Ilan Pappe; Nomos 2024).

Übersetzt mit Deepl.com

